Top Aces finalise l'acquisition de Select Global International

MONTRÉAL, 08 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Inc. (« Top Aces »), le chef de file mondial de la formation opérationnelle avancée au combat en vol, annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Select Global International (« SGI »), une société canadienne du secteur de la défense spécialisée dans la formation des pilotes de chasse sur simulateur pour l’Aviation royale canadienne (« ARC »).

Cette transaction, annoncée initialement le 11 juin 2026, combine l’expertise de SGI en matière de simulation de vol synthétique haute-fidélité aux plus de 20 ans d’expérience de Top Aces en formation opérationnelle avancée en vol réel. Cette expertise combinée positionne idéalement Top Aces pour soutenir la transition de l’ARC vers la capacité d’opérer des avions de chasse de cinquième génération, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la Modernisation organisationnelle de l’infrastructure d’entraînement opérationnel (MOIEO).

À propos de Top Aces

Fondée en 2000 par d'anciens pilotes d’appareils CF-18 de l'Aviation royale canadienne, Top Aces offre une formation de combat avancée en vol réel aux Forces armées canadiennes ainsi qu'aux forces aériennes de l'OTAN et des pays alliés du monde entier. Forte d'un bilan de sécurité exceptionnel de plus de 150 000 heures de vol sans accident, Top Aces exploite la plus grande flotte au monde d'avions de chasse tactiques commerciaux, incluant les seuls appareils F-16 exploités par une société privée. S'appuyant sur un engagement sans faille envers la sécurité, la crédibilité et le réalisme opérationnel, Top Aces dispense une formation essentielle à la mission, fondée sur une expérience concrète, préparant ainsi les forces alliées à opérer contre des menaces sophistiquées de capacité quasi-égales dans un environnement de plus en plus complexe et contesté. L'expérience compte. Pour en savoir plus, consultez le site www.topaces.com.

À propos de Select Global International

Select Global International est une entreprise canadienne du secteur de la défense, spécialisée dans la formation des pilotes de chasse sur simulateur et les solutions d'entraînement synthétique pour l'Aviation royale canadienne. Fondée en 2013, SGI emploie des pilotes instructeurs chevronnés sur les appareils CF-18 et possédant une vaste expérience opérationnelle et de leadership.

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Erin Black

Directrice des communications corporatives et du marketing, Top Aces

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