Déclaration de Bombardier

MONTRÉAL, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier tient à féliciter son partenaire de longue date, Saab, qui a été choisi pour fournir le GlobalEye à la flotte d’avions d’alerte lointaine et de contrôle aéroportés (AEW&C) de l’OTAN. La plateforme Global de Bombardier constitue l’épine dorsale de cette solution, et nous sommes très fiers de jouer un rôle clé alors que ce programme continue de remporter un franc succès à travers le monde.

L’annonce d’aujourd’hui est le dernier exemple en date du choix de l’avion Bombardier Global 6500 par des gouvernements qui cherchent à moderniser leurs capacités de défense aérienne. Cet avion a fait ses preuves, il est polyvalent et son exploitation est plus économique que celle des anciennes plateformes commerciales. De plus, Bombardier Défense jouit d’une réputation mondiale de partenaire collaboratif et flexible.

Le choix du GlobalEye par l’OTAN souligne la valeur de tels partenariats dans les domaines de l’aérospatiale et de la défense, en particulier dans un contexte où les besoins évoluent rapidement. Bombardier est prête à apporter son soutien grâce à des avions éprouvés et à des capacités techniques de renommée mondiale.

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