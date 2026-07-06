HighCo : Déclaration mensuelle des droits de vote

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce

et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date d’arrêté des informations Nombre d’actions composant le capital Nombre d’actions

privées de droits de vote (*) Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**) Nombre de droits de vote exerçables 30 juin 2026 20 455 403 628 838 22 181 578 21 552 740 31 mai 2026 20 455 403 623 850 22 193 841 21 569 991 30 avril 2026 20 455 403 1 071 290 22 193 665 21 122 375 31 mars 2026 20 455 403 1 077 151 22 226 551 21 149 400 28 février 2026 20 455 403 1 071 028 22 226 551 21 155 523 31 janvier 2026 20 455 403 1 063 865 22 224 542 21 160 677 31 décembre 2025 20 455 403 1 061 579 22 227 905 21 166 326

(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.

(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.

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Prochain rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marges brutes trimestrielles

Marge Brute T2 et S1 2026 : Mercredi 22 juillet 2026

Marge Brute T3 et 9 mois 2026 : Mercredi 21 octobre 2026

Marge Brute 2026 : Mercredi 27 janvier 2027

Résultats

Résultats semestriels 2026 : Mercredi 9 septembre 2026

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2026, à 10h00 : Jeudi 10 septembre 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

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