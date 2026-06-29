CSL fait progresser ses objectifs ESG dans son Rapport de développement durable 2025

MONTRÉAL, 29 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de transport maritime responsable, a publié son Rapport de développement durable 2025, qui met en lumière les progrès continus réalisés en matière de performance environnementale et d’exploitation responsable à l’échelle mondiale.

« La durabilité est au cœur de notre façon d’opérer, de créer de la valeur pour nos clients et de définir le succès,», a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. « Notre priorité reste claire : protéger le bien-être de nos employés, soutenir les communautés que nous desservons et mener nos activités de manière responsable en tout temps. »

En 2025, CSL a réalisé des progrès significatifs dans l’ensemble de ses priorités ESG, notamment une réduction de 30 % de son intensité carbone par rapport aux niveaux de 2005, ce qui maintient l’entreprise sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de décarbonation à long terme. Ces résultats reflètent une exécution rigoureuse ainsi que l’impact d’investissements soutenus dans le renouvellement de la flotte et l’excellence opérationnelle.

La sécurité demeure au cœur de l’approche de CSL, avec des investissements continus dans la formation, les systèmes et une forte culture de la sécurité visant à prévenir les incidents et à garantir le bien-être des équipages dans l’ensemble de ses opérations.

CSL continue d’adopter une approche ciblée et axée sur l’innovation à l’échelle de sa flotte, en concevant des navires et des solutions adaptés aux exigences propres à chaque secteur d’activité et environnement d’exploitation. Cette démarche privilégiant des solutions concrètes et adaptées permet à CSL d’optimiser à la fois sa performance environnementale et opérationnelle.

Parallèlement, CSL investit dans son personnel et ses partenariats, renforce ses pratiques en matière de sécurité, favorise l’inclusion et collabore avec ses clients pour développer des chaînes d’approvisionnement plus efficaces et à plus faible empreinte carbone.

« Les progrès que nous réalisons reflètent des décisions prises à long terme et une volonté claire de bien faire les choses », a ajouté M. Martel. « En donnant la priorité à la sécurité, en investissant dans nos équipes et en modernisant notre flotte, nous réduisons notre empreinte tout en bâtissant une entreprise plus résiliente et durable. »

Le Rapport de développement durable 2025 est disponible à l’adresse : https://tinyurl.com/3xhxapvx.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

Contacts médias :

Brigitte Hébert, directrice, Communications

514-653-8854| brigitte.hebert@cslships.com

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