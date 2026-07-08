FLEURY MICHON : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 06 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1 545 titres
  • 33 346,29 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

  • 7 996 titres à l’achat pour un montant de 189 830,20 €
  • 7 039 titres à la vente pour un montant de 167 704,80 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

  • 550 transactions à l’achat
  • 529 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 395 titres
  • 33 683,21 €

Billy SALHA
Directeur Général

STATISTIQUES TRANSACTIONS 1er SEMESTRE 2026
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON

 AchatsVentes
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
TOTAL5507 996189 830,205297 039167 704,80
02/01/20262511 285,401125,40
05/01/2026321529,20324607,10
06/01/202625126,80436912,30
07/01/20265892 252,3071483 783,70
08/01/202661112 827,4036153,40
09/01/20263611 550,502251,10
12/01/2026103939 800,102250,20
13/01/202651122 781,70322554,10
14/01/20261124,905701 748,90
15/01/2026430748,001125,00
16/01/2026235864,601124,80
19/01/202651002 464,002641 580,70
20/01/20265411 018,306581 445,10
21/01/20263481 192,203832 090,70
22/01/20264511 269,90319473,10
23/01/202641122 781,6072626 528,80
26/01/2026516397,903451 124,90
27/01/20261124,90322547,80
28/01/20264511 268,001125,00
29/01/2026420497,40229722,10
30/01/20265842 074,10   
02/02/2026527664,707631 561,70
03/02/2026317420,1041313 261,80
04/02/2026326644,802511 279,80
05/02/20265511 270,601125,10
06/02/2026216396,90531773,40
09/02/202691874 570,90538937,80
10/02/20261124,807852 111,50
11/02/202651062 611,8041072 664,20
12/02/202691443 520,505451 108,80
13/02/2026211269,601124,60
16/02/20266491 195,401124,60
17/02/2026325610,102498,00
18/02/2026212293,90430736,50
19/02/202691263 085,90121152 836,50
20/02/202635122,70312296,30
23/02/2026335858,30429716,20
24/02/202671112 716,3041112 721,10
25/02/20261124,605812 009,80
26/02/20261124,80331771,80
27/02/202671353 310,20514346,80
02/03/2026631753,30325611,90
03/03/202641343 215,201124,30
04/03/2026433792,1036144,60
05/03/20265631 512,604581 397,70
06/03/20267511 225,406791 915,30
09/03/2026211265,604411 008,60
10/03/202693748 907,00411261,00
11/03/20264511 203,201123,80
12/03/202671954 450,005511 165,50
13/03/202691763 922,409501 122,00
16/03/202671302 861,10627602,10
17/03/20261122,0010691 540,40
18/03/2026424540,20312272,60
19/03/2026328627,201122,40
20/03/2026311246,40312271,00
23/03/2026211246,60317384,20
24/03/20267541 239,9081924 459,60
25/03/20263481 094,405821 906,20
26/03/20263441 003,401123,00
27/03/20265912 053,20439880,70
30/03/20265962 117,2026134,80
31/03/202671162 554,30332707,80
01/04/20267881 926,602244,10
02/04/2026440878,50323506,40
07/04/20265771 670,9091112 444,00
08/04/2026537827,80141603 610,20
09/04/202661523 392,7081764 030,40
10/04/2026231691,50414315,00
13/04/2026231688,3028178,40
14/04/20261122,00211246,00
15/04/2026326579,606932 106,70
16/04/2026416356,80326584,80
17/04/2026216353,805491 097,80
20/04/20261122,20433745,40
21/04/20261122,804932 120,40
22/04/20266641 443,5092726 286,00
23/04/20261122,201122,20
24/04/2026223508,40223510,60
27/04/2026331691,401122,40
28/04/2026216355,20216356,70
29/04/2026218396,20218397,90
30/04/202627154,608801 772,00
04/05/2026225552,90313292,50
05/05/202691312 853,40433721,00
06/05/20261121,8091533 380,60
07/05/2026336788,801122,30
08/05/2026161523 441,10134129 573,70
11/05/2026211243,304611 360,30
12/05/2026211244,00431692,00
13/05/20262244,702245,00
14/05/2026231685,502245,00
15/05/2026231682,00431688,00
18/05/20263511 125,9061814 119,90
19/05/20262521 150,00321480,90
20/05/20262511 117,80526584,80
21/05/20261122,10526576,60
22/05/20265521 143,702245,00
25/05/20261122,00211244,00
26/05/20261122,508912 041,30
27/05/20261122,401122,40
28/05/20261122,5051593 571,70
29/05/20261122,501544310 308,40
01/06/20264541 310,806761 866,70
02/06/2026434819,4071122 735,90
03/06/2026226639,4051012 494,40
04/06/2026426647,504511 275,00
05/06/20265511 273,602511 289,80
08/06/202610802 012,60101914 942,10
09/06/2026131644 235,00226673,60
10/06/202671072 685,70111343 413,60
11/06/20266852 236,50102105 545,30
12/06/20267862 168,305872 233,00
15/06/20262667916 447,001028670,50
16/06/2026723549,603561 354,80
17/06/202639215,205521 256,10
18/06/202641012 419,20216385,70
19/06/20265721 727,501124,00
22/06/20265561 333,90211262,90
23/06/202661012 387,405962 294,40
24/06/2026226613,701123,70
25/06/202691473 425,101123,70
26/06/202671453 317,9035115,10
29/06/2026173116 840,40527611,50
30/06/20261121,8051062 340,20

Pièce jointe


Attachments

Bilan semestriel et Statistitques transactions contrat liquidité 1er semestre 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 