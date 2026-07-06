Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 6 July 2026
Share buyback programme – week 27
The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|160,300
|1,548.55
|248,233,361
|29 June 2026
|4,500
|1,551.42
|6,981,390
|30 June 2026
|4,000
|1,555.92
|6,223,680
|1 July 2026
|4,000
|1,563.04
|6,252,160
|2 July 2026
|2,500
|1,586.72
|3,966,800
|3 July 2026
|2,500
|1,634.87
|4,087,175
|Total under the share buyback programme
|177,800
|1,550.87
|275,744,566
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Total bought back
|493,400
|1,572.24
|775,741,531
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 493,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.03 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|10
|1554
|XCSE
|20260629 9:00:05.323000
|10
|1543
|XCSE
|20260629 9:01:05.970000
|20
|1547
|XCSE
|20260629 9:06:50.272000
|10
|1545
|XCSE
|20260629 9:09:42.609000
|10
|1545
|XCSE
|20260629 9:09:42.609000
|5
|1542
|XCSE
|20260629 9:26:10.086000
|3
|1546
|XCSE
|20260629 9:27:32.503000
|18
|1546
|XCSE
|20260629 9:27:32.503000
|40
|1546
|XCSE
|20260629 9:27:32.503000
|7
|1546
|XCSE
|20260629 9:27:32.503000
|13
|1546
|XCSE
|20260629 9:27:32.503000
|70
|1546
|XCSE
|20260629 9:27:32.524000
|7
|1546
|XCSE
|20260629 9:27:32.524000
|10
|1546
|XCSE
|20260629 9:28:35.381000
|10
|1546
|XCSE
|20260629 9:30:00.844000
|19
|1543
|XCSE
|20260629 9:32:36.849000
|20
|1542
|XCSE
|20260629 9:33:27.865000
|20
|1541
|XCSE
|20260629 9:35:23.267000
|4
|1548
|XCSE
|20260629 9:42:32.907000
|1
|1548
|XCSE
|20260629 9:42:32.907000
|19
|1548
|XCSE
|20260629 9:43:56.377000
|23
|1548
|XCSE
|20260629 9:45:00.891000
|4
|1548
|XCSE
|20260629 9:45:00.891000
|4
|1548
|XCSE
|20260629 9:45:00.891000
|13
|1548
|XCSE
|20260629 9:45:52.923000
|3
|1546
|XCSE
|20260629 9:45:52.943000
|10
|1546
|XCSE
|20260629 9:45:52.949000
|10
|1546
|XCSE
|20260629 9:46:26.080000
|10
|1546
|XCSE
|20260629 9:47:40.190000
|10
|1545
|XCSE
|20260629 9:48:10.372000
|10
|1545
|XCSE
|20260629 9:49:13.370000
|10
|1545
|XCSE
|20260629 9:49:17.347000
|10
|1545
|XCSE
|20260629 9:49:19.245000
|10
|1544
|XCSE
|20260629 9:53:08.522000
|1
|1545
|XCSE
|20260629 10:01:30.463000
|19
|1547
|XCSE
|20260629 10:08:18.040000
|10
|1549
|XCSE
|20260629 10:16:58.335000
|8
|1548
|XCSE
|20260629 10:19:36.878000
|5
|1549
|XCSE
|20260629 10:29:52.301000
|5
|1551
|XCSE
|20260629 10:30:07.250000
|10
|1553
|XCSE
|20260629 10:32:12.353000
|10
|1552
|XCSE
|20260629 10:32:12.667000
|10
|1551
|XCSE
|20260629 10:40:50.325000
|10
|1550
|XCSE
|20260629 10:40:59.592000
|19
|1550
|XCSE
|20260629 10:42:08.846000
|20
|1549
|XCSE
|20260629 10:42:19.761000
|20
|1548
|XCSE
|20260629 10:45:59.918000
|10
|1548
|XCSE
|20260629 10:45:59.918000
|3
|1550
|XCSE
|20260629 10:48:52.578000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 10:48:52.578000
|1
|1550
|XCSE
|20260629 10:48:59.811000
|1
|1550
|XCSE
|20260629 10:58:31.555000
|40
|1549
|XCSE
|20260629 11:11:30.029000
|4
|1549
|XCSE
|20260629 11:21:41.045000
|33
|1549
|XCSE
|20260629 11:23:25.476000
|4
|1549
|XCSE
|20260629 11:23:25.476000
|22
|1549
|XCSE
|20260629 11:23:26.273000
|53
|1550
|XCSE
|20260629 11:23:26.555000
|9
|1550
|XCSE
|20260629 11:23:26.555000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:23:27.584000
|21
|1550
|XCSE
|20260629 11:23:49.394000
|11
|1550
|XCSE
|20260629 11:24:12.483000
|1
|1550
|XCSE
|20260629 11:24:55.525000
|21
|1550
|XCSE
|20260629 11:24:55.525000
|20
|1550
|XCSE
|20260629 11:25:05.592000
|2
|1550
|XCSE
|20260629 11:27:08.796000
|1
|1550
|XCSE
|20260629 11:27:32.557000
|1
|1550
|XCSE
|20260629 11:31:36.074000
|5
|1550
|XCSE
|20260629 11:32:16.391000
|1
|1550
|XCSE
|20260629 11:32:58.659000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:33:08.020000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:33:08.020000
|5
|1550
|XCSE
|20260629 11:34:14.394000
|5
|1550
|XCSE
|20260629 11:34:19.393000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:34:20.383000
|5
|1550
|XCSE
|20260629 11:34:29.393000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:34:37.628000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:34:54.393000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:35:06.549000
|23
|1550
|XCSE
|20260629 11:35:06.549000
|5
|1550
|XCSE
|20260629 11:35:09.393000
|5
|1550
|XCSE
|20260629 11:35:38.847000
|5
|1550
|XCSE
|20260629 11:35:38.847000
|1
|1550
|XCSE
|20260629 11:35:47.690000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:36:18.560000
|5
|1550
|XCSE
|20260629 11:36:44.393000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:37:09.393000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:37:54.393000
|4
|1550
|XCSE
|20260629 11:37:55.084000
|10
|1549
|XCSE
|20260629 11:42:30.126000
|10
|1548
|XCSE
|20260629 11:47:29.162000
|9
|1548
|XCSE
|20260629 11:47:29.162000
|10
|1547
|XCSE
|20260629 11:48:41.872000
|10
|1547
|XCSE
|20260629 11:51:14.052000
|10
|1546
|XCSE
|20260629 11:51:56.625000
|2
|1546
|XCSE
|20260629 12:03:44.174000
|10
|1545
|XCSE
|20260629 12:03:46.836000
|10
|1545
|XCSE
|20260629 12:03:46.836000
|5
|1545
|XCSE
|20260629 12:03:46.882000
|22
|1545
|XCSE
|20260629 12:03:46.882000
|2
|1545
|XCSE
|20260629 12:03:46.882000
|20
|1544
|XCSE
|20260629 12:07:04.899000
|5
|1545
|XCSE
|20260629 12:15:38.434000
|2
|1545
|XCSE
|20260629 12:15:38.434000
|22
|1545
|XCSE
|20260629 12:15:38.434000
|5
|1545
|XCSE
|20260629 12:16:38.782000
|20
|1545
|XCSE
|20260629 12:16:38.782000
|1
|1548
|XCSE
|20260629 12:28:41.179000
|6
|1549
|XCSE
|20260629 12:35:34.501000
|5
|1549
|XCSE
|20260629 12:35:34.501000
|3
|1549
|XCSE
|20260629 12:35:34.501000
|5
|1549
|XCSE
|20260629 12:35:34.501000
|6
|1549
|XCSE
|20260629 12:35:44.393000
|5
|1549
|XCSE
|20260629 12:36:29.393000
|5
|1549
|XCSE
|20260629 12:36:29.393000
|21
|1549
|XCSE
|20260629 12:36:29.485000
|1
|1549
|XCSE
|20260629 12:37:20.966000
|10
|1548
|XCSE
|20260629 12:38:07.525000
|10
|1548
|XCSE
|20260629 12:40:37.053000
|10
|1547
|XCSE
|20260629 12:46:13.016000
|9
|1547
|XCSE
|20260629 12:46:13.016000
|23
|1549
|XCSE
|20260629 13:14:03.345000
|6
|1549
|XCSE
|20260629 13:14:03.345000
|5
|1549
|XCSE
|20260629 13:14:19.448000
|3
|1549
|XCSE
|20260629 13:14:19.448000
|6
|1549
|XCSE
|20260629 13:14:19.687000
|3
|1549
|XCSE
|20260629 13:14:19.687000
|1
|1549
|XCSE
|20260629 13:14:54.018000
|2
|1549
|XCSE
|20260629 13:14:54.018000
|10
|1547
|XCSE
|20260629 13:17:49.185000
|9
|1547
|XCSE
|20260629 13:17:49.185000
|19
|1546
|XCSE
|20260629 13:18:15.258000
|19
|1546
|XCSE
|20260629 13:22:19.186000
|19
|1546
|XCSE
|20260629 13:37:17.427000
|19
|1545
|XCSE
|20260629 13:38:36.456000
|21
|1545
|XCSE
|20260629 13:38:37.034000
|3
|1545
|XCSE
|20260629 13:38:37.034000
|19
|1545
|XCSE
|20260629 13:41:09.795000
|20
|1544
|XCSE
|20260629 13:42:09.009000
|11
|1547
|XCSE
|20260629 13:44:51.200000
|8
|1547
|XCSE
|20260629 13:44:51.200000
|15
|1548
|XCSE
|20260629 13:57:24.056000
|14
|1548
|XCSE
|20260629 13:57:24.074000
|13
|1548
|XCSE
|20260629 14:01:22.578000
|6
|1548
|XCSE
|20260629 14:30:07.742000
|13
|1548
|XCSE
|20260629 14:30:07.742000
|20
|1548
|XCSE
|20260629 14:33:03.183000
|1
|1549
|XCSE
|20260629 14:33:03.219000
|1
|1552
|XCSE
|20260629 14:38:09.541000
|19
|1551
|XCSE
|20260629 14:41:50.891000
|20
|1555
|XCSE
|20260629 14:48:15.957000
|2
|1555
|XCSE
|20260629 14:48:15.957000
|3
|1555
|XCSE
|20260629 14:48:15.957000
|4
|1553
|XCSE
|20260629 14:48:16.090000
|16
|1553
|XCSE
|20260629 14:48:16.090000
|19
|1553
|XCSE
|20260629 15:01:58.626000
|20
|1553
|XCSE
|20260629 15:08:31.304000
|19
|1553
|XCSE
|20260629 15:13:24.951000
|20
|1552
|XCSE
|20260629 15:24:41.472000
|10
|1552
|XCSE
|20260629 15:24:41.472000
|29
|1552
|XCSE
|20260629 15:24:43.592000
|29
|1552
|XCSE
|20260629 15:28:15.750000
|30
|1552
|XCSE
|20260629 15:30:25.655000
|21
|1555
|XCSE
|20260629 15:33:21.656000
|10
|1554
|XCSE
|20260629 15:36:38.312000
|10
|1553
|XCSE
|20260629 15:38:57.168000
|10
|1553
|XCSE
|20260629 15:41:00.166000
|8
|1553
|XCSE
|20260629 15:44:52.857000
|11
|1553
|XCSE
|20260629 15:44:52.857000
|8
|1552
|XCSE
|20260629 15:47:44.910000
|12
|1552
|XCSE
|20260629 15:47:57.812000
|8
|1552
|XCSE
|20260629 15:47:57.812000
|20
|1552
|XCSE
|20260629 15:53:12.212000
|6
|1554
|XCSE
|20260629 15:59:26.154000
|1
|1554
|XCSE
|20260629 15:59:26.154000
|15
|1554
|XCSE
|20260629 15:59:27.560000
|3
|1554
|XCSE
|20260629 15:59:30.194000
|16
|1554
|XCSE
|20260629 15:59:30.520000
|3
|1554
|XCSE
|20260629 15:59:30.520000
|19
|1554
|XCSE
|20260629 15:59:32.841000
|19
|1554
|XCSE
|20260629 16:00:02.186000
|19
|1554
|XCSE
|20260629 16:00:20.474000
|19
|1554
|XCSE
|20260629 16:01:34.882000
|19
|1554
|XCSE
|20260629 16:05:57.768000
|9
|1554
|XCSE
|20260629 16:05:57.768000
|20
|1553
|XCSE
|20260629 16:06:08.943000
|20
|1552
|XCSE
|20260629 16:06:27.199000
|19
|1551
|XCSE
|20260629 16:10:21.000000
|23
|1551
|XCSE
|20260629 16:10:32.357000
|3
|1551
|XCSE
|20260629 16:10:32.357000
|22
|1551
|XCSE
|20260629 16:10:36.204000
|1
|1551
|XCSE
|20260629 16:10:36.204000
|2
|1549
|XCSE
|20260629 16:11:39.175000
|6
|1552
|XCSE
|20260629 16:12:05.668000
|5
|1552
|XCSE
|20260629 16:12:05.707000
|5
|1552
|XCSE
|20260629 16:12:06.476000
|5
|1552
|XCSE
|20260629 16:12:08.243000
|6
|1552
|XCSE
|20260629 16:12:08.243000
|19
|1551
|XCSE
|20260629 16:14:29.010000
|19
|1550
|XCSE
|20260629 16:15:05.717000
|20
|1549
|XCSE
|20260629 16:15:05.878000
|30
|1550
|XCSE
|20260629 16:20:05.132000
|19
|1552
|XCSE
|20260629 16:25:49.408000
|30
|1552
|XCSE
|20260629 16:30:25.981000
|368
|1554
|XCSE
|20260629 16:41:28.476274
|791
|1554
|XCSE
|20260629 16:41:35.915262
|38
|1553
|XCSE
|20260629 16:41:48.729341
|43
|1554
|XCSE
|20260629 16:42:18.260307
|84
|1554
|XCSE
|20260629 16:42:18.260312
|736
|1554
|XCSE
|20260629 16:42:18.260313
|99
|1554
|XCSE
|20260629 16:42:18.260316
|1
|1550
|XCSE
|20260630 9:03:42.301000
|4
|1547
|XCSE
|20260630 9:04:15.685000
|5
|1548
|XCSE
|20260630 9:14:23.745000
|19
|1549
|XCSE
|20260630 9:40:04.519000
|9
|1549
|XCSE
|20260630 9:40:04.519000
|29
|1548
|XCSE
|20260630 9:40:04.536000
|29
|1547
|XCSE
|20260630 9:40:05.387000
|29
|1546
|XCSE
|20260630 9:40:52.840000
|12
|1550
|XCSE
|20260630 9:44:11.955000
|10
|1548
|XCSE
|20260630 9:47:30.392000
|13
|1549
|XCSE
|20260630 9:58:20.229000
|9
|1549
|XCSE
|20260630 9:58:20.229000
|29
|1549
|XCSE
|20260630 9:58:20.229000
|20
|1549
|XCSE
|20260630 9:58:20.505000
|3
|1549
|XCSE
|20260630 10:02:06.998000
|30
|1550
|XCSE
|20260630 10:03:50.787000
|6
|1550
|XCSE
|20260630 10:03:50.787000
|10
|1553
|XCSE
|20260630 10:06:23.066000
|10
|1553
|XCSE
|20260630 10:06:23.084000
|19
|1552
|XCSE
|20260630 10:09:23.130000
|10
|1551
|XCSE
|20260630 10:13:26.207000
|10
|1551
|XCSE
|20260630 10:15:32.400000
|1
|1551
|XCSE
|20260630 10:20:01.133000
|10
|1554
|XCSE
|20260630 10:31:16.743000
|15
|1554
|XCSE
|20260630 10:31:16.743000
|5
|1554
|XCSE
|20260630 10:31:16.743000
|10
|1553
|XCSE
|20260630 10:32:17.861000
|10
|1553
|XCSE
|20260630 10:32:17.861000
|1
|1553
|XCSE
|20260630 10:33:31.806000
|30
|1552
|XCSE
|20260630 10:35:50.602000
|8
|1554
|XCSE
|20260630 10:38:32.903000
|5
|1554
|XCSE
|20260630 10:38:32.903000
|5
|1554
|XCSE
|20260630 10:38:32.903000
|3
|1554
|XCSE
|20260630 10:38:32.903000
|6
|1554
|XCSE
|20260630 10:38:32.903000
|32
|1554
|XCSE
|20260630 10:38:33.607000
|20
|1554
|XCSE
|20260630 10:39:27.961000
|21
|1554
|XCSE
|20260630 10:40:00.132000
|10
|1552
|XCSE
|20260630 10:41:33.386000
|10
|1554
|XCSE
|20260630 10:41:33.386000
|20
|1554
|XCSE
|20260630 10:41:33.386000
|22
|1554
|XCSE
|20260630 10:41:33.396000
|5
|1554
|XCSE
|20260630 10:41:33.408000
|25
|1554
|XCSE
|20260630 10:44:09.303000
|5
|1554
|XCSE
|20260630 10:44:10.574000
|19
|1553
|XCSE
|20260630 10:53:23.729000
|32
|1555
|XCSE
|20260630 11:13:27.203000
|12
|1555
|XCSE
|20260630 11:13:27.203000
|9
|1555
|XCSE
|20260630 11:13:27.203000
|5
|1555
|XCSE
|20260630 11:13:27.203000
|25
|1555
|XCSE
|20260630 11:13:27.203000
|5
|1555
|XCSE
|20260630 11:13:27.203000
|23
|1554
|XCSE
|20260630 11:13:27.226000
|16
|1554
|XCSE
|20260630 11:13:27.243000
|4
|1554
|XCSE
|20260630 11:23:51.912000
|11
|1556
|XCSE
|20260630 11:33:03.170000
|15
|1556
|XCSE
|20260630 11:33:03.170000
|5
|1556
|XCSE
|20260630 11:33:03.170000
|5
|1556
|XCSE
|20260630 11:33:03.170000
|1
|1556
|XCSE
|20260630 11:33:17.033000
|5
|1556
|XCSE
|20260630 11:33:52.407000
|20
|1558
|XCSE
|20260630 11:43:34.245000
|9
|1558
|XCSE
|20260630 11:43:34.245000
|28
|1557
|XCSE
|20260630 11:46:43.194000
|9
|1557
|XCSE
|20260630 11:46:43.194000
|10
|1557
|XCSE
|20260630 11:46:43.194000
|11
|1560
|XCSE
|20260630 12:03:32.237000
|30
|1559
|XCSE
|20260630 12:06:21.070000
|5
|1562
|XCSE
|20260630 12:17:58.229000
|3
|1562
|XCSE
|20260630 12:17:58.229000
|22
|1562
|XCSE
|20260630 12:18:41.069000
|5
|1562
|XCSE
|20260630 12:19:25.282000
|5
|1562
|XCSE
|20260630 12:19:31.320000
|1
|1562
|XCSE
|20260630 12:22:59.293000
|13
|1562
|XCSE
|20260630 12:23:46.262000
|1
|1562
|XCSE
|20260630 12:23:46.713000
|5
|1562
|XCSE
|20260630 12:24:25.239000
|10
|1561
|XCSE
|20260630 12:31:56.393000
|9
|1561
|XCSE
|20260630 12:31:56.393000
|29
|1562
|XCSE
|20260630 12:34:19.444000
|20
|1562
|XCSE
|20260630 12:34:19.445000
|30
|1562
|XCSE
|20260630 12:34:19.445000
|29
|1561
|XCSE
|20260630 12:36:21.329000
|29
|1561
|XCSE
|20260630 12:47:59.610000
|28
|1558
|XCSE
|20260630 13:11:57.201000
|14
|1560
|XCSE
|20260630 13:12:10.728000
|1
|1560
|XCSE
|20260630 13:12:10.728000
|22
|1560
|XCSE
|20260630 13:12:10.840000
|3
|1560
|XCSE
|20260630 13:12:11.772000
|9
|1560
|XCSE
|20260630 13:12:13.643000
|28
|1558
|XCSE
|20260630 13:12:15.815000
|20
|1558
|XCSE
|20260630 13:20:27.165000
|10
|1557
|XCSE
|20260630 13:31:08.662000
|4
|1559
|XCSE
|20260630 13:39:55.522000
|19
|1558
|XCSE
|20260630 13:44:18.874000
|20
|1558
|XCSE
|20260630 13:49:08.228000
|8
|1560
|XCSE
|20260630 13:54:13.959000
|5
|1560
|XCSE
|20260630 13:54:13.959000
|5
|1560
|XCSE
|20260630 13:54:13.959000
|9
|1560
|XCSE
|20260630 13:54:26.854000
|5
|1560
|XCSE
|20260630 13:55:58.387000
|1
|1560
|XCSE
|20260630 13:59:54.505000
|10
|1560
|XCSE
|20260630 14:01:41.651000
|20
|1560
|XCSE
|20260630 14:01:41.651000
|1
|1560
|XCSE
|20260630 14:01:46.172000
|2
|1560
|XCSE
|20260630 14:02:22.082000
|19
|1558
|XCSE
|20260630 14:02:31.369000
|9
|1558
|XCSE
|20260630 14:02:31.369000
|29
|1558
|XCSE
|20260630 14:03:01.006000
|29
|1557
|XCSE
|20260630 14:05:26.868000
|9
|1557
|XCSE
|20260630 14:05:26.868000
|13
|1556
|XCSE
|20260630 14:05:28.311000
|20
|1556
|XCSE
|20260630 14:10:09.146000
|6
|1556
|XCSE
|20260630 14:20:31.241000
|4
|1556
|XCSE
|20260630 14:20:35.662000
|2
|1556
|XCSE
|20260630 14:20:40.668000
|4
|1556
|XCSE
|20260630 14:20:44.783000
|36
|1556
|XCSE
|20260630 14:21:42.677000
|19
|1556
|XCSE
|20260630 14:21:42.677000
|7
|1556
|XCSE
|20260630 14:24:26.599000
|22
|1556
|XCSE
|20260630 14:24:26.599000
|5
|1554
|XCSE
|20260630 14:24:26.849000
|5
|1554
|XCSE
|20260630 14:28:56.185000
|5
|1554
|XCSE
|20260630 14:28:56.185000
|9
|1554
|XCSE
|20260630 14:28:56.185000
|25
|1553
|XCSE
|20260630 14:37:16.197000
|19
|1556
|XCSE
|20260630 14:48:45.868000
|5
|1558
|XCSE
|20260630 14:54:14.040000
|18
|1558
|XCSE
|20260630 14:54:18.303000
|5
|1558
|XCSE
|20260630 14:54:19.547000
|5
|1558
|XCSE
|20260630 14:54:25.473000
|5
|1558
|XCSE
|20260630 14:55:08.554000
|28
|1557
|XCSE
|20260630 14:55:15.983000
|80
|1557
|XCSE
|20260630 14:55:15.998000
|30
|1556
|XCSE
|20260630 14:55:16.015000
|6
|1558
|XCSE
|20260630 15:01:34.633000
|12
|1558
|XCSE
|20260630 15:01:34.661000
|10
|1558
|XCSE
|20260630 15:01:51.384000
|19
|1557
|XCSE
|20260630 15:03:12.665000
|10
|1556
|XCSE
|20260630 15:08:59.572000
|10
|1555
|XCSE
|20260630 15:09:36.159000
|10
|1555
|XCSE
|20260630 15:09:43.476000
|3
|1555
|XCSE
|20260630 15:11:09.449000
|10
|1554
|XCSE
|20260630 15:11:26.536000
|10
|1555
|XCSE
|20260630 15:25:43.646000
|9
|1555
|XCSE
|20260630 15:25:43.646000
|10
|1555
|XCSE
|20260630 15:25:43.646000
|29
|1554
|XCSE
|20260630 15:27:00.759000
|30
|1554
|XCSE
|20260630 15:29:44.391000
|29
|1554
|XCSE
|20260630 15:32:21.459000
|9
|1554
|XCSE
|20260630 15:32:21.459000
|4
|1553
|XCSE
|20260630 15:33:07.657000
|34
|1553
|XCSE
|20260630 15:33:17.342000
|4
|1553
|XCSE
|20260630 15:33:17.342000
|38
|1553
|XCSE
|20260630 15:33:26.016000
|12
|1552
|XCSE
|20260630 15:33:30.294000
|16
|1552
|XCSE
|20260630 15:33:30.294000
|10
|1552
|XCSE
|20260630 15:33:52.983000
|20
|1551
|XCSE
|20260630 15:40:03.053000
|9
|1553
|XCSE
|20260630 15:41:36.163000
|33
|1554
|XCSE
|20260630 15:47:09.868000
|13
|1554
|XCSE
|20260630 15:47:09.868000
|20
|1555
|XCSE
|20260630 15:47:09.916000
|3
|1555
|XCSE
|20260630 15:47:39.824000
|4
|1555
|XCSE
|20260630 15:48:20.735000
|21
|1556
|XCSE
|20260630 15:51:07.720000
|20
|1555
|XCSE
|20260630 15:52:57.348000
|10
|1555
|XCSE
|20260630 15:52:57.348000
|19
|1554
|XCSE
|20260630 15:59:59.778000
|20
|1557
|XCSE
|20260630 16:08:32.561000
|10
|1557
|XCSE
|20260630 16:08:32.561000
|13
|1557
|XCSE
|20260630 16:09:29.087000
|48
|1557
|XCSE
|20260630 16:13:22.150000
|46
|1557
|XCSE
|20260630 16:13:22.151000
|3
|1557
|XCSE
|20260630 16:13:35.306000
|28
|1557
|XCSE
|20260630 16:16:16.141000
|7
|1558
|XCSE
|20260630 16:16:49.804000
|45
|1558
|XCSE
|20260630 16:16:49.804000
|15
|1558
|XCSE
|20260630 16:16:50.129000
|22
|1558
|XCSE
|20260630 16:16:50.972000
|10
|1558
|XCSE
|20260630 16:17:19.404000
|10
|1558
|XCSE
|20260630 16:17:42.640000
|10
|1558
|XCSE
|20260630 16:18:24.640000
|19
|1557
|XCSE
|20260630 16:18:25.869000
|3
|1556
|XCSE
|20260630 16:23:10.030000
|17
|1556
|XCSE
|20260630 16:25:23.401000
|10
|1556
|XCSE
|20260630 16:25:23.401000
|10
|1556
|XCSE
|20260630 16:25:23.401000
|3
|1556
|XCSE
|20260630 16:28:51.122000
|8
|1556
|XCSE
|20260630 16:28:51.457000
|25
|1555
|XCSE
|20260630 16:31:07.771000
|4
|1555
|XCSE
|20260630 16:39:00.537000
|9
|1555
|XCSE
|20260630 16:39:00.537000
|25
|1555
|XCSE
|20260630 16:39:00.537000
|61
|1556
|XCSE
|20260630 16:39:26.926000
|1
|1556
|XCSE
|20260630 16:41:17.022000
|5
|1555
|XCSE
|20260630 16:41:33.259000
|10
|1555
|XCSE
|20260630 16:43:02.399000
|4
|1555
|XCSE
|20260630 16:43:21.523961
|20
|1555
|XCSE
|20260630 16:43:25.943091
|10
|1555
|XCSE
|20260630 16:45:28.100385
|87
|1555
|XCSE
|20260630 16:49:21.300099
|9
|1557
|XCSE
|20260630 16:52:11.424886
|1000
|1557
|XCSE
|20260630 16:52:11.424915
|31
|1557
|XCSE
|20260630 16:52:11.424921
|10
|1559
|XCSE
|20260701 9:01:14.746000
|21
|1558
|XCSE
|20260701 9:08:01.893000
|15
|1558
|XCSE
|20260701 9:08:01.901000
|8
|1558
|XCSE
|20260701 9:09:29.207000
|2
|1558
|XCSE
|20260701 9:09:29.207000
|19
|1554
|XCSE
|20260701 9:09:32.454000
|20
|1552
|XCSE
|20260701 9:12:48.132000
|10
|1550
|XCSE
|20260701 9:13:15.371000
|20
|1553
|XCSE
|20260701 9:22:21.346000
|7
|1558
|XCSE
|20260701 9:30:06.424000
|11
|1556
|XCSE
|20260701 9:31:28.443000
|8
|1556
|XCSE
|20260701 9:31:28.443000
|50
|1556
|XCSE
|20260701 9:31:53.815000
|19
|1555
|XCSE
|20260701 9:32:06.894000
|20
|1555
|XCSE
|20260701 9:34:12.129000
|19
|1553
|XCSE
|20260701 9:35:15.861000
|3
|1555
|XCSE
|20260701 9:43:50.333000
|7
|1555
|XCSE
|20260701 9:43:50.333000
|10
|1552
|XCSE
|20260701 9:44:59.419000
|10
|1552
|XCSE
|20260701 9:44:59.419000
|7
|1551
|XCSE
|20260701 9:46:15.931000
|12
|1551
|XCSE
|20260701 9:47:10.157000
|7
|1551
|XCSE
|20260701 9:47:10.157000
|19
|1551
|XCSE
|20260701 9:47:19.983000
|1
|1560
|XCSE
|20260701 9:57:33.750000
|1
|1560
|XCSE
|20260701 9:57:33.769000
|19
|1563
|XCSE
|20260701 9:58:39.589000
|20
|1561
|XCSE
|20260701 10:00:15.489000
|10
|1560
|XCSE
|20260701 10:06:25.856000
|10
|1560
|XCSE
|20260701 10:09:00.093000
|10
|1560
|XCSE
|20260701 10:11:12.900000
|10
|1562
|XCSE
|20260701 10:16:55.898000
|10
|1561
|XCSE
|20260701 10:17:42.592000
|10
|1561
|XCSE
|20260701 10:17:42.592000
|3
|1561
|XCSE
|20260701 10:17:46.239000
|10
|1559
|XCSE
|20260701 10:22:22.677000
|5
|1559
|XCSE
|20260701 10:22:22.677000
|5
|1559
|XCSE
|20260701 10:22:22.677000
|9
|1559
|XCSE
|20260701 10:22:22.677000
|28
|1559
|XCSE
|20260701 10:24:42.281000
|10
|1560
|XCSE
|20260701 10:29:52.266000
|10
|1560
|XCSE
|20260701 10:32:25.232000
|27
|1562
|XCSE
|20260701 10:45:30.604000
|12
|1562
|XCSE
|20260701 10:45:30.604000
|20
|1562
|XCSE
|20260701 10:49:18.675000
|1
|1564
|XCSE
|20260701 10:55:04.960000
|29
|1563
|XCSE
|20260701 10:56:03.274000
|28
|1562
|XCSE
|20260701 10:57:23.093000
|23
|1562
|XCSE
|20260701 11:02:32.385000
|10
|1561
|XCSE
|20260701 11:02:32.401000
|10
|1561
|XCSE
|20260701 11:02:32.502000
|10
|1561
|XCSE
|20260701 11:02:42.884000
|10
|1560
|XCSE
|20260701 11:06:35.622000
|10
|1560
|XCSE
|20260701 11:06:35.622000
|10
|1560
|XCSE
|20260701 11:06:35.622000
|57
|1559
|XCSE
|20260701 11:24:53.090000
|1
|1559
|XCSE
|20260701 11:24:53.107000
|9
|1559
|XCSE
|20260701 11:24:53.749000
|48
|1559
|XCSE
|20260701 11:24:53.749000
|1
|1559
|XCSE
|20260701 11:24:53.749000
|1
|1558
|XCSE
|20260701 11:29:13.186000
|19
|1560
|XCSE
|20260701 11:30:05.589000
|10
|1561
|XCSE
|20260701 11:46:58.844000
|1
|1561
|XCSE
|20260701 11:50:18.918000
|10
|1561
|XCSE
|20260701 11:50:40.910000
|10
|1561
|XCSE
|20260701 11:54:00.900000
|20
|1561
|XCSE
|20260701 11:59:30.510000
|10
|1561
|XCSE
|20260701 12:01:56.011000
|20
|1559
|XCSE
|20260701 12:07:35.965000
|9
|1559
|XCSE
|20260701 12:07:35.965000
|30
|1557
|XCSE
|20260701 12:08:14.702000
|15
|1557
|XCSE
|20260701 12:08:16.236000
|1
|1558
|XCSE
|20260701 12:08:42.824000
|29
|1559
|XCSE
|20260701 12:12:37.260000
|28
|1559
|XCSE
|20260701 12:12:37.286000
|28
|1558
|XCSE
|20260701 12:22:55.661000
|20
|1556
|XCSE
|20260701 12:29:39.291000
|26
|1555
|XCSE
|20260701 12:47:33.607000
|98
|1559
|XCSE
|20260701 13:02:01.837000
|2
|1558
|XCSE
|20260701 13:08:27.328000
|19
|1558
|XCSE
|20260701 13:09:48.488000
|19
|1558
|XCSE
|20260701 13:14:06.506000
|10
|1558
|XCSE
|20260701 13:14:06.506000
|29
|1558
|XCSE
|20260701 13:20:36.041000
|19
|1557
|XCSE
|20260701 13:22:31.607000
|10
|1555
|XCSE
|20260701 13:40:31.067000
|9
|1555
|XCSE
|20260701 13:40:31.067000
|5
|1555
|XCSE
|20260701 13:40:31.067000
|4
|1555
|XCSE
|20260701 13:40:31.067000
|5
|1555
|XCSE
|20260701 13:40:31.067000
|4
|1555
|XCSE
|20260701 13:40:31.067000
|38
|1554
|XCSE
|20260701 13:44:33.203000
|20
|1555
|XCSE
|20260701 14:02:26.336000
|5
|1555
|XCSE
|20260701 14:02:26.336000
|4
|1555
|XCSE
|20260701 14:02:26.355000
|4
|1555
|XCSE
|20260701 14:02:26.355000
|21
|1555
|XCSE
|20260701 14:02:26.355000
|1
|1556
|XCSE
|20260701 14:02:49.867000
|14
|1556
|XCSE
|20260701 14:03:00.171000
|1
|1556
|XCSE
|20260701 14:03:17.850000
|9
|1556
|XCSE
|20260701 14:03:17.850000
|10
|1554
|XCSE
|20260701 14:04:47.544000
|40
|1559
|XCSE
|20260701 14:18:01.071000
|28
|1560
|XCSE
|20260701 14:23:02.353000
|28
|1561
|XCSE
|20260701 14:30:58.665000
|20
|1561
|XCSE
|20260701 14:31:13.809000
|20
|1560
|XCSE
|20260701 14:35:08.212000
|10
|1560
|XCSE
|20260701 14:35:08.212000
|18
|1562
|XCSE
|20260701 14:35:24.442000
|5
|1563
|XCSE
|20260701 14:43:54.248000
|1
|1563
|XCSE
|20260701 14:43:54.248000
|15
|1561
|XCSE
|20260701 14:44:35.515000
|21
|1565
|XCSE
|20260701 14:53:06.338000
|19
|1565
|XCSE
|20260701 15:02:50.249000
|48
|1565
|XCSE
|20260701 15:02:50.267000
|5
|1564
|XCSE
|20260701 15:02:50.940000
|14
|1564
|XCSE
|20260701 15:03:20.419000
|5
|1564
|XCSE
|20260701 15:03:20.419000
|19
|1563
|XCSE
|20260701 15:05:30.539000
|500
|1562
|XCSE
|20260701 15:05:30.539914
|10
|1562
|XCSE
|20260701 15:05:35.443000
|10
|1562
|XCSE
|20260701 15:05:40.485000
|2
|1562
|XCSE
|20260701 15:06:00.342000
|6
|1562
|XCSE
|20260701 15:07:06.692000
|9
|1561
|XCSE
|20260701 15:07:29.678000
|11
|1561
|XCSE
|20260701 15:07:29.678000
|48
|1563
|XCSE
|20260701 15:22:11.573000
|90
|1563
|XCSE
|20260701 15:22:11.590000
|27
|1562
|XCSE
|20260701 15:26:09.078000
|39
|1564
|XCSE
|20260701 15:26:59.392000
|43
|1565
|XCSE
|20260701 15:27:02.248000
|1
|1565
|XCSE
|20260701 15:27:02.248000
|81
|1565
|XCSE
|20260701 15:27:02.248000
|1
|1565
|XCSE
|20260701 15:30:28.862000
|38
|1564
|XCSE
|20260701 15:36:17.286000
|9
|1564
|XCSE
|20260701 15:36:17.286000
|10
|1564
|XCSE
|20260701 15:36:17.286000
|58
|1566
|XCSE
|20260701 15:39:31.458000
|40
|1566
|XCSE
|20260701 15:39:31.474000
|15
|1568
|XCSE
|20260701 15:41:22.846000
|37
|1569
|XCSE
|20260701 15:47:41.888000
|90
|1569
|XCSE
|20260701 15:47:41.889000
|40
|1568
|XCSE
|20260701 15:50:00.026000
|39
|1571
|XCSE
|20260701 15:50:10.394000
|21
|1571
|XCSE
|20260701 15:50:10.394000
|9
|1571
|XCSE
|20260701 15:50:10.394000
|20
|1571
|XCSE
|20260701 15:50:10.415000
|22
|1571
|XCSE
|20260701 15:50:10.516000
|100
|1570
|XCSE
|20260701 15:52:21.311000
|37
|1569
|XCSE
|20260701 15:52:26.111000
|10
|1569
|XCSE
|20260701 15:52:26.111000
|39
|1570
|XCSE
|20260701 16:00:15.733000
|28
|1570
|XCSE
|20260701 16:17:08.226000
|28
|1570
|XCSE
|20260701 16:17:08.247000
|37
|1571
|XCSE
|20260701 16:21:40.823000
|10
|1571
|XCSE
|20260701 16:21:40.823000
|9
|1571
|XCSE
|20260701 16:21:41.317000
|30
|1570
|XCSE
|20260701 16:21:57.960000
|9
|1570
|XCSE
|20260701 16:21:57.960000
|40
|1569
|XCSE
|20260701 16:22:39.047000
|14
|1568
|XCSE
|20260701 16:22:39.176000
|22
|1568
|XCSE
|20260701 16:27:01.576000
|15
|1568
|XCSE
|20260701 16:27:01.576000
|452
|1570
|XCSE
|20260701 16:28:40.193354
|9
|1570
|XCSE
|20260702 9:00:25.752000
|19
|1571
|XCSE
|20260702 9:04:32.546000
|10
|1569
|XCSE
|20260702 9:04:59.353000
|10
|1568
|XCSE
|20260702 9:05:44.027000
|10
|1569
|XCSE
|20260702 9:08:01.196000
|19
|1569
|XCSE
|20260702 9:12:56.828000
|20
|1568
|XCSE
|20260702 9:14:52.755000
|20
|1568
|XCSE
|20260702 9:17:28.799000
|10
|1572
|XCSE
|20260702 9:23:31.107000
|20
|1571
|XCSE
|20260702 9:24:34.985000
|15
|1571
|XCSE
|20260702 9:24:35.126000
|10
|1570
|XCSE
|20260702 9:29:19.870000
|19
|1571
|XCSE
|20260702 9:42:38.351000
|19
|1573
|XCSE
|20260702 9:43:12.803000
|6
|1573
|XCSE
|20260702 9:43:12.803000
|10
|1573
|XCSE
|20260702 9:45:06.965000
|22
|1573
|XCSE
|20260702 9:53:43.391000
|19
|1571
|XCSE
|20260702 9:53:43.391000
|19
|1575
|XCSE
|20260702 10:12:35.509000
|19
|1574
|XCSE
|20260702 10:16:19.528000
|22
|1574
|XCSE
|20260702 10:16:19.560000
|20
|1572
|XCSE
|20260702 10:18:17.996000
|21
|1576
|XCSE
|20260702 10:19:02.831000
|10
|1575
|XCSE
|20260702 10:19:02.832000
|3
|1576
|XCSE
|20260702 10:23:12.171000
|36
|1576
|XCSE
|20260702 10:23:12.171000
|28
|1575
|XCSE
|20260702 10:24:20.623000
|20
|1578
|XCSE
|20260702 10:29:49.316000
|9
|1578
|XCSE
|20260702 10:29:49.316000
|29
|1578
|XCSE
|20260702 10:34:19.646000
|29
|1578
|XCSE
|20260702 10:34:26.628000
|20
|1579
|XCSE
|20260702 10:41:04.348000
|163
|1579
|XCSE
|20260702 10:54:26.526000
|10
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|9
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|10
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|9
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|10
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|5
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|4
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|10
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|9
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|10
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|19
|1578
|XCSE
|20260702 11:15:45.934000
|10
|1578
|XCSE
|20260702 11:21:54.631000
|10
|1578
|XCSE
|20260702 11:21:54.631000
|10
|1578
|XCSE
|20260702 11:21:54.631000
|10
|1577
|XCSE
|20260702 11:26:35.233000
|10
|1577
|XCSE
|20260702 11:26:35.250000
|6
|1577
|XCSE
|20260702 11:35:52.132000
|74
|1578
|XCSE
|20260702 11:47:43.987000
|40
|1578
|XCSE
|20260702 11:57:15.870000
|10
|1577
|XCSE
|20260702 12:03:26.617000
|10
|1577
|XCSE
|20260702 12:03:26.617000
|10
|1577
|XCSE
|20260702 12:03:26.617000
|1
|1577
|XCSE
|20260702 12:28:46.283000
|15
|1577
|XCSE
|20260702 12:37:26.877000
|5
|1578
|XCSE
|20260702 12:51:42.902000
|125
|1582
|XCSE
|20260702 12:57:56.645000
|35
|1585
|XCSE
|20260702 13:02:21.008000
|10
|1585
|XCSE
|20260702 13:03:01.203000
|10
|1585
|XCSE
|20260702 13:05:01.213000
|10
|1585
|XCSE
|20260702 13:09:20.291000
|29
|1583
|XCSE
|20260702 13:09:21.335000
|10
|1583
|XCSE
|20260702 13:09:21.335000
|9
|1583
|XCSE
|20260702 13:09:21.335000
|10
|1583
|XCSE
|20260702 13:09:21.335000
|10
|1583
|XCSE
|20260702 13:09:21.335000
|3
|1583
|XCSE
|20260702 13:09:21.335000
|6
|1583
|XCSE
|20260702 13:09:21.342000
|10
|1583
|XCSE
|20260702 13:09:21.344000
|51
|1583
|XCSE
|20260702 13:09:21.344000
|39
|1584
|XCSE
|20260702 13:15:53.912000
|15
|1583
|XCSE
|20260702 13:20:31.246000
|5
|1583
|XCSE
|20260702 13:20:31.246000
|19
|1584
|XCSE
|20260702 13:33:45.024000
|19
|1584
|XCSE
|20260702 13:47:09.194000
|17
|1593
|XCSE
|20260702 14:36:18.627000
|40
|1593
|XCSE
|20260702 14:40:14.107000
|10
|1592
|XCSE
|20260702 14:42:10.044000
|18
|1592
|XCSE
|20260702 14:43:46.672000
|9
|1592
|XCSE
|20260702 14:44:28.763000
|9
|1592
|XCSE
|20260702 14:44:28.763000
|1
|1592
|XCSE
|20260702 14:44:28.763000
|18
|1592
|XCSE
|20260702 14:44:28.763000
|1
|1591
|XCSE
|20260702 14:44:35.521000
|6
|1591
|XCSE
|20260702 14:44:35.521000
|23
|1591
|XCSE
|20260702 14:44:35.521000
|29
|1590
|XCSE
|20260702 14:45:12.568000
|9
|1590
|XCSE
|20260702 14:45:12.568000
|32
|1600
|XCSE
|20260702 15:22:24.963000
|296
|1600
|XCSE
|20260702 15:22:24.963000
|21
|1602
|XCSE
|20260702 15:30:05.372000
|17
|1602
|XCSE
|20260702 15:30:05.372000
|24
|1602
|XCSE
|20260702 15:30:05.372000
|25
|1602
|XCSE
|20260702 15:30:05.372000
|4
|1601
|XCSE
|20260702 15:30:36.184000
|11
|1601
|XCSE
|20260702 15:30:36.184000
|11
|1601
|XCSE
|20260702 15:30:36.184000
|30
|1601
|XCSE
|20260702 15:30:36.184000
|6
|1601
|XCSE
|20260702 15:31:20.499000
|49
|1603
|XCSE
|20260702 15:37:37.620000
|48
|1603
|XCSE
|20260702 15:37:46.000000
|30
|1604
|XCSE
|20260702 15:44:00.016000
|10
|1603
|XCSE
|20260702 15:44:00.262000
|10
|1602
|XCSE
|20260702 15:58:57.889000
|9
|1602
|XCSE
|20260702 15:58:57.889000
|9
|1602
|XCSE
|20260702 15:58:57.889000
|11
|1602
|XCSE
|20260702 15:59:03.155000
|17
|1603
|XCSE
|20260702 15:59:27.719000
|10
|1601
|XCSE
|20260702 16:08:57.696000
|10
|1601
|XCSE
|20260702 16:08:57.696000
|5
|1601
|XCSE
|20260702 16:08:57.696000
|5
|1601
|XCSE
|20260702 16:08:57.697000
|10
|1601
|XCSE
|20260702 16:08:57.698000
|25
|1601
|XCSE
|20260702 16:08:57.698000
|10
|1600
|XCSE
|20260702 16:09:18.554000
|99
|1600
|XCSE
|20260702 16:11:03.473984
|19
|1606
|XCSE
|20260703 9:05:42.505000
|19
|1610
|XCSE
|20260703 9:21:08.875000
|53
|1611
|XCSE
|20260703 9:30:00.618000
|19
|1616
|XCSE
|20260703 9:31:50.253000
|94
|1620
|XCSE
|20260703 9:32:53.732000
|24
|1623
|XCSE
|20260703 9:37:34.878000
|10
|1623
|XCSE
|20260703 9:37:34.878000
|40
|1622
|XCSE
|20260703 9:42:22.789000
|37
|1623
|XCSE
|20260703 9:43:43.184000
|9
|1626
|XCSE
|20260703 9:48:53.534000
|19
|1623
|XCSE
|20260703 9:49:51.543000
|19
|1624
|XCSE
|20260703 9:51:32.367000
|19
|1623
|XCSE
|20260703 9:53:41.349000
|10
|1622
|XCSE
|20260703 9:56:22.731000
|10
|1623
|XCSE
|20260703 9:58:14.156000
|3
|1622
|XCSE
|20260703 9:59:18.520000
|7
|1622
|XCSE
|20260703 9:59:18.520000
|10
|1622
|XCSE
|20260703 10:01:15.871000
|9
|1622
|XCSE
|20260703 10:01:15.871000
|20
|1620
|XCSE
|20260703 10:01:37.572000
|10
|1620
|XCSE
|20260703 10:13:19.457000
|10
|1620
|XCSE
|20260703 10:13:19.457000
|9
|1620
|XCSE
|20260703 10:13:19.457000
|10
|1620
|XCSE
|20260703 10:13:19.457000
|9
|1620
|XCSE
|20260703 10:13:19.457000
|19
|1620
|XCSE
|20260703 10:16:41.451000
|10
|1619
|XCSE
|20260703 10:19:07.274000
|7
|1619
|XCSE
|20260703 10:19:07.274000
|2
|1619
|XCSE
|20260703 10:19:07.274000
|10
|1619
|XCSE
|20260703 10:22:34.006000
|10
|1618
|XCSE
|20260703 10:22:43.642000
|10
|1617
|XCSE
|20260703 10:24:56.352000
|5
|1616
|XCSE
|20260703 10:30:40.287000
|10
|1619
|XCSE
|20260703 10:44:00.544000
|9
|1619
|XCSE
|20260703 10:44:00.544000
|3
|1618
|XCSE
|20260703 10:47:44.575000
|59
|1623
|XCSE
|20260703 10:58:48.427000
|48
|1622
|XCSE
|20260703 11:00:15.409000
|9
|1622
|XCSE
|20260703 11:00:15.409000
|29
|1621
|XCSE
|20260703 11:03:41.825000
|20
|1619
|XCSE
|20260703 11:08:47.369000
|30
|1622
|XCSE
|20260703 11:23:03.658000
|20
|1621
|XCSE
|20260703 11:27:09.831000
|15
|1620
|XCSE
|20260703 11:30:00.567000
|20
|1622
|XCSE
|20260703 11:33:07.181000
|19
|1621
|XCSE
|20260703 11:37:29.968000
|2
|1622
|XCSE
|20260703 11:41:49.453000
|18
|1622
|XCSE
|20260703 11:42:54.445000
|12
|1629
|XCSE
|20260703 11:58:52.867000
|10
|1631
|XCSE
|20260703 12:04:06.495000
|7
|1631
|XCSE
|20260703 12:08:00.436000
|2
|1631
|XCSE
|20260703 12:08:00.436000
|1
|1631
|XCSE
|20260703 12:08:00.436000
|59
|1633
|XCSE
|20260703 12:13:10.371000
|19
|1633
|XCSE
|20260703 12:21:12.351000
|20
|1634
|XCSE
|20260703 12:28:38.598000
|20
|1633
|XCSE
|20260703 12:28:43.248000
|7
|1632
|XCSE
|20260703 12:29:40.723000
|8
|1633
|XCSE
|20260703 12:36:19.684000
|2
|1633
|XCSE
|20260703 12:36:19.684000
|10
|1633
|XCSE
|20260703 12:38:24.693000
|19
|1632
|XCSE
|20260703 12:41:44.966000
|20
|1630
|XCSE
|20260703 12:46:50.449000
|14
|1632
|XCSE
|20260703 12:51:08.949000
|15
|1632
|XCSE
|20260703 12:55:04.217000
|5
|1632
|XCSE
|20260703 12:59:20.866000
|2
|1631
|XCSE
|20260703 13:05:42.692000
|17
|1631
|XCSE
|20260703 13:06:08.987000
|9
|1631
|XCSE
|20260703 13:06:08.987000
|9
|1631
|XCSE
|20260703 13:06:08.987000
|28
|1630
|XCSE
|20260703 13:07:36.931000
|19
|1630
|XCSE
|20260703 13:15:55.469000
|5
|1637
|XCSE
|20260703 13:35:35.416000
|19
|1639
|XCSE
|20260703 13:42:29.408000
|3
|1638
|XCSE
|20260703 13:45:14.470000
|19
|1640
|XCSE
|20260703 13:51:46.674000
|2
|1640
|XCSE
|20260703 13:51:46.674000
|2
|1640
|XCSE
|20260703 13:51:46.674000
|19
|1640
|XCSE
|20260703 14:00:52.530000
|10
|1641
|XCSE
|20260703 14:00:52.531000
|19
|1640
|XCSE
|20260703 14:00:52.550000
|19
|1639
|XCSE
|20260703 14:00:56.353000
|19
|1639
|XCSE
|20260703 14:00:56.353000
|19
|1638
|XCSE
|20260703 14:00:56.438000
|19
|1637
|XCSE
|20260703 14:01:59.371000
|19
|1636
|XCSE
|20260703 14:04:24.668000
|10
|1636
|XCSE
|20260703 14:07:05.415000
|10
|1635
|XCSE
|20260703 14:07:21.961000
|9
|1635
|XCSE
|20260703 14:07:21.961000
|54
|1640
|XCSE
|20260703 14:31:33.843000
|20
|1640
|XCSE
|20260703 14:41:41.038000
|19
|1640
|XCSE
|20260703 14:44:06.343000
|20
|1643
|XCSE
|20260703 14:46:10.723000
|28
|1643
|XCSE
|20260703 14:47:21.590000
|25
|1642
|XCSE
|20260703 14:50:34.029000
|4
|1642
|XCSE
|20260703 14:55:53.966000
|15
|1642
|XCSE
|20260703 14:55:53.966000
|10
|1642
|XCSE
|20260703 14:55:53.966000
|15
|1642
|XCSE
|20260703 15:02:36.264000
|5
|1642
|XCSE
|20260703 15:05:48.588000
|15
|1642
|XCSE
|20260703 15:05:48.588000
|15
|1640
|XCSE
|20260703 15:10:29.418000
|15
|1640
|XCSE
|20260703 15:10:29.418000
|29
|1640
|XCSE
|20260703 15:12:47.599000
|20
|1639
|XCSE
|20260703 15:22:43.705000
|8
|1639
|XCSE
|20260703 15:22:43.705000
|1
|1639
|XCSE
|20260703 15:22:43.725000
|19
|1639
|XCSE
|20260703 15:22:43.725000
|5
|1646
|XCSE
|20260703 15:31:03.369000
|5
|1646
|XCSE
|20260703 15:31:03.369000
|29
|1645
|XCSE
|20260703 15:31:13.916000
|27
|1647
|XCSE
|20260703 15:37:32.147000
|10
|1649
|XCSE
|20260703 15:38:15.593000
|9
|1649
|XCSE
|20260703 15:38:33.669000
|1
|1649
|XCSE
|20260703 15:38:33.669000
|26
|1649
|XCSE
|20260703 15:41:48.973000
|14
|1649
|XCSE
|20260703 15:41:48.992000
|16
|1649
|XCSE
|20260703 15:41:48.992000
|28
|1648
|XCSE
|20260703 15:41:51.065000
|46
|1650
|XCSE
|20260703 15:47:02.947000
|13
|1649
|XCSE
|20260703 15:47:04.717000
|23
|1649
|XCSE
|20260703 15:47:04.717000
|1
|1649
|XCSE
|20260703 15:47:04.717000
|10
|1648
|XCSE
|20260703 15:47:04.736000
|28
|1650
|XCSE
|20260703 15:59:22.607000
|9
|1650
|XCSE
|20260703 15:59:22.607000
|29
|1650
|XCSE
|20260703 16:02:18.111000
|10
|1651
|XCSE
|20260703 16:03:57.211000
|40
|1652
|XCSE
|20260703 16:09:57.010000
|11
|1653
|XCSE
|20260703 16:09:58.948000
|17
|1653
|XCSE
|20260703 16:09:58.948000
|37
|1652
|XCSE
|20260703 16:10:01.800000
|19
|1653
|XCSE
|20260703 16:16:13.471000
|4
|1654
|XCSE
|20260703 16:16:13.474000
|21
|1654
|XCSE
|20260703 16:22:00.865000
|19
|1652
|XCSE
|20260703 16:22:00.890000
|10
|1652
|XCSE
|20260703 16:22:00.890000
|5
|1652
|XCSE
|20260703 16:27:59.401247
|1
|1652
|XCSE
|20260703 16:27:59.401247
|21
|1652
|XCSE
|20260703 16:27:59.401247
|18
|1652
|XCSE
|20260703 16:27:59.401247
|163
|1652
|XCSE
|20260703 16:27:59.401273
Attachment