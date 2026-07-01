HOPSCOTCH GROUPE : Contrat de liquidité - Bilan semestriel 2026

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Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOPSCOTCH GROUPE à la Société de Bourse Gilbert Dupont du 1er janvier 2026 au 15 avril 2026, puis à la société ODDO BHF 16 avril 2026 au 30 juin 2026 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 3 738
  • Solde en espèces : 70 199,82 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT13 449 titres202 059,88 €456 transactions
VENTE14 364 titres210 231,73 €437 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 3 217
  • Solde en espèces : 39 223,77 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 4 500
  • Solde en espèces : 121 000,00 €

ANNEXE

Société Gilbert Dupont
Du 1er janvier 2026 au 15 avril 2026

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL2285 44668 074,881895 72772 654,73
02/01/202651021320,2552092731,25
05/01/202651682197,261565,5
06/01/2026000240520
07/01/2026216207,153801045,5
08/01/2026218237,631081440,2
09/01/2026240521350659
12/01/202600051451929,99
13/01/2026000000
14/01/2026355726,25000
15/01/2026000150655
16/01/2026000220262,5
19/01/20267506551113,2
20/01/20261113,2220266
21/01/202662643426,59000
22/01/202600021251615
23/01/2026170913,5110131
26/01/20260001113,1
27/01/2026101562097,791882411249,17
28/01/202692022758,96225341,25
29/01/2026166107947,57130390
30/01/2026319239,45458737,65
02/02/2026000101311705,95
03/02/202661321724,84000
04/02/2026155366718,1766838680,73
05/02/202622530771241543,7
06/02/202652443030,31115190,5
09/02/202621101348,561912392,41
10/02/2026000640507,5
11/02/202612531553925059,58
12/02/2026210130000
13/02/20264931194,9511001300
16/02/2026220260341536,3
17/02/2026120263000
18/02/202661251625,571852534
19/02/20260005811081,7
20/02/20266751010,3000
23/02/20260001792,4
24/02/2026000000
25/02/20260001339,9
26/02/2026000000
27/02/2026516221171113,4
02/03/2026675970140524
03/03/202692312862,55212149,2
04/03/20260004841059,7
05/03/2026000000
06/03/2026217217,6000
09/03/2026111692110,4110122
10/03/202681952352,691224,8
11/03/20260002981184,8
12/03/2026145544,5220244
13/03/2026433397,1000
16/03/2026457687,7000
17/03/20262105123911251487,5
18/03/2026000000
19/03/2026353624,35120238
20/03/2026582972,4000
23/03/202661101267000
24/03/202662893200,15000
25/03/2026789951,9000
26/03/20267941015,3000
27/03/2026458588,7233343,9
30/03/2026000112302510,54
31/03/2026380883,542412701,01
01/04/2026140482145146010
02/04/2026120241000
07/04/202600081762152,9
08/04/202631101349,5000
09/04/2026360728,5110122
10/04/20260005901119,1
13/04/2026274928,7322277,4
14/04/202600051101400
15/04/2026112154,24951240,5

Société ODDO BHF
Du 16 avril 2026 au 30 juin 2026

  ACHATS  VENTES 
DateNombre de transactions achatsDont nombre de titres achatPour un montant deNombre de transactions venteDont nombre de titres ventePour un montant de
Total2288003133984,752488637137577,1
16/04/202641221589,332012663,1
17/04/202621011333,4153084133,35
20/04/20261113,251171569,15
21/04/202663094144,91113,5
22/04/202642723632,7532012688,45
23/04/20261113,431021371,9
24/04/202631011358,572673617,25
27/04/20261495012548,119122,4
28/04/202631742284,4552012658,15
29/04/20261113,35251680,85
30/04/2026248640,841111494,35
04/05/20261794,1522002705
05/05/202631211639,5531391885,35
06/05/20261113,642533470,8
07/05/20261113,82682,8
08/05/20261113,851113,85
11/05/20261113,994015693,9
12/05/202633042932012914,3
13/05/20261114,6564606784
14/05/202631111636,3541412114,85
15/05/202639213391114,95
18/05/202662804115106019089,45
19/05/20261115,0563885935,8
20/05/202661983042,921104516572,3
21/05/2026215879550,7592544158,85
22/05/202671702681,4547739,1
26/05/2026211176,351422306,3
27/05/2026354882,162454054,6
28/05/20261116,751116,75
29/05/202651091874,6584337511,95
02/06/20261168512406,492043722,5
03/06/202662103816,7561242256,85
04/06/202631322399,652123884,7
05/06/202651041918,853474,15
08/06/202615092561502845
09/06/202652645003,35344843,15
10/06/202651683232,851432767,65
11/06/202661001935,151001945
12/06/2026229562,6562254426,65
15/06/202683136098,255661290,25
16/06/20267831617,0593186248,5
17/06/202652855320,4329563,65
18/06/2026121873686,4561322621,55
19/06/202694368453112224313,2
22/06/202631052068,5521052078,95
23/06/20261119,851119,85
24/06/2026426516,15426518,65
25/06/20263611213,951119,95
26/06/20261119,91119,9
29/06/202651402776,451119,9
30/06/20261576614859,351119,75


Pièce jointe


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Bilan semestriel 1 - 06.2026
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