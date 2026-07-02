Mawer lance un fonds de capital-investissement

CALGARY, Alberta, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) a lancé aujourd’hui le Fonds de capital-investissement Mawer (le « Fonds »), rendant ainsi sa stratégie établie de capital-investissement accessible aux clients de la gestion de patrimoine privé de Mawer.

Le Fonds s’appuie sur les antécédents de Mawer en capital-investissement, établis dès le lancement de Mawer Partners LP (MPLP) en février 2022. MPLP donne aux investisseurs qualifiés accès à des placements de capital-investissement axés sur la croissance et le rachat, répartis entre des fonds primaires, d’opérations secondaires, des co-investissements et des placements directs. Le nouveau Fonds élargit cette offre aux comptes enregistrés et intègre la stratégie directement à la plateforme de gestion discrétionnaire de Mawer, avec un placement minimal réduit à 25 000 $. Le Fonds est géré par les gestionnaires de portefeuilles Peter Lieu, CFA, et Paul Moroz, CFA, qui gèrent aussi Mawer Partners LP.

« L’évaluation de la qualité des entreprises et des équipes de direction est une discipline que Mawer a perfectionnée au fil de plus de 50 ans sur les marchés boursiers, et elle se transpose directement au capital-investissement. Le Fonds de capital-investissement Mawer offre à nos clients en gestion de patrimoine privé un moyen simple d’investir dans une catégorie d’actifs traditionnellement complexe, assorti d’une structure de frais plus simple et avantageuse. » — Peter Lieu, CFA, gestionnaire de portefeuilles, Placements privés

À propos de Peter Lieu

Peter Lieu est gestionnaire de portefeuilles chez Gestion de placements Mawer Ltée, qu’il a rejoint en 2021, et il agit comme gestionnaire de portefeuille principal des placements en capital-investissement. Il compte plus de 25 ans d’expérience en placement, notamment la création et la gestion d’un programme de capital-investissement de plusieurs milliards de dollars au Abu Dhabi Fund de 2008 à 2020, où le programme a produit des rendements supérieurs aux attentes cibles et aux indices de référence médians des pairs. Au cours de sa carrière, M. Lieu a mené plus de 4 000 rencontres de recherche auprès de gestionnaires et met à profit un réseau mondial bien établi de relations avec des gestionnaires pour repérer des opportunités d’investissement dans des fonds. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de l’Alberta et du titre de CFA.

À propos de Paul Moroz

Paul Moroz est gestionnaire de portefeuilles chez Gestion de placements Mawer Ltée, qu’il a rejoint en 2004. Il est gestionnaire principal de la stratégie d’actions mondiales de Mawer et cogestionnaire des placements en capital-investissement. Fort de plus de 25 ans d’expérience en placement, il a auparavant occupé le poste de chef des placements de Mawer de 2018 à juin 2024 et a mis sur pied la stratégie d’actions mondiales à petite capitalisation de Mawer. M. Moroz applique des décennies d’expertise dans le repérage d’entreprises publiques créatrices de richesse à l’évaluation d’entreprises privées aux caractéristiques semblables. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary et du titre de CFA.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Fondée en 1974, Mawer est une société de gestion de placements indépendante qui gère des actifs pour des investisseurs institutionnels et particuliers dans toutes les principales catégories d’actifs. Pour en savoir plus, visitez le site www.mawer.com.

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