Virtune listaa Virtune Hyperliquid ETP:n Nasdaq Tukholmaan ja Nasdaq Helsinkiin

Tukholma, 8. heinäkuuta 2026 – Virtune, ruotsalainen säännelty digitaalisten omaisuuserien varainhoitaja, ilmoittaa tänään Virtune Hyperliquid ETP:n listaamisesta Nasdaq Tukholmaan ja Nasdaq Helsinkiin.

Virtune on ruotsalainen varainhoitaja ja fyysisesti katettujen kryptopohjaisten pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) liikkeeseenlaskija. Vuonna 2023 tapahtuneen perustamisensa jälkeen Virtune on saavuttanut yli 160 000 sijoittajan luottamuksen ja hallinnoi nykyisin noin 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin varoja (AUM), mikä vahvistaa yhtiön asemaa yhtenä Euroopan johtavista säänneltyjen krypto-ETP:iden liikkeeseenlaskijoista. Yhtiöllä on yli 90 %:n markkinaosuus Nasdaq Nordicin krypto-ETN-markkinasta.

Virtune laajentaa nyt tuotevalikoimaansa listaamalla Virtune Hyperliquid ETP:n Nasdaq Tukholmaan ja Nasdaq Helsinkiin. Kaksoislistaus on jälleen yksi askel eteenpäin Virtunen tavoitteessa tarjota pohjoismaisille sijoittajille turvallisen, läpinäkyvän ja säännellyn tavan sijoittaa digitaalisiin omaisuuseriin.

Virtunen toimitusjohtaja Christopher Kock kommentoi:

"Hyperliquid on nopeasti noussut yhdeksi digitaalisten omaisuuserien kiinnostavimmista projekteista ja osoittaa vahvaa kysyntää ympärivuorokautiselle hajautetulle kaupankäynnille. Kryptomarkkinoiden kypsyessä tokenitaloudesta tulee yhä tärkeämpi tekijä sijoittajille. Hyperliquidin takaisinostomekanismi yhdistää HYPE-tokenin kysynnän alustan kasvuun ja aktiivisuuden, mikä tekee HYPE:sta erityisen kiinnostavan digitaalisen omaisuuserän. Olemme iloisia voidessamme tarjota tämän sijoitusmahdollisuuden fyysisesti katetun ETP:n kautta, joka on listattu Nasdaq Tukholmaan ja Nasdaq Helsinkiin."

Tietoa Virtune Hyperliquid ETP:stä

Virtune Hyperliquid ETP on fyysisesti katettu pörssinoteerattu tuote (ETP), joka tarjoaa sijoittajille turvallisen ja kustannustehokkaan tavan saada altistusta Hyperliquidille (HYPE). Tämä toteutetaan läpinäkyvän ja fyysisesti katetun rakenteen avulla, joka tarjoaa institutionaalisen tason turvallisuuden.

Virtune Hyperliquid ETP

Altistus Hyperliquidille (HYPE)

100 % fyysisesti katettu Hyperliquidilla (HYPE)

Vuotuinen hallinnointipalkkio: 0,95 %

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä: 7. heinäkuuta 2026

ISIN: SE0028425314

Nasdaq Stockholm

Kaupankäyntivaluutta: SEK

Ticker: VIRHYPE

Nasdaq Helsinki

Kaupankäyntivaluutta: EUR

Ticker: VIRHYPEE

Lue lisää tuotesivulta: https://www.virtune.com/product/hyperliquid

Tietoa Hyperliquidista

Hyperliquid on hajautettu lohkoketju ja kaupankäyntialusta, joka on suunniteltu digitaalisten omaisuuserien nopeaan ja tehokkaaseen kaupankäyntiin. Alusta hyödyntää on-chain-toimeksiantokirjaa (order book), tarjoaa alhaisen viiveen ja matalat transaktiokustannukset, mahdollistaen kaupankäynnin ympäri vuorokauden ilman perinteisiä välikäsiä.

Julkaisunsa jälkeen Hyperliquidista on kasvanut johtava hajautettu perpetual futures -kaupankäyntialusta, ja se kuuluu nykyisin kryptomarkkinoiden suurimpiin protokolliin kaupankäyntivolyymien ja protokollatuottojen perusteella. Merkittävä osa alustan tuotoista ohjataan niin kutsuttuun Assistance Fund -rahastoon, jota käytetään HYPE-tokenien takaisinostamiseen avoimilta markkinoilta. Tämä luo suoran yhteyden alustan aktiivisuuden ja HYPE-tokenin kysynnän välille.

Kaupankäyntialustan lisäksi Hyperliquid kehittyy laajemmaksi lohkoketjuekosysteemiksi HyperEVM:n avulla, mikä mahdollistaa hajautettujen sovellusten ja rahoituspalveluiden rakentamisen verkkoon. Hyperliquidin pitkän aikavälin tavoitteena on luoda maailmanlaajuinen, aina avoinna oleva rahoitusinfrastruktuuri, jossa digitaalisilla ja tokenisoiduilla omaisuuserillä voidaan käydä kauppaa ympäri vuorokauden nopeasti, läpinäkyvästi ja hajautetusti.

Lehdistöyhteydet

Christopher Kock

Toimitusjohtaja, Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, on ruotsalainen säännelty digitaalisten omaisuuserien varainhoitaja ja säännellyille eurooppalaisille pörsseille listattujen krypto-ETP-tuotteiden liikkeeseenlaskija.

Vahvan sääntelyn, strategisten kumppanuuksien ja kokeneen asiantuntijatiimin avulla Virtune tarjoaa sijoittajille pääsyn innovatiivisiin ja kehittyneisiin sijoitusratkaisuihin, jotka vastaavat globaalien digitaalisten omaisuuserien markkinoiden jatkuvasti kehittyvää toimintaympäristöä.

Kryptovaluuttasijoitukset ovat korkean riskin alaisia. Virtune ei anna sijoitusneuvoja. Sijoitukset tehdään omalla vastuulla. Arvopaperit voivat nousta tai laskea arvoltaan, eikä ole takeita sijoitetun pääoman palautumisesta. Lue esite, KID, ehdot osoitteesta www.virtune.com.