Planisware - Bilan semestriel du contrat de liquidité - S1 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Planisware à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :
- 2 000 actions
- 1 713 481 euros
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions effectuées
|Nombre de titres échangés
|Montant des
transactions (en euros)
|Achat
|6 780
|504 050
|9 275 869,20
|Vente
|5 950
|502 050
|9 146 930,14
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 actions
- 1 825 400 euros
À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société PLANISWARE [Euronext Paris FR001400PFU4] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.
Pièce jointe