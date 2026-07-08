FLEURY MICHON : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 06 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 545 titres
- 33 346,29 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
- 7 996 titres à l’achat pour un montant de 189 830,20 €
- 7 039 titres à la vente pour un montant de 167 704,80 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 550 transactions à l’achat
- 529 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 395 titres
- 33 683,21 €
Billy SALHA
Directeur Général
STATISTIQUES TRANSACTIONS 1er SEMESTRE 2026
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON
|Achats
|Ventes
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|TOTAL
|550
|7 996
|189 830,20
|529
|7 039
|167 704,80
|02/01/2026
|2
|51
|1 285,40
|1
|1
|25,40
|05/01/2026
|3
|21
|529,20
|3
|24
|607,10
|06/01/2026
|2
|5
|126,80
|4
|36
|912,30
|07/01/2026
|5
|89
|2 252,30
|7
|148
|3 783,70
|08/01/2026
|6
|111
|2 827,40
|3
|6
|153,40
|09/01/2026
|3
|61
|1 550,50
|2
|2
|51,10
|12/01/2026
|10
|393
|9 800,10
|2
|2
|50,20
|13/01/2026
|5
|112
|2 781,70
|3
|22
|554,10
|14/01/2026
|1
|1
|24,90
|5
|70
|1 748,90
|15/01/2026
|4
|30
|748,00
|1
|1
|25,00
|16/01/2026
|2
|35
|864,60
|1
|1
|24,80
|19/01/2026
|5
|100
|2 464,00
|2
|64
|1 580,70
|20/01/2026
|5
|41
|1 018,30
|6
|58
|1 445,10
|21/01/2026
|3
|48
|1 192,20
|3
|83
|2 090,70
|22/01/2026
|4
|51
|1 269,90
|3
|19
|473,10
|23/01/2026
|4
|112
|2 781,60
|7
|262
|6 528,80
|26/01/2026
|5
|16
|397,90
|3
|45
|1 124,90
|27/01/2026
|1
|1
|24,90
|3
|22
|547,80
|28/01/2026
|4
|51
|1 268,00
|1
|1
|25,00
|29/01/2026
|4
|20
|497,40
|2
|29
|722,10
|30/01/2026
|5
|84
|2 074,10
|02/02/2026
|5
|27
|664,70
|7
|63
|1 561,70
|03/02/2026
|3
|17
|420,10
|4
|131
|3 261,80
|04/02/2026
|3
|26
|644,80
|2
|51
|1 279,80
|05/02/2026
|5
|51
|1 270,60
|1
|1
|25,10
|06/02/2026
|2
|16
|396,90
|5
|31
|773,40
|09/02/2026
|9
|187
|4 570,90
|5
|38
|937,80
|10/02/2026
|1
|1
|24,80
|7
|85
|2 111,50
|11/02/2026
|5
|106
|2 611,80
|4
|107
|2 664,20
|12/02/2026
|9
|144
|3 520,50
|5
|45
|1 108,80
|13/02/2026
|2
|11
|269,60
|1
|1
|24,60
|16/02/2026
|6
|49
|1 195,40
|1
|1
|24,60
|17/02/2026
|3
|25
|610,10
|2
|4
|98,00
|18/02/2026
|2
|12
|293,90
|4
|30
|736,50
|19/02/2026
|9
|126
|3 085,90
|12
|115
|2 836,50
|20/02/2026
|3
|5
|122,70
|3
|12
|296,30
|23/02/2026
|3
|35
|858,30
|4
|29
|716,20
|24/02/2026
|7
|111
|2 716,30
|4
|111
|2 721,10
|25/02/2026
|1
|1
|24,60
|5
|81
|2 009,80
|26/02/2026
|1
|1
|24,80
|3
|31
|771,80
|27/02/2026
|7
|135
|3 310,20
|5
|14
|346,80
|02/03/2026
|6
|31
|753,30
|3
|25
|611,90
|03/03/2026
|4
|134
|3 215,20
|1
|1
|24,30
|04/03/2026
|4
|33
|792,10
|3
|6
|144,60
|05/03/2026
|5
|63
|1 512,60
|4
|58
|1 397,70
|06/03/2026
|7
|51
|1 225,40
|6
|79
|1 915,30
|09/03/2026
|2
|11
|265,60
|4
|41
|1 008,60
|10/03/2026
|9
|374
|8 907,00
|4
|11
|261,00
|11/03/2026
|4
|51
|1 203,20
|1
|1
|23,80
|12/03/2026
|7
|195
|4 450,00
|5
|51
|1 165,50
|13/03/2026
|9
|176
|3 922,40
|9
|50
|1 122,00
|16/03/2026
|7
|130
|2 861,10
|6
|27
|602,10
|17/03/2026
|1
|1
|22,00
|10
|69
|1 540,40
|18/03/2026
|4
|24
|540,20
|3
|12
|272,60
|19/03/2026
|3
|28
|627,20
|1
|1
|22,40
|20/03/2026
|3
|11
|246,40
|3
|12
|271,00
|23/03/2026
|2
|11
|246,60
|3
|17
|384,20
|24/03/2026
|7
|54
|1 239,90
|8
|192
|4 459,60
|25/03/2026
|3
|48
|1 094,40
|5
|82
|1 906,20
|26/03/2026
|3
|44
|1 003,40
|1
|1
|23,00
|27/03/2026
|5
|91
|2 053,20
|4
|39
|880,70
|30/03/2026
|5
|96
|2 117,20
|2
|6
|134,80
|31/03/2026
|7
|116
|2 554,30
|3
|32
|707,80
|01/04/2026
|7
|88
|1 926,60
|2
|2
|44,10
|02/04/2026
|4
|40
|878,50
|3
|23
|506,40
|07/04/2026
|5
|77
|1 670,90
|9
|111
|2 444,00
|08/04/2026
|5
|37
|827,80
|14
|160
|3 610,20
|09/04/2026
|6
|152
|3 392,70
|8
|176
|4 030,40
|10/04/2026
|2
|31
|691,50
|4
|14
|315,00
|13/04/2026
|2
|31
|688,30
|2
|8
|178,40
|14/04/2026
|1
|1
|22,00
|2
|11
|246,00
|15/04/2026
|3
|26
|579,60
|6
|93
|2 106,70
|16/04/2026
|4
|16
|356,80
|3
|26
|584,80
|17/04/2026
|2
|16
|353,80
|5
|49
|1 097,80
|20/04/2026
|1
|1
|22,20
|4
|33
|745,40
|21/04/2026
|1
|1
|22,80
|4
|93
|2 120,40
|22/04/2026
|6
|64
|1 443,50
|9
|272
|6 286,00
|23/04/2026
|1
|1
|22,20
|1
|1
|22,20
|24/04/2026
|2
|23
|508,40
|2
|23
|510,60
|27/04/2026
|3
|31
|691,40
|1
|1
|22,40
|28/04/2026
|2
|16
|355,20
|2
|16
|356,70
|29/04/2026
|2
|18
|396,20
|2
|18
|397,90
|30/04/2026
|2
|7
|154,60
|8
|80
|1 772,00
|04/05/2026
|2
|25
|552,90
|3
|13
|292,50
|05/05/2026
|9
|131
|2 853,40
|4
|33
|721,00
|06/05/2026
|1
|1
|21,80
|9
|153
|3 380,60
|07/05/2026
|3
|36
|788,80
|1
|1
|22,30
|08/05/2026
|16
|152
|3 441,10
|13
|412
|9 573,70
|11/05/2026
|2
|11
|243,30
|4
|61
|1 360,30
|12/05/2026
|2
|11
|244,00
|4
|31
|692,00
|13/05/2026
|2
|2
|44,70
|2
|2
|45,00
|14/05/2026
|2
|31
|685,50
|2
|2
|45,00
|15/05/2026
|2
|31
|682,00
|4
|31
|688,00
|18/05/2026
|3
|51
|1 125,90
|6
|181
|4 119,90
|19/05/2026
|2
|52
|1 150,00
|3
|21
|480,90
|20/05/2026
|2
|51
|1 117,80
|5
|26
|584,80
|21/05/2026
|1
|1
|22,10
|5
|26
|576,60
|22/05/2026
|5
|52
|1 143,70
|2
|2
|45,00
|25/05/2026
|1
|1
|22,00
|2
|11
|244,00
|26/05/2026
|1
|1
|22,50
|8
|91
|2 041,30
|27/05/2026
|1
|1
|22,40
|1
|1
|22,40
|28/05/2026
|1
|1
|22,50
|5
|159
|3 571,70
|29/05/2026
|1
|1
|22,50
|15
|443
|10 308,40
|01/06/2026
|4
|54
|1 310,80
|6
|76
|1 866,70
|02/06/2026
|4
|34
|819,40
|7
|112
|2 735,90
|03/06/2026
|2
|26
|639,40
|5
|101
|2 494,40
|04/06/2026
|4
|26
|647,50
|4
|51
|1 275,00
|05/06/2026
|5
|51
|1 273,60
|2
|51
|1 289,80
|08/06/2026
|10
|80
|2 012,60
|10
|191
|4 942,10
|09/06/2026
|13
|164
|4 235,00
|2
|26
|673,60
|10/06/2026
|7
|107
|2 685,70
|11
|134
|3 413,60
|11/06/2026
|6
|85
|2 236,50
|10
|210
|5 545,30
|12/06/2026
|7
|86
|2 168,30
|5
|87
|2 233,00
|15/06/2026
|26
|679
|16 447,00
|10
|28
|670,50
|16/06/2026
|7
|23
|549,60
|3
|56
|1 354,80
|17/06/2026
|3
|9
|215,20
|5
|52
|1 256,10
|18/06/2026
|4
|101
|2 419,20
|2
|16
|385,70
|19/06/2026
|5
|72
|1 727,50
|1
|1
|24,00
|22/06/2026
|5
|56
|1 333,90
|2
|11
|262,90
|23/06/2026
|6
|101
|2 387,40
|5
|96
|2 294,40
|24/06/2026
|2
|26
|613,70
|1
|1
|23,70
|25/06/2026
|9
|147
|3 425,10
|1
|1
|23,70
|26/06/2026
|7
|145
|3 317,90
|3
|5
|115,10
|29/06/2026
|17
|311
|6 840,40
|5
|27
|611,50
|30/06/2026
|1
|1
|21,80
|5
|106
|2 340,20
Pièce jointe