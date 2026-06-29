|CERTIFICATE MATURITY
|260701
|FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.)
|1,85 %
|VOLUME BOUGHT
|50.0 BLN
|TRADE DAY
|260629
|SETTLEMENT DAY
|260630
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
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