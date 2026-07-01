SPIE acquiert nimeg ag

Cergy, 1er juillet 2026 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de nimeg ag, un prestataire spécialisé en ingénierie pour l’industrie des sciences de la vie. Avec cette acquisition, SPIE renforce sa position sur le marché en croissance des installations pharmaceutiques et biotechnologiques et développe son offre de services industriels en Suisse.

nimeg ag, dont le siège est situé à Baden-Dättwil dans le canton d’Argovie, est spécialisée dans les services d’ingénierie, de planification et de gestion de projets en environnements GMP (Good Manufacturing Practice) pour des projets EPCMV (Engineering, Procurement, Construction Management and Validation). L’entreprise met à disposition de sa clientèle de premier plan dans les sciences de la vie (pharmacie, chimie, biotechnologies, dispositifs médicaux) une expertise complète en ingénierie pour la planification et la gestion de projets GMP complexes. En 2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros.

Jan Paul‑Hengstler, Directeur général de nimeg : « Nous sommes convaincus qu’en tant que membre du groupe SPIE, nous serons en mesure de réaliser à l’avenir des projets encore plus importants et techniquement plus exigeants pour nos clients. En unissant nos forces, nous pourrons exécuter des projets EPCMV complets en tant que maître d’œuvre général sur le marché suisse. Nous nous réjouissons de construire cet avenir ensemble et sommes persuadés que, grâce à l’expertise et au positionnement de SPIE, nous avons trouvé un environnement idéal tant pour nos clients que pour nos collaborateurs. »

Alf Kain, Directeur général de SPIE Life Science Engineering GmbH : « Nous sommes très heureux de renforcer notre expertise dans les sciences de la vie en Suisse grâce aux compétences d’ingénierie de nimeg. En combinant nos savoir‑faire, nous serons en mesure de proposer des projets EPC (Engineering, Procurement and Construction) en tant qu’entreprise générale sur le marché suisse et de fournir ensemble des solutions intégrées, de bout en bout, à nos clients. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de bâtir un avenir commun réussi. »

Rainer Hollang, Directeur général de SPIE Germany Switzerland Austria, et Dennis Mausberg, Directeur de la division opérationnelle Industry Services & Wind et membre du directoire de SPIE Germany Switzerland Austria : « Nous sommes ravis d’accueillir nimeg au sein de SPIE et de renforcer encore notre expertise en services industriels dans le secteur des sciences de la vie en forte croissance. Nous nous réjouissons de cette collaboration et souhaitons chaleureusement la bienvenue à l’équipe au sein de SPIE. »

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

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