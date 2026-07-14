Rogers Sugar Inc. : Appel conférence – Résultats du 3e trimestre 2026

MONTRÉAL, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (RSI) tiendra une téléconférence pour discuter des résultats de son troisième trimestre 2026, jeudi le 6 août 2026 à 8h00 (heure de l’est).

L’appel sera présidé par M. Michael Walton, Chef de la direction et M. Jean-Sébastien Couillard, Chef de la direction financière.

Si vous désirez participer, veuillez composer le 1-800-717-1738. Un enregistrement de la téléconférence sera accessible peu de temps après, en composant le 1-888-660-6264, code d’accès 36133#. Cet enregistrement sera disponible jusqu’au 6 septembre 2026.

La discussion ainsi qu’une présentation seront accessibles en ligne à l’adresse suivante :

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=7DF66E07-DBBE-4110-8FCE-C43EC2AFF276&LangLocaleID=1033

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