SOITEC - HALF-YEAR STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE LIQUIDITY CONTRACT AS OF JUNE 30, 2026

HALF-YEAR STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE LIQUIDITY CONTRACT

AS OF JUNE 30, 2026

Bernin (Grenoble), France, July 17, 2026 – Soitec (Euronext Paris) announces that, under the liquidity contract entrusted to BNP Paribas on July 3, 2023, on the settlement date of June 30, 2026, the following resources appeared on the liquidity account:

24,442 Soitec shares, and

€6,360,766

During the 1st semester of 2026, a total of:

227,346 shares were bought for €17,357,497 (i.e. 2,144 transactions).

288,875 shares were sold for €23,291,509 (i.e. 2,402 transactions).

It is hereby recalled that:

1. At the time of the previous half-yearly balance sheet, on the settlement date of December 31, 2025, the following resources appeared on the liquidity account:





86,001 Soitec shares, and





€429,465

2. During the 2nd semester of 2025, a total of:





142,784 shares were bought for €5,270,345 (i.e. 1,399 transactions);





129,708 shares were sold for €4,807,774 (i.e. 1,178 transactions).

3. On July 3, 2023, the day before the start of trading, the following resources appeared on the liquidity account: €8,000,000.





Aggregate data for each trading day in the 1st semester of 2026 are given in the appendix to this press release.

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Agenda

Soitec’s Annual General Meeting will be held on July 29, 2026.

Q1’ FY’27 revenue will be published on July 28, 2026, after market close.

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About Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), a world leader in innovative semiconductor materials, has been developing cutting-edge products delivering both technological performance and energy efficiency for over 30 years. From its global headquarters in France, Soitec is expanding internationally with its unique solutions, and generated sales of around 600 million euros in fiscal year 2025-2026. Soitec occupies a key position in the semiconductor value chain, serving three main strategic markets: Mobile Communications, Automotive and Industrial, and Edge and Cloud AI. The company relies on the talent and diversity of nearly 2000 employees, representing 50 different nationalities, working at its sites in Europe, the United States and Asia. Nearly 4,800 patents have been registered by Soitec.

Soitec, SmartSiC™ and Smart Cut™ are registered trademarks of Soitec.

For more information soitec.com and follow us on LinkedIn and X: @Soitec_Official

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Media Relations: media@soitec.com

Investor Relations: investors@soitec.com

Daily report on SOITEC S.A.s liquidity contract for the period 01/01/2026 to 06/30/2026 prepared in accordance with the provisions of article 2-3 of AMF Decision no. 2021-01 of June 22, 2021

Client Date Purchases Sales Number of shares Number of transactions Traded volume in EUR Number of shares Number of transactions Traded volume in EUR SOITEC S.A. 02/01/2026 1,400 4 33,722.50 SOITEC S.A. 05/01/2026 1,750 14 44,886.45 2,100 10 54,320.07 SOITEC S.A. 06/01/2026 1,050 4 27,107.54 700 4 18,235.00 SOITEC S.A. 07/01/2026 1,000 6 26,210.00 1,000 5 26,345.00 SOITEC S.A. 08/01/2026 2,100 15 56,992.53 1,750 9 48,191.50 SOITEC S.A. 09/01/2026 700 5 18,305.00 1,050 5 27,807.47 SOITEC S.A. 12/01/2026 1,350 10 36,272.48 1,350 4 36,401.54 SOITEC S.A. 13/01/2026 1,050 4 28,087.50 2,100 13 57,053.43 SOITEC S.A. 14/01/2026 1,050 3 29,207.54 SOITEC S.A. 15/01/2026 1,150 16 33,787.00 1,400 18 41,212.50 SOITEC S.A. 16/01/2026 1,500 10 42,684.00 1,050 7 30,013.73 SOITEC S.A. 19/01/2026 2,500 12 68,566.25 2,000 19 55,363.60 SOITEC S.A. 20/01/2026 1,100 7 29,900.75 1,100 6 30,012.51 SOITEC S.A. 21/01/2026 1,050 6 28,864.50 1,050 11 29,137.50 SOITEC S.A. 22/01/2026 1,050 6 30,331.04 1,050 6 30,421.97 SOITEC S.A. 23/01/2026 1,050 6 29,197.04 1,050 4 29,277.47 SOITEC S.A. 26/01/2026 1,750 8 47,551.00 1,750 9 47,817.00 SOITEC S.A. 27/01/2026 1,050 5 28,962.47 1,400 5 38,853.50 SOITEC S.A. 28/01/2026 2,100 9 58,985.43 1,750 11 49,402.50 SOITEC S.A. 29/01/2026 2,850 10 77,474.97 1,750 6 47,792.50 SOITEC S.A. 30/01/2026 1,500 5 39,675.00 1,050 3 28,090.97 SOITEC S.A. 02/02/2026 1,750 10 44,614.50 1,400 8 36,022.00 SOITEC S.A. 03/02/2026 1,800 7 45,417.96 SOITEC S.A. 04/02/2026 3,100 15 85,109.88 SOITEC S.A. 05/02/2026 1,050 12 32,458.97 SOITEC S.A. 06/02/2026 1,050 9 32,074.04 1,400 10 43,242.50 SOITEC S.A. 09/02/2026 1,450 4 46,537.46 1,800 14 58,327.56 SOITEC S.A. 10/02/2026 1,050 6 34,545.00 2,100 15 70,332.57 SOITEC S.A. 11/02/2026 1,600 10 58,700.00 3,750 31 137,589.00 SOITEC S.A. 12/02/2026 2,100 20 79,911.93 1,050 5 40,320.00 SOITEC S.A. 13/02/2026 900 12 32,393.52 1,050 11 38,552.54 SOITEC S.A. 16/02/2026 1,850 19 68,104.98 1,850 9 68,361.94 SOITEC S.A. 17/02/2026 1,850 14 67,495.03 2,200 13 80,716.02 SOITEC S.A. 18/02/2026 1,050 6 39,130.04 1,400 14 52,731.00 SOITEC S.A. 19/02/2026 1,400 14 51,390.50 1,050 3 38,535.00 SOITEC S.A. 20/02/2026 2,350 28 85,649.98 2,350 16 86,124.45 SOITEC S.A. 23/02/2026 1,750 14 64,879.50 3,150 25 118,135.40 SOITEC S.A. 24/02/2026 1,050 7 41,614.97 1,400 11 55,982.50 SOITEC S.A. 25/02/2026 2,450 14 99,099.07 2,800 18 113,662.64 SOITEC S.A. 26/02/2026 1,750 21 73,924.55 1,750 25 74,095.00 SOITEC S.A. 27/02/2026 2,100 32 87,013.50 1,750 16 73,181.50 SOITEC S.A. 02/03/2026 3,000 21 120,340.50 3,350 32 137,879.64 SOITEC S.A. 03/03/2026 1,750 21 73,855.08 1,550 17 65,723.57 SOITEC S.A. 04/03/2026 2,000 21 84,066.20 2,000 20 84,945.60 SOITEC S.A. 05/03/2026 2,100 12 89,069.40 1,750 13 74,735.50 SOITEC S.A. 06/03/2026 1,750 19 72,173.85 1,750 24 73,822.00 SOITEC S.A. 09/03/2026 1,862 11 74,551.87 1,862 14 75,000.24 SOITEC S.A. 10/03/2026 1,750 19 76,454.00 SOITEC S.A. 11/03/2026 1,886 21 87,501.16 2,886 28 134,844.02 SOITEC S.A. 12/03/2026 3,450 31 183,646.95 4,550 40 245,724.12 SOITEC S.A. 13/03/2026 2,700 28 153,218.52 3,350 35 193,639.05 SOITEC S.A. 16/03/2026 300 2 19,095.99 2,900 30 179,846.11 SOITEC S.A. 17/03/2026 6,650 56 399,593.18 3,200 29 195,141.12 SOITEC S.A. 18/03/2026 2,100 18 131,271.00 2,100 18 132,699.00 SOITEC S.A. 19/03/2026 4,600 50 269,553.10 3,700 36 217,328.01 SOITEC S.A. 20/03/2026 5,200 50 287,043.12 3,800 38 210,773.84 SOITEC S.A. 23/03/2026 3,850 37 197,470.35 4,200 39 218,211.00 SOITEC S.A. 24/03/2026 2,500 29 124,841.75 2,450 13 124,068.25 SOITEC S.A. 25/03/2026 2,600 19 139,950.98 SOITEC S.A. 26/03/2026 3,750 36 206,993.25 3,600 29 200,315.88 SOITEC S.A. 27/03/2026 2,550 25 134,126.94 2,550 14 134,719.56 SOITEC S.A. 30/03/2026 2,350 25 122,795.96 1,400 13 74,263.98 SOITEC S.A. 31/03/2026 1,692 16 85,543.12 2,292 12 117,646.07 SOITEC S.A. 01/04/2026 2,250 19 122,379.98 2,250 18 123,896.93 SOITEC S.A. 02/04/2026 2,100 19 106,470.00 SOITEC S.A. 07/04/2026 1,050 15 51,838.50 1,050 10 53,298.00 SOITEC S.A. 08/04/2026 900 4 48,232.98 1,400 13 76,559.00 SOITEC S.A. 09/04/2026 1,400 19 74,487.00 1,650 8 87,700.97 SOITEC S.A. 10/04/2026 17,451 89 1,064,032.84 SOITEC S.A. 13/04/2026 2,500 30 157,904.00 2,250 20 145,152.00 SOITEC S.A. 14/04/2026 3,500 31 239,456.00 SOITEC S.A. 15/04/2026 3,505 26 264,051.98 4,250 37 322,824.90 SOITEC S.A. 16/04/2026 5,000 49 405,093.50 6,000 51 489,723.60 SOITEC S.A. 17/04/2026 2,500 25 243,520.00 6,000 38 562,390.80 SOITEC S.A. 20/04/2026 3,850 34 398,650.18 3,850 25 402,557.93 SOITEC S.A. 21/04/2026 4,636 52 459,773.45 4,636 50 471,424.64 SOITEC S.A. 22/04/2026 6,625 55 700,387.71 10,625 79 1,129,578.81 SOITEC S.A. 23/04/2026 3,500 33 376,897.50 2,500 27 274,740.00 SOITEC S.A. 24/04/2026 4,500 52 481,757.40 5,500 46 593,569.90 SOITEC S.A. 27/04/2026 3,650 37 397,537.56 3,650 50 399,762.60 SOITEC S.A. 28/04/2026 4,750 42 483,409.40 3,800 44 395,117.16 SOITEC S.A. 29/04/2026 200 2 21,720.00 3,500 30 364,208.95 SOITEC S.A. 30/04/2026 3,500 15 443,574.95 16,250 148 2,063,709.38 SOITEC S.A. 04/05/2026 4,655 26 665,907.53 SOITEC S.A. 05/05/2026 4,750 83 662,799.80 4,750 27 677,749.95 SOITEC S.A. 06/05/2026 3,000 10 420,000.00 3,000 19 424,500.00 SOITEC S.A. 07/05/2026 2,800 46 432,652.64 SOITEC S.A. 08/05/2026 2,500 25 407,360.00 SOITEC S.A. 15/05/2026 2,450 31 338,799.97 2,450 19 344,364.90 SOITEC S.A. 18/05/2026 468 9 65,478.72 468 3 65,754.00 SOITEC S.A. 19/05/2026 1,400 16 194,967.50 1,400 15 196,700.00 SOITEC S.A. 28/05/2026 2,200 33 411,180.00 SOITEC S.A. 29/05/2026 700 4 140,140.00 SOITEC S.A. 08/06/2026 3,400 33 469,429.84 4,200 57 609,927.36 SOITEC S.A. 10/06/2026 7,058 74 951,725.42 SOITEC S.A. 11/06/2026 3,400 34 438,030.50 4,100 42 531,467.42 SOITEC S.A. 12/06/2026 1,354 17 175,454.98 2,400 32 316,192.56 SOITEC S.A. 15/06/2026 3,000 36 408,203.10 2,700 12 371,400.12 SOITEC S.A. 16/06/2026 4,500 37 603,824.85 4,000 51 541,016.00 SOITEC S.A. 17/06/2026 2,250 29 282,207.60 2,250 28 285,434.10 SOITEC S.A. 18/06/2026 5,250 62 631,834.88 4,750 35 578,164.78 SOITEC S.A. 19/06/2026 2,500 20 298,133.75 2,875 33 343,451.24 SOITEC S.A. 22/06/2026 1,500 23 186,567.45 4,000 45 502,930.00 SOITEC S.A. 23/06/2026 3,750 39 459,147.38 725 11 88,137.53 SOITEC S.A. 24/06/2026 4,000 56 459,585.20 2,100 20 245,349.93 SOITEC S.A. 25/06/2026 1,700 43 190,574.93 3,500 22 405,557.60 SOITEC S.A. 26/06/2026 780 17 86,708.00 1,700 10 192,517.52 SOITEC S.A. 30/06/2026 380 10 44,041.01 700 11 83,265.00 TOTAL 227,346 2,144 17,357,497 288,875 2,402 23,291,509 Purchases: 227,346 (2,144 transactions) 17,357,497€ Sales: 288,875 (2,402 transactions) 23,291,509€

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