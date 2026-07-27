Michelin: Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2026

 | Source: Michelin Michelin

                                        Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Mise à disposition du Rapport financier semestriel
au 30 juin 2026

Le groupe Michelin annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport financier semestriel 2026.

Le Rapport financier semestriel ainsi que la présentation des résultats semestriels 2026 peuvent être consultés sur le site internet michelin.com.

Coordonnées de contact

Relations Investisseurs

 

investor-relations@michelin.com

 

Guillaume Jullienne

 

guillaume.jullienne@michelin.com

 

Benjamin Marcus
benjamin.marcus@michelin.com

 

Nadia Ait-Mokhtar
nadia.ait-mokhtar@michelin.com

 

 		Relations Presse

 

+33 (0) 1 45 66 22 22

 

groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com

 

Actionnaires individuels

+33 (0) 4 73 32 23 05

 

 

Muriel Combris-Battut
muriel.combris-battut@michelin.com

 

Elisabete Antunes
elisabete.antunes@michelin.com

Pièce jointe


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