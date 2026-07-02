HIGHCO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 2 juillet 2026 (11h)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Titre concerné : HIGH CO (ISIN FR0000054231)

Marché concerné : Euronext Paris (Compartiment C)

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre HIGHCO et ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HighCo à Oddo BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 30 juin 2026 :

57 835 titres ; et

165 269 € d’espèces disponibles.

Il est rappelé qu’à la date de signature de ce contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

50 000 titres ; et

157 225 € d’espèces disponibles.

Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026 ont été exécutées :

798 transactions à l’achat ; et

770 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

141 396 titres et 517 780 € à l’achat ; et

135 337 titres et 501 365 € à la vente.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T2 2026 et S1 2026 : mercredi 22 juillet 2026

Résultats S1 2026 : mercredi 9 septembre 2026

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 10 septembre 2026 à 10h

Marge brute T3 2026 et 9 mois 2026 : mercredi 21 octobre 2026

Marge brute T4 2026 et 12 mois 2026 : mercredi 27 janvier 2027

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

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