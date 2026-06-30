|Auction
|Auction results
|Auction date
|2026-06-30
|Start date
|2026-07-01
|Maturity date
|2026-07-08
|Interest rate, %
|1.75
|Offered volume, SEK bn
|480.0
|Total bid amount, SEK bn
|376.43
|Accepted volume, SEK bn
|376.43
|Number of bids
|12
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
Recommended Reading
-
June 30, 2026 03:30 ET | Source: Sveriges Riksbank
Bid date, 2026-06-30Auction date2026-06-30Settlement date2026-07-01Maturity Date2026-07-08Nominal amount480 billion SEKInterest rate, %1.75Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...Read More
-
June 29, 2026 04:23 ET | Source: Sveriges Riksbank
CERTIFICATE MATURITY260701FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.) 1,85 %VOLUME BOUGHT50.0 BLNTRADE DAY260629SETTLEMENT DAY260630 ...Read More