Share buyback programme – week 30

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        27 July 2026

Share buyback programme week 30

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 202,800 1,567.95 317,979,841
20 July 20262,5001,724.034,310,075
21 July 20262,5001,735.834,339,575
22 July 20262,8001,746.114,889,108
23 July 20262,8001,723.694,826,332
24 July 20262,8001,709.754,787,300
Total under the share buyback programme 216,200 1,577.85 341,132,231
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back531,8001,581.66841,129,196

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 531,800 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.19 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
281725XCSE20260720 9:02:26.680000
81723XCSE20260720 9:02:26.705000
21723XCSE20260720 9:02:26.705000
101723XCSE20260720 9:05:36.672000
101720XCSE20260720 9:06:21.973000
21717XCSE20260720 9:13:40.093000
191717XCSE20260720 9:14:50.895000
201716XCSE20260720 9:15:35.634000
201716XCSE20260720 9:17:25.513000
101715XCSE20260720 9:19:07.102000
101716XCSE20260720 9:23:58.797000
101720XCSE20260720 9:30:35.408000
101720XCSE20260720 9:31:08.205000
101721XCSE20260720 9:34:35.105000
101720XCSE20260720 9:34:47.804000
81722XCSE20260720 9:35:34.811000
101720XCSE20260720 9:36:26.975000
101719XCSE20260720 9:36:41.046000
101716XCSE20260720 9:37:36.906000
101715XCSE20260720 9:40:34.630000
61720XCSE20260720 9:44:43.415000
71723XCSE20260720 9:46:50.786000
241723XCSE20260720 9:46:50.786000
101723XCSE20260720 9:48:47.708000
101723XCSE20260720 9:50:59.688000
131723XCSE20260720 9:52:54.158000
11723XCSE20260720 9:52:54.158000
11723XCSE20260720 9:52:54.158000
101723XCSE20260720 9:59:32.161000
11727XCSE20260720 10:00:15.306000
151727XCSE20260720 10:02:12.558000
91727XCSE20260720 10:02:12.558000
101727XCSE20260720 10:04:19.789000
61726XCSE20260720 10:06:40.789000
11726XCSE20260720 10:08:08.810000
101728XCSE20260720 10:16:38.695000
101726XCSE20260720 10:20:08.271000
71727XCSE20260720 10:26:09.107000
211730XCSE20260720 10:30:22.754000
31730XCSE20260720 10:30:22.754000
21730XCSE20260720 10:30:22.754000
31730XCSE20260720 10:30:22.754000
221730XCSE20260720 10:30:34.779000
91730XCSE20260720 10:30:34.784000
241730XCSE20260720 10:30:34.915000
101730XCSE20260720 10:30:42.969000
101730XCSE20260720 10:32:34.950000
101728XCSE20260720 10:32:55.693000
101727XCSE20260720 10:33:36.469000
11728XCSE20260720 10:42:16.954000
11728XCSE20260720 10:42:16.954000
11731XCSE20260720 10:57:34.684000
41731XCSE20260720 10:57:34.684000
101729XCSE20260720 11:00:52.519000
101730XCSE20260720 11:00:52.520000
101730XCSE20260720 11:00:52.530000
31730XCSE20260720 11:00:52.530000
101730XCSE20260720 11:00:52.538000
31730XCSE20260720 11:00:52.538000
101728XCSE20260720 11:02:53.272000
101728XCSE20260720 11:04:27.216000
251727XCSE20260720 11:04:51.478000
31727XCSE20260720 11:08:18.568000
31727XCSE20260720 11:10:48.240000
31727XCSE20260720 11:11:03.121000
31727XCSE20260720 11:11:46.982000
11728XCSE20260720 11:17:20.194000
81728XCSE20260720 11:18:44.000000
31728XCSE20260720 11:18:44.000000
81728XCSE20260720 11:18:44.004000
101728XCSE20260720 11:21:35.423000
101728XCSE20260720 11:30:12.226000
61728XCSE20260720 11:34:42.755000
41728XCSE20260720 11:34:42.755000
21730XCSE20260720 11:35:01.184000
231730XCSE20260720 11:35:09.239000
41729XCSE20260720 11:42:29.655000
61729XCSE20260720 11:42:29.655000
101729XCSE20260720 11:45:15.937000
11728XCSE20260720 11:54:05.751000
91728XCSE20260720 11:57:38.706000
11728XCSE20260720 11:57:38.707000
121730XCSE20260720 11:57:38.831000
61730XCSE20260720 11:57:38.831000
101729XCSE20260720 11:57:38.841000
101729XCSE20260720 12:06:30.655000
101728XCSE20260720 12:10:23.778000
241728XCSE20260720 12:10:31.489000
31728XCSE20260720 12:10:31.489000
21728XCSE20260720 12:10:31.489000
101727XCSE20260720 12:11:37.811000
101725XCSE20260720 12:21:26.505000
21724XCSE20260720 12:27:06.445000
81724XCSE20260720 12:30:04.886000
91724XCSE20260720 12:30:04.886000
101724XCSE20260720 12:30:04.886000
251725XCSE20260720 12:32:54.092000
61725XCSE20260720 12:37:16.916000
11726XCSE20260720 12:41:51.185000
51726XCSE20260720 12:41:51.185000
151726XCSE20260720 12:41:51.185000
231726XCSE20260720 12:42:53.206000
61726XCSE20260720 12:42:53.206000
31725XCSE20260720 12:56:13.259000
71725XCSE20260720 12:56:13.259000
101725XCSE20260720 12:56:13.261000
101723XCSE20260720 12:56:16.191000
101722XCSE20260720 12:56:16.193000
101721XCSE20260720 12:56:21.683000
101720XCSE20260720 12:56:26.683000
101719XCSE20260720 12:59:58.301000
101719XCSE20260720 12:59:58.301000
201720XCSE20260720 13:00:10.731000
201719XCSE20260720 13:01:56.059000
101719XCSE20260720 13:08:07.317000
101717XCSE20260720 13:11:08.937000
101716XCSE20260720 13:12:02.314000
191719XCSE20260720 13:14:59.110000
41719XCSE20260720 13:14:59.110000
51719XCSE20260720 13:14:59.110000
11719XCSE20260720 13:14:59.110000
41722XCSE20260720 13:18:16.633000
241723XCSE20260720 13:18:23.346000
21723XCSE20260720 13:18:23.346000
11723XCSE20260720 13:19:02.023000
11723XCSE20260720 13:19:02.023000
81723XCSE20260720 13:19:02.023000
101721XCSE20260720 13:19:02.039000
101721XCSE20260720 13:20:03.409000
101721XCSE20260720 13:20:03.431000
101725XCSE20260720 13:30:42.142000
121727XCSE20260720 13:31:42.692000
11726XCSE20260720 13:38:25.245000
101727XCSE20260720 13:39:54.948000
101726XCSE20260720 13:49:54.205000
41730XCSE20260720 13:57:24.965000
231730XCSE20260720 14:02:30.363000
41730XCSE20260720 14:02:30.363000
11728XCSE20260720 14:02:31.997000
11728XCSE20260720 14:02:31.997000
81728XCSE20260720 14:02:31.997000
231729XCSE20260720 14:02:31.999000
11730XCSE20260720 14:02:31.999000
121730XCSE20260720 14:02:31.999000
101729XCSE20260720 14:03:43.269000
101728XCSE20260720 14:03:47.370000
101726XCSE20260720 14:05:40.051000
131728XCSE20260720 14:12:17.294000
11729XCSE20260720 14:16:02.906000
41729XCSE20260720 14:16:02.906000
11729XCSE20260720 14:16:02.906000
151730XCSE20260720 14:23:53.157000
101728XCSE20260720 14:24:14.973000
21728XCSE20260720 14:29:05.036000
31732XCSE20260720 14:30:14.340000
61732XCSE20260720 14:30:14.340000
11732XCSE20260720 14:30:14.340000
21732XCSE20260720 14:30:14.340000
111734XCSE20260720 14:33:30.531000
101731XCSE20260720 14:34:03.042000
31733XCSE20260720 14:40:00.056000
191732XCSE20260720 14:40:00.057000
101731XCSE20260720 14:42:47.516000
21730XCSE20260720 14:46:33.532000
101731XCSE20260720 14:51:35.679000
101730XCSE20260720 14:53:41.901000
101729XCSE20260720 14:55:22.339000
141729XCSE20260720 14:55:32.357000
131729XCSE20260720 14:57:16.308000
31726XCSE20260720 14:58:21.574000
21730XCSE20260720 15:06:50.634000
101728XCSE20260720 15:06:51.751000
101727XCSE20260720 15:11:06.758000
101726XCSE20260720 15:13:49.695000
21726XCSE20260720 15:13:50.292000
41726XCSE20260720 15:13:50.311000
101726XCSE20260720 15:16:05.384000
191726XCSE20260720 15:18:38.106000
191726XCSE20260720 15:21:18.165000
41727XCSE20260720 15:21:40.003000
31727XCSE20260720 15:21:40.003000
11727XCSE20260720 15:21:40.003000
21727XCSE20260720 15:21:40.003000
191726XCSE20260720 15:22:27.513000
81727XCSE20260720 15:25:57.255000
101726XCSE20260720 15:27:17.857000
101726XCSE20260720 15:29:44.587000
101725XCSE20260720 15:29:54.146000
101725XCSE20260720 15:30:41.071000
101725XCSE20260720 15:30:41.168000
101724XCSE20260720 15:32:51.345000
91724XCSE20260720 15:32:51.345000
91724XCSE20260720 15:32:51.345000
191722XCSE20260720 15:33:18.283000
91721XCSE20260720 15:34:17.711000
101721XCSE20260720 15:34:17.714000
91721XCSE20260720 15:34:17.714000
71721XCSE20260720 15:42:42.862000
121721XCSE20260720 15:42:42.878000
71721XCSE20260720 15:42:42.878000
191721XCSE20260720 15:43:09.112000
71721XCSE20260720 15:43:34.830000
31721XCSE20260720 15:43:34.830000
31721XCSE20260720 15:44:04.389000
11721XCSE20260720 15:44:04.389000
101721XCSE20260720 15:44:22.385000
201719XCSE20260720 15:44:27.311000
21720XCSE20260720 15:53:17.780000
21720XCSE20260720 15:53:17.780000
151720XCSE20260720 15:54:04.107000
41720XCSE20260720 15:54:04.107000
81722XCSE20260720 16:01:34.924000
51722XCSE20260720 16:01:34.924000
441722XCSE20260720 16:03:08.107000
61723XCSE20260720 16:05:12.090000
11723XCSE20260720 16:05:12.090000
11723XCSE20260720 16:05:12.090000
141723XCSE20260720 16:05:12.090000
11723XCSE20260720 16:05:12.090000
31722XCSE20260720 16:07:39.401000
21722XCSE20260720 16:07:39.401000
51722XCSE20260720 16:07:39.401000
91722XCSE20260720 16:07:39.401000
81723XCSE20260720 16:08:05.063000
271723XCSE20260720 16:10:06.076000
291722XCSE20260720 16:12:00.238000
201722XCSE20260720 16:14:26.676000
11723XCSE20260720 16:28:37.810000
121723XCSE20260720 16:28:37.810000
31723XCSE20260720 16:28:37.810000
121723XCSE20260720 16:28:37.810000
191722XCSE20260720 16:29:09.895000
251722XCSE20260720 16:29:09.925000
81722XCSE20260720 16:29:09.925000
51722XCSE20260720 16:29:09.945000
81722XCSE20260720 16:29:09.945000
201722XCSE20260720 16:30:51.890000
201721XCSE20260720 16:32:11.476000
191720XCSE20260720 16:32:50.197000
2501720XCSE20260720 16:36:02.227260
581720XCSE20260720 16:36:02.227278
91726XCSE20260721 9:00:14.008000
91725XCSE20260721 9:01:35.952000
201742XCSE20260721 9:15:00.443000
191741XCSE20260721 9:15:37.433000
191739XCSE20260721 9:15:38.447000
191737XCSE20260721 9:16:26.246000
191737XCSE20260721 9:16:26.377000
371736XCSE20260721 9:17:39.230000
191734XCSE20260721 9:19:01.904000
101733XCSE20260721 9:20:09.665000
101732XCSE20260721 9:20:09.726000
101732XCSE20260721 9:25:18.479000
31730XCSE20260721 9:27:31.046000
31729XCSE20260721 9:28:01.794000
71729XCSE20260721 9:28:01.794000
101731XCSE20260721 9:33:18.217000
101732XCSE20260721 9:36:18.653000
101733XCSE20260721 9:44:44.626000
101734XCSE20260721 9:46:13.023000
101734XCSE20260721 9:46:13.023000
51734XCSE20260721 9:46:13.023000
101735XCSE20260721 9:51:21.284000
211737XCSE20260721 9:52:56.796000
381735XCSE20260721 9:52:56.809000
391737XCSE20260721 9:59:55.140000
291737XCSE20260721 10:05:54.617000
201736XCSE20260721 10:06:32.052000
31740XCSE20260721 10:20:56.521000
101741XCSE20260721 10:25:35.047000
251741XCSE20260721 10:25:37.215000
101741XCSE20260721 10:27:50.882000
101739XCSE20260721 10:31:06.859000
101739XCSE20260721 10:37:07.186000
51739XCSE20260721 10:37:07.186000
61739XCSE20260721 10:37:07.186000
21738XCSE20260721 10:37:23.740000
81738XCSE20260721 10:37:23.740000
101738XCSE20260721 10:45:55.848000
21739XCSE20260721 10:49:16.656000
201740XCSE20260721 10:50:46.210000
51740XCSE20260721 10:50:46.210000
21740XCSE20260721 10:50:46.210000
101738XCSE20260721 10:56:05.488000
101738XCSE20260721 10:56:05.488000
101738XCSE20260721 10:59:15.862000
111738XCSE20260721 11:15:54.204000
71738XCSE20260721 11:15:54.204000
41738XCSE20260721 11:15:54.204000
111738XCSE20260721 11:24:04.796000
71738XCSE20260721 11:24:04.796000
41738XCSE20260721 11:24:04.796000
111738XCSE20260721 11:24:10.058000
111738XCSE20260721 11:24:16.252000
291737XCSE20260721 11:24:16.255000
41736XCSE20260721 11:27:52.300000
121738XCSE20260721 11:32:09.160000
101739XCSE20260721 11:39:10.379000
101738XCSE20260721 11:41:15.688000
101738XCSE20260721 11:55:01.773000
201739XCSE20260721 11:55:01.792000
121739XCSE20260721 11:55:01.792000
81739XCSE20260721 11:55:01.792000
41739XCSE20260721 11:55:16.228000
101738XCSE20260721 11:56:27.058000
191742XCSE20260721 12:10:31.647000
271742XCSE20260721 12:10:31.647000
171742XCSE20260721 12:12:21.142000
201740XCSE20260721 12:14:14.628000
161741XCSE20260721 12:26:30.844000
101741XCSE20260721 12:30:23.447000
31741XCSE20260721 12:33:50.301000
71741XCSE20260721 12:33:50.301000
41739XCSE20260721 12:35:02.942000
151738XCSE20260721 12:51:13.626000
141738XCSE20260721 12:51:13.626000
111738XCSE20260721 12:52:27.204000
61739XCSE20260721 12:52:46.385000
41739XCSE20260721 12:52:46.385000
81739XCSE20260721 12:53:06.384000
21739XCSE20260721 12:53:06.384000
61739XCSE20260721 12:53:23.665000
41739XCSE20260721 12:53:23.665000
191738XCSE20260721 12:53:48.196000
131737XCSE20260721 13:06:48.785000
11737XCSE20260721 13:10:41.385000
21737XCSE20260721 13:10:41.385000
71737XCSE20260721 13:10:41.385000
21737XCSE20260721 13:15:42.386000
81737XCSE20260721 13:15:42.386000
31737XCSE20260721 13:20:50.129000
71737XCSE20260721 13:20:50.129000
291735XCSE20260721 13:21:19.547000
101734XCSE20260721 13:36:51.388000
101734XCSE20260721 13:42:22.389000
301734XCSE20260721 13:49:02.957000
21734XCSE20260721 13:49:02.957000
81734XCSE20260721 13:52:35.106000
21734XCSE20260721 13:52:35.106000
21734XCSE20260721 13:57:52.390000
81734XCSE20260721 13:57:52.390000
101734XCSE20260721 14:02:03.914000
81732XCSE20260721 14:14:13.850000
111734XCSE20260721 14:17:58.913000
161734XCSE20260721 14:17:58.913000
401733XCSE20260721 14:18:47.744000
101734XCSE20260721 14:25:18.445000
101734XCSE20260721 14:26:13.817000
111733XCSE20260721 14:27:05.882000
71732XCSE20260721 14:27:35.469000
321732XCSE20260721 14:27:35.469000
81735XCSE20260721 14:31:34.983000
321735XCSE20260721 14:32:19.825000
91737XCSE20260721 14:40:52.613000
241737XCSE20260721 14:40:52.613000
21737XCSE20260721 14:40:52.613000
81737XCSE20260721 14:41:38.909000
21737XCSE20260721 14:41:38.909000
101735XCSE20260721 14:41:55.637000
101734XCSE20260721 14:43:42.338000
191736XCSE20260721 14:52:31.906000
201735XCSE20260721 15:00:05.737000
101735XCSE20260721 15:00:05.737000
291735XCSE20260721 15:05:19.917000
31734XCSE20260721 15:05:36.984000
301734XCSE20260721 15:09:43.905000
301733XCSE20260721 15:10:10.235000
41737XCSE20260721 15:20:41.912000
121737XCSE20260721 15:20:41.912000
101737XCSE20260721 15:20:42.059000
101737XCSE20260721 15:21:04.036000
101737XCSE20260721 15:21:24.043000
101737XCSE20260721 15:21:40.223000
101736XCSE20260721 15:27:00.819000
101736XCSE20260721 15:27:00.819000
201735XCSE20260721 15:33:14.903000
101735XCSE20260721 15:33:14.903000
91735XCSE20260721 15:33:14.903000
101735XCSE20260721 15:33:14.903000
401734XCSE20260721 15:36:12.873000
401733XCSE20260721 15:36:21.477000
291732XCSE20260721 15:38:00.828000
91732XCSE20260721 15:38:00.828000
201732XCSE20260721 15:40:24.934000
101731XCSE20260721 15:43:59.159000
101733XCSE20260721 15:51:08.285000
101733XCSE20260721 15:51:10.317000
101733XCSE20260721 15:51:17.165000
101733XCSE20260721 15:51:35.845000
101733XCSE20260721 15:51:35.873000
191732XCSE20260721 15:51:54.477000
101732XCSE20260721 15:52:55.220000
191730XCSE20260721 15:53:16.407000
251736XCSE20260721 16:04:51.287000
61736XCSE20260721 16:04:51.287000
71736XCSE20260721 16:04:51.287000
401737XCSE20260721 16:07:37.020000
31737XCSE20260721 16:07:37.020000
191737XCSE20260721 16:07:37.020000
231737XCSE20260721 16:07:37.040000
31737XCSE20260721 16:07:37.044000
201736XCSE20260721 16:07:37.050000
101737XCSE20260721 16:15:21.253000
101737XCSE20260721 16:15:40.540000
11737XCSE20260721 16:15:42.277000
101737XCSE20260721 16:15:53.064000
501735XCSE20260721 16:19:38.075972
1221735XCSE20260721 16:19:38.075979
501735XCSE20260721 16:19:38.078130
721735XCSE20260721 16:19:38.078130
351735XCSE20260721 16:20:00.439639
151735XCSE20260721 16:20:01.051937
171735XCSE20260721 16:20:01.051937
501735XCSE20260721 16:20:29.423360
61735XCSE20260721 16:20:29.423405
181743XCSE20260722 9:02:51.479000
101742XCSE20260722 9:04:58.422000
191742XCSE20260722 9:05:14.342000
101741XCSE20260722 9:05:14.430000
101738XCSE20260722 9:07:23.939000
101736XCSE20260722 9:09:31.775000
101736XCSE20260722 9:09:31.775000
101735XCSE20260722 9:10:38.901000
101738XCSE20260722 9:13:46.985000
101738XCSE20260722 9:13:46.985000
201739XCSE20260722 9:18:52.387000
21739XCSE20260722 9:25:51.391000
101739XCSE20260722 9:26:15.101000
101738XCSE20260722 9:29:20.025000
11738XCSE20260722 9:31:04.028000
81738XCSE20260722 9:31:04.028000
61738XCSE20260722 9:31:15.594000
81738XCSE20260722 9:31:43.584000
71738XCSE20260722 9:32:29.970000
101737XCSE20260722 9:34:17.915000
101736XCSE20260722 9:37:44.983000
101736XCSE20260722 9:37:44.983000
21740XCSE20260722 9:45:03.085000
91740XCSE20260722 9:45:03.085000
91740XCSE20260722 9:45:03.085000
101740XCSE20260722 9:45:03.104000
101740XCSE20260722 9:45:03.122000
101740XCSE20260722 9:45:03.142000
101740XCSE20260722 9:45:03.442000
101740XCSE20260722 9:45:08.874000
201739XCSE20260722 9:45:26.138000
101740XCSE20260722 9:47:00.595000
91744XCSE20260722 9:53:36.746000
11743XCSE20260722 9:53:36.761000
91743XCSE20260722 9:53:36.761000
101743XCSE20260722 9:54:04.813000
31744XCSE20260722 9:57:19.188000
91744XCSE20260722 9:57:19.188000
91744XCSE20260722 9:57:19.188000
201743XCSE20260722 9:57:19.213000
191742XCSE20260722 9:59:26.650000
201740XCSE20260722 9:59:26.685000
21742XCSE20260722 10:01:42.174000
31744XCSE20260722 10:15:19.528000
191745XCSE20260722 10:17:38.186000
181745XCSE20260722 10:26:10.066000
11745XCSE20260722 10:30:12.984000
91745XCSE20260722 10:30:12.984000
261745XCSE20260722 10:30:12.985000
101745XCSE20260722 10:30:13.121000
101744XCSE20260722 10:30:16.291000
101747XCSE20260722 10:31:15.222000
641750XCSE20260722 10:52:41.885000
301750XCSE20260722 10:52:41.885000
361750XCSE20260722 10:52:41.885000
731750XCSE20260722 10:52:41.914000
401749XCSE20260722 10:54:57.767000
201749XCSE20260722 11:06:48.988000
101749XCSE20260722 11:06:48.988000
191749XCSE20260722 11:15:53.081000
101749XCSE20260722 11:30:06.923000
91749XCSE20260722 11:30:06.923000
91749XCSE20260722 11:30:06.923000
451750XCSE20260722 11:30:06.923000
81750XCSE20260722 11:30:06.923000
301747XCSE20260722 11:30:53.150000
101747XCSE20260722 11:46:00.084000
91747XCSE20260722 11:49:23.131000
11747XCSE20260722 11:49:23.131000
81750XCSE20260722 11:58:02.992000
111750XCSE20260722 11:58:02.992000
51750XCSE20260722 11:58:02.992000
371748XCSE20260722 12:01:19.393000
191747XCSE20260722 12:12:18.950000
101747XCSE20260722 12:12:18.950000
201746XCSE20260722 12:13:09.809000
101746XCSE20260722 12:13:09.809000
101746XCSE20260722 12:22:19.041000
101745XCSE20260722 12:25:37.648000
91745XCSE20260722 12:25:37.648000
91745XCSE20260722 12:25:37.648000
101744XCSE20260722 12:41:14.119000
101743XCSE20260722 12:41:14.125000
111749XCSE20260722 12:50:16.339000
101749XCSE20260722 12:50:16.339000
231749XCSE20260722 12:50:16.339000
81749XCSE20260722 12:50:27.662000
21749XCSE20260722 12:50:27.662000
101749XCSE20260722 12:52:41.672000
191747XCSE20260722 12:55:14.664000
141748XCSE20260722 13:00:19.661000
11746XCSE20260722 13:00:30.892000
11746XCSE20260722 13:01:20.631000
181746XCSE20260722 13:01:20.631000
11749XCSE20260722 13:10:24.645000
91749XCSE20260722 13:10:24.645000
101749XCSE20260722 13:15:01.886000
51749XCSE20260722 13:19:59.966000
51749XCSE20260722 13:19:59.966000
61749XCSE20260722 13:20:54.852000
131749XCSE20260722 13:20:54.852000
201750XCSE20260722 13:24:04.838000
11748XCSE20260722 13:27:52.608000
101751XCSE20260722 13:36:14.113000
91750XCSE20260722 13:42:22.408000
91750XCSE20260722 13:42:22.408000
101748XCSE20260722 13:42:47.218000
101748XCSE20260722 13:42:47.218000
91748XCSE20260722 13:42:47.218000
61749XCSE20260722 13:48:16.299000
11750XCSE20260722 13:48:57.219000
91750XCSE20260722 13:48:57.219000
191749XCSE20260722 13:51:01.560000
91749XCSE20260722 13:51:01.560000
101749XCSE20260722 13:51:01.560000
291748XCSE20260722 13:53:20.810000
291750XCSE20260722 13:55:05.371000
471750XCSE20260722 14:16:38.280000
381749XCSE20260722 14:19:08.603000
91749XCSE20260722 14:19:08.603000
91749XCSE20260722 14:19:08.603000
11748XCSE20260722 14:26:32.654000
191748XCSE20260722 14:26:32.654000
201747XCSE20260722 14:49:42.346000
91747XCSE20260722 14:49:42.346000
491746XCSE20260722 14:56:52.618000
391745XCSE20260722 14:56:53.641000
291744XCSE20260722 14:56:56.787000
201744XCSE20260722 15:07:30.416000
101744XCSE20260722 15:07:30.416000
191745XCSE20260722 15:19:22.253000
21746XCSE20260722 15:19:22.275000
111746XCSE20260722 15:19:23.401000
21745XCSE20260722 15:19:24.610000
111747XCSE20260722 15:24:41.350000
91747XCSE20260722 15:24:41.350000
21747XCSE20260722 15:24:41.369000
31747XCSE20260722 15:24:41.429000
91749XCSE20260722 15:24:42.646000
191748XCSE20260722 15:24:42.659000
191748XCSE20260722 15:24:42.701000
41749XCSE20260722 15:29:07.648000
91749XCSE20260722 15:29:07.648000
231749XCSE20260722 15:29:07.648000
111749XCSE20260722 15:29:07.648000
101749XCSE20260722 15:29:07.648000
101749XCSE20260722 15:29:07.648000
21748XCSE20260722 15:29:07.722000
31750XCSE20260722 15:30:58.425000
301750XCSE20260722 15:30:58.425000
281749XCSE20260722 15:33:06.499000
91749XCSE20260722 15:33:06.499000
101749XCSE20260722 15:33:06.632000
101749XCSE20260722 15:33:34.460000
101749XCSE20260722 15:33:56.494000
101749XCSE20260722 15:34:17.433000
101749XCSE20260722 15:34:37.464000
101749XCSE20260722 15:34:54.474000
101749XCSE20260722 15:35:20.419000
381748XCSE20260722 15:36:58.906000
101748XCSE20260722 15:36:58.906000
401747XCSE20260722 15:38:14.171000
101747XCSE20260722 15:38:14.171000
281746XCSE20260722 15:38:18.706000
291747XCSE20260722 15:42:11.114000
101747XCSE20260722 15:42:11.114000
101746XCSE20260722 15:42:11.170000
101746XCSE20260722 15:50:27.665000
71746XCSE20260722 15:56:25.497000
31746XCSE20260722 15:57:08.659000
201745XCSE20260722 15:59:35.555000
201745XCSE20260722 16:00:02.109000
191744XCSE20260722 16:03:04.211000
91744XCSE20260722 16:03:04.211000
11745XCSE20260722 16:04:03.814000
91745XCSE20260722 16:04:03.814000
141745XCSE20260722 16:07:23.391000
91745XCSE20260722 16:07:23.391000
81745XCSE20260722 16:07:23.391000
41745XCSE20260722 16:07:23.391000
191744XCSE20260722 16:07:29.703000
91744XCSE20260722 16:07:29.703000
71743XCSE20260722 16:10:16.919000
131743XCSE20260722 16:11:42.905000
91743XCSE20260722 16:11:42.905000
71743XCSE20260722 16:11:42.905000
201742XCSE20260722 16:12:17.284000
81741XCSE20260722 16:16:12.864000
51742XCSE20260722 16:26:41.257000
11745XCSE20260722 16:39:59.013000
101745XCSE20260722 16:39:59.013000
111745XCSE20260722 16:39:59.013000
101745XCSE20260722 16:39:59.013000
2561745XCSE20260722 16:39:59.013027
21730XCSE20260723 9:02:43.051000
191732XCSE20260723 9:03:23.692000
101729XCSE20260723 9:03:56.037000
101729XCSE20260723 9:03:56.037000
191730XCSE20260723 9:06:44.697000
101729XCSE20260723 9:06:48.992000
101729XCSE20260723 9:07:24.646000
101728XCSE20260723 9:07:32.662000
101727XCSE20260723 9:09:44.747000
61732XCSE20260723 9:16:02.064000
191730XCSE20260723 9:16:31.920000
101729XCSE20260723 9:17:32.082000
191729XCSE20260723 9:23:06.290000
101732XCSE20260723 9:36:04.601000
91732XCSE20260723 9:36:04.601000
101734XCSE20260723 9:39:49.319000
101732XCSE20260723 9:43:16.482000
101736XCSE20260723 9:51:43.129000
101736XCSE20260723 9:51:53.167000
101736XCSE20260723 9:52:01.670000
221736XCSE20260723 9:52:01.670000
101736XCSE20260723 9:52:23.036000
51739XCSE20260723 9:55:15.204000
41739XCSE20260723 9:55:15.204000
161739XCSE20260723 9:55:15.218000
71739XCSE20260723 9:55:46.245000
101738XCSE20260723 9:57:13.934000
101738XCSE20260723 10:01:25.290000
101737XCSE20260723 10:01:50.922000
51737XCSE20260723 10:01:50.925000
101737XCSE20260723 10:01:50.925000
51737XCSE20260723 10:01:50.941000
101735XCSE20260723 10:03:04.725000
11736XCSE20260723 10:04:12.224000
61736XCSE20260723 10:04:12.224000
21736XCSE20260723 10:04:12.224000
101734XCSE20260723 10:04:18.519000
101735XCSE20260723 10:13:55.981000
101735XCSE20260723 10:19:39.489000
101734XCSE20260723 10:22:03.046000
801734XCSE20260723 10:22:03.062000
101735XCSE20260723 10:27:08.623000
41735XCSE20260723 10:30:38.829000
11735XCSE20260723 10:30:38.829000
51735XCSE20260723 10:30:38.829000
221735XCSE20260723 10:30:38.829000
101733XCSE20260723 10:30:50.207000
101733XCSE20260723 10:30:50.212000
51732XCSE20260723 10:32:31.379000
51732XCSE20260723 10:32:31.379000
101731XCSE20260723 10:33:08.126000
101729XCSE20260723 10:44:06.188000
101728XCSE20260723 10:44:38.822000
101727XCSE20260723 10:50:04.916000
11728XCSE20260723 10:53:51.228000
111729XCSE20260723 10:53:53.327000
121729XCSE20260723 10:53:54.410000
131729XCSE20260723 10:54:07.745000
191728XCSE20260723 10:55:26.644000
191730XCSE20260723 11:03:17.796000
111731XCSE20260723 11:03:52.910000
101730XCSE20260723 11:03:59.551000
121731XCSE20260723 11:04:02.312000
91731XCSE20260723 11:04:02.312000
111731XCSE20260723 11:04:02.466000
111731XCSE20260723 11:04:19.985000
101730XCSE20260723 11:04:20.004000
101729XCSE20260723 11:07:09.040000
31729XCSE20260723 11:07:09.486000
71729XCSE20260723 11:07:10.851000
21729XCSE20260723 11:07:10.851000
101729XCSE20260723 11:07:32.741000
101728XCSE20260723 11:08:15.836000
101726XCSE20260723 11:14:57.834000
101726XCSE20260723 11:14:57.834000
101726XCSE20260723 11:14:57.834000
201725XCSE20260723 11:19:50.521000
101725XCSE20260723 11:19:50.521000
191724XCSE20260723 11:21:53.646000
101723XCSE20260723 11:24:35.668000
51723XCSE20260723 11:27:58.646000
81726XCSE20260723 11:39:50.165000
101727XCSE20260723 11:47:48.316000
101727XCSE20260723 11:48:14.791000
91726XCSE20260723 11:59:15.756000
101727XCSE20260723 12:06:33.993000
101728XCSE20260723 12:08:18.953000
101727XCSE20260723 12:10:03.090000
51727XCSE20260723 12:15:07.362000
191727XCSE20260723 12:28:01.307000
71727XCSE20260723 12:29:37.195000
71727XCSE20260723 12:29:37.223000
71727XCSE20260723 12:29:37.227000
101729XCSE20260723 13:12:06.238000
801729XCSE20260723 13:12:06.256000
101729XCSE20260723 13:12:06.458000
101729XCSE20260723 13:13:03.661000
11730XCSE20260723 13:23:34.383000
241730XCSE20260723 13:23:34.383000
11730XCSE20260723 13:24:44.385000
261730XCSE20260723 13:24:44.385000
11731XCSE20260723 13:31:59.469000
261731XCSE20260723 13:31:59.469000
171731XCSE20260723 13:31:59.469000
251731XCSE20260723 13:31:59.469000
11731XCSE20260723 13:31:59.469000
121731XCSE20260723 13:31:59.469000
101731XCSE20260723 13:31:59.469000
291728XCSE20260723 13:35:13.702000
251729XCSE20260723 13:35:13.703000
111729XCSE20260723 13:35:13.703000
271730XCSE20260723 13:35:13.703000
201728XCSE20260723 13:35:13.704000
201728XCSE20260723 13:35:14.070000
201727XCSE20260723 13:36:48.876000
101726XCSE20260723 13:40:09.118000
101727XCSE20260723 13:43:00.703000
101726XCSE20260723 13:48:52.964000
81731XCSE20260723 13:49:48.587000
101731XCSE20260723 13:49:48.587000
201729XCSE20260723 13:50:15.884000
201729XCSE20260723 13:51:23.529000
201731XCSE20260723 13:53:34.365000
191730XCSE20260723 13:56:10.929000
101729XCSE20260723 14:00:36.787000
91729XCSE20260723 14:00:36.805000
101728XCSE20260723 14:03:08.601000
11728XCSE20260723 14:06:02.409000
111728XCSE20260723 14:06:02.409000
101728XCSE20260723 14:09:48.647000
11728XCSE20260723 14:11:06.181000
11727XCSE20260723 14:12:03.564000
101728XCSE20260723 14:15:25.501000
21728XCSE20260723 14:16:49.300000
101727XCSE20260723 14:16:49.900000
11725XCSE20260723 14:16:50.046000
11724XCSE20260723 14:16:50.586000
161724XCSE20260723 14:16:50.586000
111728XCSE20260723 14:20:00.008000
111728XCSE20260723 14:20:00.020000
111728XCSE20260723 14:20:00.024000
111728XCSE20260723 14:20:00.039000
111727XCSE20260723 14:20:00.096000
101726XCSE20260723 14:24:54.445000
101725XCSE20260723 14:25:28.695000
101725XCSE20260723 14:25:57.278000
11725XCSE20260723 14:25:57.281000
381727XCSE20260723 14:33:38.761000
11727XCSE20260723 14:33:38.761000
31727XCSE20260723 14:33:38.761000
281726XCSE20260723 14:34:01.740000
201726XCSE20260723 14:34:01.826000
41726XCSE20260723 14:34:01.840000
161726XCSE20260723 14:34:01.841000
11726XCSE20260723 14:36:24.346000
111726XCSE20260723 14:36:24.346000
201725XCSE20260723 14:37:00.046000
101723XCSE20260723 14:40:26.241000
101722XCSE20260723 14:40:26.275000
101721XCSE20260723 14:40:26.282000
51724XCSE20260723 14:41:21.377000
51724XCSE20260723 14:41:21.377000
101724XCSE20260723 14:42:02.345000
101722XCSE20260723 14:42:31.261000
21721XCSE20260723 14:45:42.165000
81721XCSE20260723 14:45:42.165000
31720XCSE20260723 14:46:21.234000
71720XCSE20260723 14:46:21.234000
101720XCSE20260723 14:52:12.606000
101719XCSE20260723 14:52:18.498000
11720XCSE20260723 14:58:29.790000
101719XCSE20260723 14:58:31.618000
91719XCSE20260723 14:58:31.618000
11719XCSE20260723 14:58:46.182000
21719XCSE20260723 14:58:46.182000
91719XCSE20260723 14:58:46.182000
101719XCSE20260723 14:59:26.505000
41719XCSE20260723 15:01:06.513000
11719XCSE20260723 15:02:09.644000
141719XCSE20260723 15:03:00.450000
101717XCSE20260723 15:03:02.517000
101716XCSE20260723 15:04:32.569000
101715XCSE20260723 15:05:41.190000
91714XCSE20260723 15:05:41.315000
11714XCSE20260723 15:06:12.747000
91714XCSE20260723 15:06:12.747000
101714XCSE20260723 15:09:45.949000
101713XCSE20260723 15:09:57.463000
101712XCSE20260723 15:10:08.885000
101713XCSE20260723 15:12:52.870000
101712XCSE20260723 15:13:08.040000
101710XCSE20260723 15:13:08.070000
11707XCSE20260723 15:17:12.779000
101709XCSE20260723 15:26:39.104000
11710XCSE20260723 15:31:03.044000
101709XCSE20260723 15:31:56.945000
101709XCSE20260723 15:32:34.376000
101708XCSE20260723 15:33:40.965000
101711XCSE20260723 15:39:50.341000
101712XCSE20260723 15:45:30.063000
101712XCSE20260723 15:47:21.929000
101712XCSE20260723 15:47:21.941000
101711XCSE20260723 15:49:32.904000
101711XCSE20260723 15:49:32.904000
201710XCSE20260723 15:52:19.946000
171710XCSE20260723 15:52:19.961000
401710XCSE20260723 15:52:19.961000
101710XCSE20260723 15:52:19.983000
101711XCSE20260723 15:54:55.712000
101711XCSE20260723 15:54:55.730000
231711XCSE20260723 15:57:20.312000
41711XCSE20260723 15:57:20.681000
101711XCSE20260723 15:59:19.661000
261712XCSE20260723 16:00:56.702000
101711XCSE20260723 16:00:58.363000
131711XCSE20260723 16:01:07.093000
21711XCSE20260723 16:01:31.385000
101710XCSE20260723 16:01:50.067000
241712XCSE20260723 16:03:21.421000
191713XCSE20260723 16:04:48.745000
141715XCSE20260723 16:04:55.014000
131715XCSE20260723 16:04:55.014000
201713XCSE20260723 16:05:08.820000
191712XCSE20260723 16:05:24.083000
191711XCSE20260723 16:05:48.080000
61710XCSE20260723 16:06:16.891000
11710XCSE20260723 16:08:37.023000
91710XCSE20260723 16:08:37.023000
101710XCSE20260723 16:11:50.774000
11710XCSE20260723 16:14:48.179000
101709XCSE20260723 16:15:53.909000
101708XCSE20260723 16:15:53.929000
111708XCSE20260723 16:18:49.874000
91707XCSE20260723 16:18:49.875000
11707XCSE20260723 16:18:49.875000
101707XCSE20260723 16:18:50.207000
21707XCSE20260723 16:20:47.628000
101708XCSE20260723 16:25:04.566000
191708XCSE20260723 16:31:35.209000
11708XCSE20260723 16:31:35.212000
101708XCSE20260723 16:31:35.213000
101707XCSE20260723 16:34:13.880000
91707XCSE20260723 16:34:13.880000
91707XCSE20260723 16:34:13.880000
91707XCSE20260723 16:34:13.880000
401706XCSE20260723 16:34:13.898000
11707XCSE20260723 16:34:55.015000
101707XCSE20260723 16:34:55.015000
61707XCSE20260723 16:34:55.015000
101707XCSE20260723 16:34:55.040000
321707XCSE20260723 16:38:20.618767
101702XCSE20260724 9:00:17.085000
101702XCSE20260724 9:01:28.677000
101701XCSE20260724 9:01:28.697000
191707XCSE20260724 9:05:04.083000
101708XCSE20260724 9:05:31.888000
101707XCSE20260724 9:05:31.890000
101708XCSE20260724 9:06:31.234000
101708XCSE20260724 9:08:56.083000
101707XCSE20260724 9:10:12.417000
101707XCSE20260724 9:12:44.802000
101708XCSE20260724 9:20:05.418000
101709XCSE20260724 9:29:05.430000
101708XCSE20260724 9:31:40.885000
81708XCSE20260724 9:31:40.895000
121708XCSE20260724 9:31:40.895000
101708XCSE20260724 9:34:05.882000
151708XCSE20260724 9:34:05.882000
21709XCSE20260724 9:36:51.167000
251709XCSE20260724 9:36:51.167000
201709XCSE20260724 9:42:07.787000
11709XCSE20260724 9:43:06.544000
151709XCSE20260724 9:43:06.544000
11709XCSE20260724 9:46:17.802000
151709XCSE20260724 9:46:17.802000
11709XCSE20260724 9:47:13.592000
61709XCSE20260724 9:50:15.363000
21709XCSE20260724 9:50:15.363000
121709XCSE20260724 9:50:15.369000
61709XCSE20260724 9:50:15.373000
61709XCSE20260724 9:50:15.377000
201707XCSE20260724 9:50:24.267000
191706XCSE20260724 9:50:53.410000
21707XCSE20260724 9:56:54.592000
101705XCSE20260724 10:01:16.874000
191707XCSE20260724 10:12:37.737000
111708XCSE20260724 10:13:48.439000
101708XCSE20260724 10:14:36.690000
101707XCSE20260724 10:18:25.186000
241707XCSE20260724 10:18:25.190000
111707XCSE20260724 10:18:25.190000
11708XCSE20260724 10:24:33.987000
21708XCSE20260724 10:24:33.987000
201713XCSE20260724 10:32:04.523000
71713XCSE20260724 10:32:04.523000
61713XCSE20260724 10:32:04.523000
261713XCSE20260724 10:32:04.523000
61713XCSE20260724 10:32:04.544000
61713XCSE20260724 10:32:04.556000
61713XCSE20260724 10:32:04.596000
101711XCSE20260724 10:32:24.088000
81711XCSE20260724 10:33:25.414000
21711XCSE20260724 10:33:25.415000
71712XCSE20260724 10:36:54.012000
31712XCSE20260724 10:37:21.698000
41712XCSE20260724 10:37:21.698000
31712XCSE20260724 10:37:51.244000
61712XCSE20260724 10:37:51.244000
81713XCSE20260724 10:38:53.859000
21713XCSE20260724 10:39:22.089000
51713XCSE20260724 10:39:22.089000
101713XCSE20260724 10:39:33.065000
101713XCSE20260724 10:42:36.196000
101712XCSE20260724 10:47:45.900000
101712XCSE20260724 10:52:16.644000
31712XCSE20260724 10:52:16.645000
51712XCSE20260724 10:52:16.645000
81711XCSE20260724 10:58:32.709000
41713XCSE20260724 10:59:56.032000
161713XCSE20260724 10:59:56.032000
11713XCSE20260724 10:59:56.032000
11713XCSE20260724 10:59:56.032000
11713XCSE20260724 11:00:31.193000
251713XCSE20260724 11:00:31.193000
21713XCSE20260724 11:00:31.193000
291713XCSE20260724 11:03:59.152000
191712XCSE20260724 11:14:09.148000
91712XCSE20260724 11:14:09.148000
111712XCSE20260724 11:14:09.172000
101711XCSE20260724 11:18:05.201000
101711XCSE20260724 11:19:02.937000
31711XCSE20260724 11:19:02.938000
41712XCSE20260724 11:45:22.122000
71712XCSE20260724 11:45:22.123000
61712XCSE20260724 11:45:22.123000
111712XCSE20260724 11:45:22.125000
81712XCSE20260724 11:45:22.126000
191711XCSE20260724 11:45:22.128000
41712XCSE20260724 11:45:22.128000
91712XCSE20260724 11:45:22.128000
191712XCSE20260724 11:49:53.933000
251713XCSE20260724 11:49:53.934000
71713XCSE20260724 11:49:53.934000
101713XCSE20260724 11:49:53.934000
271713XCSE20260724 11:49:53.934000
301712XCSE20260724 12:02:28.832000
11713XCSE20260724 12:04:00.238000
101712XCSE20260724 12:04:01.641000
191712XCSE20260724 12:11:03.648000
41711XCSE20260724 12:11:52.390000
201711XCSE20260724 12:18:31.712000
101710XCSE20260724 12:25:23.067000
101710XCSE20260724 12:25:23.067000
81711XCSE20260724 12:31:17.477000
41712XCSE20260724 12:40:14.632000
21712XCSE20260724 12:40:14.632000
11712XCSE20260724 12:40:14.632000
11712XCSE20260724 12:40:14.632000
11712XCSE20260724 12:40:14.632000
11712XCSE20260724 12:40:14.632000
11712XCSE20260724 12:40:14.632000
31712XCSE20260724 12:40:14.632000
11712XCSE20260724 12:40:14.632000
71712XCSE20260724 12:40:14.632000
21712XCSE20260724 12:40:14.632000
71712XCSE20260724 12:40:14.634000
101712XCSE20260724 12:40:14.642000
81712XCSE20260724 12:40:14.733000
271712XCSE20260724 12:40:14.733000
101710XCSE20260724 12:42:32.908000
91710XCSE20260724 12:42:32.908000
281710XCSE20260724 12:59:00.396000
191709XCSE20260724 13:07:21.450000
91709XCSE20260724 13:07:21.451000
191708XCSE20260724 13:08:18.900000
101708XCSE20260724 13:08:18.900000
11708XCSE20260724 13:08:18.901000
101707XCSE20260724 13:21:17.165000
91707XCSE20260724 13:21:17.182000
11707XCSE20260724 13:21:17.182000
71707XCSE20260724 13:21:17.196000
71708XCSE20260724 13:26:25.327000
111708XCSE20260724 13:26:28.622000
11708XCSE20260724 13:26:34.354000
91707XCSE20260724 13:27:40.755000
101706XCSE20260724 13:28:16.555000
81706XCSE20260724 13:28:16.687000
351706XCSE20260724 13:29:00.387000
101707XCSE20260724 13:30:30.452000
101707XCSE20260724 13:31:46.717000
101707XCSE20260724 13:31:46.738000
101706XCSE20260724 13:41:03.712000
101706XCSE20260724 13:41:03.712000
101708XCSE20260724 14:02:06.188000
101708XCSE20260724 14:02:06.188000
91708XCSE20260724 14:02:06.188000
201708XCSE20260724 14:02:06.192000
101708XCSE20260724 14:02:06.192000
81708XCSE20260724 14:02:06.192000
81708XCSE20260724 14:02:06.212000
321710XCSE20260724 14:12:45.547000
81710XCSE20260724 14:12:45.547000
191709XCSE20260724 14:13:52.077000
191708XCSE20260724 14:19:40.865000
151708XCSE20260724 14:25:09.014000
141708XCSE20260724 14:25:10.354000
151708XCSE20260724 14:25:24.699000
201709XCSE20260724 14:30:22.492000
701709XCSE20260724 14:30:22.509000
81710XCSE20260724 14:35:49.900000
241710XCSE20260724 14:35:49.900000
11711XCSE20260724 14:36:45.818000
21711XCSE20260724 14:38:05.415000
81711XCSE20260724 14:38:05.415000
101710XCSE20260724 14:43:14.831000
91710XCSE20260724 14:43:14.831000
101708XCSE20260724 15:04:52.227000
101708XCSE20260724 15:04:52.227000
101708XCSE20260724 15:04:52.227000
781708XCSE20260724 15:04:52.244000
281707XCSE20260724 15:04:52.257000
101707XCSE20260724 15:05:17.146000
111707XCSE20260724 15:05:24.176000
61710XCSE20260724 15:21:41.646000
101710XCSE20260724 15:21:41.646000
141710XCSE20260724 15:21:41.646000
181710XCSE20260724 15:21:41.646000
51709XCSE20260724 15:26:07.205000
31709XCSE20260724 15:26:11.111000
21709XCSE20260724 15:30:20.868000
31709XCSE20260724 15:30:20.868000
21709XCSE20260724 15:30:20.868000
31709XCSE20260724 15:30:20.868000
221709XCSE20260724 15:34:10.650000
151709XCSE20260724 15:34:10.650000
21709XCSE20260724 15:35:20.661000
101709XCSE20260724 15:35:30.280000
121709XCSE20260724 15:35:30.280000
291709XCSE20260724 15:35:30.947000
11709XCSE20260724 15:35:34.365000
191712XCSE20260724 15:42:53.341000
101714XCSE20260724 15:50:05.033000
91714XCSE20260724 15:50:05.033000
101714XCSE20260724 15:51:51.306000
191713XCSE20260724 15:51:51.306000
21713XCSE20260724 15:51:51.306000
71713XCSE20260724 15:51:51.421000
211713XCSE20260724 15:51:51.421000
281713XCSE20260724 15:51:51.426000
81713XCSE20260724 15:51:51.530000
191712XCSE20260724 15:53:02.336000
301713XCSE20260724 15:54:32.933000
31712XCSE20260724 15:56:32.012000
131712XCSE20260724 15:56:32.012000
41712XCSE20260724 15:56:32.012000
101712XCSE20260724 15:56:32.012000
21711XCSE20260724 16:00:15.941000
261711XCSE20260724 16:00:15.941000
301711XCSE20260724 16:03:51.845000
101711XCSE20260724 16:03:51.845000
101711XCSE20260724 16:03:51.845000
401710XCSE20260724 16:04:46.937000
81710XCSE20260724 16:04:47.053000
111710XCSE20260724 16:04:47.053000
151710XCSE20260724 16:04:54.173000
141710XCSE20260724 16:04:54.822000
151710XCSE20260724 16:04:57.156000
11710XCSE20260724 16:05:03.121000
131710XCSE20260724 16:05:07.372000
51709XCSE20260724 16:05:15.255000
251709XCSE20260724 16:05:15.255000
21709XCSE20260724 16:05:44.143000
81709XCSE20260724 16:05:44.143000
31709XCSE20260724 16:05:59.200000
71709XCSE20260724 16:05:59.200000
11709XCSE20260724 16:06:28.120000
91709XCSE20260724 16:06:28.120000
51710XCSE20260724 16:08:22.719000
121710XCSE20260724 16:08:22.719000
291711XCSE20260724 16:13:34.054000
111711XCSE20260724 16:13:44.353000
131711XCSE20260724 16:13:44.353000
61711XCSE20260724 16:15:12.351000
281710XCSE20260724 16:16:42.230000
91710XCSE20260724 16:16:42.230000
101710XCSE20260724 16:16:42.230000
101710XCSE20260724 16:16:52.268000
91710XCSE20260724 16:17:03.252000
11710XCSE20260724 16:17:03.252000
111710XCSE20260724 16:17:16.345000
281709XCSE20260724 16:17:24.816000
81708XCSE20260724 16:17:26.032000
21708XCSE20260724 16:17:26.032000
151708XCSE20260724 16:17:56.484216
111708XCSE20260724 16:17:56.484216
91708XCSE20260724 16:17:56.484216
691708XCSE20260724 16:17:56.484240


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 30
GlobeNewswire

Recommended Reading

 