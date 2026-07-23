Sword Group | Résultats du 2ème trimestre 2026

Chiffre d’Affaires Consolidé : 97,0 M€

Croissance Organique (1) : + 13,7 %

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et taux de change constants

PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre 2026 est de 97,0 M€, en progression de + 13,7 % à périmètre et taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2025.

La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 12,0 % soit 11,6 M€.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2026 est de 187,7 M€, en progression de + 12,6 % à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er semestre 2025.

La rentabilité (marge d’EBITDA) quant à elle est de 12,0 % soit 22,6 M€.

COMPTES DU 1er SEMESTRE 2026

Chiffres non audités M€ 2026 2025 Chiffre d’affaires 187,7 175,8 EBITDA 22,6 21,1 Rentabilité (Marge d’EBITDA) 12,0 % 12,0 %

(1) à périmètre et taux de change constants



ANALYSES

Les performances du premier semestre 2026 confirment la dynamique de croissance du Groupe, avec une croissance organique de + 12,6 % et une rentabilité de 12,0 %,

démontrant la capacité de Sword à conjuguer développement et rentabilité.

Le Groupe poursuit ses investissements dans ses quatre domaines d’intervention : conseil, applications, plateformes et infrastructures ; et s’appuie sur trois expertises stratégiques : Intelligence Artificielle, Cloud et Résilience.

L’acquisition de CirrusHQ au cours du semestre illustre la volonté du Groupe de renforcer ses expertises stratégiques au travers d’opérations ciblées de croissance externe créatrices de valeur.

La finalisation de « Pathfinder », la méthode IA du Groupe, positionne dorénavant Sword comme un acteur majeur de la transformation des sociétés vers l’Intelligence Artificielle.

Fort de son backlog et de ses opportunités commerciales, Sword aborde le second semestre avec confiance.



PERSPECTIVES

Le Groupe confirme ses objectifs annuels 2026, tant en termes de croissance organique (12 %) que de rentabilité (12 %). Les résultats du premier semestre, les perspectives du

second semestre et au-delà seront présentés plus en détail lors de la réunion financière du 10 septembre prochain Inscrivez-vous ici.

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 900+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

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