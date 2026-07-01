Virtune erweitert den Virtune Stablecoin Index ETP um vier neue Krypto-Assets: BNB (BNB), Canton (CC), Ethena (ENA) und TRON (TRX)

Stockholm, 1. Juli 2026 – Virtune gibt heute den Abschluss der Neugewichtung des Virtune Stablecoin Index ETP (ISIN: SE0026821282, WKN: A4AQH5) bekannt, das an der Deutsche Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, sowie an der Nasdaq Helsinki notiert ist.

Neben dem Virtune Stablecoin Index ETP umfasst das Produktportfolio von Virtune:



Virtune Arbitrum ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Bittensor ETP

Virtune BNB ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Hyperliquid ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked NEAR ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Sui ETP

Virtune XRP ETP

Indexallokation zum 30. Juni (vor Neugewichtung):



Ethereum: 39,30%

XRP: 23,15%

Solana: 19,40%

Stellar: 7,97%

Chainlink: 6,69%

Aave: 3,50%

Indexallokation zum 30. Juni (nach Neugewichtung):



Ethereum: 27,02%

BNB: 16,68%

XRP: 15,78%

Solana: 12,27%

TRON: 10,43%

Stellar: 5,05%

Canton: 4,54%

Chainlink: 4,50%

Aave: 2,01%

Ethena: 1,72%

Im Rahmen der Neugewichtung in diesem Monat werden vier neue Krypto-Assets in den Index aufgenommen: Ethena (ENA), Canton (CC), TRON (TRX) und BNB (BNB).

Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, um Marktveränderungen widerzuspiegeln und sicherzustellen, dass er weiterhin die relevantesten und qualitativ hochwertigsten Krypto-Assets repräsentiert. Im Rahmen der Neugewichtung werden die Gewichtungen anhand der Quadratwurzel der Marktkapitalisierung jedes einzelnen Krypto-Assets angepasst. Dabei können einzelne Krypto-Assets hinzugefügt oder aus dem Index entfernt werden.

Die Performance des Virtune Stablecoin Index ETP im Juni betrug -17,87%.

Das Virtune Stablecoin Index ETP ist ein physisch besichertes börsengehandeltes Produkt (ETP), das Anlegern eine einfache, sichere und kostengünstige Möglichkeit bietet, ein Engagement im wachsenden Stablecoin-Ökosystem zu erhalten. Das Produkt verfolgt einen diversifizierten Index digitaler Vermögenswerte, die die Infrastruktur und Grundlage bereitstellen, die Stablecoins ermöglichen, und die von ihrer zunehmenden Nutzung und Verbreitung profitieren dürften.

Wenn Sie als (institutioneller) Investor Interesse an einem Gespräch mit Virtune haben, um die Möglichkeiten unserer ETPs für Ihr Asset Management zu besprechen oder mehr über Virtune und unsere Produkte zu erfahren, kontaktieren Sie uns gerne unter hello@virtune.com. Weitere Informationen finden Sie auf www.virtune.com . Dort können Sie sich auch für unseren Newsletter anmelden.

Pressekontakt

Christopher Kock, CEO Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64



Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und Emittent von Krypto-ETPs an regulierten europäischen Börsen. Durch regulatorische Konformität, strategische Partnerschaften und unser erfahrenes Team ermöglichen wir Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten im Einklang mit der sich entwickelnden Kryptomarktlandschaft.