RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

 | Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

AuctionAuction results
Auction date2026-06-30
Start date2026-07-01
Maturity date2026-07-08
Interest rate, %1.75
Offered volume, SEK bn480.0
Total bid amount, SEK bn376.43
Accepted volume, SEK bn376.43
Number of bids12
Percentage allotted, %100.00



GlobeNewswire

Recommended Reading

 