Share buyback programme – week 26

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        29 June 2026

Share buyback programme week 26

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 140,800 1,548.59 218,041,066
22 June 20263,0001,575.994,727,970
23 June 20263,5001,558.655,455,275
24 June 20264,0001,534.726,138,880
25 June 20264,5001,537.186,917,310
26 June 20264,5001,545.086,952,860
Total under the share buyback programme 160,300 1,548.55 248,233,361
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back475,9001,572.24748,230,326

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 475,900 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.96 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
41565XCSE20260622 9:03:20.736000
191575XCSE20260622 9:06:15.805000
101574XCSE20260622 9:08:17.156000
101573XCSE20260622 9:10:39.475000
171574XCSE20260622 9:18:00.303000
101572XCSE20260622 9:19:53.873000
101571XCSE20260622 9:25:55.258000
241571XCSE20260622 9:26:26.578000
71571XCSE20260622 9:26:26.578000
101568XCSE20260622 9:27:40.953000
101567XCSE20260622 9:27:40.955000
101566XCSE20260622 9:27:41.186000
101567XCSE20260622 9:28:36.882000
101565XCSE20260622 9:34:38.066000
101569XCSE20260622 9:50:36.687000
11569XCSE20260622 9:52:16.250000
101568XCSE20260622 9:54:36.005000
101568XCSE20260622 9:54:36.028000
101568XCSE20260622 9:55:55.901000
101568XCSE20260622 9:56:19.769000
101569XCSE20260622 10:18:32.770000
101569XCSE20260622 10:18:32.770000
31568XCSE20260622 10:29:41.138000
11568XCSE20260622 10:33:21.657000
11571XCSE20260622 10:39:37.543000
71571XCSE20260622 10:39:55.830000
101569XCSE20260622 10:45:40.400000
91569XCSE20260622 10:45:40.400000
191570XCSE20260622 10:47:26.610000
191569XCSE20260622 10:48:55.950000
91568XCSE20260622 10:49:07.392000
211571XCSE20260622 10:49:55.508000
91571XCSE20260622 10:49:55.508000
241571XCSE20260622 10:49:55.508000
201569XCSE20260622 10:58:08.583000
101569XCSE20260622 10:58:08.583000
291568XCSE20260622 10:59:15.185000
291568XCSE20260622 10:59:15.185000
31572XCSE20260622 11:05:15.954000
71572XCSE20260622 11:08:13.630000
31572XCSE20260622 11:08:13.630000
101573XCSE20260622 11:15:38.191000
241573XCSE20260622 11:17:53.725000
251573XCSE20260622 11:17:53.726000
91573XCSE20260622 11:17:53.745000
281571XCSE20260622 11:22:07.768000
141574XCSE20260622 11:26:17.523000
191572XCSE20260622 11:26:17.561000
61574XCSE20260622 11:27:44.787000
71574XCSE20260622 11:27:44.787000
101573XCSE20260622 11:40:03.957000
31573XCSE20260622 11:40:03.957000
71573XCSE20260622 11:40:03.962000
131573XCSE20260622 11:40:03.962000
201573XCSE20260622 11:48:41.090000
61573XCSE20260622 11:58:01.624000
41573XCSE20260622 12:00:22.104000
91573XCSE20260622 12:00:22.104000
61573XCSE20260622 12:00:22.104000
21572XCSE20260622 12:01:20.435000
231574XCSE20260622 12:03:04.763000
101576XCSE20260622 12:15:13.726000
91576XCSE20260622 12:15:13.726000
91576XCSE20260622 12:15:13.726000
151579XCSE20260622 12:20:14.238000
41579XCSE20260622 12:32:24.551000
61579XCSE20260622 12:32:24.551000
3001577XCSE20260622 12:32:24.551436
221580XCSE20260622 12:32:24.563000
101579XCSE20260622 12:32:24.684000
241581XCSE20260622 12:37:46.006000
11581XCSE20260622 12:37:46.006000
31581XCSE20260622 12:37:46.006000
11581XCSE20260622 12:37:46.006000
11580XCSE20260622 12:39:11.133000
181580XCSE20260622 12:39:11.133000
191579XCSE20260622 12:40:18.373000
61578XCSE20260622 12:42:34.605000
61577XCSE20260622 12:45:32.101000
41577XCSE20260622 12:45:32.101000
101577XCSE20260622 12:48:32.913000
101577XCSE20260622 12:58:33.288000
101578XCSE20260622 13:02:08.420000
131581XCSE20260622 13:03:42.893000
11581XCSE20260622 13:03:42.893000
251581XCSE20260622 13:03:42.895000
171581XCSE20260622 13:03:42.898000
11581XCSE20260622 13:04:10.137000
11581XCSE20260622 13:04:10.137000
101578XCSE20260622 13:05:10.897000
101578XCSE20260622 13:10:53.740000
41578XCSE20260622 13:19:23.049000
41577XCSE20260622 13:24:06.767000
61577XCSE20260622 13:24:06.767000
91576XCSE20260622 13:35:55.026000
101575XCSE20260622 13:36:17.801000
101575XCSE20260622 13:36:32.706000
101574XCSE20260622 13:37:38.417000
101576XCSE20260622 13:50:05.871000
201576XCSE20260622 13:53:29.879000
101575XCSE20260622 14:05:05.190000
201579XCSE20260622 14:10:45.645000
191578XCSE20260622 14:14:43.405000
191577XCSE20260622 14:25:12.811000
101577XCSE20260622 14:25:12.811000
21577XCSE20260622 14:27:30.205000
101577XCSE20260622 14:31:24.113000
181575XCSE20260622 14:34:03.466000
11575XCSE20260622 14:34:03.466000
91575XCSE20260622 14:34:03.466000
281575XCSE20260622 14:34:32.064000
191575XCSE20260622 14:34:57.864000
201575XCSE20260622 14:35:20.343000
191575XCSE20260622 14:39:15.727000
201575XCSE20260622 14:39:17.700000
201575XCSE20260622 14:39:41.725000
201574XCSE20260622 14:41:33.820000
201573XCSE20260622 14:42:35.785000
201573XCSE20260622 14:44:22.008000
101575XCSE20260622 14:46:31.614000
101574XCSE20260622 14:46:38.700000
101574XCSE20260622 14:46:39.871000
101574XCSE20260622 14:48:15.345000
101575XCSE20260622 14:48:40.230000
191579XCSE20260622 15:06:48.011000
241579XCSE20260622 15:06:48.014000
81578XCSE20260622 15:13:32.207000
11579XCSE20260622 15:22:26.778000
101579XCSE20260622 15:28:13.099000
291582XCSE20260622 15:34:36.458000
191581XCSE20260622 15:35:48.089000
181581XCSE20260622 15:35:48.105000
191581XCSE20260622 15:36:12.232000
191580XCSE20260622 15:36:36.002000
191579XCSE20260622 15:37:39.817000
281579XCSE20260622 15:38:32.267000
301580XCSE20260622 15:45:23.405000
191580XCSE20260622 15:57:39.321000
101580XCSE20260622 15:57:39.321000
91580XCSE20260622 15:57:39.321000
101580XCSE20260622 15:57:39.321000
281579XCSE20260622 16:00:17.469000
291578XCSE20260622 16:01:09.588000
231578XCSE20260622 16:01:09.635000
101578XCSE20260622 16:01:09.656000
301578XCSE20260622 16:02:03.968000
471578XCSE20260622 16:02:55.987000
101578XCSE20260622 16:02:59.231000
101578XCSE20260622 16:02:59.254000
201577XCSE20260622 16:05:47.705000
251578XCSE20260622 16:05:49.300000
71577XCSE20260622 16:07:40.431000
21579XCSE20260622 16:13:50.195000
291579XCSE20260622 16:14:08.241000
101578XCSE20260622 16:19:24.150000
101578XCSE20260622 16:19:24.156000
101578XCSE20260622 16:19:24.158000
101578XCSE20260622 16:19:24.178000
1501578XCSE20260622 16:19:57.003000
101578XCSE20260622 16:20:06.776000
101578XCSE20260622 16:23:08.535000
101578XCSE20260622 16:24:47.205000
101577XCSE20260622 16:24:53.083000
91577XCSE20260622 16:24:53.083000
91577XCSE20260622 16:24:53.083000
191576XCSE20260622 16:26:11.720000
201576XCSE20260622 16:26:11.859000
301577XCSE20260622 16:29:26.745000
1511578XCSE20260622 16:29:26.746000
51577XCSE20260622 16:29:26.748000
51577XCSE20260622 16:29:26.748000
541577XCSE20260622 16:32:54.258517
1841577XCSE20260622 16:32:54.286983
91565XCSE20260623 9:00:22.357000
101563XCSE20260623 9:02:11.067000
101563XCSE20260623 9:04:17.451000
11560XCSE20260623 9:05:22.094000
21573XCSE20260623 9:21:28.952000
231573XCSE20260623 9:21:28.952000
31573XCSE20260623 9:21:28.952000
111573XCSE20260623 9:21:28.953000
61573XCSE20260623 9:21:31.433000
51573XCSE20260623 9:21:58.708000
51573XCSE20260623 9:22:00.948000
61573XCSE20260623 9:22:00.989000
51573XCSE20260623 9:22:01.193000
61573XCSE20260623 9:22:12.998000
51573XCSE20260623 9:22:18.588000
51573XCSE20260623 9:22:41.876000
51573XCSE20260623 9:23:26.385000
51573XCSE20260623 9:23:26.385000
191570XCSE20260623 9:24:11.166000
101568XCSE20260623 9:40:30.316000
501568XCSE20260623 9:43:03.556949
101568XCSE20260623 9:43:03.558000
101566XCSE20260623 9:43:03.574000
101565XCSE20260623 9:44:02.920000
101565XCSE20260623 9:44:02.920000
71568XCSE20260623 9:45:44.535000
151568XCSE20260623 9:45:44.535000
11568XCSE20260623 9:45:44.535000
11568XCSE20260623 9:45:44.535000
61568XCSE20260623 9:45:44.535000
111568XCSE20260623 9:45:44.536000
41568XCSE20260623 9:45:44.536000
71568XCSE20260623 9:45:45.367000
61568XCSE20260623 9:45:45.367000
191565XCSE20260623 9:46:40.105000
101564XCSE20260623 9:50:55.317000
101564XCSE20260623 9:52:37.917000
201561XCSE20260623 9:52:40.849000
101561XCSE20260623 10:00:20.407000
221562XCSE20260623 10:04:39.235000
51562XCSE20260623 10:04:39.235000
191560XCSE20260623 10:04:39.251000
101560XCSE20260623 10:10:04.080000
101560XCSE20260623 10:11:57.385000
101560XCSE20260623 10:13:50.941000
191558XCSE20260623 10:15:11.021000
191558XCSE20260623 10:15:11.448000
41558XCSE20260623 10:22:41.129000
61558XCSE20260623 10:22:41.129000
11558XCSE20260623 10:25:13.378000
71558XCSE20260623 10:25:13.378000
21558XCSE20260623 10:25:13.378000
81558XCSE20260623 10:27:56.280000
11558XCSE20260623 10:27:56.280000
11558XCSE20260623 10:27:56.280000
101558XCSE20260623 10:30:31.164000
101561XCSE20260623 10:35:55.873000
101560XCSE20260623 10:36:18.110000
101558XCSE20260623 10:43:16.225000
91558XCSE20260623 10:43:16.225000
91558XCSE20260623 10:43:16.225000
501558XCSE20260623 10:43:16.225562
51559XCSE20260623 10:43:42.927000
101559XCSE20260623 10:43:51.441000
51559XCSE20260623 10:43:51.441000
61559XCSE20260623 10:44:01.096000
51559XCSE20260623 10:44:01.096000
51557XCSE20260623 10:44:30.520000
51560XCSE20260623 10:55:33.964000
71560XCSE20260623 10:55:33.964000
201560XCSE20260623 10:55:33.964000
61560XCSE20260623 10:55:59.202000
31560XCSE20260623 10:55:59.202000
71560XCSE20260623 10:56:14.800000
31560XCSE20260623 10:56:14.800000
101558XCSE20260623 10:56:38.760000
101558XCSE20260623 10:57:50.522000
21558XCSE20260623 10:58:03.082000
191559XCSE20260623 11:04:05.189000
31558XCSE20260623 11:04:41.818000
71558XCSE20260623 11:04:41.818000
191557XCSE20260623 11:05:09.700000
41556XCSE20260623 11:12:10.898000
101557XCSE20260623 11:14:02.095000
101558XCSE20260623 11:30:17.563000
31560XCSE20260623 11:33:50.332000
121560XCSE20260623 11:33:50.332000
201558XCSE20260623 11:34:24.658000
241559XCSE20260623 11:34:24.659000
31559XCSE20260623 11:34:24.659000
61560XCSE20260623 11:34:24.659000
31560XCSE20260623 11:34:24.659000
241560XCSE20260623 11:34:24.659000
31557XCSE20260623 11:34:27.090000
101558XCSE20260623 11:34:43.048000
11560XCSE20260623 11:35:52.815000
31560XCSE20260623 11:35:52.815000
101560XCSE20260623 11:36:27.411000
61562XCSE20260623 11:41:25.037000
21562XCSE20260623 11:41:25.037000
11562XCSE20260623 11:41:25.037000
101560XCSE20260623 11:44:04.872000
101559XCSE20260623 11:47:26.197000
41560XCSE20260623 11:48:47.065000
101560XCSE20260623 11:48:47.065000
21560XCSE20260623 11:48:47.065000
101560XCSE20260623 11:50:29.175000
31558XCSE20260623 11:51:01.256000
71558XCSE20260623 11:55:01.298000
31558XCSE20260623 11:55:01.298000
171561XCSE20260623 11:57:53.486000
191560XCSE20260623 12:01:43.957000
211561XCSE20260623 12:04:44.054000
51559XCSE20260623 12:05:28.905000
51561XCSE20260623 12:16:48.387000
71561XCSE20260623 12:19:37.994000
91561XCSE20260623 12:19:41.746000
101561XCSE20260623 12:20:39.960000
91562XCSE20260623 12:24:29.228000
51562XCSE20260623 12:24:29.228000
61562XCSE20260623 12:24:29.228000
191560XCSE20260623 12:25:23.742000
101559XCSE20260623 12:31:34.479000
11559XCSE20260623 12:33:07.788000
81559XCSE20260623 12:42:21.563000
51559XCSE20260623 12:42:21.563000
51559XCSE20260623 12:42:21.568000
101558XCSE20260623 12:59:55.069000
101558XCSE20260623 13:00:00.164000
41557XCSE20260623 13:10:31.500000
191560XCSE20260623 13:10:49.840000
51560XCSE20260623 13:10:49.840000
141560XCSE20260623 13:10:49.840000
41560XCSE20260623 13:10:49.840000
111560XCSE20260623 13:10:49.840000
201559XCSE20260623 13:12:38.532000
21561XCSE20260623 13:12:47.628000
211561XCSE20260623 13:12:47.628000
111561XCSE20260623 13:12:47.628000
61561XCSE20260623 13:12:47.628000
301561XCSE20260623 13:12:47.628000
111561XCSE20260623 13:12:47.631000
201561XCSE20260623 13:16:31.883000
71561XCSE20260623 13:16:31.883000
41561XCSE20260623 13:16:31.883000
101561XCSE20260623 13:16:31.904000
201559XCSE20260623 13:16:38.869000
201558XCSE20260623 13:19:12.190000
131560XCSE20260623 13:21:08.936000
191560XCSE20260623 13:29:56.745000
141559XCSE20260623 13:29:56.766000
61559XCSE20260623 13:29:56.768000
31559XCSE20260623 13:29:56.768000
721560XCSE20260623 13:40:14.714000
101560XCSE20260623 13:40:50.306000
101560XCSE20260623 13:41:15.375000
191559XCSE20260623 13:41:57.386000
191558XCSE20260623 13:42:44.265000
101558XCSE20260623 13:42:44.265000
191557XCSE20260623 13:45:33.167000
91557XCSE20260623 13:45:33.167000
91557XCSE20260623 13:45:33.167000
371557XCSE20260623 13:45:33.177000
11556XCSE20260623 13:58:14.228000
11556XCSE20260623 13:58:14.228000
81556XCSE20260623 14:00:03.519000
21556XCSE20260623 14:00:03.519000
101555XCSE20260623 14:07:04.583000
91555XCSE20260623 14:07:04.583000
101555XCSE20260623 14:07:04.583000
291554XCSE20260623 14:07:04.606000
21556XCSE20260623 14:12:48.736000
81556XCSE20260623 14:12:48.736000
81556XCSE20260623 14:12:48.736000
281556XCSE20260623 14:19:31.362000
101556XCSE20260623 14:20:32.386000
101555XCSE20260623 14:22:36.955000
71555XCSE20260623 14:23:24.026000
31555XCSE20260623 14:23:24.026000
101555XCSE20260623 14:24:23.378000
101556XCSE20260623 14:25:34.215000
91556XCSE20260623 14:25:34.215000
221560XCSE20260623 14:40:34.159000
31560XCSE20260623 14:40:34.159000
251560XCSE20260623 14:40:34.180000
101559XCSE20260623 14:40:49.913000
101558XCSE20260623 14:47:02.005000
101558XCSE20260623 14:47:02.005000
101558XCSE20260623 14:47:02.005000
281556XCSE20260623 14:55:48.632000
801558XCSE20260623 14:55:48.633000
41558XCSE20260623 14:55:48.633000
51558XCSE20260623 14:56:37.904000
51558XCSE20260623 14:56:37.904000
11557XCSE20260623 14:56:55.178000
81557XCSE20260623 15:16:02.775000
81557XCSE20260623 15:16:02.775000
201556XCSE20260623 15:21:02.109000
291556XCSE20260623 15:30:02.942000
281556XCSE20260623 15:30:08.608000
201556XCSE20260623 15:31:58.096000
191555XCSE20260623 15:32:58.156000
211555XCSE20260623 15:33:04.260000
11555XCSE20260623 15:33:04.260000
61555XCSE20260623 15:38:09.980000
41555XCSE20260623 15:38:09.986000
91555XCSE20260623 15:38:09.986000
61555XCSE20260623 15:38:09.986000
131554XCSE20260623 15:38:14.931000
191554XCSE20260623 15:41:24.053000
71554XCSE20260623 15:47:14.039000
101556XCSE20260623 15:52:10.012000
101555XCSE20260623 15:52:38.709000
101555XCSE20260623 15:54:16.464000
81557XCSE20260623 15:59:59.636000
71557XCSE20260623 15:59:59.679000
71557XCSE20260623 15:59:59.729000
71557XCSE20260623 15:59:59.912000
81557XCSE20260623 15:59:59.947000
101555XCSE20260623 16:00:05.036000
101554XCSE20260623 16:00:17.167000
101553XCSE20260623 16:00:23.540000
91553XCSE20260623 16:05:19.615000
101553XCSE20260623 16:05:19.615000
101553XCSE20260623 16:05:19.615000
101554XCSE20260623 16:06:52.374000
91555XCSE20260623 16:06:58.978000
191556XCSE20260623 16:13:47.571000
201556XCSE20260623 16:18:11.966000
101556XCSE20260623 16:22:06.981000
101556XCSE20260623 16:22:06.981000
201555XCSE20260623 16:25:44.628000
101555XCSE20260623 16:25:44.628000
201555XCSE20260623 16:26:15.590000
201556XCSE20260623 16:31:19.049000
31556XCSE20260623 16:35:30.198000
321556XCSE20260623 16:37:52.833256
3681556XCSE20260623 16:37:52.833345
5371557XCSE20260623 16:38:09.694129
101546XCSE20260624 9:01:16.420000
101542XCSE20260624 9:01:16.451000
101539XCSE20260624 9:01:16.494000
101538XCSE20260624 9:03:19.520000
101535XCSE20260624 9:05:11.726000
101538XCSE20260624 9:10:57.421000
291542XCSE20260624 9:12:10.602000
101540XCSE20260624 9:13:08.148000
101539XCSE20260624 9:13:33.371000
101536XCSE20260624 9:15:01.874000
101535XCSE20260624 9:15:08.525000
101534XCSE20260624 9:15:16.456000
101537XCSE20260624 9:18:27.879000
101538XCSE20260624 9:21:44.710000
101538XCSE20260624 9:21:50.031000
101544XCSE20260624 9:34:17.650000
101543XCSE20260624 9:35:18.720000
101542XCSE20260624 9:35:29.635000
101542XCSE20260624 9:35:32.477000
101540XCSE20260624 9:37:00.670000
101539XCSE20260624 9:37:11.899000
101540XCSE20260624 9:40:01.712000
51541XCSE20260624 9:45:13.965000
221541XCSE20260624 9:52:47.515000
111541XCSE20260624 9:52:47.538000
111541XCSE20260624 9:52:52.672000
21541XCSE20260624 9:52:57.558000
101539XCSE20260624 9:52:58.673000
101538XCSE20260624 9:53:16.271000
101537XCSE20260624 9:53:49.649000
101535XCSE20260624 9:54:46.856000
101535XCSE20260624 9:54:46.856000
201534XCSE20260624 9:55:56.739000
201534XCSE20260624 9:57:05.765000
111536XCSE20260624 9:57:08.003000
201534XCSE20260624 9:58:48.392000
191534XCSE20260624 9:59:35.787000
201536XCSE20260624 10:03:05.238000
101536XCSE20260624 10:03:21.440000
101538XCSE20260624 10:10:44.456000
101537XCSE20260624 10:12:12.643000
91537XCSE20260624 10:12:12.643000
201535XCSE20260624 10:12:25.929000
201534XCSE20260624 10:15:26.147000
191535XCSE20260624 10:19:52.099000
91535XCSE20260624 10:19:52.099000
281533XCSE20260624 10:24:14.083000
81538XCSE20260624 10:33:21.837000
211538XCSE20260624 10:33:21.837000
101540XCSE20260624 10:38:21.091000
91540XCSE20260624 10:40:46.922000
101540XCSE20260624 10:42:58.164000
101542XCSE20260624 10:45:22.408000
201543XCSE20260624 10:52:17.372000
111547XCSE20260624 11:18:51.753000
21547XCSE20260624 11:19:15.889000
101545XCSE20260624 11:23:08.513000
101544XCSE20260624 11:23:08.517000
101543XCSE20260624 11:24:14.846000
191543XCSE20260624 11:26:31.562000
201542XCSE20260624 11:28:11.058000
101542XCSE20260624 11:28:11.099000
201542XCSE20260624 11:28:11.120000
121542XCSE20260624 11:28:52.043000
261542XCSE20260624 11:29:52.775000
101542XCSE20260624 11:29:52.797000
101542XCSE20260624 11:30:03.229000
101540XCSE20260624 11:30:03.249000
101539XCSE20260624 11:30:34.910000
201539XCSE20260624 11:40:40.195000
21538XCSE20260624 11:42:10.150000
81538XCSE20260624 11:42:10.169000
81537XCSE20260624 11:45:03.800000
21537XCSE20260624 11:45:03.800000
91537XCSE20260624 11:45:03.800000
81538XCSE20260624 11:49:56.197000
21538XCSE20260624 11:49:56.197000
101538XCSE20260624 11:52:41.623000
101538XCSE20260624 11:55:12.384000
101538XCSE20260624 11:58:01.991000
81537XCSE20260624 12:01:04.263000
21537XCSE20260624 12:01:04.263000
201535XCSE20260624 12:02:15.395000
191534XCSE20260624 12:02:31.467000
191534XCSE20260624 12:02:51.740000
101533XCSE20260624 12:09:22.325000
31533XCSE20260624 12:15:44.456000
71533XCSE20260624 12:23:26.376000
101533XCSE20260624 12:23:26.376000
31533XCSE20260624 12:23:26.376000
191532XCSE20260624 12:26:57.436000
191533XCSE20260624 12:31:13.425000
191533XCSE20260624 12:31:13.447000
31533XCSE20260624 12:31:13.884000
101532XCSE20260624 12:38:01.467000
21531XCSE20260624 12:41:31.211000
61536XCSE20260624 12:43:31.475000
101534XCSE20260624 12:50:40.877000
91533XCSE20260624 12:50:40.899000
101533XCSE20260624 12:50:40.899000
201535XCSE20260624 12:58:29.587000
31535XCSE20260624 12:58:29.587000
151536XCSE20260624 13:02:17.451000
111536XCSE20260624 13:02:17.451000
151538XCSE20260624 13:03:24.897000
111538XCSE20260624 13:03:24.897000
101538XCSE20260624 13:03:24.897000
101536XCSE20260624 13:10:45.269000
101535XCSE20260624 13:10:54.760000
5001533XCSE20260624 13:10:54.760035
101537XCSE20260624 13:11:03.034000
211537XCSE20260624 13:11:03.034000
101537XCSE20260624 13:11:03.036000
101535XCSE20260624 13:11:03.063000
101534XCSE20260624 13:16:43.635000
91534XCSE20260624 13:16:43.635000
101533XCSE20260624 13:17:41.604000
101533XCSE20260624 13:17:41.604000
201533XCSE20260624 13:27:11.308000
251534XCSE20260624 13:37:19.601000
291533XCSE20260624 13:38:02.373000
291532XCSE20260624 13:39:31.025000
241533XCSE20260624 13:40:05.994000
61533XCSE20260624 13:40:06.695000
101533XCSE20260624 13:40:15.459000
101533XCSE20260624 13:41:47.825000
291531XCSE20260624 13:45:44.941000
231531XCSE20260624 13:45:44.943000
201531XCSE20260624 13:50:31.466000
11530XCSE20260624 13:55:59.975000
181530XCSE20260624 13:57:55.151000
11530XCSE20260624 13:57:55.151000
101529XCSE20260624 14:01:01.467000
91529XCSE20260624 14:01:01.467000
291530XCSE20260624 14:16:01.963000
91530XCSE20260624 14:16:01.963000
101530XCSE20260624 14:16:01.963000
151532XCSE20260624 14:22:31.464000
21532XCSE20260624 14:26:38.873000
41532XCSE20260624 14:40:49.200000
281530XCSE20260624 14:40:49.218000
91530XCSE20260624 14:40:49.218000
101530XCSE20260624 14:41:40.687000
31530XCSE20260624 14:44:39.513000
201529XCSE20260624 14:45:09.828000
121530XCSE20260624 14:49:55.747000
151530XCSE20260624 14:52:41.920000
281533XCSE20260624 14:57:22.258000
301532XCSE20260624 14:58:22.840000
181534XCSE20260624 15:01:44.194000
201533XCSE20260624 15:10:48.571000
201533XCSE20260624 15:11:36.901000
101533XCSE20260624 15:13:20.070000
91534XCSE20260624 15:16:14.005000
281533XCSE20260624 15:18:07.122000
191533XCSE20260624 15:21:53.964000
101532XCSE20260624 15:22:42.562000
101532XCSE20260624 15:23:22.240000
191531XCSE20260624 15:32:21.466000
121531XCSE20260624 15:33:41.531000
171531XCSE20260624 15:33:41.922000
51531XCSE20260624 15:33:41.922000
71531XCSE20260624 15:34:45.686000
121531XCSE20260624 15:34:45.686000
101531XCSE20260624 15:34:45.686000
271529XCSE20260624 15:36:11.466000
21529XCSE20260624 15:36:19.104000
181529XCSE20260624 15:36:19.104000
191527XCSE20260624 15:40:31.466000
101530XCSE20260624 15:45:15.460000
191528XCSE20260624 15:45:34.373000
191528XCSE20260624 15:48:51.467000
301532XCSE20260624 15:51:44.934000
61532XCSE20260624 15:51:44.934000
101531XCSE20260624 15:54:55.825087
431532XCSE20260624 15:58:41.467463
91532XCSE20260624 15:58:41.487334
271533XCSE20260624 15:58:51.909000
291534XCSE20260624 16:02:11.466000
271534XCSE20260624 16:02:11.483000
291533XCSE20260624 16:02:13.513000
211534XCSE20260624 16:03:38.541000
251534XCSE20260624 16:10:43.333681
11534XCSE20260624 16:10:43.333681
21534XCSE20260624 16:10:43.420994
211534XCSE20260624 16:10:45.599477
1231534XCSE20260624 16:10:46.599625
141534XCSE20260624 16:10:46.599643
2001534XCSE20260624 16:13:29.199066
2001536XCSE20260624 16:28:13.738167
2001536XCSE20260624 16:28:23.001815
301535XCSE20260624 16:28:59.193152
1981535XCSE20260624 16:28:59.193173
721535XCSE20260624 16:28:59.193195
101539XCSE20260625 9:00:26.607000
101539XCSE20260625 9:01:19.947000
201541XCSE20260625 9:04:22.677000
191538XCSE20260625 9:16:09.661000
201535XCSE20260625 9:16:09.691000
41540XCSE20260625 9:18:19.398000
201539XCSE20260625 9:22:25.651000
201539XCSE20260625 9:22:26.298000
191539XCSE20260625 9:22:26.497000
31537XCSE20260625 9:23:42.772000
191540XCSE20260625 9:29:53.569000
31542XCSE20260625 9:29:53.662000
141542XCSE20260625 9:29:53.662000
201540XCSE20260625 9:31:08.119000
51542XCSE20260625 9:31:42.578000
191541XCSE20260625 9:32:24.355000
191541XCSE20260625 9:33:20.116000
101543XCSE20260625 9:35:11.385000
191540XCSE20260625 9:35:19.542000
201540XCSE20260625 9:38:35.338000
201540XCSE20260625 9:42:34.844000
101540XCSE20260625 9:42:39.610000
101541XCSE20260625 9:47:56.550000
101540XCSE20260625 9:48:44.295000
101540XCSE20260625 9:48:44.381000
101539XCSE20260625 9:51:29.835000
101538XCSE20260625 9:52:00.333000
101537XCSE20260625 9:52:07.190000
101538XCSE20260625 9:57:43.397000
101538XCSE20260625 9:59:31.323000
101537XCSE20260625 9:59:41.421000
101537XCSE20260625 10:00:19.068000
51537XCSE20260625 10:04:12.829000
51537XCSE20260625 10:04:12.829000
41537XCSE20260625 10:05:59.381000
61537XCSE20260625 10:05:59.381000
101534XCSE20260625 10:07:57.363000
101533XCSE20260625 10:07:57.365000
191533XCSE20260625 10:12:06.134000
191533XCSE20260625 10:12:06.217000
101532XCSE20260625 10:13:02.449000
101530XCSE20260625 10:13:02.469000
2001530XCSE20260625 10:15:57.341838
381530XCSE20260625 10:15:57.342000
101528XCSE20260625 10:16:37.132000
91528XCSE20260625 10:16:37.132000
101531XCSE20260625 10:23:43.216000
101530XCSE20260625 10:25:51.380000
11529XCSE20260625 10:26:19.975000
201529XCSE20260625 10:27:32.464000
101529XCSE20260625 10:35:53.169000
101529XCSE20260625 10:42:17.630000
221529XCSE20260625 10:44:41.628000
41529XCSE20260625 10:46:09.827000
51529XCSE20260625 10:46:09.827000
11529XCSE20260625 10:46:09.827000
101527XCSE20260625 10:46:41.805000
101527XCSE20260625 10:46:41.805000
201527XCSE20260625 10:47:10.469000
291529XCSE20260625 10:52:09.568000
281529XCSE20260625 10:57:07.232000
101530XCSE20260625 11:02:54.087000
201531XCSE20260625 11:10:22.315000
41533XCSE20260625 11:15:17.385000
41533XCSE20260625 11:15:17.385000
21533XCSE20260625 11:15:17.385000
41533XCSE20260625 11:18:25.790000
41533XCSE20260625 11:18:25.790000
11533XCSE20260625 11:19:39.874000
41533XCSE20260625 11:19:54.386000
51533XCSE20260625 11:19:54.386000
101532XCSE20260625 11:22:15.333000
91534XCSE20260625 11:24:58.265000
41534XCSE20260625 11:27:55.928000
51534XCSE20260625 11:28:17.174000
41534XCSE20260625 11:28:17.174000
41534XCSE20260625 11:28:17.174000
21535XCSE20260625 11:29:57.762000
51535XCSE20260625 11:29:57.762000
31535XCSE20260625 11:29:57.762000
61536XCSE20260625 11:34:57.287000
41536XCSE20260625 11:35:06.864000
41536XCSE20260625 11:36:05.947000
51536XCSE20260625 11:36:05.947000
111539XCSE20260625 11:40:36.786000
51539XCSE20260625 11:40:36.786000
41539XCSE20260625 11:40:36.786000
21539XCSE20260625 11:40:36.786000
101536XCSE20260625 11:40:43.978000
201536XCSE20260625 11:42:33.165000
191536XCSE20260625 11:45:40.206000
51539XCSE20260625 11:50:00.186000
51539XCSE20260625 11:50:00.186000
51539XCSE20260625 11:50:56.497000
51539XCSE20260625 11:50:56.497000
111538XCSE20260625 11:56:33.698000
81538XCSE20260625 11:56:33.698000
291538XCSE20260625 11:59:35.714000
191539XCSE20260625 12:05:02.841000
201539XCSE20260625 12:10:07.144000
201539XCSE20260625 12:12:36.987000
191539XCSE20260625 12:17:20.246000
51540XCSE20260625 12:21:42.198000
51540XCSE20260625 12:21:42.198000
301539XCSE20260625 12:22:25.936000
281539XCSE20260625 12:24:45.332000
191539XCSE20260625 12:29:00.056000
131539XCSE20260625 12:29:00.304000
131538XCSE20260625 12:30:42.583000
61538XCSE20260625 12:30:42.583000
91538XCSE20260625 12:30:42.583000
101538XCSE20260625 12:35:02.774000
71539XCSE20260625 12:41:30.876000
61539XCSE20260625 12:41:45.971000
61539XCSE20260625 12:41:45.971000
61539XCSE20260625 12:41:45.971000
21537XCSE20260625 12:41:57.874000
11536XCSE20260625 12:44:07.360000
431540XCSE20260625 12:49:57.957000
61539XCSE20260625 12:50:51.703000
21540XCSE20260625 12:53:39.139000
71540XCSE20260625 12:53:39.139000
101541XCSE20260625 12:54:49.717000
281539XCSE20260625 12:54:50.198000
51538XCSE20260625 12:54:50.232000
61538XCSE20260625 12:54:50.258000
51538XCSE20260625 12:54:50.261000
101539XCSE20260625 12:58:35.168000
11538XCSE20260625 12:59:58.339000
201539XCSE20260625 13:06:32.542000
191539XCSE20260625 13:07:16.112000
201539XCSE20260625 13:12:10.699000
201539XCSE20260625 13:12:10.844000
101538XCSE20260625 13:13:50.927000
101538XCSE20260625 13:13:50.927000
101537XCSE20260625 13:13:50.951000
101537XCSE20260625 13:18:27.453000
101537XCSE20260625 13:19:13.934000
101537XCSE20260625 13:34:10.871000
101537XCSE20260625 13:37:07.204000
101537XCSE20260625 13:43:26.232000
281537XCSE20260625 13:47:09.872000
101536XCSE20260625 13:49:27.901000
101536XCSE20260625 13:49:27.901000
101536XCSE20260625 13:52:14.646000
11536XCSE20260625 13:58:39.374000
91536XCSE20260625 13:58:39.377000
181536XCSE20260625 14:02:31.397000
191536XCSE20260625 14:08:49.883000
191536XCSE20260625 14:13:38.187000
191536XCSE20260625 14:13:38.330000
191536XCSE20260625 14:15:08.885000
51539XCSE20260625 14:36:04.431000
31539XCSE20260625 14:36:04.431000
61539XCSE20260625 14:37:25.021000
41539XCSE20260625 14:37:25.021000
91537XCSE20260625 14:39:06.393000
201537XCSE20260625 14:39:06.395000
91537XCSE20260625 14:39:06.395000
381538XCSE20260625 14:42:42.591000
21538XCSE20260625 14:42:42.591000
281538XCSE20260625 14:46:55.128000
101538XCSE20260625 14:58:27.705000
201539XCSE20260625 15:01:54.586000
201538XCSE20260625 15:01:54.605000
281539XCSE20260625 15:06:52.079000
301539XCSE20260625 15:09:29.923000
101540XCSE20260625 15:15:34.426000
101540XCSE20260625 15:15:34.426000
191540XCSE20260625 15:18:10.365000
191540XCSE20260625 15:22:16.319000
191539XCSE20260625 15:24:29.678000
191540XCSE20260625 15:27:11.486000
191540XCSE20260625 15:27:12.895000
21541XCSE20260625 15:29:56.385000
21541XCSE20260625 15:29:56.385000
61541XCSE20260625 15:29:56.385000
81541XCSE20260625 15:31:50.171000
101540XCSE20260625 15:32:16.174000
111541XCSE20260625 15:36:18.140000
11541XCSE20260625 15:36:18.140000
21541XCSE20260625 15:37:01.367000
51541XCSE20260625 15:37:01.367000
31541XCSE20260625 15:37:01.367000
201540XCSE20260625 15:37:59.158000
191540XCSE20260625 15:37:59.289000
191541XCSE20260625 15:42:43.272000
41542XCSE20260625 15:42:43.272000
91542XCSE20260625 15:42:43.272000
91542XCSE20260625 15:43:14.813000
11542XCSE20260625 15:43:14.813000
61542XCSE20260625 15:43:25.706000
61542XCSE20260625 15:43:56.605000
11542XCSE20260625 15:43:56.605000
51542XCSE20260625 15:43:56.605000
21542XCSE20260625 15:43:56.605000
171542XCSE20260625 15:46:02.952000
111541XCSE20260625 15:46:58.418000
201541XCSE20260625 15:48:19.615000
101541XCSE20260625 15:48:34.317000
201539XCSE20260625 15:48:55.262000
191541XCSE20260625 15:50:49.727000
191540XCSE20260625 15:52:15.696000
201538XCSE20260625 15:53:26.924000
21537XCSE20260625 15:55:53.499000
101538XCSE20260625 15:59:12.294000
11539XCSE20260625 16:00:01.614000
221541XCSE20260625 16:01:35.393000
31541XCSE20260625 16:01:35.393000
191540XCSE20260625 16:03:29.856000
101541XCSE20260625 16:09:38.134000
461542XCSE20260625 16:13:14.283000
471541XCSE20260625 16:13:37.816000
491541XCSE20260625 16:13:37.834000
101541XCSE20260625 16:17:54.386000
201540XCSE20260625 16:18:20.950000
101540XCSE20260625 16:18:35.337000
101540XCSE20260625 16:18:42.623000
101540XCSE20260625 16:18:48.917000
101540XCSE20260625 16:18:56.035000
101540XCSE20260625 16:19:03.388000
101540XCSE20260625 16:19:09.757000
111540XCSE20260625 16:19:18.670000
101540XCSE20260625 16:19:27.971000
101540XCSE20260625 16:19:38.376000
101540XCSE20260625 16:19:50.874000
201539XCSE20260625 16:20:03.296000
101539XCSE20260625 16:20:36.444000
101539XCSE20260625 16:20:55.368000
101539XCSE20260625 16:21:21.385000
101539XCSE20260625 16:21:51.885000
101539XCSE20260625 16:22:52.177000
101539XCSE20260625 16:24:01.375000
101539XCSE20260625 16:25:37.021000
101539XCSE20260625 16:29:37.486000
101539XCSE20260625 16:31:35.570000
14661537XCSE20260625 16:34:42.359224
261537XCSE20260625 16:34:42.636829
61537XCSE20260625 16:34:42.636858
101535XCSE20260626 9:02:58.940000
101531XCSE20260626 9:03:05.156000
101529XCSE20260626 9:05:18.676000
91529XCSE20260626 9:05:18.676000
101538XCSE20260626 9:17:01.824000
101538XCSE20260626 9:17:01.825000
51539XCSE20260626 9:17:02.854000
51539XCSE20260626 9:17:02.854000
51537XCSE20260626 9:17:02.926000
21537XCSE20260626 9:17:02.926000
211541XCSE20260626 9:23:28.152000
61541XCSE20260626 9:23:28.152000
61541XCSE20260626 9:23:28.152000
51541XCSE20260626 9:23:28.152000
151541XCSE20260626 9:23:28.154000
61541XCSE20260626 9:23:28.154000
211541XCSE20260626 9:23:28.156000
151541XCSE20260626 9:23:28.158000
211541XCSE20260626 9:23:28.160000
101541XCSE20260626 9:23:45.387000
101541XCSE20260626 9:24:51.138000
101541XCSE20260626 9:26:01.878000
101541XCSE20260626 9:27:32.500000
101541XCSE20260626 9:28:57.061000
101541XCSE20260626 9:29:32.385000
101541XCSE20260626 9:30:18.023000
101541XCSE20260626 9:31:33.144000
101541XCSE20260626 9:31:41.130000
101541XCSE20260626 9:31:41.132000
101541XCSE20260626 9:31:41.134000
101541XCSE20260626 9:31:41.136000
101543XCSE20260626 9:38:48.889000
101543XCSE20260626 9:40:20.617000
101540XCSE20260626 9:41:13.238030
101540XCSE20260626 9:41:13.238050
101540XCSE20260626 9:41:13.238063
101540XCSE20260626 9:41:13.238079
101540XCSE20260626 9:41:13.238093
101540XCSE20260626 9:41:13.238106
101540XCSE20260626 9:41:13.238126
101540XCSE20260626 9:41:13.253165
101540XCSE20260626 9:41:13.253833
101540XCSE20260626 9:41:13.253933
101540XCSE20260626 9:41:13.256223
101540XCSE20260626 9:41:13.256277
101540XCSE20260626 9:41:13.256387
101540XCSE20260626 9:41:13.256483
101540XCSE20260626 9:41:13.256586
31540XCSE20260626 9:41:13.257407
71540XCSE20260626 9:41:13.257427
101540XCSE20260626 9:41:21.190093
4301540XCSE20260626 9:41:21.190093
101539XCSE20260626 9:55:11.302000
21539XCSE20260626 9:55:54.884000
81539XCSE20260626 9:55:54.884000
301538XCSE20260626 10:02:52.095000
91538XCSE20260626 10:02:52.095000
141538XCSE20260626 10:09:15.812000
191539XCSE20260626 10:35:14.357000
211540XCSE20260626 10:37:49.942000
121543XCSE20260626 10:40:47.862000
491545XCSE20260626 10:41:35.450000
161545XCSE20260626 10:41:35.450000
21546XCSE20260626 10:41:36.482000
61546XCSE20260626 10:41:36.482000
71546XCSE20260626 10:41:36.482000
321546XCSE20260626 10:41:36.531000
751546XCSE20260626 10:41:36.531000
291544XCSE20260626 10:41:52.580000
91544XCSE20260626 10:41:52.580000
101544XCSE20260626 10:41:52.580472
4901544XCSE20260626 10:41:52.580472
101544XCSE20260626 10:41:52.713000
201544XCSE20260626 10:46:45.355000
191544XCSE20260626 10:55:05.333000
101543XCSE20260626 10:55:05.352000
101542XCSE20260626 10:55:09.167000
21542XCSE20260626 11:01:09.017000
21542XCSE20260626 11:01:09.017000
151542XCSE20260626 11:02:02.433000
41542XCSE20260626 11:02:02.433000
51541XCSE20260626 11:06:03.642000
51541XCSE20260626 11:06:03.642000
201542XCSE20260626 11:09:50.801000
101542XCSE20260626 11:15:15.053000
101541XCSE20260626 11:16:08.420000
191542XCSE20260626 11:35:01.958000
101542XCSE20260626 11:35:01.958000
201544XCSE20260626 11:55:21.579000
201543XCSE20260626 11:56:07.267000
101542XCSE20260626 11:59:43.999000
221543XCSE20260626 12:03:14.212000
11543XCSE20260626 12:03:14.212000
11543XCSE20260626 12:03:14.212000
191542XCSE20260626 12:23:11.380000
191541XCSE20260626 12:24:09.648000
461543XCSE20260626 12:25:53.690000
101544XCSE20260626 12:37:30.816000
101543XCSE20260626 12:40:24.828000
1001543XCSE20260626 12:48:15.964000
101542XCSE20260626 12:57:36.107000
101542XCSE20260626 12:57:36.107000
101542XCSE20260626 12:57:36.107000
71543XCSE20260626 12:59:39.957000
81549XCSE20260626 13:00:02.580000
51550XCSE20260626 13:01:07.675000
241550XCSE20260626 13:01:07.676000
311548XCSE20260626 13:08:14.562000
81550XCSE20260626 13:12:35.041000
71550XCSE20260626 13:12:35.041000
71550XCSE20260626 13:12:35.041000
71550XCSE20260626 13:12:35.044000
81550XCSE20260626 13:12:35.047000
81550XCSE20260626 13:12:35.053000
31550XCSE20260626 13:12:35.389000
81550XCSE20260626 13:12:35.389000
81550XCSE20260626 13:12:35.389000
71550XCSE20260626 13:12:35.389000
71549XCSE20260626 13:12:40.568000
81549XCSE20260626 13:12:40.568000
71549XCSE20260626 13:12:40.568000
81549XCSE20260626 13:12:40.588000
81549XCSE20260626 13:12:40.588000
71549XCSE20260626 13:12:40.588000
81549XCSE20260626 13:12:40.607000
71549XCSE20260626 13:12:40.607000
81549XCSE20260626 13:12:40.607000
81549XCSE20260626 13:12:40.789000
211549XCSE20260626 13:12:40.789000
81549XCSE20260626 13:12:40.789000
81549XCSE20260626 13:12:40.789000
71550XCSE20260626 13:15:13.204000
81550XCSE20260626 13:15:13.204000
81550XCSE20260626 13:15:13.234000
71550XCSE20260626 13:15:13.234000
81550XCSE20260626 13:15:17.418000
71550XCSE20260626 13:15:17.418000
81550XCSE20260626 13:15:17.418000
81550XCSE20260626 13:15:17.437000
71550XCSE20260626 13:15:17.437000
81550XCSE20260626 13:15:21.670000
71550XCSE20260626 13:15:21.670000
71550XCSE20260626 13:15:21.670000
101550XCSE20260626 13:15:53.385000
71550XCSE20260626 13:16:37.385000
31550XCSE20260626 13:16:37.385000
191549XCSE20260626 13:17:19.236000
91549XCSE20260626 13:17:19.236000
201548XCSE20260626 13:20:56.294000
191547XCSE20260626 13:21:18.163000
151548XCSE20260626 13:30:12.057000
81548XCSE20260626 13:30:12.057000
191548XCSE20260626 13:35:02.555000
371547XCSE20260626 13:42:15.833000
401546XCSE20260626 13:42:21.073000
51548XCSE20260626 13:47:37.521000
51548XCSE20260626 13:47:37.521000
101548XCSE20260626 13:51:24.110000
201546XCSE20260626 13:55:00.684000
91546XCSE20260626 13:55:00.684000
201546XCSE20260626 13:55:46.916000
201545XCSE20260626 13:59:32.253000
31548XCSE20260626 14:13:01.633000
101549XCSE20260626 14:37:18.314000
101549XCSE20260626 14:37:18.314000
191547XCSE20260626 14:53:23.143000
91547XCSE20260626 14:53:23.143000
281547XCSE20260626 14:58:11.153000
371547XCSE20260626 15:01:02.103000
1051547XCSE20260626 15:02:01.267000
71548XCSE20260626 15:07:00.477000
71548XCSE20260626 15:07:00.477000
81548XCSE20260626 15:07:00.477000
81548XCSE20260626 15:07:00.496000
81548XCSE20260626 15:07:00.496000
81548XCSE20260626 15:07:00.496000
151547XCSE20260626 15:15:40.276000
41547XCSE20260626 15:15:40.276000
191546XCSE20260626 15:18:44.266000
91546XCSE20260626 15:18:44.266000
91546XCSE20260626 15:18:44.266000
101546XCSE20260626 15:18:44.266000
471545XCSE20260626 15:18:54.640000
61546XCSE20260626 15:19:58.876000
201546XCSE20260626 15:31:24.057000
101546XCSE20260626 15:31:24.057000
91546XCSE20260626 15:31:24.057000
281545XCSE20260626 15:32:04.170000
11545XCSE20260626 15:33:20.726000
181545XCSE20260626 15:33:20.726000
201544XCSE20260626 15:33:55.273000
81543XCSE20260626 15:39:18.511000
21543XCSE20260626 15:40:04.376000
81543XCSE20260626 15:40:04.376000
81544XCSE20260626 15:46:22.987000
81544XCSE20260626 15:46:22.987000
71544XCSE20260626 15:46:22.987000
81544XCSE20260626 15:46:22.995000
81544XCSE20260626 15:46:22.995000
191544XCSE20260626 15:49:12.157000
201546XCSE20260626 15:57:11.163000
31547XCSE20260626 16:03:04.150000
41549XCSE20260626 16:07:02.973000
281549XCSE20260626 16:17:47.061000
91549XCSE20260626 16:17:47.061000
51550XCSE20260626 16:18:20.106000
571550XCSE20260626 16:20:22.163022
761550XCSE20260626 16:20:22.163028
1671550XCSE20260626 16:20:22.163042
2501550XCSE20260626 16:20:38.224695
4081549XCSE20260626 16:23:24.090896


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 26
GlobeNewswire

Recommended Reading

 