BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Juin 2026

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 Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Juin 2026

  

Clichy, France – 02 juillet 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de Juin 2026 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance duNombre de titres achetésPrix moyen
pondéré en €		Montant en €
04/06/20265 04655,3788279 441,42
04/06/20262 03555,3788112 695,86
05/06/202615 70155,5035871 460,45
05/06/20263455,50351 887,12
08/06/20264 56555,6866254 209,20
09/06/202663455,700035 313,80
10/06/20262 35655,4773130 704,60
12/06/20266 31056,4816356 399,10
15/06/20264 66356,9000265 324,70
16/06/20261 37356,988078 244,50
17/06/20264556,90002 560,50
18/06/20261 21857,478270 008,40
19/06/20265 15658,0000299 048,00
22/06/20265 90056,9083335 758,97
23/06/20261 51657,475987 133,46
24/06/20262 70256,7959153 462,52
25/06/202623 15157,15481 323 190,77
26/06/202622 87357,30011 310 625,19
29/06/20268 12757,8732470 335,50
TOTAL113 40556,76836 437 804,07



Contacts

Brice Paris
VP Relations Investisseurs
+33 6 42 87 54 73
brice.paris@bicworld.com

 

Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com

 

 

 		Apolline Celeyron
Directrice de la Communication Groupe
+33 6 13 63 44 43
apolline.celeyron@bicworld.com
  

 

Isabelle de Segonzac
Image 7, Relations Presse
+33 6 89 87 61 39
isegonzac@image7.fr

 

Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats du 1er semestre 202629 juillet 2026
BIC 2026 Strategic Update8 septembre 2026
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 202628 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des brosses à cheveux. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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