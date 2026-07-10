La constellation EarthDaily entre en phase d’exploitation commerciale avec le succès du lancement III

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily a annoncé aujourd’hui avoir établi avec succès un premier contact avec le satellite EDC-08 après son lancement à bord de la mission Transporter-17 de SpaceX le 7 juillet. Ce lancement, qui constitue le troisième déploiement (« Launch III ») de la constellation EarthDaily, permet au système d’atteindre le nombre de satellites requis pour le démarrage des opérations commerciales.

Comme chacun des satellites de la constellation EarthDaily, EDC-08 embarque 16 imageurs collectant des données dans 22 bandes spectrales. Cette configuration confère au système la profondeur spectrale et la capacité d’imagerie nécessaires pour fournir des mesures cohérentes et comparables à travers les régions, les saisons et le temps.

Cette annonce fait suite au déploiement, en mai dernier, des satellites EDC-02 à EDC-07, qui poursuivent actuellement leur phase de mise en service et commencent à transmettre leurs premières images. Diffusées en parallèle du communiqué d’aujourd’hui, ces images offrent un premier aperçu des performances de plusieurs satellites de la constellation.

« L’arrivée d’EDC-08 en orbite et l’établissement du premier contact constituent une nouvelle étape importante dans le déploiement méthodique de la constellation EarthDaily », a déclaré Don Osborne, directeur général d’EarthDaily. « Avec huit satellites désormais en orbite, dont sept en cours de mise en service, et les premières images provenant du lancement de mai, le système fonctionne conformément à nos attentes. »

Les nouvelles images publiées illustrent le niveau de cohérence et de détail pour lequel la constellation EarthDaily a été conçue. Bien que les travaux d’étalonnage et de validation se poursuivent, ils démontrent déjà la capacité de plusieurs satellites à alimenter un système de mesure commun, conçu pour assurer une surveillance fiable de vastes zones ainsi qu’une analyse reproductible à grande échelle grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning.

« La constellation EarthDaily a été conçue autour d’un principe fondamental : la cohérence des données », a ajouté M. Osborne. « Les variations liées aux conditions atmosphériques, à la géométrie d’observation ou à l’étalonnage des capteurs peuvent introduire du bruit qui s’amplifie dans les analyses de séries temporelles et réduit la fiabilité des données dans les flux de travail reposant sur l’IA. EarthDaily traite cette problématique à l’échelle du système grâce à un contrôle rigoureux de l’étalonnage géométrique et radiométrique, à des rapports signal/bruit élevés et à un alignement spectral avec les archives Sentinel et Landsat. Cela contribue à garantir que les données produites sont prêtes à être utilisées dans toute application d’IA dédiée à l’observation de la Terre et que les changements détectés correspondent à des événements réels. »

Conçue spécifiquement pour la détection des changements sur de vastes territoires, la constellation EarthDaily vise à fournir une mesure quotidienne, calibrée et cohérente à l’échelle mondiale de l’état de la planète. Les images EDC, optimisées pour l’analyse de séries temporelles et leur intégration directe dans des flux de travail basés sur l’IA, sont conçues pour fonctionner avec les outils automatisés d’analyse des changements développés par EarthDaily. Ceux-ci permettent d’identifier des évolutions significatives sur de larges zones, qu’il s’agisse d’aéronefs et de navires dans les ports, de routes ou d’infrastructures, et d’aider les utilisateurs à déterminer où concentrer leur attention en priorité.

Cette approche fait évoluer l’observation de la Terre au-delà de la simple imagerie statique pour la transformer en une intelligence orientée vers la prise de décision. Alors qu’EDC-08 rejoint l’orbite et que d’autres satellites se préparent à être lancés, chaque nouvelle étape rapproche la constellation de son objectif : assurer une couverture terrestre mondiale quotidienne, sous la forme d’une couche de mesure continue permettant de surveiller les changements à grande échelle dans des domaines tels que la défense et la sécurité, l’agriculture, les ressources naturelles, la résilience climatique et les infrastructures.

À propos d’EarthDaily

EarthDaily est une entreprise mondiale d’observation de la Terre spécialisée dans la fourniture de données et d’analyses de qualité scientifique, conçues pour la détection de changements à grande échelle et l’aide à la décision fondée sur le renseignement. Avec la constellation EarthDaily, la société pose les bases d’une intelligence géospatiale mondiale cohérente et quotidienne, destinée à soutenir les gouvernements et les entreprises opérant dans des environnements complexes et à fort impact.

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