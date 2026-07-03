Planisware - Bilan semestriel du contrat de liquidité - S1 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Planisware à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

2 000 actions

1 713 481 euros

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant des

transactions (en euros) Achat 6 780 504 050 9 275 869,20 Vente 5 950 502 050 9 146 930,14

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 actions

1 825 400 euros

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société PLANISWARE [Euronext Paris FR001400PFU4] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

Pièce jointe