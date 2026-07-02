COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MÉRIGNAC, FRANCE – 2 JUILLET 2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ D’EXOSENS AVEC KEPLER CHEUVREUX
Conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Exosens (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2) à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2026 :
- 25 873 titres ; et
- 951 067.91 euros en espèces.
Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, il a été négocié un total de :
- À l’achat, 277 792 titres pour un montant de 16 925 151.54 euros (2 056 transactions) ; et
- À la vente, 259 266 titres pour un montant de 15 946 111.63 euros (3 128 transactions).
Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :
- 7 347 titres ; et
- 1 921 725,07 euros en espèces.
À la date de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre ; et
- 2 000 000 euros en espèces.
Contact
Relations Investisseurs
Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Total
|2 056
|277 792
|16 925 151,54
|3 128
|259 266
|15 946 111,63
|01/02/2026
|6
|1 250
|60 800,00
|26
|3 250
|160 225,00
|01/05/2026
|4
|1 000
|50 080,00
|31
|3 750
|191 812,50
|01/06/2026
|-
|-
|-
|13
|550
|29 397,50
|01/07/2026
|5
|312
|16 186,56
|18
|750
|40 792,50
|01/08/2026
|7
|600
|33 162,00
|23
|600
|34 320,00
|01/09/2026
|6
|500
|27 250,00
|19
|1 050
|58 054,50
|01/12/2026
|8
|1 150
|66 711,50
|40
|1 250
|73 225,00
|01/13/2026
|13
|1 320
|73 431,60
|20
|1 250
|70 150,00
|01/14/2026
|17
|900
|50 121,00
|34
|1 100
|61 963,00
|01/15/2026
|12
|1 501
|84 206,10
|12
|1 126
|63 607,74
|01/16/2026
|7
|423
|24 428,25
|20
|724
|42 006,48
|01/19/2026
|6
|1 250
|72 200,00
|16
|270
|15 822,00
|01/20/2026
|20
|2 000
|112 380,00
|16
|1 350
|76 099,50
|01/21/2026
|10
|1 000
|56 300,00
|21
|800
|45 408,00
|01/22/2026
|35
|2 979
|164 053,53
|22
|800
|44 656,00
|01/23/2026
|16
|1 341
|72 722,43
|33
|1 450
|79 286,00
|01/26/2026
|39
|2 600
|139 750,00
|6
|440
|24 266,00
|01/27/2026
|5
|750
|39 900,00
|20
|900
|48 204,00
|01/28/2026
|12
|1 700
|91 307,00
|22
|1 440
|78 364,80
|01/29/2026
|16
|2 000
|107 400,00
|15
|1 200
|64 776,00
|01/30/2026
|18
|1 764
|93 738,96
|23
|1 700
|91 069,00
|02/02/2026
|17
|1 907
|100 670,53
|24
|1 480
|78 691,60
|02/03/2026
|9
|1 000
|54 200,00
|41
|2 300
|125 212,00
|02/04/2026
|20
|3 000
|160 410,00
|16
|616
|33 461,12
|02/05/2026
|15
|1 750
|90 002,50
|27
|1 007
|52 333,79
|02/06/2026
|7
|1 000
|51 500,00
|29
|1 214
|62 921,62
|02/09/2026
|-
|-
|-
|40
|2 184
|117 477,36
|02/10/2026
|4
|751
|41 102,23
|17
|1 100
|60 577,00
|02/11/2026
|19
|3 273
|177 429,33
|9
|700
|38 577,00
|02/12/2026
|4
|500
|26 850,00
|15
|1 100
|59 565,00
|02/13/2026
|-
|-
|-
|43
|2 000
|111 100,00
|02/16/2026
|2
|500
|28 250,00
|36
|2 000
|115 100,00
|02/17/2026
|8
|1 750
|100 345,00
|18
|1 400
|81 886,00
|02/18/2026
|4
|750
|44 250,00
|26
|1 800
|107 190,00
|02/19/2026
|8
|1 750
|103 547,50
|23
|1 250
|75 037,50
|02/20/2026
|9
|1 000
|60 300,00
|30
|1 700
|103 666,00
|02/23/2026
|71
|8 000
|465 840,00
|10
|800
|48 368,00
|02/24/2026
|-
|-
|-
|64
|2 623
|153 943,87
|02/25/2026
|10
|1 750
|103 705,00
|32
|1 815
|108 319,20
|02/26/2026
|12
|2 000
|119 800,00
|47
|2 735
|167 409,35
|02/27/2026
|26
|3 750
|231 000,00
|36
|2 800
|173 236,00
|03/02/2026
|-
|-
|-
|56
|2 800
|185 080,00
|03/03/2026
|27
|4 500
|286 830,00
|51
|2 756
|180 242,40
|03/04/2026
|9
|750
|47 347,50
|43
|2 000
|129 300,00
|03/05/2026
|32
|5 500
|351 890,00
|43
|1 600
|105 088,00
|03/06/2026
|4
|750
|46 800,00
|31
|2 041
|129 338,17
|03/09/2026
|11
|1 750
|110 197,50
|46
|2 259
|146 631,69
|03/10/2026
|-
|-
|-
|50
|2 500
|170 225,00
|03/11/2026
|25
|3 250
|214 045,00
|24
|1 700
|114 155,00
|03/12/2026
|11
|1 860
|124 843,20
|40
|2 400
|163 320,00
|03/13/2026
|12
|2 140
|143 144,60
|27
|1 800
|121 986,00
|03/16/2026
|-
|-
|-
|69
|4 100
|286 795,00
|03/17/2026
|5
|791
|55 789,23
|50
|2 200
|156 926,00
|03/18/2026
|12
|2 043
|147 157,29
|37
|2 300
|167 923,00
|03/19/2026
|40
|5 661
|401 025,24
|-
|-
|-
|03/20/2026
|40
|6 018
|413 737,50
|24
|4 189
|292 057,08
|03/23/2026
|105
|9 737
|625 310,14
|5
|1 062
|69 231,78
|03/24/2026
|20
|2 500
|153 275,00
|12
|2 000
|123 760,00
|03/25/2026
|20
|3 500
|213 920,00
|18
|1 564
|97 765,64
|03/26/2026
|16
|2 332
|138 427,52
|6
|1 272
|76 281,84
|03/27/2026
|46
|6 340
|367 529,80
|31
|3 750
|218 550,00
|03/30/2026
|2
|500
|28 525,00
|25
|4 000
|233 720,00
|03/31/2026
|3
|500
|29 150,00
|27
|5 228
|313 836,84
|04/01/2026
|6
|750
|46 050,00
|63
|7 250
|457 765,00
|04/02/2026
|20
|1 750
|110 355,00
|28
|4 000
|256 920,00
|04/07/2026
|9
|1 750
|114 782,50
|69
|2 691
|179 462,79
|04/08/2026
|4
|1 000
|66 250,00
|42
|1 957
|132 019,22
|04/09/2026
|32
|4 720
|301 749,60
|6
|500
|32 200,00
|04/10/2026
|47
|5 780
|358 591,20
|2
|200
|12 760,00
|04/13/2026
|2
|500
|30 850,00
|30
|1 900
|118 579,00
|04/14/2026
|-
|-
|-
|46
|1 905
|121 348,50
|04/15/2026
|3
|500
|31 750,00
|51
|3 128
|205 884,96
|04/16/2026
|35
|3 772
|246 877,40
|32
|2 500
|165 225,00
|04/17/2026
|20
|3 693
|244 624,32
|32
|2 619
|174 111,12
|04/20/2026
|6
|822
|53 602,62
|26
|1 700
|112 268,00
|04/21/2026
|12
|1 985
|131 069,55
|33
|1 426
|95 185,50
|04/22/2026
|15
|2 500
|163 875,00
|21
|1 474
|97 814,64
|04/23/2026
|15
|1 978
|127 126,06
|12
|915
|59 200,50
|04/24/2026
|25
|3 002
|192 007,92
|12
|600
|38 742,00
|04/27/2026
|21
|3 499
|223 796,04
|37
|4 836
|313 227,72
|04/28/2026
|17
|2 931
|186 206,43
|26
|3 040
|195 137,60
|04/29/2026
|32
|6 318
|388 241,10
|5
|1 000
|63 630,00
|04/30/2026
|13
|1 250
|77 675,00
|31
|4 250
|270 937,50
|05/04/2026
|2
|250
|16 300,00
|43
|3 774
|248 329,20
|05/05/2026
|28
|3 250
|209 690,00
|18
|2 750
|179 437,50
|05/06/2026
|22
|3 250
|207 902,50
|13
|1 445
|93 404,80
|05/07/2026
|33
|5 000
|313 550,00
|12
|1 000
|64 400,00
|05/08/2026
|22
|3 250
|195 780,00
|2
|500
|30 200,00
|05/11/2026
|31
|3 250
|189 605,00
|6
|500
|29 650,00
|05/12/2026
|22
|3 250
|185 315,00
|5
|508
|29 616,40
|05/13/2026
|8
|1 250
|70 500,00
|29
|3 250
|186 095,00
|05/14/2026
|5
|299
|17 183,53
|14
|1 480
|85 381,20
|05/15/2026
|23
|3 500
|203 140,00
|25
|3 049
|178 061,60
|05/18/2026
|17
|2 500
|144 550,00
|38
|3 663
|212 820,30
|05/19/2026
|-
|-
|-
|38
|4 000
|240 400,00
|05/20/2026
|11
|2 000
|121 120,00
|16
|2 250
|137 182,50
|05/21/2026
|27
|3 750
|240 412,50
|53
|7 270
|469 351,20
|05/22/2026
|10
|1 750
|113 627,50
|29
|2 500
|163 100,00
|05/25/2026
|9
|750
|48 240,00
|2
|250
|16 250,00
|05/26/2026
|5
|450
|28 890,00
|15
|2 250
|147 172,50
|05/27/2026
|33
|3 750
|241 125,00
|14
|1 750
|114 257,50
|05/28/2026
|-
|-
|-
|26
|5 250
|349 912,50
|05/29/2026
|20
|1 900
|130 131,00
|5
|1 000
|69 400,00
|06/01/2026
|29
|5 250
|349 912,50
|22
|759
|52 059,81
|06/02/2026
|38
|5 750
|371 450,00
|7
|1 241
|83 147,00
|06/03/2026
|22
|3 194
|199 241,72
|-
|-
|-
|06/04/2026
|16
|1 806
|110 780,04
|16
|2 330
|145 205,60
|06/05/2026
|13
|2 500
|155 350,00
|26
|2 420
|153 137,60
|06/08/2026
|8
|1 286
|78 934,68
|16
|2 500
|155 900,00
|06/09/2026
|13
|1 214
|73 811,20
|24
|3 750
|232 350,00
|06/10/2026
|9
|1 750
|106 487,50
|15
|2 500
|153 425,00
|06/11/2026
|3
|750
|45 802,50
|27
|3 290
|202 960,10
|06/12/2026
|21
|4 250
|256 870,00
|1
|1
|62,00
|06/15/2026
|15
|2 753
|161 903,93
|5
|750
|45 052,50
|06/16/2026
|3
|500
|29 790,00
|30
|3 750
|225 787,50
|06/17/2026
|5
|1 250
|74 600,00
|41
|4 280
|258 383,60
|06/18/2026
|39
|4 500
|270 360,00
|29
|2 970
|179 358,30
|06/19/2026
|39
|4 250
|254 745,00
|30
|5 000
|302 150,00
|06/22/2026
|31
|4 200
|248 556,00
|8
|1 750
|105 595,00
|06/23/2026
|28
|2 497
|145 175,58
|3
|750
|43 800,00
|06/24/2026
|39
|5 500
|306 020,00
|-
|-
|-
|06/25/2026
|23
|4 004
|215 695,48
|2
|250
|13 500,00
|06/26/2026
|35
|4 496
|235 365,60
|26
|5 750
|305 095,00
|06/29/2026
|12
|1 750
|97 457,50
|31
|4 750
|265 430,00
|06/30/2026
|6
|1 250
|70 025,00
|14
|2 250
|127 080,00
Pièce jointe