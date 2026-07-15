Swedish press release from SDR

Investor News

15 July 2026

With reference to Investor News 4 July 2026; "IT security incident in North Media’s Swedish subsidiary SDR", SDR has today released the following to the Swedish press.

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SDR bekräftar personuppgiftsincident efter ransomwareattack – medarbetarna har informerats, driften påverkas inte

Den tekniska undersökningen efter ransomwareattacken mot SDR har bekräftat en personuppgiftsincident. SDR har informerat medarbetarna, verksamheten är inte påverkad och arbetet med att identifiera de berörda fortsätter.

Den 2 juli 2026 konstaterade SDR en attack mot företagets it-miljö. De berörda systemen isolerades och stängdes omedelbart ned för att begränsa incidenten och skydda företagets data. De säkerhetsåtgärder som vidtogs har bidragit till att begränsa incidentens omfattning, och företagets verksamhet är inte påverkad. Personuppgiftsincidenten har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och polisen.

Den efterföljande tekniska undersökningen har bekräftat att data i samband med ransomwareattacken har kopierats från företagets it-miljö. Undersökningen visar att de kopierade uppgifterna omfattar information om nuvarande och tidigare medarbetare, däribland namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer och löneuppgifter. Det är ännu inte möjligt att slutligt fastställa hur många personer som är berörda, och arbetet med att identifiera berörda personer fortsätter.

SDR har i dag informerat sina medarbetare om personuppgiftsincidenten. De medarbetare som kan vara berörda kontaktas med ytterligare information om sin konkreta situation, de möjliga konsekvenserna och de försiktighetsåtgärder de kan vidta för att skydda sig mot bland annat identitetsstöld, nätfiske och andra former av bedrägeri. Informationen har även publicerats på företagets webbplats. SDR har samtidigt inrättat en kontaktfunktion där medarbetare och andra berörda personer kan få svar på frågor och rådgivning om incidenten.

”Vi beklagar djupt situationen och den oro och osäkerhet som den medför för våra många medarbetare. Därför har det varit avgörande för oss att snabbt och öppet informera dem om det vi vet, samtidigt som vi fortsätter arbetet med att skapa oss en bättre bild av situationen. Vår prioritering är att stötta de personer som kan vara berörda. Samtidigt gör vi allt vi kan för att skydda våra system och säkerställa en stabil drift för våra kunder”, säger Henrik Olsson, verkställande direktör för SDR.

Sedan incidenten konstaterades har SDR arbetat nära med ägarbolaget North Media AS:s it-säkerhetsexperter och externa cybersäkerhetsspecialister för att utreda incidenten, begränsa konsekvenserna och stärka säkerheten i företagets it-miljö.

Som en del i ransomewareattacken har SDR mottagit ett krav på betalning av en hög lösensumma. SDR har beslutat att inte betala den.

” Vi kan inte ge vika för utpressning. SDR finansierar inte organiserad cyberbrottslighet. Den här typen av kriminalitet drabbar allt fler företag, myndigheter och vanliga människor, och den ska bekämpas. Vi lägger våra resurser på att stötta de personer som kan vara berörda, begränsa konsekvenserna av personuppgiftsincidenten och fortsätta arbetet med att stärka it-säkerheten.”, säger Henrik Olsson.

SDR har för närvarande ingen kännedom om de kopierade uppgifterna har offentliggjorts eller använts på annat sätt. Företaget följer utvecklingen noga i samarbete med North Medias it-säkerhetsexperter och externa cybersäkerhetsspecialister. SDR har beredskap för att informera berörda om det i ett senare skede framkommer nya uppgifter som har betydelse för deras situation.

SDR har inga ytterligare uppgifter att lämna i nuläget.