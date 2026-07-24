Bitget devient prestataire de services financiers en Nouvelle-Zélande

VICTORIA, Seychelles, 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé son enregistrement en tant que prestataire de services financiers auprès du registre des prestataires de services financiers (FSPR) néo-zélandais.

Bitget étend ainsi son panel de service financiers en couvrant plusieurs catégories de services enregistrées, notamment l’échange de devises, les virements bancaires nationaux et transfrontaliers, la conservation des actifs des clients, la gestion de portefeuille et de fonds, ainsi que l’exécution de transactions financières ou d’opérations de change pour le compte des clients.

La société a également adhéré à l’Insurance and Financial Services Ombudsman (IFSO), le service néo-zélandais de règlement des litiges financiers. Ce dispositif indépendant met à disposition des clients éligibles une plateforme externe pour soumettre et résoudre des litiges impliquant les prestataires de services financiers participants.

Cet enregistrement suit la stratégie déployée par Bitget pour mettre en place l’infrastructure opérationnelle et réglementaire nécessaire à sa gamme de plus en plus étendue de produits financiers, notamment les instruments de marché traditionnels, les services de change et les actifs réels tokenisés.

« Les plateformes financières doivent reposer sur des structures réglementaires capables de prendre en charge un éventail plus large d’actifs et de services », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Cet enregistrement vient compléter notre gamme de services financiers internationaux, alors que la plateforme continue de permettre aux actifs numériques d’accéder aux marchés établis. »

La bourse universelle de Bitget rassemble les crypto-actifs, les actions tokenisées, les matières premières, les devises et d’autres produits financiers au sein d’une plateforme de négociation unique. La société continue d’étendre sa gamme de services par l’intermédiaire d’entités enregistrées et de partenaires agréés dans différentes juridictions.

Clause de non-responsabilité : la disponibilité des produits reste soumise aux lois en vigueur, aux exigences locales et aux conditions d’éligibilité régionales. L’immatriculation auprès du FSPR ne constitue en aucun cas une recommandation, une approbation ou une garantie de la part du gouvernement, de l’Autorité des marchés financiers ou du Registre des prestataires de services financiers de Nouvelle-Zélande.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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