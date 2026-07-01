Muutoksia IQM:n hallituksessa

IQM Quantum Computers Oyj, pörssitiedote, 1.7.2026 klo 13.35

IQM Quantum Computers Oyj (“IQM”) on tänään toteuttanut yhdistymisjärjestelyn Real Asset Acquisition Corp:n kanssa (“Yhdistyminen”). Yhdistymisestä tiedotettiin pörssitiedotteella aiemmin tänään.

IQM:n yksimieliset osakkeenomistajat olivat 27.2.2026 valinneet ehdollisesti hallituksen jäseniksi Juho Sarvikkaan ja Jeff Tuderin. Edellä mainittujen henkilöiden toimikausien aloitus oli ehdollinen Yhdistymisen toteuttamiselle.

Yhdistymisen toteuttamisen johdosta Juho Sarvikas ja Jeff Tuder ovat tänään aloittaneet toimikautensa IQM:n hallituksessa. IQM:n hallitukseen kuuluu Yhdistymisen jälkeen seitsemän (7) jäsentä: Sierk Pötting (hallituksen puheenjohtaja), Alex Doll, Jan Goetz, Hannu Martola, Juho Sarvikas, Jeff Tuder ja Barbara Venneman.

Lisätietoja antaa:

Blair Robertson, Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys

Sijoittajasuhdejohtaja

Investors@iqm.tech

Tietoja IQM Quantum Computersista

IQM Quantum Computers on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n avoin ja modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa asiakkaille kvanttijärjestelmien omistamisen, hallinnan ja integroinnin suoraan omiin työnkulkuihinsa. IQM on perustettu vuonna 2018, sen pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa, ja sillä on merkittäviä toimintoja Münchenissä, Saksassa. IQM:llä on yli 400 työntekijää maailmanlaajuisesti, ja sillä on yksi alan vahvimmista tuloksista käyttöönotetuissa kvanttijärjestelmissä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.