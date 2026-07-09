Coro expandiert in den DACH-Markt durch eine Vertriebspartnerschaft mit QBS Software

NEW YORK, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coro , eine weltweit führende Cybersicherheitsplattform, die speziell für Unternehmen mit schlanken IT-Teams entwickelt wurde, gab heute eine Vertriebspartnerschaft mit der QBS Software GmbH bekannt, einem der größten Value-Added-Distributoren für Unternehmenssoftware in der EMEA-Region. Im Rahmen der Vereinbarung wird QBS Software die Coro-Plattform unter der Marke Prianto – der etablierten Value-Added-Vertriebsmarke von QBS Software in der Region – an Wiederverkäufer im DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) anbieten.

Die Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt bei der Expansion von Coro in der EMEA-Region dar und erschließt mit der KI-basierten Cybersicherheitsplattform des Unternehmens einen neuen Vertriebspartnerkreis in einem der größten Märkte Europas. Coro vereint Endpunkt-, E-Mail-, Netzwerk- und Cloud-Sicherheit in einer einzigen, vollständig KI-automatisierten Plattform, die auf dem „One Agent“-Ansatz basiert. Damit ersetzt das Unternehmen fragmentierte Sicherheitstools durch einen einheitlichen Schutz, der die betriebliche Komplexität reduziert, ohne dass zusätzliches IT-Personal erforderlich ist – was es zur idealen Lösung für mittelständische Unternehmen mit begrenzten Ressourcen und schlanken IT-Teams macht, die einen Großteil der DACH-Landschaft ausmachen.

Über die Marke Prianto wird QBS Software seine Vertriebspartner mit gezielter Vertriebsunterstützung, technischem Pre-Sales-Know-how und professionellen Dienstleistungen ausstatten, damit diese Coro bei ihrem Kundenstamm souverän positionieren und implementieren können.

„Die DACH-Region ist ein Schwerpunktmarkt für die Expansion von Coro in der EMEA-Region, und QBS Software ist genau der richtige Partner, um uns dabei zu unterstützen, diesen Markt zu erschließen. Die engen Beziehungen von Prianto zu Resellern und die starken Fähigkeiten im Bereich des Value-Added-Distributionsgeschäfts verschaffen uns die nötige Reichweite im Vertriebskanal, um die einheitliche Cybersicherheitsplattform von Coro bei mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einzuführen, die ihre Sicherheit effizient ausbauen möchten – ohne dabei die Komplexität zu erhöhen oder zusätzliches Personal einzustellen.“ — Ingo Schäfer , Vice President EMEA, Coro

„Auf dem DACH-Markt steigt die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen, die sowohl umfassend als auch betrieblich einfach zu handhaben sind – insbesondere bei mittelständischen Unternehmen mit kleinen IT-Teams. Coro erfüllt genau diesen Bedarf. Mit Prianto bieten wir unseren Vertriebspartnern ein leistungsstarkes, skalierbares Sicherheitsangebot, das sich leicht vermarkten und implementieren lässt, und wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft in der gesamten Region auszubauen.“ – Thomas Krause , Director Business Unit Security, QBS Software

Über Coro

Coro ist eine weltweit führende Cybersicherheitsplattform, die speziell für Unternehmen mit schlanken IT-Teams entwickelt wurde. Coro bietet umfassenden Schutz durch eine einheitliche, integrierte Plattform, die Endpunkt-, E-Mail-, Netzwerk- und Cloud-Sicherheit vereint. Die Lösung ersetzt fragmentierte Sicherheitstools durch einen einheitlichen, automatisierten Schutz, der den Betrieb vereinfacht, Sicherheitslücken schließt und Kosten sowie den Betriebsaufwand senkt, ohne dass das IT-Personal aufgestockt werden muss. Durch die automatische Erkennung und Behebung von Sicherheitsbedrohungen ermöglicht Coro Unternehmen und ihren Vertriebspartnern, ihre Sicherheit effizient und nachhaltig zu skalieren. Das Unternehmen wurde in die Deloitte Technology Fast 500 aufgenommen und drei Jahre in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas ausgezeichnet.

Mehr erfahren: https://www.coro.net

Über QBS Software

QBS Software betreibt die weltweit größte Plattform für den Vertrieb von Unternehmenssoftware und verbindet über 12.500 SaaS- und Softwareanbieter mit Wiederverkäufern auf der ganzen Welt. QBS ist sowohl auf den Vertrieb von Nischenlösungen als auch auf die Value-Added-Distribution spezialisiert, vereinfacht die Beschaffung und ermöglicht es Partnern, sich auf ihr Geschäftswachstum zu konzentrieren. Nach der strategischen Übernahme der Prianto Group wurde QBS zu einem der größten Mehrwert-Distributoren für Unternehmenssoftware in der EMEA-Region. QBS Software zeichnet sich durch ein unübertroffenes Engagement für den Channel aus und unterstützt seine Partner ausschließlich mit Vertriebsunterstützung, technischer Beratung vor dem Verkauf sowie professionellen Dienstleistungen. Mit einem Team von insgesamt über 450 Fachkräften und wiederkehrenden Umsätzen von mehr als 700 Millionen US-Dollar definiert QBS den Softwarevertrieb in der gesamten EMEA-Region neu.

Mehr erfahren: www.qbssoftware.com

Contacts

Shifali Erasmus

Coro@cracklepr.com

510.565.5655