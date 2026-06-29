Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 29 June 2026
Share buyback programme – week 26
The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|140,800
|1,548.59
|218,041,066
|22 June 2026
|3,000
|1,575.99
|4,727,970
|23 June 2026
|3,500
|1,558.65
|5,455,275
|24 June 2026
|4,000
|1,534.72
|6,138,880
|25 June 2026
|4,500
|1,537.18
|6,917,310
|26 June 2026
|4,500
|1,545.08
|6,952,860
|Total under the share buyback programme
|160,300
|1,548.55
|248,233,361
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Total bought back
|475,900
|1,572.24
|748,230,326
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 475,900 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.96 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|4
|1565
|XCSE
|20260622 9:03:20.736000
|19
|1575
|XCSE
|20260622 9:06:15.805000
|10
|1574
|XCSE
|20260622 9:08:17.156000
|10
|1573
|XCSE
|20260622 9:10:39.475000
|17
|1574
|XCSE
|20260622 9:18:00.303000
|10
|1572
|XCSE
|20260622 9:19:53.873000
|10
|1571
|XCSE
|20260622 9:25:55.258000
|24
|1571
|XCSE
|20260622 9:26:26.578000
|7
|1571
|XCSE
|20260622 9:26:26.578000
|10
|1568
|XCSE
|20260622 9:27:40.953000
|10
|1567
|XCSE
|20260622 9:27:40.955000
|10
|1566
|XCSE
|20260622 9:27:41.186000
|10
|1567
|XCSE
|20260622 9:28:36.882000
|10
|1565
|XCSE
|20260622 9:34:38.066000
|10
|1569
|XCSE
|20260622 9:50:36.687000
|1
|1569
|XCSE
|20260622 9:52:16.250000
|10
|1568
|XCSE
|20260622 9:54:36.005000
|10
|1568
|XCSE
|20260622 9:54:36.028000
|10
|1568
|XCSE
|20260622 9:55:55.901000
|10
|1568
|XCSE
|20260622 9:56:19.769000
|10
|1569
|XCSE
|20260622 10:18:32.770000
|10
|1569
|XCSE
|20260622 10:18:32.770000
|3
|1568
|XCSE
|20260622 10:29:41.138000
|1
|1568
|XCSE
|20260622 10:33:21.657000
|1
|1571
|XCSE
|20260622 10:39:37.543000
|7
|1571
|XCSE
|20260622 10:39:55.830000
|10
|1569
|XCSE
|20260622 10:45:40.400000
|9
|1569
|XCSE
|20260622 10:45:40.400000
|19
|1570
|XCSE
|20260622 10:47:26.610000
|19
|1569
|XCSE
|20260622 10:48:55.950000
|9
|1568
|XCSE
|20260622 10:49:07.392000
|21
|1571
|XCSE
|20260622 10:49:55.508000
|9
|1571
|XCSE
|20260622 10:49:55.508000
|24
|1571
|XCSE
|20260622 10:49:55.508000
|20
|1569
|XCSE
|20260622 10:58:08.583000
|10
|1569
|XCSE
|20260622 10:58:08.583000
|29
|1568
|XCSE
|20260622 10:59:15.185000
|29
|1568
|XCSE
|20260622 10:59:15.185000
|3
|1572
|XCSE
|20260622 11:05:15.954000
|7
|1572
|XCSE
|20260622 11:08:13.630000
|3
|1572
|XCSE
|20260622 11:08:13.630000
|10
|1573
|XCSE
|20260622 11:15:38.191000
|24
|1573
|XCSE
|20260622 11:17:53.725000
|25
|1573
|XCSE
|20260622 11:17:53.726000
|9
|1573
|XCSE
|20260622 11:17:53.745000
|28
|1571
|XCSE
|20260622 11:22:07.768000
|14
|1574
|XCSE
|20260622 11:26:17.523000
|19
|1572
|XCSE
|20260622 11:26:17.561000
|6
|1574
|XCSE
|20260622 11:27:44.787000
|7
|1574
|XCSE
|20260622 11:27:44.787000
|10
|1573
|XCSE
|20260622 11:40:03.957000
|3
|1573
|XCSE
|20260622 11:40:03.957000
|7
|1573
|XCSE
|20260622 11:40:03.962000
|13
|1573
|XCSE
|20260622 11:40:03.962000
|20
|1573
|XCSE
|20260622 11:48:41.090000
|6
|1573
|XCSE
|20260622 11:58:01.624000
|4
|1573
|XCSE
|20260622 12:00:22.104000
|9
|1573
|XCSE
|20260622 12:00:22.104000
|6
|1573
|XCSE
|20260622 12:00:22.104000
|2
|1572
|XCSE
|20260622 12:01:20.435000
|23
|1574
|XCSE
|20260622 12:03:04.763000
|10
|1576
|XCSE
|20260622 12:15:13.726000
|9
|1576
|XCSE
|20260622 12:15:13.726000
|9
|1576
|XCSE
|20260622 12:15:13.726000
|15
|1579
|XCSE
|20260622 12:20:14.238000
|4
|1579
|XCSE
|20260622 12:32:24.551000
|6
|1579
|XCSE
|20260622 12:32:24.551000
|300
|1577
|XCSE
|20260622 12:32:24.551436
|22
|1580
|XCSE
|20260622 12:32:24.563000
|10
|1579
|XCSE
|20260622 12:32:24.684000
|24
|1581
|XCSE
|20260622 12:37:46.006000
|1
|1581
|XCSE
|20260622 12:37:46.006000
|3
|1581
|XCSE
|20260622 12:37:46.006000
|1
|1581
|XCSE
|20260622 12:37:46.006000
|1
|1580
|XCSE
|20260622 12:39:11.133000
|18
|1580
|XCSE
|20260622 12:39:11.133000
|19
|1579
|XCSE
|20260622 12:40:18.373000
|6
|1578
|XCSE
|20260622 12:42:34.605000
|6
|1577
|XCSE
|20260622 12:45:32.101000
|4
|1577
|XCSE
|20260622 12:45:32.101000
|10
|1577
|XCSE
|20260622 12:48:32.913000
|10
|1577
|XCSE
|20260622 12:58:33.288000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 13:02:08.420000
|13
|1581
|XCSE
|20260622 13:03:42.893000
|1
|1581
|XCSE
|20260622 13:03:42.893000
|25
|1581
|XCSE
|20260622 13:03:42.895000
|17
|1581
|XCSE
|20260622 13:03:42.898000
|1
|1581
|XCSE
|20260622 13:04:10.137000
|1
|1581
|XCSE
|20260622 13:04:10.137000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 13:05:10.897000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 13:10:53.740000
|4
|1578
|XCSE
|20260622 13:19:23.049000
|4
|1577
|XCSE
|20260622 13:24:06.767000
|6
|1577
|XCSE
|20260622 13:24:06.767000
|9
|1576
|XCSE
|20260622 13:35:55.026000
|10
|1575
|XCSE
|20260622 13:36:17.801000
|10
|1575
|XCSE
|20260622 13:36:32.706000
|10
|1574
|XCSE
|20260622 13:37:38.417000
|10
|1576
|XCSE
|20260622 13:50:05.871000
|20
|1576
|XCSE
|20260622 13:53:29.879000
|10
|1575
|XCSE
|20260622 14:05:05.190000
|20
|1579
|XCSE
|20260622 14:10:45.645000
|19
|1578
|XCSE
|20260622 14:14:43.405000
|19
|1577
|XCSE
|20260622 14:25:12.811000
|10
|1577
|XCSE
|20260622 14:25:12.811000
|2
|1577
|XCSE
|20260622 14:27:30.205000
|10
|1577
|XCSE
|20260622 14:31:24.113000
|18
|1575
|XCSE
|20260622 14:34:03.466000
|1
|1575
|XCSE
|20260622 14:34:03.466000
|9
|1575
|XCSE
|20260622 14:34:03.466000
|28
|1575
|XCSE
|20260622 14:34:32.064000
|19
|1575
|XCSE
|20260622 14:34:57.864000
|20
|1575
|XCSE
|20260622 14:35:20.343000
|19
|1575
|XCSE
|20260622 14:39:15.727000
|20
|1575
|XCSE
|20260622 14:39:17.700000
|20
|1575
|XCSE
|20260622 14:39:41.725000
|20
|1574
|XCSE
|20260622 14:41:33.820000
|20
|1573
|XCSE
|20260622 14:42:35.785000
|20
|1573
|XCSE
|20260622 14:44:22.008000
|10
|1575
|XCSE
|20260622 14:46:31.614000
|10
|1574
|XCSE
|20260622 14:46:38.700000
|10
|1574
|XCSE
|20260622 14:46:39.871000
|10
|1574
|XCSE
|20260622 14:48:15.345000
|10
|1575
|XCSE
|20260622 14:48:40.230000
|19
|1579
|XCSE
|20260622 15:06:48.011000
|24
|1579
|XCSE
|20260622 15:06:48.014000
|8
|1578
|XCSE
|20260622 15:13:32.207000
|1
|1579
|XCSE
|20260622 15:22:26.778000
|10
|1579
|XCSE
|20260622 15:28:13.099000
|29
|1582
|XCSE
|20260622 15:34:36.458000
|19
|1581
|XCSE
|20260622 15:35:48.089000
|18
|1581
|XCSE
|20260622 15:35:48.105000
|19
|1581
|XCSE
|20260622 15:36:12.232000
|19
|1580
|XCSE
|20260622 15:36:36.002000
|19
|1579
|XCSE
|20260622 15:37:39.817000
|28
|1579
|XCSE
|20260622 15:38:32.267000
|30
|1580
|XCSE
|20260622 15:45:23.405000
|19
|1580
|XCSE
|20260622 15:57:39.321000
|10
|1580
|XCSE
|20260622 15:57:39.321000
|9
|1580
|XCSE
|20260622 15:57:39.321000
|10
|1580
|XCSE
|20260622 15:57:39.321000
|28
|1579
|XCSE
|20260622 16:00:17.469000
|29
|1578
|XCSE
|20260622 16:01:09.588000
|23
|1578
|XCSE
|20260622 16:01:09.635000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:01:09.656000
|30
|1578
|XCSE
|20260622 16:02:03.968000
|47
|1578
|XCSE
|20260622 16:02:55.987000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:02:59.231000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:02:59.254000
|20
|1577
|XCSE
|20260622 16:05:47.705000
|25
|1578
|XCSE
|20260622 16:05:49.300000
|7
|1577
|XCSE
|20260622 16:07:40.431000
|2
|1579
|XCSE
|20260622 16:13:50.195000
|29
|1579
|XCSE
|20260622 16:14:08.241000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:19:24.150000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:19:24.156000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:19:24.158000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:19:24.178000
|150
|1578
|XCSE
|20260622 16:19:57.003000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:20:06.776000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:23:08.535000
|10
|1578
|XCSE
|20260622 16:24:47.205000
|10
|1577
|XCSE
|20260622 16:24:53.083000
|9
|1577
|XCSE
|20260622 16:24:53.083000
|9
|1577
|XCSE
|20260622 16:24:53.083000
|19
|1576
|XCSE
|20260622 16:26:11.720000
|20
|1576
|XCSE
|20260622 16:26:11.859000
|30
|1577
|XCSE
|20260622 16:29:26.745000
|151
|1578
|XCSE
|20260622 16:29:26.746000
|5
|1577
|XCSE
|20260622 16:29:26.748000
|5
|1577
|XCSE
|20260622 16:29:26.748000
|54
|1577
|XCSE
|20260622 16:32:54.258517
|184
|1577
|XCSE
|20260622 16:32:54.286983
|9
|1565
|XCSE
|20260623 9:00:22.357000
|10
|1563
|XCSE
|20260623 9:02:11.067000
|10
|1563
|XCSE
|20260623 9:04:17.451000
|1
|1560
|XCSE
|20260623 9:05:22.094000
|2
|1573
|XCSE
|20260623 9:21:28.952000
|23
|1573
|XCSE
|20260623 9:21:28.952000
|3
|1573
|XCSE
|20260623 9:21:28.952000
|11
|1573
|XCSE
|20260623 9:21:28.953000
|6
|1573
|XCSE
|20260623 9:21:31.433000
|5
|1573
|XCSE
|20260623 9:21:58.708000
|5
|1573
|XCSE
|20260623 9:22:00.948000
|6
|1573
|XCSE
|20260623 9:22:00.989000
|5
|1573
|XCSE
|20260623 9:22:01.193000
|6
|1573
|XCSE
|20260623 9:22:12.998000
|5
|1573
|XCSE
|20260623 9:22:18.588000
|5
|1573
|XCSE
|20260623 9:22:41.876000
|5
|1573
|XCSE
|20260623 9:23:26.385000
|5
|1573
|XCSE
|20260623 9:23:26.385000
|19
|1570
|XCSE
|20260623 9:24:11.166000
|10
|1568
|XCSE
|20260623 9:40:30.316000
|50
|1568
|XCSE
|20260623 9:43:03.556949
|10
|1568
|XCSE
|20260623 9:43:03.558000
|10
|1566
|XCSE
|20260623 9:43:03.574000
|10
|1565
|XCSE
|20260623 9:44:02.920000
|10
|1565
|XCSE
|20260623 9:44:02.920000
|7
|1568
|XCSE
|20260623 9:45:44.535000
|15
|1568
|XCSE
|20260623 9:45:44.535000
|1
|1568
|XCSE
|20260623 9:45:44.535000
|1
|1568
|XCSE
|20260623 9:45:44.535000
|6
|1568
|XCSE
|20260623 9:45:44.535000
|11
|1568
|XCSE
|20260623 9:45:44.536000
|4
|1568
|XCSE
|20260623 9:45:44.536000
|7
|1568
|XCSE
|20260623 9:45:45.367000
|6
|1568
|XCSE
|20260623 9:45:45.367000
|19
|1565
|XCSE
|20260623 9:46:40.105000
|10
|1564
|XCSE
|20260623 9:50:55.317000
|10
|1564
|XCSE
|20260623 9:52:37.917000
|20
|1561
|XCSE
|20260623 9:52:40.849000
|10
|1561
|XCSE
|20260623 10:00:20.407000
|22
|1562
|XCSE
|20260623 10:04:39.235000
|5
|1562
|XCSE
|20260623 10:04:39.235000
|19
|1560
|XCSE
|20260623 10:04:39.251000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 10:10:04.080000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 10:11:57.385000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 10:13:50.941000
|19
|1558
|XCSE
|20260623 10:15:11.021000
|19
|1558
|XCSE
|20260623 10:15:11.448000
|4
|1558
|XCSE
|20260623 10:22:41.129000
|6
|1558
|XCSE
|20260623 10:22:41.129000
|1
|1558
|XCSE
|20260623 10:25:13.378000
|7
|1558
|XCSE
|20260623 10:25:13.378000
|2
|1558
|XCSE
|20260623 10:25:13.378000
|8
|1558
|XCSE
|20260623 10:27:56.280000
|1
|1558
|XCSE
|20260623 10:27:56.280000
|1
|1558
|XCSE
|20260623 10:27:56.280000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 10:30:31.164000
|10
|1561
|XCSE
|20260623 10:35:55.873000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 10:36:18.110000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 10:43:16.225000
|9
|1558
|XCSE
|20260623 10:43:16.225000
|9
|1558
|XCSE
|20260623 10:43:16.225000
|50
|1558
|XCSE
|20260623 10:43:16.225562
|5
|1559
|XCSE
|20260623 10:43:42.927000
|10
|1559
|XCSE
|20260623 10:43:51.441000
|5
|1559
|XCSE
|20260623 10:43:51.441000
|6
|1559
|XCSE
|20260623 10:44:01.096000
|5
|1559
|XCSE
|20260623 10:44:01.096000
|5
|1557
|XCSE
|20260623 10:44:30.520000
|5
|1560
|XCSE
|20260623 10:55:33.964000
|7
|1560
|XCSE
|20260623 10:55:33.964000
|20
|1560
|XCSE
|20260623 10:55:33.964000
|6
|1560
|XCSE
|20260623 10:55:59.202000
|3
|1560
|XCSE
|20260623 10:55:59.202000
|7
|1560
|XCSE
|20260623 10:56:14.800000
|3
|1560
|XCSE
|20260623 10:56:14.800000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 10:56:38.760000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 10:57:50.522000
|2
|1558
|XCSE
|20260623 10:58:03.082000
|19
|1559
|XCSE
|20260623 11:04:05.189000
|3
|1558
|XCSE
|20260623 11:04:41.818000
|7
|1558
|XCSE
|20260623 11:04:41.818000
|19
|1557
|XCSE
|20260623 11:05:09.700000
|4
|1556
|XCSE
|20260623 11:12:10.898000
|10
|1557
|XCSE
|20260623 11:14:02.095000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 11:30:17.563000
|3
|1560
|XCSE
|20260623 11:33:50.332000
|12
|1560
|XCSE
|20260623 11:33:50.332000
|20
|1558
|XCSE
|20260623 11:34:24.658000
|24
|1559
|XCSE
|20260623 11:34:24.659000
|3
|1559
|XCSE
|20260623 11:34:24.659000
|6
|1560
|XCSE
|20260623 11:34:24.659000
|3
|1560
|XCSE
|20260623 11:34:24.659000
|24
|1560
|XCSE
|20260623 11:34:24.659000
|3
|1557
|XCSE
|20260623 11:34:27.090000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 11:34:43.048000
|1
|1560
|XCSE
|20260623 11:35:52.815000
|3
|1560
|XCSE
|20260623 11:35:52.815000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 11:36:27.411000
|6
|1562
|XCSE
|20260623 11:41:25.037000
|2
|1562
|XCSE
|20260623 11:41:25.037000
|1
|1562
|XCSE
|20260623 11:41:25.037000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 11:44:04.872000
|10
|1559
|XCSE
|20260623 11:47:26.197000
|4
|1560
|XCSE
|20260623 11:48:47.065000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 11:48:47.065000
|2
|1560
|XCSE
|20260623 11:48:47.065000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 11:50:29.175000
|3
|1558
|XCSE
|20260623 11:51:01.256000
|7
|1558
|XCSE
|20260623 11:55:01.298000
|3
|1558
|XCSE
|20260623 11:55:01.298000
|17
|1561
|XCSE
|20260623 11:57:53.486000
|19
|1560
|XCSE
|20260623 12:01:43.957000
|21
|1561
|XCSE
|20260623 12:04:44.054000
|5
|1559
|XCSE
|20260623 12:05:28.905000
|5
|1561
|XCSE
|20260623 12:16:48.387000
|7
|1561
|XCSE
|20260623 12:19:37.994000
|9
|1561
|XCSE
|20260623 12:19:41.746000
|10
|1561
|XCSE
|20260623 12:20:39.960000
|9
|1562
|XCSE
|20260623 12:24:29.228000
|5
|1562
|XCSE
|20260623 12:24:29.228000
|6
|1562
|XCSE
|20260623 12:24:29.228000
|19
|1560
|XCSE
|20260623 12:25:23.742000
|10
|1559
|XCSE
|20260623 12:31:34.479000
|1
|1559
|XCSE
|20260623 12:33:07.788000
|8
|1559
|XCSE
|20260623 12:42:21.563000
|5
|1559
|XCSE
|20260623 12:42:21.563000
|5
|1559
|XCSE
|20260623 12:42:21.568000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 12:59:55.069000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 13:00:00.164000
|4
|1557
|XCSE
|20260623 13:10:31.500000
|19
|1560
|XCSE
|20260623 13:10:49.840000
|5
|1560
|XCSE
|20260623 13:10:49.840000
|14
|1560
|XCSE
|20260623 13:10:49.840000
|4
|1560
|XCSE
|20260623 13:10:49.840000
|11
|1560
|XCSE
|20260623 13:10:49.840000
|20
|1559
|XCSE
|20260623 13:12:38.532000
|2
|1561
|XCSE
|20260623 13:12:47.628000
|21
|1561
|XCSE
|20260623 13:12:47.628000
|11
|1561
|XCSE
|20260623 13:12:47.628000
|6
|1561
|XCSE
|20260623 13:12:47.628000
|30
|1561
|XCSE
|20260623 13:12:47.628000
|11
|1561
|XCSE
|20260623 13:12:47.631000
|20
|1561
|XCSE
|20260623 13:16:31.883000
|7
|1561
|XCSE
|20260623 13:16:31.883000
|4
|1561
|XCSE
|20260623 13:16:31.883000
|10
|1561
|XCSE
|20260623 13:16:31.904000
|20
|1559
|XCSE
|20260623 13:16:38.869000
|20
|1558
|XCSE
|20260623 13:19:12.190000
|13
|1560
|XCSE
|20260623 13:21:08.936000
|19
|1560
|XCSE
|20260623 13:29:56.745000
|14
|1559
|XCSE
|20260623 13:29:56.766000
|6
|1559
|XCSE
|20260623 13:29:56.768000
|3
|1559
|XCSE
|20260623 13:29:56.768000
|72
|1560
|XCSE
|20260623 13:40:14.714000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 13:40:50.306000
|10
|1560
|XCSE
|20260623 13:41:15.375000
|19
|1559
|XCSE
|20260623 13:41:57.386000
|19
|1558
|XCSE
|20260623 13:42:44.265000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 13:42:44.265000
|19
|1557
|XCSE
|20260623 13:45:33.167000
|9
|1557
|XCSE
|20260623 13:45:33.167000
|9
|1557
|XCSE
|20260623 13:45:33.167000
|37
|1557
|XCSE
|20260623 13:45:33.177000
|1
|1556
|XCSE
|20260623 13:58:14.228000
|1
|1556
|XCSE
|20260623 13:58:14.228000
|8
|1556
|XCSE
|20260623 14:00:03.519000
|2
|1556
|XCSE
|20260623 14:00:03.519000
|10
|1555
|XCSE
|20260623 14:07:04.583000
|9
|1555
|XCSE
|20260623 14:07:04.583000
|10
|1555
|XCSE
|20260623 14:07:04.583000
|29
|1554
|XCSE
|20260623 14:07:04.606000
|2
|1556
|XCSE
|20260623 14:12:48.736000
|8
|1556
|XCSE
|20260623 14:12:48.736000
|8
|1556
|XCSE
|20260623 14:12:48.736000
|28
|1556
|XCSE
|20260623 14:19:31.362000
|10
|1556
|XCSE
|20260623 14:20:32.386000
|10
|1555
|XCSE
|20260623 14:22:36.955000
|7
|1555
|XCSE
|20260623 14:23:24.026000
|3
|1555
|XCSE
|20260623 14:23:24.026000
|10
|1555
|XCSE
|20260623 14:24:23.378000
|10
|1556
|XCSE
|20260623 14:25:34.215000
|9
|1556
|XCSE
|20260623 14:25:34.215000
|22
|1560
|XCSE
|20260623 14:40:34.159000
|3
|1560
|XCSE
|20260623 14:40:34.159000
|25
|1560
|XCSE
|20260623 14:40:34.180000
|10
|1559
|XCSE
|20260623 14:40:49.913000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 14:47:02.005000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 14:47:02.005000
|10
|1558
|XCSE
|20260623 14:47:02.005000
|28
|1556
|XCSE
|20260623 14:55:48.632000
|80
|1558
|XCSE
|20260623 14:55:48.633000
|4
|1558
|XCSE
|20260623 14:55:48.633000
|5
|1558
|XCSE
|20260623 14:56:37.904000
|5
|1558
|XCSE
|20260623 14:56:37.904000
|1
|1557
|XCSE
|20260623 14:56:55.178000
|8
|1557
|XCSE
|20260623 15:16:02.775000
|8
|1557
|XCSE
|20260623 15:16:02.775000
|20
|1556
|XCSE
|20260623 15:21:02.109000
|29
|1556
|XCSE
|20260623 15:30:02.942000
|28
|1556
|XCSE
|20260623 15:30:08.608000
|20
|1556
|XCSE
|20260623 15:31:58.096000
|19
|1555
|XCSE
|20260623 15:32:58.156000
|21
|1555
|XCSE
|20260623 15:33:04.260000
|1
|1555
|XCSE
|20260623 15:33:04.260000
|6
|1555
|XCSE
|20260623 15:38:09.980000
|4
|1555
|XCSE
|20260623 15:38:09.986000
|9
|1555
|XCSE
|20260623 15:38:09.986000
|6
|1555
|XCSE
|20260623 15:38:09.986000
|13
|1554
|XCSE
|20260623 15:38:14.931000
|19
|1554
|XCSE
|20260623 15:41:24.053000
|7
|1554
|XCSE
|20260623 15:47:14.039000
|10
|1556
|XCSE
|20260623 15:52:10.012000
|10
|1555
|XCSE
|20260623 15:52:38.709000
|10
|1555
|XCSE
|20260623 15:54:16.464000
|8
|1557
|XCSE
|20260623 15:59:59.636000
|7
|1557
|XCSE
|20260623 15:59:59.679000
|7
|1557
|XCSE
|20260623 15:59:59.729000
|7
|1557
|XCSE
|20260623 15:59:59.912000
|8
|1557
|XCSE
|20260623 15:59:59.947000
|10
|1555
|XCSE
|20260623 16:00:05.036000
|10
|1554
|XCSE
|20260623 16:00:17.167000
|10
|1553
|XCSE
|20260623 16:00:23.540000
|9
|1553
|XCSE
|20260623 16:05:19.615000
|10
|1553
|XCSE
|20260623 16:05:19.615000
|10
|1553
|XCSE
|20260623 16:05:19.615000
|10
|1554
|XCSE
|20260623 16:06:52.374000
|9
|1555
|XCSE
|20260623 16:06:58.978000
|19
|1556
|XCSE
|20260623 16:13:47.571000
|20
|1556
|XCSE
|20260623 16:18:11.966000
|10
|1556
|XCSE
|20260623 16:22:06.981000
|10
|1556
|XCSE
|20260623 16:22:06.981000
|20
|1555
|XCSE
|20260623 16:25:44.628000
|10
|1555
|XCSE
|20260623 16:25:44.628000
|20
|1555
|XCSE
|20260623 16:26:15.590000
|20
|1556
|XCSE
|20260623 16:31:19.049000
|3
|1556
|XCSE
|20260623 16:35:30.198000
|32
|1556
|XCSE
|20260623 16:37:52.833256
|368
|1556
|XCSE
|20260623 16:37:52.833345
|537
|1557
|XCSE
|20260623 16:38:09.694129
|10
|1546
|XCSE
|20260624 9:01:16.420000
|10
|1542
|XCSE
|20260624 9:01:16.451000
|10
|1539
|XCSE
|20260624 9:01:16.494000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 9:03:19.520000
|10
|1535
|XCSE
|20260624 9:05:11.726000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 9:10:57.421000
|29
|1542
|XCSE
|20260624 9:12:10.602000
|10
|1540
|XCSE
|20260624 9:13:08.148000
|10
|1539
|XCSE
|20260624 9:13:33.371000
|10
|1536
|XCSE
|20260624 9:15:01.874000
|10
|1535
|XCSE
|20260624 9:15:08.525000
|10
|1534
|XCSE
|20260624 9:15:16.456000
|10
|1537
|XCSE
|20260624 9:18:27.879000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 9:21:44.710000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 9:21:50.031000
|10
|1544
|XCSE
|20260624 9:34:17.650000
|10
|1543
|XCSE
|20260624 9:35:18.720000
|10
|1542
|XCSE
|20260624 9:35:29.635000
|10
|1542
|XCSE
|20260624 9:35:32.477000
|10
|1540
|XCSE
|20260624 9:37:00.670000
|10
|1539
|XCSE
|20260624 9:37:11.899000
|10
|1540
|XCSE
|20260624 9:40:01.712000
|5
|1541
|XCSE
|20260624 9:45:13.965000
|22
|1541
|XCSE
|20260624 9:52:47.515000
|11
|1541
|XCSE
|20260624 9:52:47.538000
|11
|1541
|XCSE
|20260624 9:52:52.672000
|2
|1541
|XCSE
|20260624 9:52:57.558000
|10
|1539
|XCSE
|20260624 9:52:58.673000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 9:53:16.271000
|10
|1537
|XCSE
|20260624 9:53:49.649000
|10
|1535
|XCSE
|20260624 9:54:46.856000
|10
|1535
|XCSE
|20260624 9:54:46.856000
|20
|1534
|XCSE
|20260624 9:55:56.739000
|20
|1534
|XCSE
|20260624 9:57:05.765000
|11
|1536
|XCSE
|20260624 9:57:08.003000
|20
|1534
|XCSE
|20260624 9:58:48.392000
|19
|1534
|XCSE
|20260624 9:59:35.787000
|20
|1536
|XCSE
|20260624 10:03:05.238000
|10
|1536
|XCSE
|20260624 10:03:21.440000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 10:10:44.456000
|10
|1537
|XCSE
|20260624 10:12:12.643000
|9
|1537
|XCSE
|20260624 10:12:12.643000
|20
|1535
|XCSE
|20260624 10:12:25.929000
|20
|1534
|XCSE
|20260624 10:15:26.147000
|19
|1535
|XCSE
|20260624 10:19:52.099000
|9
|1535
|XCSE
|20260624 10:19:52.099000
|28
|1533
|XCSE
|20260624 10:24:14.083000
|8
|1538
|XCSE
|20260624 10:33:21.837000
|21
|1538
|XCSE
|20260624 10:33:21.837000
|10
|1540
|XCSE
|20260624 10:38:21.091000
|9
|1540
|XCSE
|20260624 10:40:46.922000
|10
|1540
|XCSE
|20260624 10:42:58.164000
|10
|1542
|XCSE
|20260624 10:45:22.408000
|20
|1543
|XCSE
|20260624 10:52:17.372000
|11
|1547
|XCSE
|20260624 11:18:51.753000
|2
|1547
|XCSE
|20260624 11:19:15.889000
|10
|1545
|XCSE
|20260624 11:23:08.513000
|10
|1544
|XCSE
|20260624 11:23:08.517000
|10
|1543
|XCSE
|20260624 11:24:14.846000
|19
|1543
|XCSE
|20260624 11:26:31.562000
|20
|1542
|XCSE
|20260624 11:28:11.058000
|10
|1542
|XCSE
|20260624 11:28:11.099000
|20
|1542
|XCSE
|20260624 11:28:11.120000
|12
|1542
|XCSE
|20260624 11:28:52.043000
|26
|1542
|XCSE
|20260624 11:29:52.775000
|10
|1542
|XCSE
|20260624 11:29:52.797000
|10
|1542
|XCSE
|20260624 11:30:03.229000
|10
|1540
|XCSE
|20260624 11:30:03.249000
|10
|1539
|XCSE
|20260624 11:30:34.910000
|20
|1539
|XCSE
|20260624 11:40:40.195000
|2
|1538
|XCSE
|20260624 11:42:10.150000
|8
|1538
|XCSE
|20260624 11:42:10.169000
|8
|1537
|XCSE
|20260624 11:45:03.800000
|2
|1537
|XCSE
|20260624 11:45:03.800000
|9
|1537
|XCSE
|20260624 11:45:03.800000
|8
|1538
|XCSE
|20260624 11:49:56.197000
|2
|1538
|XCSE
|20260624 11:49:56.197000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 11:52:41.623000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 11:55:12.384000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 11:58:01.991000
|8
|1537
|XCSE
|20260624 12:01:04.263000
|2
|1537
|XCSE
|20260624 12:01:04.263000
|20
|1535
|XCSE
|20260624 12:02:15.395000
|19
|1534
|XCSE
|20260624 12:02:31.467000
|19
|1534
|XCSE
|20260624 12:02:51.740000
|10
|1533
|XCSE
|20260624 12:09:22.325000
|3
|1533
|XCSE
|20260624 12:15:44.456000
|7
|1533
|XCSE
|20260624 12:23:26.376000
|10
|1533
|XCSE
|20260624 12:23:26.376000
|3
|1533
|XCSE
|20260624 12:23:26.376000
|19
|1532
|XCSE
|20260624 12:26:57.436000
|19
|1533
|XCSE
|20260624 12:31:13.425000
|19
|1533
|XCSE
|20260624 12:31:13.447000
|3
|1533
|XCSE
|20260624 12:31:13.884000
|10
|1532
|XCSE
|20260624 12:38:01.467000
|2
|1531
|XCSE
|20260624 12:41:31.211000
|6
|1536
|XCSE
|20260624 12:43:31.475000
|10
|1534
|XCSE
|20260624 12:50:40.877000
|9
|1533
|XCSE
|20260624 12:50:40.899000
|10
|1533
|XCSE
|20260624 12:50:40.899000
|20
|1535
|XCSE
|20260624 12:58:29.587000
|3
|1535
|XCSE
|20260624 12:58:29.587000
|15
|1536
|XCSE
|20260624 13:02:17.451000
|11
|1536
|XCSE
|20260624 13:02:17.451000
|15
|1538
|XCSE
|20260624 13:03:24.897000
|11
|1538
|XCSE
|20260624 13:03:24.897000
|10
|1538
|XCSE
|20260624 13:03:24.897000
|10
|1536
|XCSE
|20260624 13:10:45.269000
|10
|1535
|XCSE
|20260624 13:10:54.760000
|500
|1533
|XCSE
|20260624 13:10:54.760035
|10
|1537
|XCSE
|20260624 13:11:03.034000
|21
|1537
|XCSE
|20260624 13:11:03.034000
|10
|1537
|XCSE
|20260624 13:11:03.036000
|10
|1535
|XCSE
|20260624 13:11:03.063000
|10
|1534
|XCSE
|20260624 13:16:43.635000
|9
|1534
|XCSE
|20260624 13:16:43.635000
|10
|1533
|XCSE
|20260624 13:17:41.604000
|10
|1533
|XCSE
|20260624 13:17:41.604000
|20
|1533
|XCSE
|20260624 13:27:11.308000
|25
|1534
|XCSE
|20260624 13:37:19.601000
|29
|1533
|XCSE
|20260624 13:38:02.373000
|29
|1532
|XCSE
|20260624 13:39:31.025000
|24
|1533
|XCSE
|20260624 13:40:05.994000
|6
|1533
|XCSE
|20260624 13:40:06.695000
|10
|1533
|XCSE
|20260624 13:40:15.459000
|10
|1533
|XCSE
|20260624 13:41:47.825000
|29
|1531
|XCSE
|20260624 13:45:44.941000
|23
|1531
|XCSE
|20260624 13:45:44.943000
|20
|1531
|XCSE
|20260624 13:50:31.466000
|1
|1530
|XCSE
|20260624 13:55:59.975000
|18
|1530
|XCSE
|20260624 13:57:55.151000
|1
|1530
|XCSE
|20260624 13:57:55.151000
|10
|1529
|XCSE
|20260624 14:01:01.467000
|9
|1529
|XCSE
|20260624 14:01:01.467000
|29
|1530
|XCSE
|20260624 14:16:01.963000
|9
|1530
|XCSE
|20260624 14:16:01.963000
|10
|1530
|XCSE
|20260624 14:16:01.963000
|15
|1532
|XCSE
|20260624 14:22:31.464000
|2
|1532
|XCSE
|20260624 14:26:38.873000
|4
|1532
|XCSE
|20260624 14:40:49.200000
|28
|1530
|XCSE
|20260624 14:40:49.218000
|9
|1530
|XCSE
|20260624 14:40:49.218000
|10
|1530
|XCSE
|20260624 14:41:40.687000
|3
|1530
|XCSE
|20260624 14:44:39.513000
|20
|1529
|XCSE
|20260624 14:45:09.828000
|12
|1530
|XCSE
|20260624 14:49:55.747000
|15
|1530
|XCSE
|20260624 14:52:41.920000
|28
|1533
|XCSE
|20260624 14:57:22.258000
|30
|1532
|XCSE
|20260624 14:58:22.840000
|18
|1534
|XCSE
|20260624 15:01:44.194000
|20
|1533
|XCSE
|20260624 15:10:48.571000
|20
|1533
|XCSE
|20260624 15:11:36.901000
|10
|1533
|XCSE
|20260624 15:13:20.070000
|9
|1534
|XCSE
|20260624 15:16:14.005000
|28
|1533
|XCSE
|20260624 15:18:07.122000
|19
|1533
|XCSE
|20260624 15:21:53.964000
|10
|1532
|XCSE
|20260624 15:22:42.562000
|10
|1532
|XCSE
|20260624 15:23:22.240000
|19
|1531
|XCSE
|20260624 15:32:21.466000
|12
|1531
|XCSE
|20260624 15:33:41.531000
|17
|1531
|XCSE
|20260624 15:33:41.922000
|5
|1531
|XCSE
|20260624 15:33:41.922000
|7
|1531
|XCSE
|20260624 15:34:45.686000
|12
|1531
|XCSE
|20260624 15:34:45.686000
|10
|1531
|XCSE
|20260624 15:34:45.686000
|27
|1529
|XCSE
|20260624 15:36:11.466000
|2
|1529
|XCSE
|20260624 15:36:19.104000
|18
|1529
|XCSE
|20260624 15:36:19.104000
|19
|1527
|XCSE
|20260624 15:40:31.466000
|10
|1530
|XCSE
|20260624 15:45:15.460000
|19
|1528
|XCSE
|20260624 15:45:34.373000
|19
|1528
|XCSE
|20260624 15:48:51.467000
|30
|1532
|XCSE
|20260624 15:51:44.934000
|6
|1532
|XCSE
|20260624 15:51:44.934000
|10
|1531
|XCSE
|20260624 15:54:55.825087
|43
|1532
|XCSE
|20260624 15:58:41.467463
|9
|1532
|XCSE
|20260624 15:58:41.487334
|27
|1533
|XCSE
|20260624 15:58:51.909000
|29
|1534
|XCSE
|20260624 16:02:11.466000
|27
|1534
|XCSE
|20260624 16:02:11.483000
|29
|1533
|XCSE
|20260624 16:02:13.513000
|21
|1534
|XCSE
|20260624 16:03:38.541000
|25
|1534
|XCSE
|20260624 16:10:43.333681
|1
|1534
|XCSE
|20260624 16:10:43.333681
|2
|1534
|XCSE
|20260624 16:10:43.420994
|21
|1534
|XCSE
|20260624 16:10:45.599477
|123
|1534
|XCSE
|20260624 16:10:46.599625
|14
|1534
|XCSE
|20260624 16:10:46.599643
|200
|1534
|XCSE
|20260624 16:13:29.199066
|200
|1536
|XCSE
|20260624 16:28:13.738167
|200
|1536
|XCSE
|20260624 16:28:23.001815
|30
|1535
|XCSE
|20260624 16:28:59.193152
|198
|1535
|XCSE
|20260624 16:28:59.193173
|72
|1535
|XCSE
|20260624 16:28:59.193195
|10
|1539
|XCSE
|20260625 9:00:26.607000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 9:01:19.947000
|20
|1541
|XCSE
|20260625 9:04:22.677000
|19
|1538
|XCSE
|20260625 9:16:09.661000
|20
|1535
|XCSE
|20260625 9:16:09.691000
|4
|1540
|XCSE
|20260625 9:18:19.398000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 9:22:25.651000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 9:22:26.298000
|19
|1539
|XCSE
|20260625 9:22:26.497000
|3
|1537
|XCSE
|20260625 9:23:42.772000
|19
|1540
|XCSE
|20260625 9:29:53.569000
|3
|1542
|XCSE
|20260625 9:29:53.662000
|14
|1542
|XCSE
|20260625 9:29:53.662000
|20
|1540
|XCSE
|20260625 9:31:08.119000
|5
|1542
|XCSE
|20260625 9:31:42.578000
|19
|1541
|XCSE
|20260625 9:32:24.355000
|19
|1541
|XCSE
|20260625 9:33:20.116000
|10
|1543
|XCSE
|20260625 9:35:11.385000
|19
|1540
|XCSE
|20260625 9:35:19.542000
|20
|1540
|XCSE
|20260625 9:38:35.338000
|20
|1540
|XCSE
|20260625 9:42:34.844000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 9:42:39.610000
|10
|1541
|XCSE
|20260625 9:47:56.550000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 9:48:44.295000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 9:48:44.381000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 9:51:29.835000
|10
|1538
|XCSE
|20260625 9:52:00.333000
|10
|1537
|XCSE
|20260625 9:52:07.190000
|10
|1538
|XCSE
|20260625 9:57:43.397000
|10
|1538
|XCSE
|20260625 9:59:31.323000
|10
|1537
|XCSE
|20260625 9:59:41.421000
|10
|1537
|XCSE
|20260625 10:00:19.068000
|5
|1537
|XCSE
|20260625 10:04:12.829000
|5
|1537
|XCSE
|20260625 10:04:12.829000
|4
|1537
|XCSE
|20260625 10:05:59.381000
|6
|1537
|XCSE
|20260625 10:05:59.381000
|10
|1534
|XCSE
|20260625 10:07:57.363000
|10
|1533
|XCSE
|20260625 10:07:57.365000
|19
|1533
|XCSE
|20260625 10:12:06.134000
|19
|1533
|XCSE
|20260625 10:12:06.217000
|10
|1532
|XCSE
|20260625 10:13:02.449000
|10
|1530
|XCSE
|20260625 10:13:02.469000
|200
|1530
|XCSE
|20260625 10:15:57.341838
|38
|1530
|XCSE
|20260625 10:15:57.342000
|10
|1528
|XCSE
|20260625 10:16:37.132000
|9
|1528
|XCSE
|20260625 10:16:37.132000
|10
|1531
|XCSE
|20260625 10:23:43.216000
|10
|1530
|XCSE
|20260625 10:25:51.380000
|1
|1529
|XCSE
|20260625 10:26:19.975000
|20
|1529
|XCSE
|20260625 10:27:32.464000
|10
|1529
|XCSE
|20260625 10:35:53.169000
|10
|1529
|XCSE
|20260625 10:42:17.630000
|22
|1529
|XCSE
|20260625 10:44:41.628000
|4
|1529
|XCSE
|20260625 10:46:09.827000
|5
|1529
|XCSE
|20260625 10:46:09.827000
|1
|1529
|XCSE
|20260625 10:46:09.827000
|10
|1527
|XCSE
|20260625 10:46:41.805000
|10
|1527
|XCSE
|20260625 10:46:41.805000
|20
|1527
|XCSE
|20260625 10:47:10.469000
|29
|1529
|XCSE
|20260625 10:52:09.568000
|28
|1529
|XCSE
|20260625 10:57:07.232000
|10
|1530
|XCSE
|20260625 11:02:54.087000
|20
|1531
|XCSE
|20260625 11:10:22.315000
|4
|1533
|XCSE
|20260625 11:15:17.385000
|4
|1533
|XCSE
|20260625 11:15:17.385000
|2
|1533
|XCSE
|20260625 11:15:17.385000
|4
|1533
|XCSE
|20260625 11:18:25.790000
|4
|1533
|XCSE
|20260625 11:18:25.790000
|1
|1533
|XCSE
|20260625 11:19:39.874000
|4
|1533
|XCSE
|20260625 11:19:54.386000
|5
|1533
|XCSE
|20260625 11:19:54.386000
|10
|1532
|XCSE
|20260625 11:22:15.333000
|9
|1534
|XCSE
|20260625 11:24:58.265000
|4
|1534
|XCSE
|20260625 11:27:55.928000
|5
|1534
|XCSE
|20260625 11:28:17.174000
|4
|1534
|XCSE
|20260625 11:28:17.174000
|4
|1534
|XCSE
|20260625 11:28:17.174000
|2
|1535
|XCSE
|20260625 11:29:57.762000
|5
|1535
|XCSE
|20260625 11:29:57.762000
|3
|1535
|XCSE
|20260625 11:29:57.762000
|6
|1536
|XCSE
|20260625 11:34:57.287000
|4
|1536
|XCSE
|20260625 11:35:06.864000
|4
|1536
|XCSE
|20260625 11:36:05.947000
|5
|1536
|XCSE
|20260625 11:36:05.947000
|11
|1539
|XCSE
|20260625 11:40:36.786000
|5
|1539
|XCSE
|20260625 11:40:36.786000
|4
|1539
|XCSE
|20260625 11:40:36.786000
|2
|1539
|XCSE
|20260625 11:40:36.786000
|10
|1536
|XCSE
|20260625 11:40:43.978000
|20
|1536
|XCSE
|20260625 11:42:33.165000
|19
|1536
|XCSE
|20260625 11:45:40.206000
|5
|1539
|XCSE
|20260625 11:50:00.186000
|5
|1539
|XCSE
|20260625 11:50:00.186000
|5
|1539
|XCSE
|20260625 11:50:56.497000
|5
|1539
|XCSE
|20260625 11:50:56.497000
|11
|1538
|XCSE
|20260625 11:56:33.698000
|8
|1538
|XCSE
|20260625 11:56:33.698000
|29
|1538
|XCSE
|20260625 11:59:35.714000
|19
|1539
|XCSE
|20260625 12:05:02.841000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 12:10:07.144000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 12:12:36.987000
|19
|1539
|XCSE
|20260625 12:17:20.246000
|5
|1540
|XCSE
|20260625 12:21:42.198000
|5
|1540
|XCSE
|20260625 12:21:42.198000
|30
|1539
|XCSE
|20260625 12:22:25.936000
|28
|1539
|XCSE
|20260625 12:24:45.332000
|19
|1539
|XCSE
|20260625 12:29:00.056000
|13
|1539
|XCSE
|20260625 12:29:00.304000
|13
|1538
|XCSE
|20260625 12:30:42.583000
|6
|1538
|XCSE
|20260625 12:30:42.583000
|9
|1538
|XCSE
|20260625 12:30:42.583000
|10
|1538
|XCSE
|20260625 12:35:02.774000
|7
|1539
|XCSE
|20260625 12:41:30.876000
|6
|1539
|XCSE
|20260625 12:41:45.971000
|6
|1539
|XCSE
|20260625 12:41:45.971000
|6
|1539
|XCSE
|20260625 12:41:45.971000
|2
|1537
|XCSE
|20260625 12:41:57.874000
|1
|1536
|XCSE
|20260625 12:44:07.360000
|43
|1540
|XCSE
|20260625 12:49:57.957000
|6
|1539
|XCSE
|20260625 12:50:51.703000
|2
|1540
|XCSE
|20260625 12:53:39.139000
|7
|1540
|XCSE
|20260625 12:53:39.139000
|10
|1541
|XCSE
|20260625 12:54:49.717000
|28
|1539
|XCSE
|20260625 12:54:50.198000
|5
|1538
|XCSE
|20260625 12:54:50.232000
|6
|1538
|XCSE
|20260625 12:54:50.258000
|5
|1538
|XCSE
|20260625 12:54:50.261000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 12:58:35.168000
|1
|1538
|XCSE
|20260625 12:59:58.339000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 13:06:32.542000
|19
|1539
|XCSE
|20260625 13:07:16.112000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 13:12:10.699000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 13:12:10.844000
|10
|1538
|XCSE
|20260625 13:13:50.927000
|10
|1538
|XCSE
|20260625 13:13:50.927000
|10
|1537
|XCSE
|20260625 13:13:50.951000
|10
|1537
|XCSE
|20260625 13:18:27.453000
|10
|1537
|XCSE
|20260625 13:19:13.934000
|10
|1537
|XCSE
|20260625 13:34:10.871000
|10
|1537
|XCSE
|20260625 13:37:07.204000
|10
|1537
|XCSE
|20260625 13:43:26.232000
|28
|1537
|XCSE
|20260625 13:47:09.872000
|10
|1536
|XCSE
|20260625 13:49:27.901000
|10
|1536
|XCSE
|20260625 13:49:27.901000
|10
|1536
|XCSE
|20260625 13:52:14.646000
|1
|1536
|XCSE
|20260625 13:58:39.374000
|9
|1536
|XCSE
|20260625 13:58:39.377000
|18
|1536
|XCSE
|20260625 14:02:31.397000
|19
|1536
|XCSE
|20260625 14:08:49.883000
|19
|1536
|XCSE
|20260625 14:13:38.187000
|19
|1536
|XCSE
|20260625 14:13:38.330000
|19
|1536
|XCSE
|20260625 14:15:08.885000
|5
|1539
|XCSE
|20260625 14:36:04.431000
|3
|1539
|XCSE
|20260625 14:36:04.431000
|6
|1539
|XCSE
|20260625 14:37:25.021000
|4
|1539
|XCSE
|20260625 14:37:25.021000
|9
|1537
|XCSE
|20260625 14:39:06.393000
|20
|1537
|XCSE
|20260625 14:39:06.395000
|9
|1537
|XCSE
|20260625 14:39:06.395000
|38
|1538
|XCSE
|20260625 14:42:42.591000
|2
|1538
|XCSE
|20260625 14:42:42.591000
|28
|1538
|XCSE
|20260625 14:46:55.128000
|10
|1538
|XCSE
|20260625 14:58:27.705000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 15:01:54.586000
|20
|1538
|XCSE
|20260625 15:01:54.605000
|28
|1539
|XCSE
|20260625 15:06:52.079000
|30
|1539
|XCSE
|20260625 15:09:29.923000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 15:15:34.426000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 15:15:34.426000
|19
|1540
|XCSE
|20260625 15:18:10.365000
|19
|1540
|XCSE
|20260625 15:22:16.319000
|19
|1539
|XCSE
|20260625 15:24:29.678000
|19
|1540
|XCSE
|20260625 15:27:11.486000
|19
|1540
|XCSE
|20260625 15:27:12.895000
|2
|1541
|XCSE
|20260625 15:29:56.385000
|2
|1541
|XCSE
|20260625 15:29:56.385000
|6
|1541
|XCSE
|20260625 15:29:56.385000
|8
|1541
|XCSE
|20260625 15:31:50.171000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 15:32:16.174000
|11
|1541
|XCSE
|20260625 15:36:18.140000
|1
|1541
|XCSE
|20260625 15:36:18.140000
|2
|1541
|XCSE
|20260625 15:37:01.367000
|5
|1541
|XCSE
|20260625 15:37:01.367000
|3
|1541
|XCSE
|20260625 15:37:01.367000
|20
|1540
|XCSE
|20260625 15:37:59.158000
|19
|1540
|XCSE
|20260625 15:37:59.289000
|19
|1541
|XCSE
|20260625 15:42:43.272000
|4
|1542
|XCSE
|20260625 15:42:43.272000
|9
|1542
|XCSE
|20260625 15:42:43.272000
|9
|1542
|XCSE
|20260625 15:43:14.813000
|1
|1542
|XCSE
|20260625 15:43:14.813000
|6
|1542
|XCSE
|20260625 15:43:25.706000
|6
|1542
|XCSE
|20260625 15:43:56.605000
|1
|1542
|XCSE
|20260625 15:43:56.605000
|5
|1542
|XCSE
|20260625 15:43:56.605000
|2
|1542
|XCSE
|20260625 15:43:56.605000
|17
|1542
|XCSE
|20260625 15:46:02.952000
|11
|1541
|XCSE
|20260625 15:46:58.418000
|20
|1541
|XCSE
|20260625 15:48:19.615000
|10
|1541
|XCSE
|20260625 15:48:34.317000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 15:48:55.262000
|19
|1541
|XCSE
|20260625 15:50:49.727000
|19
|1540
|XCSE
|20260625 15:52:15.696000
|20
|1538
|XCSE
|20260625 15:53:26.924000
|2
|1537
|XCSE
|20260625 15:55:53.499000
|10
|1538
|XCSE
|20260625 15:59:12.294000
|1
|1539
|XCSE
|20260625 16:00:01.614000
|22
|1541
|XCSE
|20260625 16:01:35.393000
|3
|1541
|XCSE
|20260625 16:01:35.393000
|19
|1540
|XCSE
|20260625 16:03:29.856000
|10
|1541
|XCSE
|20260625 16:09:38.134000
|46
|1542
|XCSE
|20260625 16:13:14.283000
|47
|1541
|XCSE
|20260625 16:13:37.816000
|49
|1541
|XCSE
|20260625 16:13:37.834000
|10
|1541
|XCSE
|20260625 16:17:54.386000
|20
|1540
|XCSE
|20260625 16:18:20.950000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 16:18:35.337000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 16:18:42.623000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 16:18:48.917000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 16:18:56.035000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 16:19:03.388000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 16:19:09.757000
|11
|1540
|XCSE
|20260625 16:19:18.670000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 16:19:27.971000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 16:19:38.376000
|10
|1540
|XCSE
|20260625 16:19:50.874000
|20
|1539
|XCSE
|20260625 16:20:03.296000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 16:20:36.444000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 16:20:55.368000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 16:21:21.385000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 16:21:51.885000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 16:22:52.177000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 16:24:01.375000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 16:25:37.021000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 16:29:37.486000
|10
|1539
|XCSE
|20260625 16:31:35.570000
|1466
|1537
|XCSE
|20260625 16:34:42.359224
|26
|1537
|XCSE
|20260625 16:34:42.636829
|6
|1537
|XCSE
|20260625 16:34:42.636858
|10
|1535
|XCSE
|20260626 9:02:58.940000
|10
|1531
|XCSE
|20260626 9:03:05.156000
|10
|1529
|XCSE
|20260626 9:05:18.676000
|9
|1529
|XCSE
|20260626 9:05:18.676000
|10
|1538
|XCSE
|20260626 9:17:01.824000
|10
|1538
|XCSE
|20260626 9:17:01.825000
|5
|1539
|XCSE
|20260626 9:17:02.854000
|5
|1539
|XCSE
|20260626 9:17:02.854000
|5
|1537
|XCSE
|20260626 9:17:02.926000
|2
|1537
|XCSE
|20260626 9:17:02.926000
|21
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:28.152000
|6
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:28.152000
|6
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:28.152000
|5
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:28.152000
|15
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:28.154000
|6
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:28.154000
|21
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:28.156000
|15
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:28.158000
|21
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:28.160000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:23:45.387000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:24:51.138000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:26:01.878000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:27:32.500000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:28:57.061000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:29:32.385000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:30:18.023000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:31:33.144000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:31:41.130000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:31:41.132000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:31:41.134000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 9:31:41.136000
|10
|1543
|XCSE
|20260626 9:38:48.889000
|10
|1543
|XCSE
|20260626 9:40:20.617000
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.238030
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.238050
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.238063
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.238079
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.238093
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.238106
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.238126
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.253165
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.253833
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.253933
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.256223
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.256277
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.256387
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.256483
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.256586
|3
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.257407
|7
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:13.257427
|10
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:21.190093
|430
|1540
|XCSE
|20260626 9:41:21.190093
|10
|1539
|XCSE
|20260626 9:55:11.302000
|2
|1539
|XCSE
|20260626 9:55:54.884000
|8
|1539
|XCSE
|20260626 9:55:54.884000
|30
|1538
|XCSE
|20260626 10:02:52.095000
|9
|1538
|XCSE
|20260626 10:02:52.095000
|14
|1538
|XCSE
|20260626 10:09:15.812000
|19
|1539
|XCSE
|20260626 10:35:14.357000
|21
|1540
|XCSE
|20260626 10:37:49.942000
|12
|1543
|XCSE
|20260626 10:40:47.862000
|49
|1545
|XCSE
|20260626 10:41:35.450000
|16
|1545
|XCSE
|20260626 10:41:35.450000
|2
|1546
|XCSE
|20260626 10:41:36.482000
|6
|1546
|XCSE
|20260626 10:41:36.482000
|7
|1546
|XCSE
|20260626 10:41:36.482000
|32
|1546
|XCSE
|20260626 10:41:36.531000
|75
|1546
|XCSE
|20260626 10:41:36.531000
|29
|1544
|XCSE
|20260626 10:41:52.580000
|9
|1544
|XCSE
|20260626 10:41:52.580000
|10
|1544
|XCSE
|20260626 10:41:52.580472
|490
|1544
|XCSE
|20260626 10:41:52.580472
|10
|1544
|XCSE
|20260626 10:41:52.713000
|20
|1544
|XCSE
|20260626 10:46:45.355000
|19
|1544
|XCSE
|20260626 10:55:05.333000
|10
|1543
|XCSE
|20260626 10:55:05.352000
|10
|1542
|XCSE
|20260626 10:55:09.167000
|2
|1542
|XCSE
|20260626 11:01:09.017000
|2
|1542
|XCSE
|20260626 11:01:09.017000
|15
|1542
|XCSE
|20260626 11:02:02.433000
|4
|1542
|XCSE
|20260626 11:02:02.433000
|5
|1541
|XCSE
|20260626 11:06:03.642000
|5
|1541
|XCSE
|20260626 11:06:03.642000
|20
|1542
|XCSE
|20260626 11:09:50.801000
|10
|1542
|XCSE
|20260626 11:15:15.053000
|10
|1541
|XCSE
|20260626 11:16:08.420000
|19
|1542
|XCSE
|20260626 11:35:01.958000
|10
|1542
|XCSE
|20260626 11:35:01.958000
|20
|1544
|XCSE
|20260626 11:55:21.579000
|20
|1543
|XCSE
|20260626 11:56:07.267000
|10
|1542
|XCSE
|20260626 11:59:43.999000
|22
|1543
|XCSE
|20260626 12:03:14.212000
|1
|1543
|XCSE
|20260626 12:03:14.212000
|1
|1543
|XCSE
|20260626 12:03:14.212000
|19
|1542
|XCSE
|20260626 12:23:11.380000
|19
|1541
|XCSE
|20260626 12:24:09.648000
|46
|1543
|XCSE
|20260626 12:25:53.690000
|10
|1544
|XCSE
|20260626 12:37:30.816000
|10
|1543
|XCSE
|20260626 12:40:24.828000
|100
|1543
|XCSE
|20260626 12:48:15.964000
|10
|1542
|XCSE
|20260626 12:57:36.107000
|10
|1542
|XCSE
|20260626 12:57:36.107000
|10
|1542
|XCSE
|20260626 12:57:36.107000
|7
|1543
|XCSE
|20260626 12:59:39.957000
|8
|1549
|XCSE
|20260626 13:00:02.580000
|5
|1550
|XCSE
|20260626 13:01:07.675000
|24
|1550
|XCSE
|20260626 13:01:07.676000
|31
|1548
|XCSE
|20260626 13:08:14.562000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.041000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.041000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.041000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.044000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.047000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.053000
|3
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.389000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.389000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.389000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:12:35.389000
|7
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.568000
|8
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.568000
|7
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.568000
|8
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.588000
|8
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.588000
|7
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.588000
|8
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.607000
|7
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.607000
|8
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.607000
|8
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.789000
|21
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.789000
|8
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.789000
|8
|1549
|XCSE
|20260626 13:12:40.789000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:13.204000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:13.204000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:13.234000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:13.234000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:17.418000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:17.418000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:17.418000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:17.437000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:17.437000
|8
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:21.670000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:21.670000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:21.670000
|10
|1550
|XCSE
|20260626 13:15:53.385000
|7
|1550
|XCSE
|20260626 13:16:37.385000
|3
|1550
|XCSE
|20260626 13:16:37.385000
|19
|1549
|XCSE
|20260626 13:17:19.236000
|9
|1549
|XCSE
|20260626 13:17:19.236000
|20
|1548
|XCSE
|20260626 13:20:56.294000
|19
|1547
|XCSE
|20260626 13:21:18.163000
|15
|1548
|XCSE
|20260626 13:30:12.057000
|8
|1548
|XCSE
|20260626 13:30:12.057000
|19
|1548
|XCSE
|20260626 13:35:02.555000
|37
|1547
|XCSE
|20260626 13:42:15.833000
|40
|1546
|XCSE
|20260626 13:42:21.073000
|5
|1548
|XCSE
|20260626 13:47:37.521000
|5
|1548
|XCSE
|20260626 13:47:37.521000
|10
|1548
|XCSE
|20260626 13:51:24.110000
|20
|1546
|XCSE
|20260626 13:55:00.684000
|9
|1546
|XCSE
|20260626 13:55:00.684000
|20
|1546
|XCSE
|20260626 13:55:46.916000
|20
|1545
|XCSE
|20260626 13:59:32.253000
|3
|1548
|XCSE
|20260626 14:13:01.633000
|10
|1549
|XCSE
|20260626 14:37:18.314000
|10
|1549
|XCSE
|20260626 14:37:18.314000
|19
|1547
|XCSE
|20260626 14:53:23.143000
|9
|1547
|XCSE
|20260626 14:53:23.143000
|28
|1547
|XCSE
|20260626 14:58:11.153000
|37
|1547
|XCSE
|20260626 15:01:02.103000
|105
|1547
|XCSE
|20260626 15:02:01.267000
|7
|1548
|XCSE
|20260626 15:07:00.477000
|7
|1548
|XCSE
|20260626 15:07:00.477000
|8
|1548
|XCSE
|20260626 15:07:00.477000
|8
|1548
|XCSE
|20260626 15:07:00.496000
|8
|1548
|XCSE
|20260626 15:07:00.496000
|8
|1548
|XCSE
|20260626 15:07:00.496000
|15
|1547
|XCSE
|20260626 15:15:40.276000
|4
|1547
|XCSE
|20260626 15:15:40.276000
|19
|1546
|XCSE
|20260626 15:18:44.266000
|9
|1546
|XCSE
|20260626 15:18:44.266000
|9
|1546
|XCSE
|20260626 15:18:44.266000
|10
|1546
|XCSE
|20260626 15:18:44.266000
|47
|1545
|XCSE
|20260626 15:18:54.640000
|6
|1546
|XCSE
|20260626 15:19:58.876000
|20
|1546
|XCSE
|20260626 15:31:24.057000
|10
|1546
|XCSE
|20260626 15:31:24.057000
|9
|1546
|XCSE
|20260626 15:31:24.057000
|28
|1545
|XCSE
|20260626 15:32:04.170000
|1
|1545
|XCSE
|20260626 15:33:20.726000
|18
|1545
|XCSE
|20260626 15:33:20.726000
|20
|1544
|XCSE
|20260626 15:33:55.273000
|8
|1543
|XCSE
|20260626 15:39:18.511000
|2
|1543
|XCSE
|20260626 15:40:04.376000
|8
|1543
|XCSE
|20260626 15:40:04.376000
|8
|1544
|XCSE
|20260626 15:46:22.987000
|8
|1544
|XCSE
|20260626 15:46:22.987000
|7
|1544
|XCSE
|20260626 15:46:22.987000
|8
|1544
|XCSE
|20260626 15:46:22.995000
|8
|1544
|XCSE
|20260626 15:46:22.995000
|19
|1544
|XCSE
|20260626 15:49:12.157000
|20
|1546
|XCSE
|20260626 15:57:11.163000
|3
|1547
|XCSE
|20260626 16:03:04.150000
|4
|1549
|XCSE
|20260626 16:07:02.973000
|28
|1549
|XCSE
|20260626 16:17:47.061000
|9
|1549
|XCSE
|20260626 16:17:47.061000
|5
|1550
|XCSE
|20260626 16:18:20.106000
|57
|1550
|XCSE
|20260626 16:20:22.163022
|76
|1550
|XCSE
|20260626 16:20:22.163028
|167
|1550
|XCSE
|20260626 16:20:22.163042
|250
|1550
|XCSE
|20260626 16:20:38.224695
|408
|1549
|XCSE
|20260626 16:23:24.090896
Attachment