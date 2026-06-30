Media Square valide avec succès la solution de résolution d’identité d’Intent IQ en France

PARIS, 30 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Media Square, première marketplace d’éditeurs en France, annonce aujourd’hui le succès du test de la solution Bid Enhancement basée sur la technologie de résolution d’identité d’Intent IQ, qui a démontré des gains de revenus significatifs sur les inventaires sans identifiant et sans cookies, tout en respectant pleinement les exigences du RGPD. Alors que plus de 40 % du trafic web et mobile se déroule désormais dans des environnements où les identifiants traditionnels et les cookies ne sont pas disponibles, les éditeurs sont confrontés à des défis croissants pour monétiser des audiences qui ne peuvent être efficacement reconnues ou adressées via les technologies publicitaires conventionnelles.

La technologie de résolution d’identité d’Intent IQ permet aux éditeurs de connecter des inventaires auparavant non adressables aux sources de demande existantes en enrichissant les requêtes d’enchères en temps réel lors du processus d’enchères programmatiques. La solution s’appuie sur un graphe d’identité protégé par plus de 170 brevets, dont les données sous-jacentes sont mises à jour toutes les 48 heures, afin d’associer des audiences auparavant non identifiées à des signaux de demande historiques avec une fiabilité supérieure à 90% mesurée quotidiennement de manière déterministe, tout en respectant les exigences applicables en matière de confidentialité et de réglementation.

Lors d’un test mené en France en mai 2026, Media Square a enregistré une augmentation de 34 % des CPM sur les inventaires qui ne disposaient auparavant d’aucun identifiant. De plus, le revenu pour mille impressions (RPM) sur ces emplacements a doublé au cours de la période de test. Ces améliorations ont été générées par une hausse à la fois du taux de remplissage (fill rate) et du CPM, conformément aux résultats observés auprès d’autres éditeurs dans le monde, où des gains de revenus compris entre 20 % et 120 % ont été constatés dans des environnements sans identifiant et sans cookies. Il est également important de noter que les niveaux de performance sont restés stables après la fin du test, confirmant ainsi la durabilité des améliorations de revenus observées.

« Dans le cadre de notre engagement continu à maximiser les revenus des éditeurs, nous évaluons constamment des technologies innovantes capables de créer de la valeur pour nos partenaires éditeurs », a déclaré Erwan Le Page, Directeur Général de Media Square. « Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus grâce à la solution Bid Enhancement d’Intent IQ et nous nous réjouissons d’étendre son déploiement à l’ensemble de notre réseau. »

« Notre objectif en 2026 était d’introduire Bid Enhancement sur le marché français et de démontrer la valeur que les éditeurs nord-américains tirent déjà de la monétisation pilotée par l’identité », a déclaré Fabrice Beer-Gabel, SVP Strategic Partnerships chez Intent IQ. « Notre collaboration avec Media Square a constitué une opportunité idéale pour valider l’efficacité de notre solution auprès des éditeurs français et démontrer comment les inventaires sans identifiant peuvent être monétisés plus efficacement tout en restant pleinement conformes au RGPD. »

À propos de Media Square

Media Square est la première marketplace d’éditeurs en France. Créée par de grands groupes médias, elle offre un accès mutualisé à des inventaires publicitaires programmatiques premium. Grâce à des capacités avancées de ciblage d’audience et à un modèle opérationnel transparent, Media Square permet aux annonceurs d’activer leurs campagnes au sein d’un réseau de plus de 300 sites web et applications, dans un environnement responsable et respectueux des marques.

À propos d’Intent IQ

Intent IQ est un leader de nouvelle génération dans la résolution d’identité. Sa technologie permet aux annonceurs, éditeurs et plateformes d’exploiter de manière responsable tout le potentiel de leurs données afin de générer des résultats mesurables. Soutenue par plus de 170 brevets accordés au groupe AlmondNet, Intent IQ fournit une identité précise et scalable dans les environnements sans cookies, sans MAID et en télévision connectée (CTV). Ses solutions comprennent la résolution d’identité, le clustering d’identifiants first-party, l’activation d’audiences sans cookies, l’enrichissement des enchères (Bid Enhancement) et l’attribution. L’entreprise est basée à New York et dispose d’un centre de recherche et développement à Herzliya, en Israël.

www.intentiq.com

Intent IQ

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