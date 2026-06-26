Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Andreas Ahlström

Suominen Oyj - Johdon liiketoimet

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Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Andreas Ahlström

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Suominen Oyj

LEI: 743700Z1BNFYR9PRDF52

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 162935/7/6

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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-18

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009010862

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 63700 Yksikköhinta: 0.36 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 63700 Keskihinta: 0.36 EUR

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SUOMINEN OYJ

Lisätietoja: Kimmo Raunio, talousjohtaja, Suominen Oyj, puh. 040 593 6854

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.