HOPSCOTCH GROUPE : Contrat de liquidité - Bilan semestriel 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOPSCOTCH GROUPE à la Société de Bourse Gilbert Dupont du 1er janvier 2026 au 15 avril 2026, puis à la société ODDO BHF 16 avril 2026 au 30 juin 2026 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 3 738
- Solde en espèces : 70 199,82 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|13 449 titres
|202 059,88 €
|456 transactions
|VENTE
|14 364 titres
|210 231,73 €
|437 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 3 217
- Solde en espèces : 39 223,77 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 4 500
- Solde en espèces : 121 000,00 €
ANNEXE
Société Gilbert Dupont
Du 1er janvier 2026 au 15 avril 2026
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en
EUR
|TOTAL
|228
|5 446
|68 074,88
|189
|5 727
|72 654,73
|02/01/2026
|5
|102
|1320,25
|5
|209
|2731,25
|05/01/2026
|5
|168
|2197,26
|1
|5
|65,5
|06/01/2026
|0
|0
|0
|2
|40
|520
|07/01/2026
|2
|16
|207,15
|3
|80
|1045,5
|08/01/2026
|2
|18
|237,6
|3
|108
|1440,2
|09/01/2026
|2
|40
|521
|3
|50
|659
|12/01/2026
|0
|0
|0
|5
|145
|1929,99
|13/01/2026
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14/01/2026
|3
|55
|726,25
|0
|0
|0
|15/01/2026
|0
|0
|0
|1
|50
|655
|16/01/2026
|0
|0
|0
|2
|20
|262,5
|19/01/2026
|7
|50
|655
|1
|1
|13,2
|20/01/2026
|1
|1
|13,2
|2
|20
|266
|21/01/2026
|6
|264
|3426,59
|0
|0
|0
|22/01/2026
|0
|0
|0
|2
|125
|1615
|23/01/2026
|1
|70
|913,5
|1
|10
|131
|26/01/2026
|0
|0
|0
|1
|1
|13,1
|27/01/2026
|10
|156
|2097,79
|18
|824
|11249,17
|28/01/2026
|9
|202
|2758,96
|2
|25
|341,25
|29/01/2026
|16
|610
|7947,57
|1
|30
|390
|30/01/2026
|3
|19
|239,45
|4
|58
|737,65
|02/02/2026
|0
|0
|0
|10
|131
|1705,95
|03/02/2026
|6
|132
|1724,84
|0
|0
|0
|04/02/2026
|15
|536
|6718,17
|6
|683
|8680,73
|05/02/2026
|2
|25
|307
|7
|124
|1543,7
|06/02/2026
|5
|244
|3030,31
|1
|15
|190,5
|09/02/2026
|2
|110
|1348,5
|6
|191
|2392,41
|10/02/2026
|0
|0
|0
|6
|40
|507,5
|11/02/2026
|1
|25
|315
|5
|392
|5059,58
|12/02/2026
|2
|10
|130
|0
|0
|0
|13/02/2026
|4
|93
|1194,95
|1
|100
|1300
|16/02/2026
|2
|20
|260
|3
|41
|536,3
|17/02/2026
|1
|20
|263
|0
|0
|0
|18/02/2026
|6
|125
|1625,5
|7
|185
|2534
|19/02/2026
|0
|0
|0
|5
|81
|1081,7
|20/02/2026
|6
|75
|1010,3
|0
|0
|0
|23/02/2026
|0
|0
|0
|1
|7
|92,4
|24/02/2026
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25/02/2026
|0
|0
|0
|1
|3
|39,9
|26/02/2026
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27/02/2026
|5
|162
|2117
|1
|1
|13,4
|02/03/2026
|6
|75
|970
|1
|40
|524
|03/03/2026
|9
|231
|2862,55
|2
|12
|149,2
|04/03/2026
|0
|0
|0
|4
|84
|1059,7
|05/03/2026
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|06/03/2026
|2
|17
|217,6
|0
|0
|0
|09/03/2026
|11
|169
|2110,4
|1
|10
|122
|10/03/2026
|8
|195
|2352,69
|1
|2
|24,8
|11/03/2026
|0
|0
|0
|2
|98
|1184,8
|12/03/2026
|1
|45
|544,5
|2
|20
|244
|13/03/2026
|4
|33
|397,1
|0
|0
|0
|16/03/2026
|4
|57
|687,7
|0
|0
|0
|17/03/2026
|2
|105
|1239
|1
|125
|1487,5
|18/03/2026
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19/03/2026
|3
|53
|624,35
|1
|20
|238
|20/03/2026
|5
|82
|972,4
|0
|0
|0
|23/03/2026
|6
|110
|1267
|0
|0
|0
|24/03/2026
|6
|289
|3200,15
|0
|0
|0
|25/03/2026
|7
|89
|951,9
|0
|0
|0
|26/03/2026
|7
|94
|1015,3
|0
|0
|0
|27/03/2026
|4
|58
|588,7
|2
|33
|343,9
|30/03/2026
|0
|0
|0
|11
|230
|2510,54
|31/03/2026
|3
|80
|883,5
|4
|241
|2701,01
|01/04/2026
|1
|40
|482
|14
|514
|6010
|02/04/2026
|1
|20
|241
|0
|0
|0
|07/04/2026
|0
|0
|0
|8
|176
|2152,9
|08/04/2026
|3
|110
|1349,5
|0
|0
|0
|09/04/2026
|3
|60
|728,5
|1
|10
|122
|10/04/2026
|0
|0
|0
|5
|90
|1119,1
|13/04/2026
|2
|74
|928,7
|3
|22
|277,4
|14/04/2026
|0
|0
|0
|5
|110
|1400
|15/04/2026
|1
|12
|154,2
|4
|95
|1240,5
Société ODDO BHF
Du 16 avril 2026 au 30 juin 2026
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|228
|8003
|133984,75
|248
|8637
|137577,1
|16/04/2026
|4
|122
|1589,3
|3
|201
|2663,1
|17/04/2026
|2
|101
|1333,4
|15
|308
|4133,35
|20/04/2026
|1
|1
|13,2
|5
|117
|1569,15
|21/04/2026
|6
|309
|4144,9
|1
|1
|13,5
|22/04/2026
|4
|272
|3632,75
|3
|201
|2688,45
|23/04/2026
|1
|1
|13,4
|3
|102
|1371,9
|24/04/2026
|3
|101
|1358,5
|7
|267
|3617,25
|27/04/2026
|14
|950
|12548,1
|1
|9
|122,4
|28/04/2026
|3
|174
|2284,45
|5
|201
|2658,15
|29/04/2026
|1
|1
|13,35
|2
|51
|680,85
|30/04/2026
|2
|48
|640,8
|4
|111
|1494,35
|04/05/2026
|1
|7
|94,15
|2
|200
|2705
|05/05/2026
|3
|121
|1639,55
|3
|139
|1885,35
|06/05/2026
|1
|1
|13,6
|4
|253
|3470,8
|07/05/2026
|1
|1
|13,8
|2
|6
|82,8
|08/05/2026
|1
|1
|13,85
|1
|1
|13,85
|11/05/2026
|1
|1
|13,9
|9
|401
|5693,9
|12/05/2026
|3
|30
|429
|3
|201
|2914,3
|13/05/2026
|1
|1
|14,65
|6
|460
|6784
|14/05/2026
|3
|111
|1636,35
|4
|141
|2114,85
|15/05/2026
|3
|92
|1339
|1
|1
|14,95
|18/05/2026
|6
|280
|4115
|10
|601
|9089,45
|19/05/2026
|1
|1
|15,05
|6
|388
|5935,8
|20/05/2026
|6
|198
|3042,9
|21
|1045
|16572,3
|21/05/2026
|21
|587
|9550,75
|9
|254
|4158,85
|22/05/2026
|7
|170
|2681,4
|5
|47
|739,1
|26/05/2026
|2
|11
|176,3
|5
|142
|2306,3
|27/05/2026
|3
|54
|882,1
|6
|245
|4054,6
|28/05/2026
|1
|1
|16,75
|1
|1
|16,75
|29/05/2026
|5
|109
|1874,65
|8
|433
|7511,95
|02/06/2026
|11
|685
|12406,4
|9
|204
|3722,5
|03/06/2026
|6
|210
|3816,75
|6
|124
|2256,85
|04/06/2026
|3
|132
|2399,6
|5
|212
|3884,7
|05/06/2026
|5
|104
|1918,85
|3
|4
|74,15
|08/06/2026
|1
|50
|925
|6
|150
|2845
|09/06/2026
|5
|264
|5003,35
|3
|44
|843,15
|10/06/2026
|5
|168
|3232,8
|5
|143
|2767,65
|11/06/2026
|6
|100
|1935,1
|5
|100
|1945
|12/06/2026
|2
|29
|562,65
|6
|225
|4426,65
|15/06/2026
|8
|313
|6098,25
|5
|66
|1290,25
|16/06/2026
|7
|83
|1617,05
|9
|318
|6248,5
|17/06/2026
|5
|285
|5320,4
|3
|29
|563,65
|18/06/2026
|12
|187
|3686,45
|6
|132
|2621,55
|19/06/2026
|9
|436
|8453
|11
|222
|4313,2
|22/06/2026
|3
|105
|2068,55
|2
|105
|2078,95
|23/06/2026
|1
|1
|19,85
|1
|1
|19,85
|24/06/2026
|4
|26
|516,15
|4
|26
|518,65
|25/06/2026
|3
|61
|1213,95
|1
|1
|19,95
|26/06/2026
|1
|1
|19,9
|1
|1
|19,9
|29/06/2026
|5
|140
|2776,45
|1
|1
|19,9
|30/06/2026
|15
|766
|14859,35
|1
|1
|19,75
Pièce jointe