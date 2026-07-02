Bilan semestriel du contrat de liquidité d’Exosens avec Kepler Cheuvreux

 | Source: Exosens Exosens

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MÉRIGNAC, FRANCE – 2 JUILLET 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ D’EXOSENS AVEC KEPLER CHEUVREUX

Conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Exosens (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2) à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2026 :

  • 25 873 titres ; et
  • 951 067.91 euros en espèces.

Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, il a été négocié un total de :

  • À l’achat, 277 792 titres pour un montant de 16 925 151.54 euros (2 056 transactions) ; et
  • À la vente, 259 266 titres pour un montant de 15 946 111.63 euros (3 128 transactions).

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :

  • 7 347 titres ; et
  • 1 921 725,07 euros en espèces.

À la date de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 titre ; et
  • 2 000 000 euros en espèces.

Contact

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com


 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total2 056277 79216 925 151,543 128259 26615 946 111,63
01/02/202661 25060 800,00263 250160 225,00
01/05/202641 00050 080,00313 750191 812,50
01/06/2026---1355029 397,50
01/07/2026531216 186,561875040 792,50
01/08/2026760033 162,002360034 320,00
01/09/2026650027 250,00191 05058 054,50
01/12/202681 15066 711,50401 25073 225,00
01/13/2026131 32073 431,60201 25070 150,00
01/14/20261790050 121,00341 10061 963,00
01/15/2026121 50184 206,10121 12663 607,74
01/16/2026742324 428,252072442 006,48
01/19/202661 25072 200,001627015 822,00
01/20/2026202 000112 380,00161 35076 099,50
01/21/2026101 00056 300,002180045 408,00
01/22/2026352 979164 053,532280044 656,00
01/23/2026161 34172 722,43331 45079 286,00
01/26/2026392 600139 750,00644024 266,00
01/27/2026575039 900,002090048 204,00
01/28/2026121 70091 307,00221 44078 364,80
01/29/2026162 000107 400,00151 20064 776,00
01/30/2026181 76493 738,96231 70091 069,00
02/02/2026171 907100 670,53241 48078 691,60
02/03/202691 00054 200,00412 300125 212,00
02/04/2026203 000160 410,001661633 461,12
02/05/2026151 75090 002,50271 00752 333,79
02/06/202671 00051 500,00291 21462 921,62
02/09/2026---402 184117 477,36
02/10/2026475141 102,23171 10060 577,00
02/11/2026193 273177 429,33970038 577,00
02/12/2026450026 850,00151 10059 565,00
02/13/2026---432 000111 100,00
02/16/2026250028 250,00362 000115 100,00
02/17/202681 750100 345,00181 40081 886,00
02/18/2026475044 250,00261 800107 190,00
02/19/202681 750103 547,50231 25075 037,50
02/20/202691 00060 300,00301 700103 666,00
02/23/2026718 000465 840,001080048 368,00
02/24/2026---642 623153 943,87
02/25/2026101 750103 705,00321 815108 319,20
02/26/2026122 000119 800,00472 735167 409,35
02/27/2026263 750231 000,00362 800173 236,00
03/02/2026---562 800185 080,00
03/03/2026274 500286 830,00512 756180 242,40
03/04/2026975047 347,50432 000129 300,00
03/05/2026325 500351 890,00431 600105 088,00
03/06/2026475046 800,00312 041129 338,17
03/09/2026111 750110 197,50462 259146 631,69
03/10/2026---502 500170 225,00
03/11/2026253 250214 045,00241 700114 155,00
03/12/2026111 860124 843,20402 400163 320,00
03/13/2026122 140143 144,60271 800121 986,00
03/16/2026---694 100286 795,00
03/17/2026579155 789,23502 200156 926,00
03/18/2026122 043147 157,29372 300167 923,00
03/19/2026405 661401 025,24---
03/20/2026406 018413 737,50244 189292 057,08
03/23/20261059 737625 310,1451 06269 231,78
03/24/2026202 500153 275,00122 000123 760,00
03/25/2026203 500213 920,00181 56497 765,64
03/26/2026162 332138 427,5261 27276 281,84
03/27/2026466 340367 529,80313 750218 550,00
03/30/2026250028 525,00254 000233 720,00
03/31/2026350029 150,00275 228313 836,84
04/01/2026675046 050,00637 250457 765,00
04/02/2026201 750110 355,00284 000256 920,00
04/07/202691 750114 782,50692 691179 462,79
04/08/202641 00066 250,00421 957132 019,22
04/09/2026324 720301 749,60650032 200,00
04/10/2026475 780358 591,20220012 760,00
04/13/2026250030 850,00301 900118 579,00
04/14/2026---461 905121 348,50
04/15/2026350031 750,00513 128205 884,96
04/16/2026353 772246 877,40322 500165 225,00
04/17/2026203 693244 624,32322 619174 111,12
04/20/2026682253 602,62261 700112 268,00
04/21/2026121 985131 069,55331 42695 185,50
04/22/2026152 500163 875,00211 47497 814,64
04/23/2026151 978127 126,061291559 200,50
04/24/2026253 002192 007,921260038 742,00
04/27/2026213 499223 796,04374 836313 227,72
04/28/2026172 931186 206,43263 040195 137,60
04/29/2026326 318388 241,1051 00063 630,00
04/30/2026131 25077 675,00314 250270 937,50
05/04/2026225016 300,00433 774248 329,20
05/05/2026283 250209 690,00182 750179 437,50
05/06/2026223 250207 902,50131 44593 404,80
05/07/2026335 000313 550,00121 00064 400,00
05/08/2026223 250195 780,00250030 200,00
05/11/2026313 250189 605,00650029 650,00
05/12/2026223 250185 315,00550829 616,40
05/13/202681 25070 500,00293 250186 095,00
05/14/2026529917 183,53141 48085 381,20
05/15/2026233 500203 140,00253 049178 061,60
05/18/2026172 500144 550,00383 663212 820,30
05/19/2026---384 000240 400,00
05/20/2026112 000121 120,00162 250137 182,50
05/21/2026273 750240 412,50537 270469 351,20
05/22/2026101 750113 627,50292 500163 100,00
05/25/2026975048 240,00225016 250,00
05/26/2026545028 890,00152 250147 172,50
05/27/2026333 750241 125,00141 750114 257,50
05/28/2026---265 250349 912,50
05/29/2026201 900130 131,0051 00069 400,00
06/01/2026295 250349 912,502275952 059,81
06/02/2026385 750371 450,0071 24183 147,00
06/03/2026223 194199 241,72---
06/04/2026161 806110 780,04162 330145 205,60
06/05/2026132 500155 350,00262 420153 137,60
06/08/202681 28678 934,68162 500155 900,00
06/09/2026131 21473 811,20243 750232 350,00
06/10/202691 750106 487,50152 500153 425,00
06/11/2026375045 802,50273 290202 960,10
06/12/2026214 250256 870,001162,00
06/15/2026152 753161 903,93575045 052,50
06/16/2026350029 790,00303 750225 787,50
06/17/202651 25074 600,00414 280258 383,60
06/18/2026394 500270 360,00292 970179 358,30
06/19/2026394 250254 745,00305 000302 150,00
06/22/2026314 200248 556,0081 750105 595,00
06/23/2026282 497145 175,58375043 800,00
06/24/2026395 500306 020,00---
06/25/2026234 004215 695,48225013 500,00
06/26/2026354 496235 365,60265 750305 095,00
06/29/2026121 75097 457,50314 750265 430,00
06/30/202661 25070 025,00142 250127 080,00


Pièce jointe


Attachments

Exosens - Liquidity Contract - FR - 20260630
GlobeNewswire

Recommended Reading

 