Share buyback programme – week 27

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        6 July 2026

Share buyback programme week 27

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 160,300 1,548.55 248,233,361
29 June 20264,5001,551.426,981,390
30 June 20264,0001,555.926,223,680
1 July 20264,0001,563.046,252,160
2 July 20262,5001,586.723,966,800
3 July 20262,5001,634.874,087,175
Total under the share buyback programme 177,800 1,550.87 275,744,566
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back493,4001,572.24775,741,531

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 493,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.03 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101554XCSE20260629 9:00:05.323000
101543XCSE20260629 9:01:05.970000
201547XCSE20260629 9:06:50.272000
101545XCSE20260629 9:09:42.609000
101545XCSE20260629 9:09:42.609000
51542XCSE20260629 9:26:10.086000
31546XCSE20260629 9:27:32.503000
181546XCSE20260629 9:27:32.503000
401546XCSE20260629 9:27:32.503000
71546XCSE20260629 9:27:32.503000
131546XCSE20260629 9:27:32.503000
701546XCSE20260629 9:27:32.524000
71546XCSE20260629 9:27:32.524000
101546XCSE20260629 9:28:35.381000
101546XCSE20260629 9:30:00.844000
191543XCSE20260629 9:32:36.849000
201542XCSE20260629 9:33:27.865000
201541XCSE20260629 9:35:23.267000
41548XCSE20260629 9:42:32.907000
11548XCSE20260629 9:42:32.907000
191548XCSE20260629 9:43:56.377000
231548XCSE20260629 9:45:00.891000
41548XCSE20260629 9:45:00.891000
41548XCSE20260629 9:45:00.891000
131548XCSE20260629 9:45:52.923000
31546XCSE20260629 9:45:52.943000
101546XCSE20260629 9:45:52.949000
101546XCSE20260629 9:46:26.080000
101546XCSE20260629 9:47:40.190000
101545XCSE20260629 9:48:10.372000
101545XCSE20260629 9:49:13.370000
101545XCSE20260629 9:49:17.347000
101545XCSE20260629 9:49:19.245000
101544XCSE20260629 9:53:08.522000
11545XCSE20260629 10:01:30.463000
191547XCSE20260629 10:08:18.040000
101549XCSE20260629 10:16:58.335000
81548XCSE20260629 10:19:36.878000
51549XCSE20260629 10:29:52.301000
51551XCSE20260629 10:30:07.250000
101553XCSE20260629 10:32:12.353000
101552XCSE20260629 10:32:12.667000
101551XCSE20260629 10:40:50.325000
101550XCSE20260629 10:40:59.592000
191550XCSE20260629 10:42:08.846000
201549XCSE20260629 10:42:19.761000
201548XCSE20260629 10:45:59.918000
101548XCSE20260629 10:45:59.918000
31550XCSE20260629 10:48:52.578000
41550XCSE20260629 10:48:52.578000
11550XCSE20260629 10:48:59.811000
11550XCSE20260629 10:58:31.555000
401549XCSE20260629 11:11:30.029000
41549XCSE20260629 11:21:41.045000
331549XCSE20260629 11:23:25.476000
41549XCSE20260629 11:23:25.476000
221549XCSE20260629 11:23:26.273000
531550XCSE20260629 11:23:26.555000
91550XCSE20260629 11:23:26.555000
41550XCSE20260629 11:23:27.584000
211550XCSE20260629 11:23:49.394000
111550XCSE20260629 11:24:12.483000
11550XCSE20260629 11:24:55.525000
211550XCSE20260629 11:24:55.525000
201550XCSE20260629 11:25:05.592000
21550XCSE20260629 11:27:08.796000
11550XCSE20260629 11:27:32.557000
11550XCSE20260629 11:31:36.074000
51550XCSE20260629 11:32:16.391000
11550XCSE20260629 11:32:58.659000
41550XCSE20260629 11:33:08.020000
41550XCSE20260629 11:33:08.020000
51550XCSE20260629 11:34:14.394000
51550XCSE20260629 11:34:19.393000
41550XCSE20260629 11:34:20.383000
51550XCSE20260629 11:34:29.393000
41550XCSE20260629 11:34:37.628000
41550XCSE20260629 11:34:54.393000
41550XCSE20260629 11:35:06.549000
231550XCSE20260629 11:35:06.549000
51550XCSE20260629 11:35:09.393000
51550XCSE20260629 11:35:38.847000
51550XCSE20260629 11:35:38.847000
11550XCSE20260629 11:35:47.690000
41550XCSE20260629 11:36:18.560000
51550XCSE20260629 11:36:44.393000
41550XCSE20260629 11:37:09.393000
41550XCSE20260629 11:37:54.393000
41550XCSE20260629 11:37:55.084000
101549XCSE20260629 11:42:30.126000
101548XCSE20260629 11:47:29.162000
91548XCSE20260629 11:47:29.162000
101547XCSE20260629 11:48:41.872000
101547XCSE20260629 11:51:14.052000
101546XCSE20260629 11:51:56.625000
21546XCSE20260629 12:03:44.174000
101545XCSE20260629 12:03:46.836000
101545XCSE20260629 12:03:46.836000
51545XCSE20260629 12:03:46.882000
221545XCSE20260629 12:03:46.882000
21545XCSE20260629 12:03:46.882000
201544XCSE20260629 12:07:04.899000
51545XCSE20260629 12:15:38.434000
21545XCSE20260629 12:15:38.434000
221545XCSE20260629 12:15:38.434000
51545XCSE20260629 12:16:38.782000
201545XCSE20260629 12:16:38.782000
11548XCSE20260629 12:28:41.179000
61549XCSE20260629 12:35:34.501000
51549XCSE20260629 12:35:34.501000
31549XCSE20260629 12:35:34.501000
51549XCSE20260629 12:35:34.501000
61549XCSE20260629 12:35:44.393000
51549XCSE20260629 12:36:29.393000
51549XCSE20260629 12:36:29.393000
211549XCSE20260629 12:36:29.485000
11549XCSE20260629 12:37:20.966000
101548XCSE20260629 12:38:07.525000
101548XCSE20260629 12:40:37.053000
101547XCSE20260629 12:46:13.016000
91547XCSE20260629 12:46:13.016000
231549XCSE20260629 13:14:03.345000
61549XCSE20260629 13:14:03.345000
51549XCSE20260629 13:14:19.448000
31549XCSE20260629 13:14:19.448000
61549XCSE20260629 13:14:19.687000
31549XCSE20260629 13:14:19.687000
11549XCSE20260629 13:14:54.018000
21549XCSE20260629 13:14:54.018000
101547XCSE20260629 13:17:49.185000
91547XCSE20260629 13:17:49.185000
191546XCSE20260629 13:18:15.258000
191546XCSE20260629 13:22:19.186000
191546XCSE20260629 13:37:17.427000
191545XCSE20260629 13:38:36.456000
211545XCSE20260629 13:38:37.034000
31545XCSE20260629 13:38:37.034000
191545XCSE20260629 13:41:09.795000
201544XCSE20260629 13:42:09.009000
111547XCSE20260629 13:44:51.200000
81547XCSE20260629 13:44:51.200000
151548XCSE20260629 13:57:24.056000
141548XCSE20260629 13:57:24.074000
131548XCSE20260629 14:01:22.578000
61548XCSE20260629 14:30:07.742000
131548XCSE20260629 14:30:07.742000
201548XCSE20260629 14:33:03.183000
11549XCSE20260629 14:33:03.219000
11552XCSE20260629 14:38:09.541000
191551XCSE20260629 14:41:50.891000
201555XCSE20260629 14:48:15.957000
21555XCSE20260629 14:48:15.957000
31555XCSE20260629 14:48:15.957000
41553XCSE20260629 14:48:16.090000
161553XCSE20260629 14:48:16.090000
191553XCSE20260629 15:01:58.626000
201553XCSE20260629 15:08:31.304000
191553XCSE20260629 15:13:24.951000
201552XCSE20260629 15:24:41.472000
101552XCSE20260629 15:24:41.472000
291552XCSE20260629 15:24:43.592000
291552XCSE20260629 15:28:15.750000
301552XCSE20260629 15:30:25.655000
211555XCSE20260629 15:33:21.656000
101554XCSE20260629 15:36:38.312000
101553XCSE20260629 15:38:57.168000
101553XCSE20260629 15:41:00.166000
81553XCSE20260629 15:44:52.857000
111553XCSE20260629 15:44:52.857000
81552XCSE20260629 15:47:44.910000
121552XCSE20260629 15:47:57.812000
81552XCSE20260629 15:47:57.812000
201552XCSE20260629 15:53:12.212000
61554XCSE20260629 15:59:26.154000
11554XCSE20260629 15:59:26.154000
151554XCSE20260629 15:59:27.560000
31554XCSE20260629 15:59:30.194000
161554XCSE20260629 15:59:30.520000
31554XCSE20260629 15:59:30.520000
191554XCSE20260629 15:59:32.841000
191554XCSE20260629 16:00:02.186000
191554XCSE20260629 16:00:20.474000
191554XCSE20260629 16:01:34.882000
191554XCSE20260629 16:05:57.768000
91554XCSE20260629 16:05:57.768000
201553XCSE20260629 16:06:08.943000
201552XCSE20260629 16:06:27.199000
191551XCSE20260629 16:10:21.000000
231551XCSE20260629 16:10:32.357000
31551XCSE20260629 16:10:32.357000
221551XCSE20260629 16:10:36.204000
11551XCSE20260629 16:10:36.204000
21549XCSE20260629 16:11:39.175000
61552XCSE20260629 16:12:05.668000
51552XCSE20260629 16:12:05.707000
51552XCSE20260629 16:12:06.476000
51552XCSE20260629 16:12:08.243000
61552XCSE20260629 16:12:08.243000
191551XCSE20260629 16:14:29.010000
191550XCSE20260629 16:15:05.717000
201549XCSE20260629 16:15:05.878000
301550XCSE20260629 16:20:05.132000
191552XCSE20260629 16:25:49.408000
301552XCSE20260629 16:30:25.981000
3681554XCSE20260629 16:41:28.476274
7911554XCSE20260629 16:41:35.915262
381553XCSE20260629 16:41:48.729341
431554XCSE20260629 16:42:18.260307
841554XCSE20260629 16:42:18.260312
7361554XCSE20260629 16:42:18.260313
991554XCSE20260629 16:42:18.260316
11550XCSE20260630 9:03:42.301000
41547XCSE20260630 9:04:15.685000
51548XCSE20260630 9:14:23.745000
191549XCSE20260630 9:40:04.519000
91549XCSE20260630 9:40:04.519000
291548XCSE20260630 9:40:04.536000
291547XCSE20260630 9:40:05.387000
291546XCSE20260630 9:40:52.840000
121550XCSE20260630 9:44:11.955000
101548XCSE20260630 9:47:30.392000
131549XCSE20260630 9:58:20.229000
91549XCSE20260630 9:58:20.229000
291549XCSE20260630 9:58:20.229000
201549XCSE20260630 9:58:20.505000
31549XCSE20260630 10:02:06.998000
301550XCSE20260630 10:03:50.787000
61550XCSE20260630 10:03:50.787000
101553XCSE20260630 10:06:23.066000
101553XCSE20260630 10:06:23.084000
191552XCSE20260630 10:09:23.130000
101551XCSE20260630 10:13:26.207000
101551XCSE20260630 10:15:32.400000
11551XCSE20260630 10:20:01.133000
101554XCSE20260630 10:31:16.743000
151554XCSE20260630 10:31:16.743000
51554XCSE20260630 10:31:16.743000
101553XCSE20260630 10:32:17.861000
101553XCSE20260630 10:32:17.861000
11553XCSE20260630 10:33:31.806000
301552XCSE20260630 10:35:50.602000
81554XCSE20260630 10:38:32.903000
51554XCSE20260630 10:38:32.903000
51554XCSE20260630 10:38:32.903000
31554XCSE20260630 10:38:32.903000
61554XCSE20260630 10:38:32.903000
321554XCSE20260630 10:38:33.607000
201554XCSE20260630 10:39:27.961000
211554XCSE20260630 10:40:00.132000
101552XCSE20260630 10:41:33.386000
101554XCSE20260630 10:41:33.386000
201554XCSE20260630 10:41:33.386000
221554XCSE20260630 10:41:33.396000
51554XCSE20260630 10:41:33.408000
251554XCSE20260630 10:44:09.303000
51554XCSE20260630 10:44:10.574000
191553XCSE20260630 10:53:23.729000
321555XCSE20260630 11:13:27.203000
121555XCSE20260630 11:13:27.203000
91555XCSE20260630 11:13:27.203000
51555XCSE20260630 11:13:27.203000
251555XCSE20260630 11:13:27.203000
51555XCSE20260630 11:13:27.203000
231554XCSE20260630 11:13:27.226000
161554XCSE20260630 11:13:27.243000
41554XCSE20260630 11:23:51.912000
111556XCSE20260630 11:33:03.170000
151556XCSE20260630 11:33:03.170000
51556XCSE20260630 11:33:03.170000
51556XCSE20260630 11:33:03.170000
11556XCSE20260630 11:33:17.033000
51556XCSE20260630 11:33:52.407000
201558XCSE20260630 11:43:34.245000
91558XCSE20260630 11:43:34.245000
281557XCSE20260630 11:46:43.194000
91557XCSE20260630 11:46:43.194000
101557XCSE20260630 11:46:43.194000
111560XCSE20260630 12:03:32.237000
301559XCSE20260630 12:06:21.070000
51562XCSE20260630 12:17:58.229000
31562XCSE20260630 12:17:58.229000
221562XCSE20260630 12:18:41.069000
51562XCSE20260630 12:19:25.282000
51562XCSE20260630 12:19:31.320000
11562XCSE20260630 12:22:59.293000
131562XCSE20260630 12:23:46.262000
11562XCSE20260630 12:23:46.713000
51562XCSE20260630 12:24:25.239000
101561XCSE20260630 12:31:56.393000
91561XCSE20260630 12:31:56.393000
291562XCSE20260630 12:34:19.444000
201562XCSE20260630 12:34:19.445000
301562XCSE20260630 12:34:19.445000
291561XCSE20260630 12:36:21.329000
291561XCSE20260630 12:47:59.610000
281558XCSE20260630 13:11:57.201000
141560XCSE20260630 13:12:10.728000
11560XCSE20260630 13:12:10.728000
221560XCSE20260630 13:12:10.840000
31560XCSE20260630 13:12:11.772000
91560XCSE20260630 13:12:13.643000
281558XCSE20260630 13:12:15.815000
201558XCSE20260630 13:20:27.165000
101557XCSE20260630 13:31:08.662000
41559XCSE20260630 13:39:55.522000
191558XCSE20260630 13:44:18.874000
201558XCSE20260630 13:49:08.228000
81560XCSE20260630 13:54:13.959000
51560XCSE20260630 13:54:13.959000
51560XCSE20260630 13:54:13.959000
91560XCSE20260630 13:54:26.854000
51560XCSE20260630 13:55:58.387000
11560XCSE20260630 13:59:54.505000
101560XCSE20260630 14:01:41.651000
201560XCSE20260630 14:01:41.651000
11560XCSE20260630 14:01:46.172000
21560XCSE20260630 14:02:22.082000
191558XCSE20260630 14:02:31.369000
91558XCSE20260630 14:02:31.369000
291558XCSE20260630 14:03:01.006000
291557XCSE20260630 14:05:26.868000
91557XCSE20260630 14:05:26.868000
131556XCSE20260630 14:05:28.311000
201556XCSE20260630 14:10:09.146000
61556XCSE20260630 14:20:31.241000
41556XCSE20260630 14:20:35.662000
21556XCSE20260630 14:20:40.668000
41556XCSE20260630 14:20:44.783000
361556XCSE20260630 14:21:42.677000
191556XCSE20260630 14:21:42.677000
71556XCSE20260630 14:24:26.599000
221556XCSE20260630 14:24:26.599000
51554XCSE20260630 14:24:26.849000
51554XCSE20260630 14:28:56.185000
51554XCSE20260630 14:28:56.185000
91554XCSE20260630 14:28:56.185000
251553XCSE20260630 14:37:16.197000
191556XCSE20260630 14:48:45.868000
51558XCSE20260630 14:54:14.040000
181558XCSE20260630 14:54:18.303000
51558XCSE20260630 14:54:19.547000
51558XCSE20260630 14:54:25.473000
51558XCSE20260630 14:55:08.554000
281557XCSE20260630 14:55:15.983000
801557XCSE20260630 14:55:15.998000
301556XCSE20260630 14:55:16.015000
61558XCSE20260630 15:01:34.633000
121558XCSE20260630 15:01:34.661000
101558XCSE20260630 15:01:51.384000
191557XCSE20260630 15:03:12.665000
101556XCSE20260630 15:08:59.572000
101555XCSE20260630 15:09:36.159000
101555XCSE20260630 15:09:43.476000
31555XCSE20260630 15:11:09.449000
101554XCSE20260630 15:11:26.536000
101555XCSE20260630 15:25:43.646000
91555XCSE20260630 15:25:43.646000
101555XCSE20260630 15:25:43.646000
291554XCSE20260630 15:27:00.759000
301554XCSE20260630 15:29:44.391000
291554XCSE20260630 15:32:21.459000
91554XCSE20260630 15:32:21.459000
41553XCSE20260630 15:33:07.657000
341553XCSE20260630 15:33:17.342000
41553XCSE20260630 15:33:17.342000
381553XCSE20260630 15:33:26.016000
121552XCSE20260630 15:33:30.294000
161552XCSE20260630 15:33:30.294000
101552XCSE20260630 15:33:52.983000
201551XCSE20260630 15:40:03.053000
91553XCSE20260630 15:41:36.163000
331554XCSE20260630 15:47:09.868000
131554XCSE20260630 15:47:09.868000
201555XCSE20260630 15:47:09.916000
31555XCSE20260630 15:47:39.824000
41555XCSE20260630 15:48:20.735000
211556XCSE20260630 15:51:07.720000
201555XCSE20260630 15:52:57.348000
101555XCSE20260630 15:52:57.348000
191554XCSE20260630 15:59:59.778000
201557XCSE20260630 16:08:32.561000
101557XCSE20260630 16:08:32.561000
131557XCSE20260630 16:09:29.087000
481557XCSE20260630 16:13:22.150000
461557XCSE20260630 16:13:22.151000
31557XCSE20260630 16:13:35.306000
281557XCSE20260630 16:16:16.141000
71558XCSE20260630 16:16:49.804000
451558XCSE20260630 16:16:49.804000
151558XCSE20260630 16:16:50.129000
221558XCSE20260630 16:16:50.972000
101558XCSE20260630 16:17:19.404000
101558XCSE20260630 16:17:42.640000
101558XCSE20260630 16:18:24.640000
191557XCSE20260630 16:18:25.869000
31556XCSE20260630 16:23:10.030000
171556XCSE20260630 16:25:23.401000
101556XCSE20260630 16:25:23.401000
101556XCSE20260630 16:25:23.401000
31556XCSE20260630 16:28:51.122000
81556XCSE20260630 16:28:51.457000
251555XCSE20260630 16:31:07.771000
41555XCSE20260630 16:39:00.537000
91555XCSE20260630 16:39:00.537000
251555XCSE20260630 16:39:00.537000
611556XCSE20260630 16:39:26.926000
11556XCSE20260630 16:41:17.022000
51555XCSE20260630 16:41:33.259000
101555XCSE20260630 16:43:02.399000
41555XCSE20260630 16:43:21.523961
201555XCSE20260630 16:43:25.943091
101555XCSE20260630 16:45:28.100385
871555XCSE20260630 16:49:21.300099
91557XCSE20260630 16:52:11.424886
10001557XCSE20260630 16:52:11.424915
311557XCSE20260630 16:52:11.424921
101559XCSE20260701 9:01:14.746000
211558XCSE20260701 9:08:01.893000
151558XCSE20260701 9:08:01.901000
81558XCSE20260701 9:09:29.207000
21558XCSE20260701 9:09:29.207000
191554XCSE20260701 9:09:32.454000
201552XCSE20260701 9:12:48.132000
101550XCSE20260701 9:13:15.371000
201553XCSE20260701 9:22:21.346000
71558XCSE20260701 9:30:06.424000
111556XCSE20260701 9:31:28.443000
81556XCSE20260701 9:31:28.443000
501556XCSE20260701 9:31:53.815000
191555XCSE20260701 9:32:06.894000
201555XCSE20260701 9:34:12.129000
191553XCSE20260701 9:35:15.861000
31555XCSE20260701 9:43:50.333000
71555XCSE20260701 9:43:50.333000
101552XCSE20260701 9:44:59.419000
101552XCSE20260701 9:44:59.419000
71551XCSE20260701 9:46:15.931000
121551XCSE20260701 9:47:10.157000
71551XCSE20260701 9:47:10.157000
191551XCSE20260701 9:47:19.983000
11560XCSE20260701 9:57:33.750000
11560XCSE20260701 9:57:33.769000
191563XCSE20260701 9:58:39.589000
201561XCSE20260701 10:00:15.489000
101560XCSE20260701 10:06:25.856000
101560XCSE20260701 10:09:00.093000
101560XCSE20260701 10:11:12.900000
101562XCSE20260701 10:16:55.898000
101561XCSE20260701 10:17:42.592000
101561XCSE20260701 10:17:42.592000
31561XCSE20260701 10:17:46.239000
101559XCSE20260701 10:22:22.677000
51559XCSE20260701 10:22:22.677000
51559XCSE20260701 10:22:22.677000
91559XCSE20260701 10:22:22.677000
281559XCSE20260701 10:24:42.281000
101560XCSE20260701 10:29:52.266000
101560XCSE20260701 10:32:25.232000
271562XCSE20260701 10:45:30.604000
121562XCSE20260701 10:45:30.604000
201562XCSE20260701 10:49:18.675000
11564XCSE20260701 10:55:04.960000
291563XCSE20260701 10:56:03.274000
281562XCSE20260701 10:57:23.093000
231562XCSE20260701 11:02:32.385000
101561XCSE20260701 11:02:32.401000
101561XCSE20260701 11:02:32.502000
101561XCSE20260701 11:02:42.884000
101560XCSE20260701 11:06:35.622000
101560XCSE20260701 11:06:35.622000
101560XCSE20260701 11:06:35.622000
571559XCSE20260701 11:24:53.090000
11559XCSE20260701 11:24:53.107000
91559XCSE20260701 11:24:53.749000
481559XCSE20260701 11:24:53.749000
11559XCSE20260701 11:24:53.749000
11558XCSE20260701 11:29:13.186000
191560XCSE20260701 11:30:05.589000
101561XCSE20260701 11:46:58.844000
11561XCSE20260701 11:50:18.918000
101561XCSE20260701 11:50:40.910000
101561XCSE20260701 11:54:00.900000
201561XCSE20260701 11:59:30.510000
101561XCSE20260701 12:01:56.011000
201559XCSE20260701 12:07:35.965000
91559XCSE20260701 12:07:35.965000
301557XCSE20260701 12:08:14.702000
151557XCSE20260701 12:08:16.236000
11558XCSE20260701 12:08:42.824000
291559XCSE20260701 12:12:37.260000
281559XCSE20260701 12:12:37.286000
281558XCSE20260701 12:22:55.661000
201556XCSE20260701 12:29:39.291000
261555XCSE20260701 12:47:33.607000
981559XCSE20260701 13:02:01.837000
21558XCSE20260701 13:08:27.328000
191558XCSE20260701 13:09:48.488000
191558XCSE20260701 13:14:06.506000
101558XCSE20260701 13:14:06.506000
291558XCSE20260701 13:20:36.041000
191557XCSE20260701 13:22:31.607000
101555XCSE20260701 13:40:31.067000
91555XCSE20260701 13:40:31.067000
51555XCSE20260701 13:40:31.067000
41555XCSE20260701 13:40:31.067000
51555XCSE20260701 13:40:31.067000
41555XCSE20260701 13:40:31.067000
381554XCSE20260701 13:44:33.203000
201555XCSE20260701 14:02:26.336000
51555XCSE20260701 14:02:26.336000
41555XCSE20260701 14:02:26.355000
41555XCSE20260701 14:02:26.355000
211555XCSE20260701 14:02:26.355000
11556XCSE20260701 14:02:49.867000
141556XCSE20260701 14:03:00.171000
11556XCSE20260701 14:03:17.850000
91556XCSE20260701 14:03:17.850000
101554XCSE20260701 14:04:47.544000
401559XCSE20260701 14:18:01.071000
281560XCSE20260701 14:23:02.353000
281561XCSE20260701 14:30:58.665000
201561XCSE20260701 14:31:13.809000
201560XCSE20260701 14:35:08.212000
101560XCSE20260701 14:35:08.212000
181562XCSE20260701 14:35:24.442000
51563XCSE20260701 14:43:54.248000
11563XCSE20260701 14:43:54.248000
151561XCSE20260701 14:44:35.515000
211565XCSE20260701 14:53:06.338000
191565XCSE20260701 15:02:50.249000
481565XCSE20260701 15:02:50.267000
51564XCSE20260701 15:02:50.940000
141564XCSE20260701 15:03:20.419000
51564XCSE20260701 15:03:20.419000
191563XCSE20260701 15:05:30.539000
5001562XCSE20260701 15:05:30.539914
101562XCSE20260701 15:05:35.443000
101562XCSE20260701 15:05:40.485000
21562XCSE20260701 15:06:00.342000
61562XCSE20260701 15:07:06.692000
91561XCSE20260701 15:07:29.678000
111561XCSE20260701 15:07:29.678000
481563XCSE20260701 15:22:11.573000
901563XCSE20260701 15:22:11.590000
271562XCSE20260701 15:26:09.078000
391564XCSE20260701 15:26:59.392000
431565XCSE20260701 15:27:02.248000
11565XCSE20260701 15:27:02.248000
811565XCSE20260701 15:27:02.248000
11565XCSE20260701 15:30:28.862000
381564XCSE20260701 15:36:17.286000
91564XCSE20260701 15:36:17.286000
101564XCSE20260701 15:36:17.286000
581566XCSE20260701 15:39:31.458000
401566XCSE20260701 15:39:31.474000
151568XCSE20260701 15:41:22.846000
371569XCSE20260701 15:47:41.888000
901569XCSE20260701 15:47:41.889000
401568XCSE20260701 15:50:00.026000
391571XCSE20260701 15:50:10.394000
211571XCSE20260701 15:50:10.394000
91571XCSE20260701 15:50:10.394000
201571XCSE20260701 15:50:10.415000
221571XCSE20260701 15:50:10.516000
1001570XCSE20260701 15:52:21.311000
371569XCSE20260701 15:52:26.111000
101569XCSE20260701 15:52:26.111000
391570XCSE20260701 16:00:15.733000
281570XCSE20260701 16:17:08.226000
281570XCSE20260701 16:17:08.247000
371571XCSE20260701 16:21:40.823000
101571XCSE20260701 16:21:40.823000
91571XCSE20260701 16:21:41.317000
301570XCSE20260701 16:21:57.960000
91570XCSE20260701 16:21:57.960000
401569XCSE20260701 16:22:39.047000
141568XCSE20260701 16:22:39.176000
221568XCSE20260701 16:27:01.576000
151568XCSE20260701 16:27:01.576000
4521570XCSE20260701 16:28:40.193354
91570XCSE20260702 9:00:25.752000
191571XCSE20260702 9:04:32.546000
101569XCSE20260702 9:04:59.353000
101568XCSE20260702 9:05:44.027000
101569XCSE20260702 9:08:01.196000
191569XCSE20260702 9:12:56.828000
201568XCSE20260702 9:14:52.755000
201568XCSE20260702 9:17:28.799000
101572XCSE20260702 9:23:31.107000
201571XCSE20260702 9:24:34.985000
151571XCSE20260702 9:24:35.126000
101570XCSE20260702 9:29:19.870000
191571XCSE20260702 9:42:38.351000
191573XCSE20260702 9:43:12.803000
61573XCSE20260702 9:43:12.803000
101573XCSE20260702 9:45:06.965000
221573XCSE20260702 9:53:43.391000
191571XCSE20260702 9:53:43.391000
191575XCSE20260702 10:12:35.509000
191574XCSE20260702 10:16:19.528000
221574XCSE20260702 10:16:19.560000
201572XCSE20260702 10:18:17.996000
211576XCSE20260702 10:19:02.831000
101575XCSE20260702 10:19:02.832000
31576XCSE20260702 10:23:12.171000
361576XCSE20260702 10:23:12.171000
281575XCSE20260702 10:24:20.623000
201578XCSE20260702 10:29:49.316000
91578XCSE20260702 10:29:49.316000
291578XCSE20260702 10:34:19.646000
291578XCSE20260702 10:34:26.628000
201579XCSE20260702 10:41:04.348000
1631579XCSE20260702 10:54:26.526000
101578XCSE20260702 11:15:45.934000
91578XCSE20260702 11:15:45.934000
101578XCSE20260702 11:15:45.934000
91578XCSE20260702 11:15:45.934000
101578XCSE20260702 11:15:45.934000
51578XCSE20260702 11:15:45.934000
41578XCSE20260702 11:15:45.934000
101578XCSE20260702 11:15:45.934000
91578XCSE20260702 11:15:45.934000
101578XCSE20260702 11:15:45.934000
191578XCSE20260702 11:15:45.934000
101578XCSE20260702 11:21:54.631000
101578XCSE20260702 11:21:54.631000
101578XCSE20260702 11:21:54.631000
101577XCSE20260702 11:26:35.233000
101577XCSE20260702 11:26:35.250000
61577XCSE20260702 11:35:52.132000
741578XCSE20260702 11:47:43.987000
401578XCSE20260702 11:57:15.870000
101577XCSE20260702 12:03:26.617000
101577XCSE20260702 12:03:26.617000
101577XCSE20260702 12:03:26.617000
11577XCSE20260702 12:28:46.283000
151577XCSE20260702 12:37:26.877000
51578XCSE20260702 12:51:42.902000
1251582XCSE20260702 12:57:56.645000
351585XCSE20260702 13:02:21.008000
101585XCSE20260702 13:03:01.203000
101585XCSE20260702 13:05:01.213000
101585XCSE20260702 13:09:20.291000
291583XCSE20260702 13:09:21.335000
101583XCSE20260702 13:09:21.335000
91583XCSE20260702 13:09:21.335000
101583XCSE20260702 13:09:21.335000
101583XCSE20260702 13:09:21.335000
31583XCSE20260702 13:09:21.335000
61583XCSE20260702 13:09:21.342000
101583XCSE20260702 13:09:21.344000
511583XCSE20260702 13:09:21.344000
391584XCSE20260702 13:15:53.912000
151583XCSE20260702 13:20:31.246000
51583XCSE20260702 13:20:31.246000
191584XCSE20260702 13:33:45.024000
191584XCSE20260702 13:47:09.194000
171593XCSE20260702 14:36:18.627000
401593XCSE20260702 14:40:14.107000
101592XCSE20260702 14:42:10.044000
181592XCSE20260702 14:43:46.672000
91592XCSE20260702 14:44:28.763000
91592XCSE20260702 14:44:28.763000
11592XCSE20260702 14:44:28.763000
181592XCSE20260702 14:44:28.763000
11591XCSE20260702 14:44:35.521000
61591XCSE20260702 14:44:35.521000
231591XCSE20260702 14:44:35.521000
291590XCSE20260702 14:45:12.568000
91590XCSE20260702 14:45:12.568000
321600XCSE20260702 15:22:24.963000
2961600XCSE20260702 15:22:24.963000
211602XCSE20260702 15:30:05.372000
171602XCSE20260702 15:30:05.372000
241602XCSE20260702 15:30:05.372000
251602XCSE20260702 15:30:05.372000
41601XCSE20260702 15:30:36.184000
111601XCSE20260702 15:30:36.184000
111601XCSE20260702 15:30:36.184000
301601XCSE20260702 15:30:36.184000
61601XCSE20260702 15:31:20.499000
491603XCSE20260702 15:37:37.620000
481603XCSE20260702 15:37:46.000000
301604XCSE20260702 15:44:00.016000
101603XCSE20260702 15:44:00.262000
101602XCSE20260702 15:58:57.889000
91602XCSE20260702 15:58:57.889000
91602XCSE20260702 15:58:57.889000
111602XCSE20260702 15:59:03.155000
171603XCSE20260702 15:59:27.719000
101601XCSE20260702 16:08:57.696000
101601XCSE20260702 16:08:57.696000
51601XCSE20260702 16:08:57.696000
51601XCSE20260702 16:08:57.697000
101601XCSE20260702 16:08:57.698000
251601XCSE20260702 16:08:57.698000
101600XCSE20260702 16:09:18.554000
991600XCSE20260702 16:11:03.473984
191606XCSE20260703 9:05:42.505000
191610XCSE20260703 9:21:08.875000
531611XCSE20260703 9:30:00.618000
191616XCSE20260703 9:31:50.253000
941620XCSE20260703 9:32:53.732000
241623XCSE20260703 9:37:34.878000
101623XCSE20260703 9:37:34.878000
401622XCSE20260703 9:42:22.789000
371623XCSE20260703 9:43:43.184000
91626XCSE20260703 9:48:53.534000
191623XCSE20260703 9:49:51.543000
191624XCSE20260703 9:51:32.367000
191623XCSE20260703 9:53:41.349000
101622XCSE20260703 9:56:22.731000
101623XCSE20260703 9:58:14.156000
31622XCSE20260703 9:59:18.520000
71622XCSE20260703 9:59:18.520000
101622XCSE20260703 10:01:15.871000
91622XCSE20260703 10:01:15.871000
201620XCSE20260703 10:01:37.572000
101620XCSE20260703 10:13:19.457000
101620XCSE20260703 10:13:19.457000
91620XCSE20260703 10:13:19.457000
101620XCSE20260703 10:13:19.457000
91620XCSE20260703 10:13:19.457000
191620XCSE20260703 10:16:41.451000
101619XCSE20260703 10:19:07.274000
71619XCSE20260703 10:19:07.274000
21619XCSE20260703 10:19:07.274000
101619XCSE20260703 10:22:34.006000
101618XCSE20260703 10:22:43.642000
101617XCSE20260703 10:24:56.352000
51616XCSE20260703 10:30:40.287000
101619XCSE20260703 10:44:00.544000
91619XCSE20260703 10:44:00.544000
31618XCSE20260703 10:47:44.575000
591623XCSE20260703 10:58:48.427000
481622XCSE20260703 11:00:15.409000
91622XCSE20260703 11:00:15.409000
291621XCSE20260703 11:03:41.825000
201619XCSE20260703 11:08:47.369000
301622XCSE20260703 11:23:03.658000
201621XCSE20260703 11:27:09.831000
151620XCSE20260703 11:30:00.567000
201622XCSE20260703 11:33:07.181000
191621XCSE20260703 11:37:29.968000
21622XCSE20260703 11:41:49.453000
181622XCSE20260703 11:42:54.445000
121629XCSE20260703 11:58:52.867000
101631XCSE20260703 12:04:06.495000
71631XCSE20260703 12:08:00.436000
21631XCSE20260703 12:08:00.436000
11631XCSE20260703 12:08:00.436000
591633XCSE20260703 12:13:10.371000
191633XCSE20260703 12:21:12.351000
201634XCSE20260703 12:28:38.598000
201633XCSE20260703 12:28:43.248000
71632XCSE20260703 12:29:40.723000
81633XCSE20260703 12:36:19.684000
21633XCSE20260703 12:36:19.684000
101633XCSE20260703 12:38:24.693000
191632XCSE20260703 12:41:44.966000
201630XCSE20260703 12:46:50.449000
141632XCSE20260703 12:51:08.949000
151632XCSE20260703 12:55:04.217000
51632XCSE20260703 12:59:20.866000
21631XCSE20260703 13:05:42.692000
171631XCSE20260703 13:06:08.987000
91631XCSE20260703 13:06:08.987000
91631XCSE20260703 13:06:08.987000
281630XCSE20260703 13:07:36.931000
191630XCSE20260703 13:15:55.469000
51637XCSE20260703 13:35:35.416000
191639XCSE20260703 13:42:29.408000
31638XCSE20260703 13:45:14.470000
191640XCSE20260703 13:51:46.674000
21640XCSE20260703 13:51:46.674000
21640XCSE20260703 13:51:46.674000
191640XCSE20260703 14:00:52.530000
101641XCSE20260703 14:00:52.531000
191640XCSE20260703 14:00:52.550000
191639XCSE20260703 14:00:56.353000
191639XCSE20260703 14:00:56.353000
191638XCSE20260703 14:00:56.438000
191637XCSE20260703 14:01:59.371000
191636XCSE20260703 14:04:24.668000
101636XCSE20260703 14:07:05.415000
101635XCSE20260703 14:07:21.961000
91635XCSE20260703 14:07:21.961000
541640XCSE20260703 14:31:33.843000
201640XCSE20260703 14:41:41.038000
191640XCSE20260703 14:44:06.343000
201643XCSE20260703 14:46:10.723000
281643XCSE20260703 14:47:21.590000
251642XCSE20260703 14:50:34.029000
41642XCSE20260703 14:55:53.966000
151642XCSE20260703 14:55:53.966000
101642XCSE20260703 14:55:53.966000
151642XCSE20260703 15:02:36.264000
51642XCSE20260703 15:05:48.588000
151642XCSE20260703 15:05:48.588000
151640XCSE20260703 15:10:29.418000
151640XCSE20260703 15:10:29.418000
291640XCSE20260703 15:12:47.599000
201639XCSE20260703 15:22:43.705000
81639XCSE20260703 15:22:43.705000
11639XCSE20260703 15:22:43.725000
191639XCSE20260703 15:22:43.725000
51646XCSE20260703 15:31:03.369000
51646XCSE20260703 15:31:03.369000
291645XCSE20260703 15:31:13.916000
271647XCSE20260703 15:37:32.147000
101649XCSE20260703 15:38:15.593000
91649XCSE20260703 15:38:33.669000
11649XCSE20260703 15:38:33.669000
261649XCSE20260703 15:41:48.973000
141649XCSE20260703 15:41:48.992000
161649XCSE20260703 15:41:48.992000
281648XCSE20260703 15:41:51.065000
461650XCSE20260703 15:47:02.947000
131649XCSE20260703 15:47:04.717000
231649XCSE20260703 15:47:04.717000
11649XCSE20260703 15:47:04.717000
101648XCSE20260703 15:47:04.736000
281650XCSE20260703 15:59:22.607000
91650XCSE20260703 15:59:22.607000
291650XCSE20260703 16:02:18.111000
101651XCSE20260703 16:03:57.211000
401652XCSE20260703 16:09:57.010000
111653XCSE20260703 16:09:58.948000
171653XCSE20260703 16:09:58.948000
371652XCSE20260703 16:10:01.800000
191653XCSE20260703 16:16:13.471000
41654XCSE20260703 16:16:13.474000
211654XCSE20260703 16:22:00.865000
191652XCSE20260703 16:22:00.890000
101652XCSE20260703 16:22:00.890000
51652XCSE20260703 16:27:59.401247
11652XCSE20260703 16:27:59.401247
211652XCSE20260703 16:27:59.401247
181652XCSE20260703 16:27:59.401247
1631652XCSE20260703 16:27:59.401273


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 27
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • July 03, 2026 02:03 ET | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S
    New share buyback programme

    Nasdaq CopenhagenEuronext DublinLondon Stock Exchange        Other stakeholders Date        3 July 2026                 New share buyback programme The bank’s board of directors has decided to...

    Read More
    New share buyback programme
  • July 01, 2026 03:30 ET | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S
    Issuer announcement

    London Stock Exchange                          Date: 1 July 2026 Issuer announcement The Issuer, Ringkjøbing Landbobank A/S, has the 23 June 2026 carried out an early redemption of: Series no....

    Read More
    Issuer announcement
 