ZetaDisplay übernimmt die SaaS-Plattform retailmediatools

MALMÖ, ZETADISPLAY AB (PUBL) – 14 Juli 2026

ZetaDisplay hat retailmediatools übernommen, eine Retail-Media Infrastructure-as-a-Service Plattform. Mit der Akquisition baut ZetaDisplay seine Position als Full-Service-Anbieter für digital Signage weiter am Retail Media Markt aus. Durch den Zusammenschluss entsteht das erste vollständig integrierte, händlereigene Retail-Media-Ökosystem, das Werbeflächen im stationären Handel mit digitalen Kanälen verbindet. So erhalten Händler die vollständige Kontrolle über ihre Retail-Media-Aktivitäten.

Die Kombination vereint die Erfahrung von ZetaDisplay im Betrieb von mehr als 125.000 digitalen Screens mit der modularen, API-First-Plattform von retailmediatools. Gemeinsam entsteht ein vollständiger Retail-Media-Stack, der Ad Serving, Kampagnenmanagement, den Aufbau von First-Party-Audiences sowie die Ausspielung von Kampagnen im Store umfasst.

retailmediatools wurde 2021 in Berlin gegründet und ermöglicht Retailern, ihr eigenes Retail-Media-Business aufzubauen, zu betreiben und zu skalieren, ohne die Kontrolle über ihre Daten, Werbekunden oder ihr Mediengeschäft abzugeben. Die Plattform basiert auf einer Microservices-, API-First-, Cloud-Native-SaaS- und Headless Architektur (MACH). Händler können einzelne Module oder eine vollständige End-to-End-Lösung nutzen, die sich nahtlos in die bestehende IT-System-Landschaft integrieren lässt.

Gemeinsam machen ZetaDisplay und retailmediatools Omnichannel-Potenziale nutzbar, die viele Händler bisher nicht vollständig ausschöpfen konnten. Während sich Retail Media Netzwerke bisher vor allem auf digitale Kanäle konzentrierten, verbindet das gemeinsame Angebot Online-Werbung mit der Ausspielung im stationären Handel. Werbetreibende können Kunden damit vom Smartphone und E-Commerce bis direkt an den Point of Purchase erreichen.

retailmediatools unterstützt bereits führende Handelsunternehmen in Europa, darunter die finnische Handelsgruppe SOK sowie Rossmann, eine der größten Drogerieketten Europas.

Daniel Nergård, CEO von ZetaDisplay, sagt:

„Mit dieser Übernahme erwerben wir nicht nur Technologie. Wir beschleunigen eine grundlegende kommerzielle Transformation. Retail Media bietet stationären Händlern eine der größten Chancen, bestehende Assets in skalierbare Erlösquellen zu verwandeln. Mit der Weiterentwicklung des Marktes benötigen die Retailer Lösungen, mit denen sie die Kontrolle über ihre Daten, ihre Beziehungen mit Werbekunden und ihre Werbeeinnahmen behalten.

Indem wir die Expertise von ZetaDisplay im Bereich Digital Signage mit der Retail-Media-Orchestrierungsplattform von retailmediatools verbinden, schaffen wir einen neuen Standard für vernetzte Retail-Media-Ökosysteme. Gemeinsam unterstützen wir Händler dabei, erstklassige Retail-Media-Netzwerke aufzubauen, zu betreiben und erfolgreich zu monetarisieren. So verbinden wir digitale Kanäle mit dem Einkauf im Store und schaffen messbaren Mehrwert für ihr Geschäft.“

Magnus Aufschild, Gründer und Chief Product Officer von retailmediatools, ergänzt:

„Wir haben retailmediatools mit dem Ziel gegründet, Händlern die Technologie an die Hand zu geben, mit der sie ihr eigenes Retail-Media-Geschäft aufbauen und betreiben können, ohne Kompromisse bei Flexibilität oder Kontrolle eingehen zu müssen.

Mit der Weiterentwicklung des Marktes ist jedoch eine Herausforderung immer deutlicher geworden: Der TechnologyStack ist stark fragmentiert. Hardware, Kampagnenmanagement, Contentmanagement, Zielgruppen- und Performance Daten befinden sich traditionell in unterschiedlichen Systemen. Das macht Retail Media komplexer, als es sein müsste.

Unsere modulare API-First-Architektur wurde so entwickelt, dass sie sich nahtlos in bestehende IT System Landschaft integrieren lässt. Retailer können ihre Retail-Media-Aktivitäten so Schritt für Schritt und in ihrem eigenen Tempo ausbauen. Mit ZetaDisplay können wir diese Vision nun fortführen. Durch die Kombination unserer Plattform mit der Enterprise-Expertise von ZetaDisplay im Bereich Digital Signage erhalten Retailer einen strategischen Partner, der den gesamten Prozess von der Kampagnenerstellung über die Ausspielung im Store bis hin zur Erfolgsmessung in einer integrierten Retail-Media-Plattform verbindet.

Gemeinsam werden wir die Plattform kontinuierlich weiterentwickeln, ihre Funktionen für Zielgruppenmanagement und Attribution ausbauen und Händlern die Infrastruktur bereitstellen, die sie benötigen, um ihr Retail-Media-Geschäft langfristig erfolgreich weiterzuentwickeln.”

retailmediatools wird auch künftig unter der bestehenden Marke auftreten. Sämtliche Roadmap-Zusagen bleiben bestehen. Das Unternehmen unterstützt Retailer in Europa und Lateinamerika, die ihre First-Party-Daten selbst kontrollieren und ihre Retail-Media-Strategie mit einer API-First Retail Media Infrastruktur zukunftssicher aufstellen möchten.





Über retailmediatools

retailmediatools ist eine hardwareunabhängige Retail-Media-Infrastructure-as-a-Service-Plattform, die Retailern den Aufbau und die Skalierung ihres Retail-Media-Business ermöglicht. Die modulare Plattform basiert auf den MACH-Prinzipien – Microservices, API-First, Cloud Native SaaS und Headless – und umfasst Ad Serving, Self-Service-Kampagnenmanagement, den Aufbau von First-Party-Audiences, Echtzeit-Reporting sowie Promotion-Tools. Zu den Kunden zählen Rossmann, S Group, Flink, Thalia und Fressnapf. Weitere Informationen unter retailmediatools.com.

Über ZetaDisplay

ZetaDisplay ist ein Full-Service-Anbieter für Digital Signage und treibt die Entwicklung digitaler Kommunikation in physischen Umgebungen voran. Als Full-Solution-Partner vereinfacht das Unternehmen, wie Enterprise-Unternehmen digitale Kommunikation entwickeln, steuern und skalieren. Grundlage dafür ist ein Managed-Service-Modell, das eigene Software, strategische Beratung, Hardware, Systemintegration und Lifecycle Services miteinander verbindet. Mit der unternehmenseigenen Software Engage Suite realisiert ZetaDisplay skalierbare und nachhaltige Lösungen, die messbare Erfolge im Handel, in der Systemgastronomie (QSR), im öffentlichen Sektor und im Corporate-Bereich schaffen. Zu den Kunden zählen Coop Norge, Spar Austria Group, Greggs, Fielmann, Arlanda Express, KFC und Volvo. Weitere Informationen unter zetadisplay.com.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Daniel Nergård, ZetaDisplay, CEO

Telefon: +46 73 633 57 00

E-Mail: Daniel.nergard@zetadisplay.com

Claes Pedersen, ZetaDisplay, CFO

Telefon: +45 23-68 86 58

E-Mail: claes.pedersen@zetadisplay.com

Magnus Aufschild, Founder, retailmediatools GmbH

Telefon: +49 160 2258063

E-Mail: magnus@retailmediatools.com

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