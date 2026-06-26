Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Andreas Ahlström

Suominen Oyj - Johdon liiketoimet
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Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Andreas Ahlström
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Suominen Oyj
LEI: 743700Z1BNFYR9PRDF52
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 162935/7/6
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-18
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009010862
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 63700 Yksikköhinta: 0.36 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 63700 Keskihinta: 0.36 EUR
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SUOMINEN OYJ
Lisätietoja: Kimmo Raunio, talousjohtaja, Suominen Oyj, puh. 040 593 6854
Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.