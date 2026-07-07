







LEXIBOOK : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2026





Le document d’enregistrement universel au 31 mars 2026 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 6 juillet 2026, sous le numéro D.26-0514, conformément à l’article 212-13 4° du Règlement Général de l’AMF.





Ce document comprend notamment :

- le rapport financier annuel 2025-26 ;

- le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

- les rapports des commissaires aux comptes.









Le document d’enregistrement universel 2025-26 est également disponible sur le site internet de la Société à l’adresse https://www.lexibook.com/investors/financial-reports, ainsi que sur le site de l’AMF à l’adresse https://bdif.amf-france.org/fr?rechercheTexte=lexibook&typesInformation=VISA









Pièces jointes