Pluxee réalise au T3 une performance conforme aux attentes et confirme ses objectifs financiers

Faits marquants

Performance commerciale en ligne avec les objectifs annuels, portée par une dynamique continue d’acquisition de nouveaux clients et un taux de rétention nette résilient dans un environnement incertain

Volume d’affaires en croissance organique de +9,4% au T3 de l’exercice 2026, dont +8,0% pour l'activité Avantages aux salariés

Chiffre d'affaires total de 967 M€ sur les neuf premiers mois, en croissance organique de +2,7%, dont 312 M€ au troisième trimestre, soit -3,3% sur une base organique, reflétant, comme anticipé, les évolutions réglementaires au Brésil et le contexte macroéconomique en Europe continentale

Chiffre d'affaires opérationnel de 843 M€ , en croissance organique de +2,5% sur 9 mois dont 270 M€ au T3, soit -4,1% en variation organique, avec des dynamiques régionales contrastées Chiffre d’affaires issu du Float de 124 M€ , en croissance organique de +4,5% sur 9 mois dont 42 M€ au T3, en progression organique de +2,8% , soutenu par des effets positifs liés aux volumes et au rendement des investissements



Confirmation des objectifs financiers du Groupe au regard de la performance conforme aux attentes sur les neuf premiers mois et soutenu par ses fondamentaux solides, son efficacité opérationnelle et sa rigueur d'exécution

Chiffres clés du troisième trimestre de l’exercice 2026

(en millions d’euros) 3ème trimestre de l'exercice 2026 3ème trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 270 270 -4,1% -0,1% Chiffre d’affaires issu du Float 42 39 2,8% 7,4% Chiffre d'affaires total 312 310 -3,3% 0,9% dont: Europe continentale 129 134 -4,5% -3,7% Amérique latine 125 121 -3,0% 3,9% Reste du monde 58 55 -0,8% 5,4% dont: Avantages aux salariés 279 270 -1,5% 3,4% Autres produits et services 34 40 -15,5% -16,1%

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a commenté :

« Au troisième trimestre, Pluxee a maintenu une discipline opérationnelle et financière rigoureuse dans un environnement exigeant, marqué par les évolutions réglementaires au Brésil et les conditions macroéconomiques moins favorables, en particulier en Europe continentale.

Alors que les pressions sur le coût de la vie persistent et que l’intelligence artificielle redéfinit le monde du travail, nos clients continuent de confirmer que l’engagement des collaborateurs et la fidélisation des talents n’ont jamais été aussi essentiels. Notre solide performance commerciale reflète notre capacité à les accompagner dans leurs priorités RH en évolution et confirme la pertinence de la proposition de valeur de Pluxee.

Au Brésil, nos équipes restent pleinement mobilisées dans le déploiement de notre plan d’action. Le cadre opérationnel est désormais en place et constitue une base solide sur laquelle nous continuerons à construire et à innover. En parallèle, nous activons progressivement des leviers d’efficacité et maintenons un dialogue constructif avec l’ensemble des parties prenantes.

Je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des équipes Pluxee pour leur engagement constant, leur agilité et leur forte orientation client. Leur mobilisation a été déterminante dans la performance réalisée sur les neuf premiers mois de l’exercice et renforce notre confiance dans l’atteinte de l’ensemble de nos objectifs financiers, tout en poursuivant notre trajectoire vers une croissance rentable et durable. »



Performance commerciale en ligne avec les objectifs annuels

Le volume d’affaires total émis (BVI) a atteint 6,5 milliards d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2026. Sur les neufs premiers mois, il a atteint 19,4 milliards d’euros, contre 18,8 milliards d’euros sur la même période de l'exercice précédent.

Le volume d’affaires émis de l’activité Avantages aux salariés s’est élevé à 5,2 milliards d’euros au troisième trimestre de l'exercice 2026, en croissance organique de +8,0%, atteignant 15,3 milliards d’euros sur neuf mois, soit une croissance organique de +6,6%. Cette performance témoigne d’une amélioration progressive dans l’ensemble des régions. Elle est portée par (i) une solide dynamique d’acquisition de nouveaux clients et (ii) un taux de rétention nette résilient, reflétant une fidélisation client maintenue à un niveau élevé ainsi qu'une gestion active du portefeuille, dans un contexte de pression persistante sur le portefeuille d’utilisateurs finaux sur certains marchés.

Le volume d'affaires émis de l'activité Autres produits et services a renoué avec une croissance positive au troisième trimestre de l’exercice 2026. Il a atteint 1,4 milliard d’euros sur le trimestre et 4,1 milliards d’euros sur neuf mois, bénéficiant d’effets de base plus favorables dans les programmes d’aide publique par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Performance du Chiffre d’affaires au T3 de l’exercice 2026

Le Chiffre d'affaires total s'est établi à 312 millions d'euros au troisième trimestre de l'exercice 2026, en variation organique de -3,3% et en croissance publiée de +0,9% incluant un effet de change de +3,7%, principalement lié au Brésil, à la Turquie et au Mexique, ainsi qu'un effet de périmètre de +0,5%. Comme anticipé, cette performance reflète principalement les premiers effets de la mise en œuvre de la réforme du PAT1 au Brésil, ainsi que les conditions macroéconomiques actuelles en Europe continentale. Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2026, le Chiffre d'affaires total a atteint 967 millions d’euros, en croissance organique de +2,7%.





Chiffre d’affaires total par nature

(en millions d’euros) 3ème trimestre de l'exercice 2026 3ème trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 270 270 -4,1% -0,1% Chiffre d’affaires issu du Float 42 39 2,8% 7,4% Chiffre d'affaires total 312 310 -3,3% 0,9%





(en millions d’euros) 9 premiers mois de l'exercice 2026 9 premiers mois de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 843 822 2,5% 2,6% Chiffre d’affaires issu du Float 124 123 4,5% 0,7% Chiffre d'affaires total 967 945 2,7% 2,3%

Le Chiffre d'affaires opérationnel s'est élevé à 270 millions d’euros au troisième trimestre de l'exercice 2026, affichant une variation organique de -4,1% et de -0,1% en données publiées, incluant un effet de périmètre de +0,6% et un effet de change positif de +3,5%. Les tendances sous-jacentes sont restées solides, tandis que la performance du trimestre a reflété les effets d’un environnement externe plus exigeant, marqué par les évolutions réglementaires au Brésil et par les effets indirects du contexte macroéconomique et géopolitique actuel sur les clients dans plusieurs pays. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 843 millions d’euros, en croissance organique de +2,5% et +2,6% en données publiées, incluant un effet de périmètre de +0,9% et un effet de change de -0,8%.

Le Chiffre d'affaires issu du Float s’est élevé à 42 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2026, en croissance organique de +2,8% et +7,4% en données publiées, incluant un effet de périmètre de +0,1% et un effet de change de +4,6%. Cette progression continue du Chiffre d'affaires issu du Float a été portée à la fois par des effets positifs liés aux volumes dans les pays où les taux d’intérêt sont restés élevés et par un rendement des investissements en hausse sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le Chiffre d’affaires issu du Float a atteint 124 millions d’euros, en croissance organique de +4,5% et +0,7% en données publiées, intégrant un effet périmètre de +0,1% et un effet de change de -3,9%.

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1 Programa de Alimentação do Trabalhador (Programme d'Alimentation des Travailleurs).

Chiffre d’affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) 3ème trimestre de l'exercice 2026 3ème trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 239 234 -2,6% 2,2% Autres produits et services 31 36 -14,3% -14,9% Chiffre d'affaires opérationnel 270 270 -4,1% -0,1%





(en millions d’euros) 9 premiers mois de l'exercice 2026 9 premiers mois de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 739 698 5,4% 5,9% Autres produits et services 104 124 -14,3% -16,2% Chiffre d'affaires opérationnel 843 822 2,5% 2,6%

L’activité Avantages aux salariés a généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 239 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2026, soit -2,6% sur une base organique et +2,2% en données publiées, incluant un effet de change de +4,1% et un effet de périmètre de +0,7%. Cette performance a reflété les premiers effets de l'application de la réforme du PAT au Brésil, plus particulièrement l’impact du plafonnement à 3,6% des taux de commission commerçant sur le take‑up rate du Groupe, ainsi que le contexte macroéconomique actuel en Europe continentale. Sur les neuf premiers mois, la performance de l'activité Avantages aux salariés est restée solide, en hausse organique de +5,4% et +5,9% en données publiées.

Les Autres produits et services ont généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 31 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2026, contre 36 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2025, en recul organique de -14,3%. Cette activité est restée temporairement pénalisée par les effets résiduels liés au décalage et à la réduction de certains programmes d’aide publique en Europe continentale, ainsi que par la transformation stratégique en cours au Royaume‑Uni et aux États‑Unis. Les Autres produits et services affichent une variation organique de -14,3% et -16,2% en données publiées sur les neuf premiers mois.

Chiffre d’affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) 3ème trimestre de l'exercice 2026 3ème trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 117 120 -3,2% -2,3% Amérique latine 107 106 -5,6% 1,1% Reste du monde 46 45 -2,9% 3,4% Chiffre d'affaires opérationnel 270 270 -4,1% -0,1%





(en millions d’euros) 9 premiers mois de l'exercice 2026 9 premiers mois de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 368 368 -1,5% -0,2% Amérique latine 336 310 6,1% 8,3% Reste du monde 140 144 5,0% -2,6% Chiffre d'affaires opérationnel 843 822 2,5% 2,6%

En Europe Continentale, le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 117 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2026, soit une variation organique de -3,2%, et -2,3% en données publiées, incluant un effet de périmètre de +1,1%, principalement lié à l’acquisition de Skipr, et un effet de change de -0,1%. La région a continué d’afficher des tendances contrastées, l’Europe du Sud demeurant le principal moteur de croissance, tandis que la performance des autres pays a été affectée par les impacts indirects du contexte macroéconomique sur les organisations, ainsi que par la persistance d’effets de base négatifs liés aux programmes d’aide publique. Sur les neuf premiers mois, le Chiffre d’affaires opérationnel affiche une variation organique de -1,5% et est resté globalement stable en données publiées.

En Amérique Latine, le Chiffre d’affaires opérationnel s'est élevé à 107 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2026, se traduisant par une variation de -5,6%, sur une base organique et +1,1% en données publiées, intégrant un effet de change positif de +6,7%, principalement lié au Brésil et au Mexique. Comme anticipé, la performance régionale au troisième trimestre a été essentiellement impactée par le plafonnement réglementaire du taux de commission commerçant à 3,6% au Brésil. Sur les neuf premiers mois, la croissance organique est restée solide à +6,1%, tandis que la croissance publiée a atteint +8,3%.

Dans le Reste du monde, le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 46 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2026, affichant une variation organique à -2,9% et +3,4% en données publiées, incluant un effet de périmètre à +0,6% et un effet de change positif de +5,6%, principalement lié à l’évolution de la livre turque. Le cœur d’activité, les Avantages aux salariés, est resté le principal moteur de croissance, délivrant une performance organique soutenue, compensée par les initiatives de transformation en cours au Royaume‑Uni et aux États‑Unis. Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2026, la région a enregistré une croissance organique soutenue de +5,0%.



Perspectives confirmées pour l'exercice 2026

Au regard de la performance des neuf premiers mois conforme aux attentes dans un environnement exigeant, et soutenu par les fondamentaux solides du Groupe, son efficacité opérationnelle et sa discipline d'exécution , le Groupe confirme ses objectifs financiers2 :

• un Chiffre d'affaires total stable sur une base organique pour l'exercice 2026 ;

• une légère progression de la marge d'EBITDA récurrent pour l'exercice 2026 ; et

• un taux de conversion de trésorerie récurrente d'environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.

Au-delà de l'exercice 2026, les évolutions réglementaires annoncées au Brésil et leur calendrier d'implémentation, s'ils étaient pleinement confirmés, continueraient d'impacter les résultats financiers du Groupe au cours du premier semestre de l'exercice 2027, Pluxee anticipant un retour à une trajectoire de croissance durable et rentable à compter du second semestre de l'exercice 2027.

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1 Objectifs financiers révisés à la suite des évolutions réglementaires au Brésil.



Conférence téléphonique

Pluxee tiendra une conférence téléphonique en anglais le 3 juillet 2026 à 08h30 CET pour commenter le Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026.

Pour se connecter:

• depuis la France : +33 1 70 91 87 04 ; ou

• depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004 ; ou

• depuis les États-Unis : +1 718 705 8796,

suivi du code d’accès 14 05 22.

La diffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com

Le communiqué de presse, la présentation et le replay du webcast seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».



Calendrier financier

Résultats annuels de l’exercice 2026 29 octobre 2026 Assemblée annuelle des actionnaires pour l’exercice 2026 17 décembre 2026

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur le site Internet : www.pluxeegroup.com



À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com



Contacts

Analystes et Investisseurs



Pauline Bireaud



+33 6 22 58 83 51



pauline.bireaud@pluxeegroup.com Médias



Cecilia de Pierrebourg



+33 6 03 30 46 98



cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com

Annexes

Chiffre d’affaires total

Répartition du chiffre d’affaires total par nature

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 306 303 270 270 843 822 Croissance organique (%) 9,1% 2,8% -4,1% 2,5% Effet de change (%) -3,0% -2,9% 3,5% -0,8% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 0,6% 0,9% Croissance publiée (%) 7,5% 0,9% -0,1% 2,6% Chiffre d’affaires issu du Float 40 40 41 43 42 39 124 123 Croissance organique (%) 8,5% 2,2% 2,8% 4,5% Effet de change (%) -7,8% -7,9% 4,6% -3,9% Effet de périmètre (%) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Croissance publiée (%) 0,8% -5,6% 7,4% 0,7% Chiffre d'affaires total 308 289 346 346 312 310 967 945 Croissance organique (%) 9,0% 2,8% -3,3% 2,7% Effet de change (%) -3,6% -3,5% 3,7% -1,2% Effet de périmètre (%) 1,2% 0,8% 0,5% 0,8% Croissance publiée (%) 6,6% 0,1% 0,9% 2,3%

Répartition du chiffre d’affaires total par activité

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Avantages aux salariés 271 249 304 290 279 270 853 809 Croissance organique (%) 11,2% 7,3% -1,5% 5,6% Effet de change (%) -3,8% -3,7% 4,3% -1,1% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 0,6% 1,0% Croissance publiée (%) 8,8% 4,6% 3,4% 5,5% Autres produits et services 37 40 43 56 34 40 114 136 Croissance organique (%) -4,6% -21,0% -15,5% -14,5% Effet de change (%) -2,5% -2,4% -0,6% -1,9% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% Croissance publiée (%) -7,1% -23,4% -16,1% -16,5% Chiffre d'affaires total 308 289 346 346 312 310 967 945 Croissance organique (%) 9,0% 2,8% -3,3% 2,7% Effet de change (%) -3,6% -3,5% 3,7% -1,2% Effet de périmètre (%) 1,2% 0,8% 0,5% 0,8% Croissance publiée (%) 6,6% 0,1% 0,9% 2,3%

Répartition du chiffre d’affaires total par région

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Europe continentale 121 120 153 159 129 134 403 413 Croissance organique (%) -0,4% -5,2% -4,5% -3,6% Effet de change (%) -0,0% -0,0% -0,1% -0,1% Effet de périmètre (%) 1,9% 1,0% 1,0% 1,2% Croissance publiée (%) 1,4% -4,3% -3,7% -2,4% Amérique latine 131 112 136 121 125 121 392 354 Croissance organique (%) 17,2% 12,3% -3,0% 8,7% Effet de change (%) -1,6% -0,8% 6,9% 1,6% Effet de périmètre (%) 1,0% 0,9% -0,0% 0,6% Croissance publiée (%) 16,7% 12,4% 3,9% 10,9% Reste du monde 56 58 57 65 58 55 172 178 Croissance organique (%) 12,9% 4,6% -0,8% 5,7% Effet de change (%) -15,2% -17,0% 5,7% -9,5% Effet de périmètre (%) —% 0,3% 0,5% 0,2% Croissance publiée (%) -2,4% -12,2% 5,4% -3,6% Chiffre d'affaires total 308 289 346 346 312 310 967 945 Croissance organique (%) 9,0% 2,8% -3,3% 2,7% Effet de change (%) -3,6% -3,5% 3,7% -1,2% Effet de périmètre (%) 1,2% 0,8% 0,5% 0,8% Croissance publiée (%) 6,6% 0,1% 0,9% 2,3%



Chiffre d’affaires opérationnel

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par activité

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Avantages aux salariés 234 212 266 252 239 234 739 698 Croissance organique (%) 11,6% 7,5% -2,6% 5,4% Effet de change (%) -3,1% -3,0% 4,1% -0,6% Effet de périmètre (%) 1,7% 1,2% 0,7% 1,1% Croissance publiée (%) 10,2% 5,8% 2,2% 5,9% Autres produits et services 34 37 39 51 31 36 104 124 Croissance organique (%) -5,7% -20,6% -14,3% -14,3% Effet de change (%) -2,5% -2,4% -0,6% -1,9% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% Croissance publiée (%) -8,2% -23,0% -14,9% -16,2% Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 306 303 270 270 843 822 Croissance organique (%) 9,1% 2,8% -4,1% 2,5% Effet de change (%) -3,0% -2,9% 3,5% -0,8% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 0,6% 0,9% Croissance publiée (%) 7,5% 0,9% -0,1% 2,6%

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par région

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 9 premiers mois de l'exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Europe continentale 110 105 141 144 117 120 368 368 Croissance organique (%) 2,7% -3,3% -3,2% -1,5% Effet de change (%) -0,0% 0,0% -0,1% -0,1% Effet de périmètre (%) 2,2% 1,1% 1,1% 1,4% Croissance publiée (%) 4,9% -2,2% -2,3% -0,2% Amérique latine 112 98 117 106 107 106 336 310 Croissance organique (%) 14,3% 10,1% -5,6% 6,1% Effet de change (%) -1,5% -0,8% 6,7% 1,5% Effet de périmètre (%) 1,1% 1,1% -0,0% 0,7% Croissance publiée (%) 13,9% 10,4% 1,1% 8,3% Reste du monde 46 46 48 53 46 45 140 144 Croissance organique (%) 12,6% 4,8% -2,9% 5,0% Effet de change (%) -12,8% -14,9% 5,6% -7,9% Effet de périmètre (%) —% 0,3% 0,6% 0,3% Croissance publiée (%) -0,1% -9,8% 3,4% -2,6% Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 306 303 270 270 843 822 Croissance organique (%) 9,1% 2,8% -4,1% 2,5% Effet de change (%) -3,0% -2,9% 3,5% -0,8% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 0,6% 0,9% Croissance publiée (%) 7,5% 0,9% -0,1% 2,6%

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants échappant au contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux discutés dans le Rapport Annuel Exercice 2025 de Pluxee, déposé le 30 octobre 2025 auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, « AFM ») et de l’Autorité des Marchés Financiers, et disponible dans la section « Investisseurs – Résultats Financiers et Publications » du site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com. En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

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