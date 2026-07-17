SOITEC - HALF-YEAR STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE LIQUIDITY CONTRACT AS OF JUNE 30, 2026

HALF-YEAR STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE LIQUIDITY CONTRACT
AS OF JUNE 30, 2026
Bernin (Grenoble), France, July 17, 2026 – Soitec (Euronext Paris) announces that, under the liquidity contract entrusted to BNP Paribas on July 3, 2023, on the settlement date of June 30, 2026, the following resources appeared on the liquidity account:
- 24,442 Soitec shares, and
- €6,360,766
During the 1st semester of 2026, a total of:
- 227,346 shares were bought for €17,357,497 (i.e. 2,144 transactions).
- 288,875 shares were sold for €23,291,509 (i.e. 2,402 transactions).
It is hereby recalled that:
1. At the time of the previous half-yearly balance sheet, on the settlement date of December 31, 2025, the following resources appeared on the liquidity account:
- 86,001 Soitec shares, and
- €429,465
2. During the 2nd semester of 2025, a total of:
- 142,784 shares were bought for €5,270,345 (i.e. 1,399 transactions);
- 129,708 shares were sold for €4,807,774 (i.e. 1,178 transactions).
3. On July 3, 2023, the day before the start of trading, the following resources appeared on the liquidity account: €8,000,000.
Aggregate data for each trading day in the 1st semester of 2026 are given in the appendix to this press release.
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Agenda
Soitec’s Annual General Meeting will be held on July 29, 2026.
Q1’ FY’27 revenue will be published on July 28, 2026, after market close.
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About Soitec
Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), a world leader in innovative semiconductor materials, has been developing cutting-edge products delivering both technological performance and energy efficiency for over 30 years. From its global headquarters in France, Soitec is expanding internationally with its unique solutions, and generated sales of around 600 million euros in fiscal year 2025-2026. Soitec occupies a key position in the semiconductor value chain, serving three main strategic markets: Mobile Communications, Automotive and Industrial, and Edge and Cloud AI. The company relies on the talent and diversity of nearly 2000 employees, representing 50 different nationalities, working at its sites in Europe, the United States and Asia. Nearly 4,800 patents have been registered by Soitec.
Soitec, SmartSiC™ and Smart Cut™ are registered trademarks of Soitec.
For more information soitec.com and follow us on LinkedIn and X: @Soitec_Official
*****
Media Relations: media@soitec.com
Investor Relations: investors@soitec.com
Daily report on SOITEC S.A.s liquidity contract for the period 01/01/2026 to 06/30/2026 prepared in accordance with the provisions of article 2-3 of AMF Decision no. 2021-01 of June 22, 2021
|Client
|Date
|Purchases
|Sales
|Number of shares
|Number of transactions
|Traded volume in EUR
|Number of shares
|Number of transactions
|Traded volume in EUR
|SOITEC S.A.
|02/01/2026
|1,400
|4
|33,722.50
|SOITEC S.A.
|05/01/2026
|1,750
|14
|44,886.45
|2,100
|10
|54,320.07
|SOITEC S.A.
|06/01/2026
|1,050
|4
|27,107.54
|700
|4
|18,235.00
|SOITEC S.A.
|07/01/2026
|1,000
|6
|26,210.00
|1,000
|5
|26,345.00
|SOITEC S.A.
|08/01/2026
|2,100
|15
|56,992.53
|1,750
|9
|48,191.50
|SOITEC S.A.
|09/01/2026
|700
|5
|18,305.00
|1,050
|5
|27,807.47
|SOITEC S.A.
|12/01/2026
|1,350
|10
|36,272.48
|1,350
|4
|36,401.54
|SOITEC S.A.
|13/01/2026
|1,050
|4
|28,087.50
|2,100
|13
|57,053.43
|SOITEC S.A.
|14/01/2026
|1,050
|3
|29,207.54
|SOITEC S.A.
|15/01/2026
|1,150
|16
|33,787.00
|1,400
|18
|41,212.50
|SOITEC S.A.
|16/01/2026
|1,500
|10
|42,684.00
|1,050
|7
|30,013.73
|SOITEC S.A.
|19/01/2026
|2,500
|12
|68,566.25
|2,000
|19
|55,363.60
|SOITEC S.A.
|20/01/2026
|1,100
|7
|29,900.75
|1,100
|6
|30,012.51
|SOITEC S.A.
|21/01/2026
|1,050
|6
|28,864.50
|1,050
|11
|29,137.50
|SOITEC S.A.
|22/01/2026
|1,050
|6
|30,331.04
|1,050
|6
|30,421.97
|SOITEC S.A.
|23/01/2026
|1,050
|6
|29,197.04
|1,050
|4
|29,277.47
|SOITEC S.A.
|26/01/2026
|1,750
|8
|47,551.00
|1,750
|9
|47,817.00
|SOITEC S.A.
|27/01/2026
|1,050
|5
|28,962.47
|1,400
|5
|38,853.50
|SOITEC S.A.
|28/01/2026
|2,100
|9
|58,985.43
|1,750
|11
|49,402.50
|SOITEC S.A.
|29/01/2026
|2,850
|10
|77,474.97
|1,750
|6
|47,792.50
|SOITEC S.A.
|30/01/2026
|1,500
|5
|39,675.00
|1,050
|3
|28,090.97
|SOITEC S.A.
|02/02/2026
|1,750
|10
|44,614.50
|1,400
|8
|36,022.00
|SOITEC S.A.
|03/02/2026
|1,800
|7
|45,417.96
|SOITEC S.A.
|04/02/2026
|3,100
|15
|85,109.88
|SOITEC S.A.
|05/02/2026
|1,050
|12
|32,458.97
|SOITEC S.A.
|06/02/2026
|1,050
|9
|32,074.04
|1,400
|10
|43,242.50
|SOITEC S.A.
|09/02/2026
|1,450
|4
|46,537.46
|1,800
|14
|58,327.56
|SOITEC S.A.
|10/02/2026
|1,050
|6
|34,545.00
|2,100
|15
|70,332.57
|SOITEC S.A.
|11/02/2026
|1,600
|10
|58,700.00
|3,750
|31
|137,589.00
|SOITEC S.A.
|12/02/2026
|2,100
|20
|79,911.93
|1,050
|5
|40,320.00
|SOITEC S.A.
|13/02/2026
|900
|12
|32,393.52
|1,050
|11
|38,552.54
|SOITEC S.A.
|16/02/2026
|1,850
|19
|68,104.98
|1,850
|9
|68,361.94
|SOITEC S.A.
|17/02/2026
|1,850
|14
|67,495.03
|2,200
|13
|80,716.02
|SOITEC S.A.
|18/02/2026
|1,050
|6
|39,130.04
|1,400
|14
|52,731.00
|SOITEC S.A.
|19/02/2026
|1,400
|14
|51,390.50
|1,050
|3
|38,535.00
|SOITEC S.A.
|20/02/2026
|2,350
|28
|85,649.98
|2,350
|16
|86,124.45
|SOITEC S.A.
|23/02/2026
|1,750
|14
|64,879.50
|3,150
|25
|118,135.40
|SOITEC S.A.
|24/02/2026
|1,050
|7
|41,614.97
|1,400
|11
|55,982.50
|SOITEC S.A.
|25/02/2026
|2,450
|14
|99,099.07
|2,800
|18
|113,662.64
|SOITEC S.A.
|26/02/2026
|1,750
|21
|73,924.55
|1,750
|25
|74,095.00
|SOITEC S.A.
|27/02/2026
|2,100
|32
|87,013.50
|1,750
|16
|73,181.50
|SOITEC S.A.
|02/03/2026
|3,000
|21
|120,340.50
|3,350
|32
|137,879.64
|SOITEC S.A.
|03/03/2026
|1,750
|21
|73,855.08
|1,550
|17
|65,723.57
|SOITEC S.A.
|04/03/2026
|2,000
|21
|84,066.20
|2,000
|20
|84,945.60
|SOITEC S.A.
|05/03/2026
|2,100
|12
|89,069.40
|1,750
|13
|74,735.50
|SOITEC S.A.
|06/03/2026
|1,750
|19
|72,173.85
|1,750
|24
|73,822.00
|SOITEC S.A.
|09/03/2026
|1,862
|11
|74,551.87
|1,862
|14
|75,000.24
|SOITEC S.A.
|10/03/2026
|1,750
|19
|76,454.00
|SOITEC S.A.
|11/03/2026
|1,886
|21
|87,501.16
|2,886
|28
|134,844.02
|SOITEC S.A.
|12/03/2026
|3,450
|31
|183,646.95
|4,550
|40
|245,724.12
|SOITEC S.A.
|13/03/2026
|2,700
|28
|153,218.52
|3,350
|35
|193,639.05
|SOITEC S.A.
|16/03/2026
|300
|2
|19,095.99
|2,900
|30
|179,846.11
|SOITEC S.A.
|17/03/2026
|6,650
|56
|399,593.18
|3,200
|29
|195,141.12
|SOITEC S.A.
|18/03/2026
|2,100
|18
|131,271.00
|2,100
|18
|132,699.00
|SOITEC S.A.
|19/03/2026
|4,600
|50
|269,553.10
|3,700
|36
|217,328.01
|SOITEC S.A.
|20/03/2026
|5,200
|50
|287,043.12
|3,800
|38
|210,773.84
|SOITEC S.A.
|23/03/2026
|3,850
|37
|197,470.35
|4,200
|39
|218,211.00
|SOITEC S.A.
|24/03/2026
|2,500
|29
|124,841.75
|2,450
|13
|124,068.25
|SOITEC S.A.
|25/03/2026
|2,600
|19
|139,950.98
|SOITEC S.A.
|26/03/2026
|3,750
|36
|206,993.25
|3,600
|29
|200,315.88
|SOITEC S.A.
|27/03/2026
|2,550
|25
|134,126.94
|2,550
|14
|134,719.56
|SOITEC S.A.
|30/03/2026
|2,350
|25
|122,795.96
|1,400
|13
|74,263.98
|SOITEC S.A.
|31/03/2026
|1,692
|16
|85,543.12
|2,292
|12
|117,646.07
|SOITEC S.A.
|01/04/2026
|2,250
|19
|122,379.98
|2,250
|18
|123,896.93
|SOITEC S.A.
|02/04/2026
|2,100
|19
|106,470.00
|SOITEC S.A.
|07/04/2026
|1,050
|15
|51,838.50
|1,050
|10
|53,298.00
|SOITEC S.A.
|08/04/2026
|900
|4
|48,232.98
|1,400
|13
|76,559.00
|SOITEC S.A.
|09/04/2026
|1,400
|19
|74,487.00
|1,650
|8
|87,700.97
|SOITEC S.A.
|10/04/2026
|17,451
|89
|1,064,032.84
|SOITEC S.A.
|13/04/2026
|2,500
|30
|157,904.00
|2,250
|20
|145,152.00
|SOITEC S.A.
|14/04/2026
|3,500
|31
|239,456.00
|SOITEC S.A.
|15/04/2026
|3,505
|26
|264,051.98
|4,250
|37
|322,824.90
|SOITEC S.A.
|16/04/2026
|5,000
|49
|405,093.50
|6,000
|51
|489,723.60
|SOITEC S.A.
|17/04/2026
|2,500
|25
|243,520.00
|6,000
|38
|562,390.80
|SOITEC S.A.
|20/04/2026
|3,850
|34
|398,650.18
|3,850
|25
|402,557.93
|SOITEC S.A.
|21/04/2026
|4,636
|52
|459,773.45
|4,636
|50
|471,424.64
|SOITEC S.A.
|22/04/2026
|6,625
|55
|700,387.71
|10,625
|79
|1,129,578.81
|SOITEC S.A.
|23/04/2026
|3,500
|33
|376,897.50
|2,500
|27
|274,740.00
|SOITEC S.A.
|24/04/2026
|4,500
|52
|481,757.40
|5,500
|46
|593,569.90
|SOITEC S.A.
|27/04/2026
|3,650
|37
|397,537.56
|3,650
|50
|399,762.60
|SOITEC S.A.
|28/04/2026
|4,750
|42
|483,409.40
|3,800
|44
|395,117.16
|SOITEC S.A.
|29/04/2026
|200
|2
|21,720.00
|3,500
|30
|364,208.95
|SOITEC S.A.
|30/04/2026
|3,500
|15
|443,574.95
|16,250
|148
|2,063,709.38
|SOITEC S.A.
|04/05/2026
|4,655
|26
|665,907.53
|SOITEC S.A.
|05/05/2026
|4,750
|83
|662,799.80
|4,750
|27
|677,749.95
|SOITEC S.A.
|06/05/2026
|3,000
|10
|420,000.00
|3,000
|19
|424,500.00
|SOITEC S.A.
|07/05/2026
|2,800
|46
|432,652.64
|SOITEC S.A.
|08/05/2026
|2,500
|25
|407,360.00
|SOITEC S.A.
|15/05/2026
|2,450
|31
|338,799.97
|2,450
|19
|344,364.90
|SOITEC S.A.
|18/05/2026
|468
|9
|65,478.72
|468
|3
|65,754.00
|SOITEC S.A.
|19/05/2026
|1,400
|16
|194,967.50
|1,400
|15
|196,700.00
|SOITEC S.A.
|28/05/2026
|2,200
|33
|411,180.00
|SOITEC S.A.
|29/05/2026
|700
|4
|140,140.00
|SOITEC S.A.
|08/06/2026
|3,400
|33
|469,429.84
|4,200
|57
|609,927.36
|SOITEC S.A.
|10/06/2026
|7,058
|74
|951,725.42
|SOITEC S.A.
|11/06/2026
|3,400
|34
|438,030.50
|4,100
|42
|531,467.42
|SOITEC S.A.
|12/06/2026
|1,354
|17
|175,454.98
|2,400
|32
|316,192.56
|SOITEC S.A.
|15/06/2026
|3,000
|36
|408,203.10
|2,700
|12
|371,400.12
|SOITEC S.A.
|16/06/2026
|4,500
|37
|603,824.85
|4,000
|51
|541,016.00
|SOITEC S.A.
|17/06/2026
|2,250
|29
|282,207.60
|2,250
|28
|285,434.10
|SOITEC S.A.
|18/06/2026
|5,250
|62
|631,834.88
|4,750
|35
|578,164.78
|SOITEC S.A.
|19/06/2026
|2,500
|20
|298,133.75
|2,875
|33
|343,451.24
|SOITEC S.A.
|22/06/2026
|1,500
|23
|186,567.45
|4,000
|45
|502,930.00
|SOITEC S.A.
|23/06/2026
|3,750
|39
|459,147.38
|725
|11
|88,137.53
|SOITEC S.A.
|24/06/2026
|4,000
|56
|459,585.20
|2,100
|20
|245,349.93
|SOITEC S.A.
|25/06/2026
|1,700
|43
|190,574.93
|3,500
|22
|405,557.60
|SOITEC S.A.
|26/06/2026
|780
|17
|86,708.00
|1,700
|10
|192,517.52
|SOITEC S.A.
|30/06/2026
|380
|10
|44,041.01
|700
|11
|83,265.00
|TOTAL
|227,346
|2,144
|17,357,497
|288,875
|2,402
|23,291,509
|Purchases:
|227,346
|(2,144 transactions)
|17,357,497€
|Sales:
|288,875
|(2,402 transactions)
|23,291,509€
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