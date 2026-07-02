BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Juin 2026

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Juin 2026

Clichy, France – 02 juillet 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de Juin 2026 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 04/06/2026 5 046 55,3788 279 441,42 04/06/2026 2 035 55,3788 112 695,86 05/06/2026 15 701 55,5035 871 460,45 05/06/2026 34 55,5035 1 887,12 08/06/2026 4 565 55,6866 254 209,20 09/06/2026 634 55,7000 35 313,80 10/06/2026 2 356 55,4773 130 704,60 12/06/2026 6 310 56,4816 356 399,10 15/06/2026 4 663 56,9000 265 324,70 16/06/2026 1 373 56,9880 78 244,50 17/06/2026 45 56,9000 2 560,50 18/06/2026 1 218 57,4782 70 008,40 19/06/2026 5 156 58,0000 299 048,00 22/06/2026 5 900 56,9083 335 758,97 23/06/2026 1 516 57,4759 87 133,46 24/06/2026 2 702 56,7959 153 462,52 25/06/2026 23 151 57,1548 1 323 190,77 26/06/2026 22 873 57,3001 1 310 625,19 29/06/2026 8 127 57,8732 470 335,50 TOTAL 113 405 56,7683 6 437 804,07









Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Apolline Celeyron

Directrice de la Communication Groupe

+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats du 1er semestre 2026 29 juillet 2026 BIC 2026 Strategic Update 8 septembre 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des brosses à cheveux. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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