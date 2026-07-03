D-BOX apporte des précisions concernant un changement dans la déclaration de propriété des actions

MONTRÉAL, 03 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO) a annoncé aujourd’hui que 6 000 000 d’actions ordinaires de catégorie A (les « Actions ») qui avaient précédemment été déclarées comme étant sous le contrôle et la direction de Stonehouse Capital Management Inc. (« Stonehouse ») ont été transférées à leurs propriétaires véritables en date du 30 juin 2026. Ce transfert était de nature administrative et n’a impliqué aucune vente d’actions. Les Actions sont détenues dans des comptes de placement individuels, auparavant gérés par Stonehouse, lesquels sont transférés intégralement et en nature à leurs propriétaires véritables respectifs.

Stonehouse est une société privée contrôlée par Daniel Marks, administrateur indépendant et président du comité d’audit de la Société. Cette transition facilite le départ à la retraite de M. Marks de sa carrière dans la gestion de placements.

Bien que M. Marks ait pris sa retraite de la profession de gestionnaire de placements, il demeure un membre actif du conseil d’administration de D-BOX. D-BOX félicite M. Marks pour sa retraite à l’issue d’une carrière remarquable dans la gestion de placements et lui exprime sa reconnaissance pour son leadership continu et ses contributions à la Société. Il a soumis sa candidature en vue de sa réélection lors de l’assemblée générale annuelle 2026 de la Société et continue de détenir la propriété effective, ainsi que le contrôle et la direction, de 4 000 000 d’Actions pour son propre compte.

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:

D-BOX Relations Médias

media@d-box.com

