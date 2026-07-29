Elis : Résultats semestriels 2026

Solide performance financière au 1er semestre 2026

Chiffre d’affaires en hausse de 4,9% et marges stables, malgré un contexte mondial dégradé

Confirmation des objectifs financiers 2026

Performance financière solide au 1er semestre 2026

Chiffre d’affaires de 2 457,1 millions d’euros (+4,9% dont +3,2% en organique)

EBITDA ajusté en amélioration de 4,9% à 853,8 millions d’euros

Marge d’EBITDA ajusté stable, à 34,7% du chiffre d’affaires

EBIT ajusté en amélioration de 4,6% à 370,0 millions d’euros

Marge d’EBIT ajusté stable, à 15,1% du chiffre d’affaires

Résultat net en hausse de 7,3% à 163,6 millions d’euros

Résultat net courant en hausse de 1,1% à 215,5 millions d’euros

Résultat net courant par action en hausse de 5,1% à 0,89 euro (nombre d'actions sur une base diluée)

Free cash-flow de -30,1 millions d'euros, lié à des effets classiques de saisonnalité ; objectif annuel maintenu

Programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros achevé le 9 juillet 2026

Levier d’endettement financier à 2,09x au 30 juin 2026





Faits marquants du 1er semestre 2026

Bonne dynamique commerciale, portée par les investissements récents dans les forces commerciales, avec un niveau record de signatures de nouveaux contrats dans l'ensemble des zones géographiques

Ajustements tarifaires pour compenser l'inflation des coûts de la main-d’œuvre dans nos pays

Ralentissement de l'activité observé dans certains secteurs en Europe, atténué par la diversification de notre portefeuille clients et produits

Impact limité et bien maîtrisé du conflit au Moyen-Orient : baisse temporaire de la fréquentation hôtelière au début du conflit en mars, et légère inflation sur certaines matières premières utilisées par le Groupe

Baisse des volumes au Mexique en fin de semestre, à la suite d’un appel d'offres public lancé après la réorganisation du système de santé fédéral du pays

Poursuite de la stratégie d’acquisitions ciblées avec de nouvelles opérations créatrices de valeur

Modèle d'économie circulaire d'Elis toujours reconnu par la taxonomie européenne et les agences de notation extra-financière





Objectifs 2026 : Elis réitère l’ensemble des objectifs financiers communiqués le 11 mars dernier

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel attendue légèrement inférieure à celle de 2025 1

Marges d’EBITDA ajusté et d’EBIT ajusté attendues en légère amélioration

Free cash-flow attendu en croissance « mid-single digit »

Résultat net courant par action dilué attendu en croissance « high-single digit »

Levier d’endettement financier attendu en baisse d’environ 0,1x au 31 décembre 2026





Puteaux, le 29 juillet 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, publie ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2026. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et examinés ce jour par le Conseil de Surveillance. Ils ont par ailleurs fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du Directoire d’Elis, a déclaré :

« Dans un contexte mondial toujours marqué par des incertitudes politiques et économiques, Elis démontre une nouvelle fois la robustesse de son modèle et la pertinence de sa stratégie, avec une performance financière du 1er semestre solide, en ligne avec la séquence annuelle attendue. Cela nous permet de confirmer nos objectifs financiers 2026.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 2 457 millions d'euros, en hausse de 4,9%, dont +3,2% de croissance organique. Après le ralentissement observé en fin d'année 2025, nous avons noté une amélioration de la dynamique commerciale au 1er semestre 2026. Les signatures de nouveaux contrats ont atteint un niveau record, dans l'ensemble de nos métiers et de nos géographies, tirées par les tendances structurelles favorables dont bénéficie le Groupe, ainsi que par les investissements supplémentaires réalisés dans nos forces commerciales. L'Hôtellerie-Restauration, ainsi que les vêtements professionnels pour l'Industrie, sont globalement bien orientés.

Cette dynamique commerciale, plus forte qu'attendu sur la majeure partie du semestre, a toutefois été pénalisée en fin de période par la perte d'une part importante de nos volumes avec un client de la santé publique au Mexique, à la suite de la réorganisation du système de santé fédéral et du lancement d'un appel d'offres pour la réattribution de l'ensemble des volumes de ce client. Nos équipes restent pleinement mobilisées pour continuer à développer notre activité dans le pays, avec la grande discipline qui caractérise notre approche commerciale.

En parallèle, Elis a poursuivi sa stratégie d'acquisitions ciblées, renforçant la densité de son réseau de linge plat dans plusieurs pays européens, et notre pipeline d'acquisitions reste riche pour le reste de l’année.

Au 1er semestre, les marges d'EBITDA ajusté et d'EBIT ajusté sont stables par rapport au 1er semestre 2025, une performance conforme à la trajectoire visant une légère amélioration sur l'ensemble de l'année, portée par l’accélération de la croissance du chiffre d’affaires au 2ème semestre. La génération de free cash-flow est négative sur le semestre, reflétant principalement un effet de calendrier sur le besoin en fonds de roulement, conformément à la saisonnalité habituelle de notre activité ; nous restons pleinement en ligne avec la trajectoire annuelle attendue.

Nous abordons ainsi avec confiance la deuxième partie de l'année. La résilience de notre modèle à travers les cycles économiques, la solidité de notre organisation opérationnelle et notre positionnement fondé sur les principes de l'économie circulaire constituent des atouts majeurs pour renforcer notre leadership sur l'ensemble de nos marchés. »

I. Résultats semestriels 2026





Dans l’ensemble des tableaux chiffrés, « Autres » inclut les Entités Manufacturières, les Holdings et l’Asie ; les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

(En millions d’euros)



2026



2025



Var.

T1 T2 S1 T1 T2 S1 T1 T2 S1 France 330,5 370,5 701,1 322,5 361,3 683,8 +2,5% +2,6% +2,5% Europe centrale 314,0 327,2 641,2 300,3 305,3 605,5 +4,6% +7,2% +5,9% Scandin. & Eur. de l’Est 164,7 163,4 328,1 158,7 158,7 317,4 +3,8% +3,0% +3,4% Royaume-Uni & Irlande 136,1 148,6 284,7 138,2 148,7 286,9 -1,5% -0,1% -0,8% Amérique latine 121,4 130,7 252,2 107,9 110,7 218,6 +12,6% +18,1% +15,4% Europe du Sud 104,4 127,0 231,4 96,8 117,3 214,1 +7,9% +8,3% +8,1% Autres 9,4 9,2 18,5 7,7 9,2 16,8 +22,0% +0,4% +10,2% Total 1 180,5 1 276,6 2 457,1 1 131,9 1 211,1 2 343,1 +4,3% +5,4% +4,9%

Décomposition du chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

(En millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 701,1 683,8 +2,0% +0,5% - +2,5% Europe centrale 641,2 605,5 +3,2% +2,3% +0,4% +5,9% Scandin. & Eur. de l’Est 328,1 317,4 +1,6% - +1,8% +3,4% Royaume-Uni & Irlande 284,7 286,9 +1,6% - -2,4% -0,8% Amérique latine 252,2 218,6 +8,0% +1,8% +5,6% +15,4% Europe du Sud 231,4 214,1 +5,7% +2,4% - +8,1% Autres 18,5 16,8 +11,3% - -1,1% +10,2% Total 2 457,1 2 343,1 +3,2% +1,1% +0,6% +4,9%

Croissance organique du chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

Croissance organique

T1 2026 Croissance organique

T2 2026 Croissance organique

S1 2026 France +2,0% +2,0% +2,0% Europe centrale +2,5% +4,0% +3,2% Scandinavie & Eur. de l’Est +1,4% +1,8% +1,6% Royaume-Uni & Irlande +1,6% +1,7% +1,6% Amérique latine +9,5% +6,6% +8,0% Europe du Sud +5,2% +6,1% +5,7% Autres +23,8% +0,9% +11,3% Total +3,1% +3,2% +3,2%

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026

(En millions d’euros) T2 2026 T2 2025 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 370,5 361,3 +2,0% +0,5% - +2,6% Europe centrale 327,2 305,3 +4,0% +2,8% +0,3% +7,2% Scandin. & Eur. de l’Est 163,4 158,7 +1,8% - +1,2% +3,0% Royaume-Uni & Irlande 148,6 148,7 +1,7% - -1,7% -0,1% Amérique latine 130,7 110,7 +6,6% +1,9% +9,6% +18,1% Europe du Sud 127,0 117,3 +6,1% +2,1% - +8,3% Autres 9,2 9,2 +0,9% - -0,4% +0,4% Total 1 276,6 1 211,1 +3,2% +1,2% +0,9% +5,4%

EBITDA ajusté pour les six premiers mois de l’année

(En millions d’euros) S1 2026 S1 2025

retraité1 Var.

S1 2026 / S1 2025 France 299,4 285,8 +4,8% En % du chiffre d’affaires 42,7% 41,8% +90 pb Europe centrale 206,6 196,7 +5,0% En % du chiffre d’affaires 32,0% 32,3% -30 pb Scandinavie & Eur. de l’Est 113,3 109,3 +3,7% En % du chiffre d’affaires 34,5% 34,4% +10 pb Royaume-Uni & Irlande 90,6 91,5 -0,9% En % du chiffre d’affaires 31,8% 31,9% -10 pb Amérique latine 77,3 71,0 +8,9% En % du chiffre d’affaires 30,7% 32,5% -180 pb Europe du Sud 74,4 68,2 +9,1% En % du chiffre d’affaires 32,1% 31,8% +30 pb Autres (7,8) (8,6) +9,2% Total 853,8 813,8 +4,9% En % du chiffre d’affaires 34,7% 34,7% =

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Taux de marge calculés avant éliminations du chiffre d'affaires intra-groupe.

France

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 est en croissance de 2,5% (+2,0% en organique). L'activité commerciale reste solide sur l'ensemble de nos marchés. Les ajustements tarifaires mis en place pour compenser l'inflation des coûts contribuent également à la croissance semestrielle. En Hôtellerie-Restauration, l'activité du 1er trimestre a brièvement été pénalisée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient mais est rapidement revenue à la normale ; la canicule de juin a également légèrement pesé sur l’activité.

L'amélioration de 90 pb de la marge d'EBITDA ajusté au 1er semestre 2026, à 42,7%, s'explique par de nouveaux gains d'efficacité opérationnelle soutenus (productivité des ateliers, optimisation logistique), associés à une moindre consommation d'eau et d'énergie ainsi qu'à de meilleures conditions d'achat.

Europe centrale

Le chiffre d'affaires de la région est en hausse de 5,9% au 1er semestre 2026 (+3,2% en organique). Le Groupe enregistre de nombreuses signatures de nouveaux contrats, notamment en vêtements professionnels (standard et ultrapropre), malgré un environnement macroéconomique difficile. La performance est solide au Belux, en Pologne et en République tchèque. En Allemagne, la croissance reste correcte. Notre approche commerciale demeure sélective sur le marché de la santé, dont l'environnement reste marqué par de fortes contraintes budgétaires ; des signes encourageants apparaissent néanmoins, avec une amélioration du taux de rétention clients et de nouvelles signatures qui seront mises en œuvre d'ici la fin de l'année, dont un avenant contractuel avec un grand groupe de santé privé allemand, qui devrait générer environ 20 millions d’euros de chiffre d'affaires additionnel en 2027. Quatre acquisitions réalisées en Allemagne et en Suisse contribuent pour +2,3% à la croissance semestrielle de la région.

La marge d'EBITDA ajusté du 1er semestre 2026 atteint 32,0%, en baisse de 30 pb, en lien avec l'effet dilutif temporaire des nombreuses acquisitions réalisées dans la région, ainsi que la forte hausse du salaire minimum légal en Allemagne, difficile à répercuter intégralement.

Scandinavie & Europe de l’Est

Le chiffre d'affaires de la région est en hausse de 3,4% au 1er semestre 2026 (+1,6% en organique, avec un effet de change positif de +1,8%). La région est composée de marchés matures et de taille relativement restreinte, sur lesquels le Groupe dispose déjà d'une position solide. La Finlande, les pays baltes et la Norvège continuent de bénéficier du développement de l'externalisation. L'environnement compétitif est revenu à la normale au Danemark, mais le marché reste assez peu porteur.

Au 1er semestre 2026, la marge d'EBITDA ajusté est en amélioration de +10 pb, à 34,5% ; la marge s'est désormais stabilisée à un niveau élevé. La croissance limitée du chiffre d'affaires rend toutefois difficile de bénéficier pleinement d'un effet de levier opérationnel.

Royaume-Uni & Irlande

La croissance organique du chiffre d'affaires de la région est de 1,6% au 1er semestre 2026, mais la croissance publiée est en baisse de 0,8%, en lien avec l'évolution négative de la livre sterling (impact de

-2,4% sur le chiffre d'affaires). Au Royaume-Uni, l'environnement macroéconomique général reste peu porteur mais la performance est satisfaisante au 1er semestre, avec de nombreuses signatures de nouveaux contrats en Hôtellerie-Restauration, portées par le renforcement des équipes commerciales et la qualité de service reconnue d'Elis, tout en maintenant une discipline de prix et une approche sélective des clients ; le segment Santé reste stable. En Irlande, le semestre est plus difficile, avec une concurrence accrue en Hôtellerie-Restauration.

Au 1er semestre 2026, la marge d'EBITDA ajusté est à 31,8%, en légère baisse de 10 pb ; dans un environnement assez concurrentiel, la forte hausse du salaire minimum légal au Royaume-Uni est difficile à répercuter intégralement.

Amérique latine

Le chiffre d'affaires de la région est en hausse de 15,4% au 1er semestre 2026 (+8,0% en organique) et bénéficie d'un effet de change favorable de +5,6%. Le Brésil, qui affiche une croissance organique de +8,6%, est particulièrement bien orienté, porté par une performance commerciale soutenue dans tous les segments. Au Mexique, une réorganisation du système fédéral de santé a conduit au lancement d'un appel d'offres public pour la réattribution de l'ensemble des volumes, entraînant une perte de 50% des volumes concernés, soit environ 2 millions d'euros par mois depuis juin (impact estimé à 14 millions d'euros sur l'exercice 2026). Le Groupe poursuit par ailleurs le développement de son offre au Mexique, avec le déploiement des vêtements professionnels en Industrie et du linge plat en Hôtellerie-Restauration. Enfin, l'acquisition d'Acquaflash au Brésil contribue pour 1,8% à la croissance semestrielle.

La marge d'EBITDA ajusté du semestre est en baisse de 180 pb, à 30,7%. L'inflation particulièrement marquée des coûts n'a pas pu être pleinement répercutée dans les prix au 1er semestre, reflétant le décalage habituel entre hausse des coûts et ajustements tarifaires - un effet appelé à s'atténuer au second semestre. Par ailleurs, la perte de volumes au Mexique en fin de semestre a temporairement dégradé le taux d'utilisation des capacités de production ; les ajustements opérationnels nécessaires ont depuis été mis en œuvre afin de limiter l'impact sur la marge.

Europe du Sud

Le chiffre d'affaires de la région est en hausse de 8,1% au 1er semestre 2026 (+5,7% en organique), porté par un bon dynamisme commercial dans l'ensemble de la région, notamment en vêtements professionnels, en lien avec la poursuite du développement de l'externalisation. En Espagne, l'activité est particulièrement bien orientée en Hôtellerie-Restauration, portée par un bon démarrage de la saison estivale. Par ailleurs, les acquisitions réalisées en Espagne contribuent pour +2,4% à la croissance totale du semestre.

Au 1er semestre 2026, la marge d'EBITDA ajusté est en amélioration de 30 pb, à 32,1%, grâce à l'optimisation de nos processus industriels ainsi qu'à l'effet de levier opérationnel généré par la solide croissance du chiffre d'affaires.

Autres

La catégorie « autres » regroupe les entités manufacturières (qui comprennent le créateur et fabricant français de linge de maison Le Jacquard Français, et le fabricant britannique d’appareils sanitaires Kennedy Hygiene), les holdings ainsi que les activités du Groupe en Asie (incluant la Malaisie et Singapour).

Tableau de passage de l’EBITDA ajusté au résultat net

(En millions d’euros) S1 2026 S1 2025

retraité1 Var. EBITDA ajusté 853,8 813,8 +4,9% En % du chiffre d’affaires 34,7% 34,7% = Dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat (483,8) (459,9) En % du chiffre d’affaires -19,7% -19,6% -10 pb EBIT ajusté 370,0 353,8 +4,6% En % du chiffre d’affaires 15,1% 15,1% = Frais financiers divers (1,2) (1,2) Autres produits et charges opérationnels (non courant) (12,0) (7,7) Charges sur paiements en actions (IFRS 2) (16,3) (21,1) Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (40,2) (43,5) Résultat opérationnel 300,2 280,4 +7,1% Résultat financier net (73,9) (64,9) Charge d'impôt sur le résultat (62,8) (63,1) Résultat net des activités poursuivies 163,6 152,4 +7,3% Résultat net 163,6 152,4 +7,3%

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

EBIT ajusté

Au 1er semestre 2026, l’EBIT ajusté est en hausse de 4,6% par rapport au 1er semestre 2025, à 370,0 millions d’euros.

En pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBIT ajusté est stable, à 15,1% au 1er semestre 2026. Le ratio des dotations aux amortissements en pourcentage du chiffre d’affaires est stable (19,7% au 1er semestre 2026 contre 19,6% au 1er semestre 2025) et reflète une baisse de la part des investissements en linge, compensée par une augmentation des loyers.

Résultat opérationnel

Les principaux éléments entre l’EBIT ajusté et le résultat opérationnel sont :

Les autres produits et charges opérationnels. Au 1 er semestre, ils reflètent un effet de base comparable défavorable, en lien avec des coûts de restructuration inférieurs à leur niveau habituel lors du 1 er semestre 2025 ;

semestre, ils reflètent un effet de base comparable défavorable, en lien avec des coûts de restructuration inférieurs à leur niveau habituel lors du 1 semestre 2025 ; Les charges sur plans d’actions gratuites, qui correspondent au traitement comptable prévu par la norme IFRS 2. Elles sont en baisse à 16,3 millions d’euros au 1 er semestre 2026, principalement du fait de l’ajustement des provisions pour charges patronales enregistré au 1 er semestre 2025, à la suite de la hausse du taux de contribution de 20% à 30% votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 en France ;

semestre 2026, principalement du fait de l’ajustement des provisions pour charges patronales enregistré au 1 semestre 2025, à la suite de la hausse du taux de contribution de 20% à 30% votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 en France ; L’amortissement des incorporels liés aux acquisitions passées. Il est en baisse de 3,3 millions d’euros au 1er semestre, du fait de la fin de la période d’amortissement des contrats issus de l’acquisition d’Indusal (2016) en Espagne et de la marque de l’acquisition mexicaine réalisée en 2022. Pour rappel, l’essentiel de ces amortissements provient de l’acquisition de Berendsen en 2017.





Résultat financier net

Au 1er semestre 2026, la charge financière nette s’élève à 73,9 millions d’euros, en hausse de 9 millions d’euros, sous l’effet des récents refinancements, traduisant une hausse de la dette nette moyenne (en lien avec le programme de rachat d’actions) et du coût moyen des intérêts sur le semestre.

Charge d’impôt sur le résultat

Au 1er semestre 2026, la charge d’impôt s’élève à 62,8 millions d’euros, relativement stable par rapport au 1er semestre 2025. Le taux d’impôt effectif moyen est en baisse à 27,7% au 30 juin 2026 (contre 29,3% au 30 juin 2025), principalement liée au fait que la contribution exceptionnelle créée par la loi de finances 2025 en France est non applicable au groupe fiscal Elis en 2026.

Résultat net

Le résultat net ressort en hausse de 7,3% au 1er semestre 2026, à 163,6 millions d’euros contre 152,4 millions d’euros au 1er semestre 2025.

Tableau de passage du résultat net au résultat net courant

(En millions d’euros) S1 2026 S1 2025 retraité1 Var. Résultat net 163,6 152,4 +7,3% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises 40,2 43,5 Charges sur paiements en actions (IFRS 2) 16,3 21,1 Charge de désactualisation du complément de prix de l’acquisition réalisée au Mexique - 0,7 Autres produits et charges opérationnels (non courant) 12,0 7,7 Effet impôt (aux taux normaux) (16,6) (17,6) Contribution exceptionnelle – Impôt français sur les sociétés - 5,4 Résultat net courant 215,5 213,2 +1,1% Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 Résultat net courant attribuable aux actionnaires de la société mère (A) 215,5 213,2 +1,1% Intérêts financiers liés aux obligations convertibles (B) 6,9 6,2 Résultat net courant attribuable aux actionnaires de la société mère, ajusté pour l’effet de la dilution 222,4 219,5 +1,3% Nombre moyen pondéré d’actions, de base (C) 225,5 234,9 Nombre moyen pondéré d’actions, dilué (D) 250,1 259,5 Résultat net courant par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère = A/C 0,96 0,91 +5,3% - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère = (A+B)/D 0,89 0,85 +5,1%

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Le résultat net courant ressort à 215,5 millions d’euros au 1er semestre 2026, en hausse de 1,1% par rapport au 1er semestre 2025. Le résultat net courant par action est en hausse de 5,1% à 0,89 euro (nombre d'actions sur une base diluée).

État des flux de trésorerie

(En millions d’euros) S1 2026 S1 2025 EBITDA ajusté 853,8 813,8 Annulation des (plus) ou moins-values de cessions d’immobilisations et des variations de provisions (4,3) 1,4 Éléments monétaires non courants figurant en autres produits et charges opérationnels (12,9) (9,2) Charges sur paiements en actions (contributions sociales) (4,7) (7,8) Frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) (1,2) (1,2) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 830,8 796,9 Investissements nets (479,1) (431,8) Variation du besoin en fonds de roulement (164,0) (113,0) Intérêts financiers nets versés (51,8) (66,0) Impôts versés (74,8) (67,7) Paiements de passifs locatifs (y compris intérêts sur passifs locatifs) (91,1) (87,3) Free cash-flow (30,1) 31,0 Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (26,1) (58,2) Dettes financières brutes provenant des sociétés acquises (8,2) (2,7) Autres flux liés aux opérations de financement (1,7) (11,2) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l’exercice (105,6) (105,1) Augmentation de capital, actions propres (466,5) (83,9) Autres (10,0) 61,8 Variation de l’endettement financier net (648,3) (168,4) 30 juin 2026 31 déc. 2025 Endettement financier net 3 670,3 3 020,21

1 : La trésorerie d'ouverture au 1er janvier 2026 reflète un ajustement non rétrospectif de (1,8) million d'euros à la suite des nouvelles règles IFRS 9/7 relatives aux dates de règlement des paiements électroniques.

Investissements nets

Au 1er semestre 2026, les investissements nets du Groupe augmentent de 47,3 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2025.

En pourcentage du chiffre d’affaires, le ratio s’établit à 19,5% au 1er semestre 2026 (contre 18,4% au 1er semestre 2025), en lien avec les projets d’investissements industriels en cours de déploiement sur le semestre. Le ratio est attendu à environ 18% en fin d’année.

Variation du besoin en fonds de roulement

Au 1er semestre 2026, la variation du besoin en fonds de roulement est fortement négative à -164,0 millions, avec, d’une part, une augmentation des stocks de linge plat (préparatoire à la saison hôtelière) et de vêtements professionnels (amélioration de la qualité), et, d’autre part, une dégradation du ratio d’encaissement, à 57 jours au 30 juin 2026 contre 54 jours au 30 juin 2025.

Intérêts financiers nets versés

Au 1er semestre 2026, les intérêts financiers nets versés s'élèvent à 51,8 millions d'euros, en baisse de 14,2 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2025. Cette baisse s'explique notamment par le refinancement anticipé, en novembre 2025, de l'obligation de 600 millions d'euros arrivant initialement à échéance en mars 2026 : le dernier paiement de coupon a ainsi été anticipé au même moment, allégeant la charge d'intérêts du 1er semestre 2026.

Paiements de passifs locatifs

Au 1er semestre 2026, les paiements de passifs locatifs augmentent de 3,8 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2025. Cette augmentation est en ligne avec le niveau d'activité ; le Groupe bénéficie par ailleurs d'une période de franchise de loyer sur son nouveau siège social, courant jusqu'à décembre 2028.

Free cash-flow

Au 1er semestre 2026, le free cash-flow du Groupe s'établit à -30,1 millions d'euros, pénalisé par une variation fortement négative du besoin en fonds de roulement. Cette évolution reflète la saisonnalité structurelle du modèle du Groupe : le 1er semestre absorbe des investissements élevés, notamment la constitution des stocks pour la saison estivale, tandis que les encaissements correspondent à des mois où l'activité est moins soutenue. À l'inverse, le second semestre bénéficie d’encaissements liés aux mois les plus actifs de l'année. Par conséquent, la majeure partie - voire la totalité - du free cash-flow annuel est traditionnellement générée à cette période.

Endettement financier net

L’endettement financier net du Groupe (hors passifs locatifs IFRS 16) au 30 juin 2026 est de 3 670,3 millions d’euros, contre 3 020,2 millions d’euros au 31 décembre 2025 et 3 206,5 millions d’euros au 30 juin 2025. Le levier d’endettement financier s’élève à 2,09x au 30 juin 2026, contre 1,75x au 31 décembre 2025 et 1,92x au 30 juin 2025.

Le 16 mars 2026, Elis a placé, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 600 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,875%.

Distribution au titre de l’exercice 2025

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 21 mai 2026 a approuvé la distribution de 0,48 euro par action en numéraire, au titre de l’exercice 2025 composé de 0,26 euro par action correspondant à une distribution de réserves ou de primes d'émission, et de 0,22 euro par action correspondant à un dividende (soumis à la retenue à la source). Cette distribution a été effectuée le 28 mai 2026 pour un montant total de 105,6 millions d’euros.

Politique d’allocation du capital et OCÉANEs 2029

Le 6 mars 2025, le Groupe a présenté sa nouvelle politique d’allocation du capital ayant pour but l’amélioration du retour aux actionnaires :

Poursuite des acquisitions bolt-on, avec une enveloppe comprise entre 50 millions d’euros et 150 millions d’euros par an ;

Maintien du statut investment-grade d'Elis et poursuite de la baisse du levier d’endettement du Groupe, limitée à environ -0,1x par an ;

Utilisation du cash restant principalement pour améliorer le retour aux actionnaires, par l’intermédiaire du versement d’un dividende ou de rachats d’actions.





Conformément aux termes et conditions des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ ou existantes émises par Elis en septembre 2022 et arrivant à échéance en septembre 2029 (les « OCÉANEs 2029 »), Elis a l’intention d’exercer son option de remboursement anticipé (soft call) à compter d’octobre 2026, sous réserve des conditions de marché prévues par les termes et conditions des OCÉANEs 20292.

Dans ce contexte, Elis a annoncé pour l’année 2026 un programme de rachat d’actions pour un montant total pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros en mars dernier.

Au 1er semestre, le Groupe a donc racheté 17,8 millions d’actions à un prix moyen de rachat de 26,25 euros, soit un montant dépensé de 466,8 millions d’euros.

Le programme de rachat d'actions 2026 s’est achevé le 9 juillet 2026. Au 28 juillet, le Groupe détient 18,3 millions d’actions propres. En cas d’exercice du soft call et d’exercice du droit à l’attribution d’actions, Elis pourrait être amené à livrer au maximum 23,8 millions de titres aux porteurs des OCÉANEs 2029.

II. RSE





Le modèle d’économie circulaire d’Elis, vecteur de bénéfices pour les clients du Groupe, continue d’être reconnu par la taxonomie européenne

Les services proposés par Elis se positionnent comme une alternative durable par rapport à l’achat ou à l’utilisation simple des produits ou par rapport à des produits à usage unique, dit jetables.

Ces alternatives à des approches linéaires de consommation permettent à nos clients d’éviter des émissions de CO 2 et de contribuer à réduire leurs propres émissions. Début 2025, le Groupe a dévoilé les résultats d’une analyse en cycle de vie (ACV) comparant un modèle de location-entretien de vêtements professionnels avec un modèle d’acquisition et de lavage à domicile ou en blanchisserie. Cette étude, qui a fait l’objet d’une revue critique par des tiers externes, montre des bénéfices significatifs en matière de réduction des consommations d’eau (-50%) et de CO 2 (-35%), notamment grâce à la réparation et la réutilisation des vêtements et l’efficacité des processus industriels du Groupe. Le Groupe a complété ces analyses par deux études complémentaires début 2026 en comparant ses services à des alternatives à usage unique. Ainsi, l’utilisation d’un essuie-mains avec une bobine de coton réduit les émissions de CO 2 eq jusqu’à -60% par rapport à une solution d’essuie-mains papier jetable. De façon similaire, l’utilisation de franges réutilisables dans les salles propres réduit les émissions de CO 2 eq jusqu’à -75% par rapport à une solution jetable.

Dans le cadre de la taxonomie européenne, Elis indique que 70% de son chiffre d'affaires est aligné avec l'objectif de transition vers une économie circulaire, soulignant la durabilité de son modèle économique. À titre de comparaison, une publication de la Commission européenne datée de novembre 2025 indique qu'en moyenne, le chiffre d'affaires aligné avec la taxonomie s'élève à environ 11%, pour les entreprises ayant déclaré un chiffre non nul en 2024.

Notations extra-financières au 30 juin 2026

Agences de notation MSCI ISS ESG S&P Global Ecovadis CDP Sustainalytics Ethifinance ESG Rating Moody’s Analytics Scores BBB 55,3/100



Prime 52/100 92/100

Platine A-list Risque faible 81/100

Or 61/100

Les évolutions suivantes sont à noter concernant les évaluations réalisées par les grandes agences de notations extra-financières :

Amélioration significative de la note EcoVadis pour Elis, passant de 80/100 à 92/100, ce qui permet au Groupe d’obtenir la médaille de Platine et de positionner le Groupe dans le Top 1% des 150 000 entreprises évaluées par EcoVadis dans le monde ;

L’agence ISS ESG maintient Elis dans sa catégorie « Prime » ;

A la suite de l’évolution de la méthodologie de MSCI, la notation du Groupe devient BBB.





Notre engagement en faveur du climat : des objectifs ambitieux à horizon 2030

Le Groupe poursuit le déploiement de son plan climat en lien avec ses objectifs validés par le Science Based Targets Initiative (« SBTi ») en 2023 :

Réduire de -47,5% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2019 3 ;

; Réduire de -28% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 issues de l’achat de biens et services, des carburants et de l’énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus (et ce également par rapport à 2019)4.

À fin 2025, le Groupe reportait des émissions en baisse de -24% sur le Scope 1 et 2, et -3% sur les émissions associées à son objectif du Scope 3 par rapport à 2019, en ligne avec son plan d’actions.

La mise en œuvre du plan climat se poursuit avec de nouveaux projets de recherche et développement et des pilotes en cours d’expérimentation dans les différentes géographies du Groupe.

De nouveaux véhicules, 89 poids lourds électriques et biocarburants et 85 véhicules utilitaires, seront également reçus d’ici la fin de l’année en France. La performance énergétique des blanchisseries européennes (définie comme le nombre de kilowattheures d’énergie thermique par kilogramme de linge livré) poursuit son amélioration avec, à date, un gain en efficience énergétique d’environ 2% sur les cinq premiers mois de l’année, par rapport à la même période de 2025.

III. Autres informations





Retraitements des informations financières des exercices antérieurs

Le tableau suivant présente les retraitements effectués rétrospectivement sur l’état du résultat au 30 juin 2025 précédemment publié, en lien avec les regroupements d’entreprises (IFRS 3).

(En millions d’euros) S1 2025 publié IFRS 3 S1 2025

retraité Chiffre d’affaires 2 343,1 - 2 343,1 EBITDA ajusté 813,8 - 813,8 Dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat (459,9) - (459,9) EBIT ajusté 353,8 - 353,8 Frais financiers divers (1,2) - (1,2) Autres produits et charges opérationnels (non courant) (7,7) - (7,7) Charges sur paiements en actions (IFRS 2) (21,1) - (21,1) Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (43,4) (0,1) (43,5) Résultat opérationnel 280,5 (0,1) 280,4 Résultat financier net (64,9) - (64,9) Charge d'impôt sur le résultat (63,1) 0,0 (63,1) Résultat net des activités poursuivies 152,5 (0,1) 152,4 Résultat net 152,5 (0,1) 152,4

Définitions financières

Les indicateurs ci-dessous ne sont pas définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables à ceux utilisés par d’autres sociétés.

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document d’Enregistrement Universel) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

Le résultat net courant correspond au résultat net en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net (hors passifs locatifs IFRS 16) / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel 2026 d’Elis sera disponible à cette adresse le 30 juillet 2026 :

https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse

Scandinavie & Europe de l’Est : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Suède

Royaume-Uni & Irlande

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie, Mexique

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Italie, Portugal

Autres : Entités manufacturières, holdings, Asie (Malaisie et Singapour)





Présentation des résultats du 1er semestre 2026 d’Elis (en anglais)

Date : 29 juillet 2026 à 18h00, heure de Paris

Intervenants : Xavier Martiré, Président du Directoire et Louis Guyot, Directeur Administratif et Financier

Lien pour le webcast :

https://edge.media-server.com/mmc/p/2pso66fn

Lien pour la conférence téléphonique et la session de questions/réponses :

https://register-conf.media-server.com/register/BIe50b691702f84fe299dbf87e87e6de00

Une présentation sera mise en ligne à 17h50, heure de Paris, sur le site corporate d’Elis : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Avertissements

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations relatives à des estimations, des événements futurs, des tendances, des attentes, des objectifs, des perspectives et d’autres déclarations prospectives concernant les activités futures du Groupe, sa situation financière, ses résultats d’exploitation, ses performances et sa stratégie, au regard des objectifs financiers et d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations se rapportant à des faits historiques et peuvent contenir les termes « peut », « sera », « devrait », « continue », « vise », « estime », « envisage », « projette », « prévoit », « croit », « a l’intention », « s’attend », « planifie », « cherche », « cible », « considère » ou « anticipe » ou des termes ou expressions dont le sens est similaire. En outre, le terme « ambition » exprime un résultat souhaité par le Groupe, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas uniquement du Groupe. Ces informations et déclarations prospectives n’ont pas été auditées par les commissaires aux comptes du Groupe. Elles sont fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables à la date du présent communiqué de presse et qui, par nature, comportent des risques et incertitudes connus et inconnus du Groupe. Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être ajustées en raison d’incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle du Groupe, liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire ou fiscal ou en raison d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du présent communiqué de presse. En outre, la matérialisation de certains risques, notamment ceux décrits à la section 2.3 « Facteurs de risques et contrôle interne » du chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise » du Document d’Enregistrement Universel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, disponible sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur l’activité, la situation financière, les résultats, la performance et la stratégie du Groupe, notamment au regard de ces objectifs financiers ou autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Par conséquent, la réalisation effective des objectifs financiers et d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué de presse peut s’avérer inexacte à l’avenir, ou peut différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Le Groupe ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations et déclarations.

Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ont été préparés sur la base des données mises à la disposition du Groupe à la date de ce communiqué de presse. Sauf indication contraire dans le communiqué de presse, le communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont valables qu’à cette date. Le Groupe n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futures ou autres, excepté dans les cas où les lois et réglementations applicables le requièrent.

Ce communiqué de presse inclut certains indicateurs non financiers, ainsi que d’autres données non financières, qui sont tous sujets à des incertitudes de mesure résultant de limitations inhérentes à la nature et aux méthodes utilisées pour les déterminer. Ces données n’ont généralement pas de signification standardisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres groupes. Le Groupe se réserve le droit de modifier, d’ajuster et/ou de retraiter les données incluses dans le présent communiqué de presse, de temps à autre, sans préavis et sans explication. Les données incluses dans le présent communiqué de presse peuvent être mises à jour, amendées, révisées ou supprimées dans des publications, présentations et/ou communiqués de presse ultérieurs d’Elis, en fonction notamment de la disponibilité, de l’équité, du caractère adéquat, de l’exactitude, du caractère raisonnable ou de l’exhaustivité des informations, ou de l’évolution des circonstances applicables, y compris de l’évolution des lois et réglementations en vigueur.

Ce communiqué de presse peut inclure ou se référer à des informations obtenues auprès de diverses sources tierces ou établies sur la base de celles-ci. Ces informations peuvent ne pas avoir été examinées et/ou vérifiées de manière indépendante par le Groupe et le Groupe n’approuve pas ou ne cautionne pas ces informations en les incluant ou en y faisant référence. En conséquence, le Groupe ne garantit ni l’exactitude, ni le caractère raisonnable, ni l’exhaustivité de ces informations, et aucune déclaration, garantie ou engagement, explicite ou implicite, n’est donné et le Groupe n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude, le caractère raisonnable ou l’exhaustivité de ces informations, et le Groupe n’est pas tenu de mettre à jour ou de réviser ces informations.

Les informations et données financières présentées dans le présent communiqué de presse ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes du Groupe.

Prochain évènement

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : 28 octobre 2026 (après bourse)

IV. Contacts





Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com



Extrait des comptes semestriels consolidés condensés

État du résultat net consolidé intermédiaire

(En millions d'euros) 30/06/2026 30/06/2025 retraité Produits de l'activité ordinaire 2 457,1 2 343,1 Coût du linge, des appareils et des autres consommables (374,8) (363,2) Coûts de traitement (904,5) (864,8) Coûts de distribution (376,3) (351,8) Frais de vente, généraux et administratifs (446,2) (431,1) Pertes de valeur nettes sur créances clients et autres créances (2,7) (0,6) Dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises (40,2) (43,5) Autres produits et charges opérationnels (12,0) (7,7) Résultat opérationnel 300,2 280,4 Résultat financier net (73,9) (64,9) Résultat avant impôt 226,4 215,5 Charge d'impôt sur le résultat (62,8) (63,1) Résultat net des activités poursuivies 163,6 152,4 Résultat net des activités abandonnées 0,0 0,0 RESULTAT NET 163,6 152,4 Attribuable aux : - actionnaires de la société mère 163,6 152,4 - participations ne donnant pas le contrôle 0,0 (0,0) Résultat par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère 0,73€ 0,65€ - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère 0,68€ 0,61€ Résultat par action des activités poursuivies (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère 0,73€ 0,65€ - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère 0,68€ 0,61€

État de la situation financière consolidée intermédiaire

Actif

(En millions d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 retraité Goodwill 4 066,0 4 023,0 Immobilisations incorporelles 557,4 589,7 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 660,4 667,3 Immobilisations corporelles 2 617,0 2 520,5 Autres participations 0,2 0,2 Autres actifs non courants 70,8 68,8 Actifs d'impôt différé 46,3 41,6 Actifs liés aux avantages du personnel 16,7 13,5 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 8 034,8 7 924,6 Stocks 227,4 205,9 Actifs sur contrats 67,6 53,5 Clients et autres débiteurs 1 060,4 944,7 Actifs d'impôt exigible 40,3 25,2 Autres actifs 34,0 26,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 446,6 398,1 Actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,0 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 1 876,3 1 653,4 TOTAL ACTIF 9 911,1 9 578,0

Passif et capitaux propres

(En millions d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 retraité Capital émis 232,8 232,8 Primes liées au capital 2 340,6 2 395,1 Réserve sur actions propres (449,3) (12,7) Autres réserves (333,8) (390,2) Résultats accumulés non distribués 1 683,7 1 587,0 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 3 474,0 3 812,1 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0,0 0,0 CAPITAUX PROPRES 3 474,0 3 812,1 Provisions 100,0 101,2 Passifs liés aux avantages du personnel 92,7 93,2 Emprunts et dettes financières 2 935,3 2 617,7 Passifs d'impôt différé 289,2 288,6 Passifs locatifs 556,1 565,2 Autres passifs non courants 38,4 44,9 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 4 011,7 3 710,8 Provisions - part à moins d'un an 5,1 9,4 Dettes d'impôt exigible 33,7 28,8 Fournisseurs et autres créditeurs 428,8 457,2 Passifs sur contrats 89,9 89,2 Passifs locatifs - part à moins d'un an 143,8 140,3 Autres passifs 542,5 529,6 Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d'un an 1 181,7 800,6 Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,0 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 2 425,4 2 055,1 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 9 911,1 9 578,0

État des flux de trésorerie consolidés intermédiaires

(En millions d'euros) 30/06/2026 30/06/2025

Retraité Résultat net 163,6 152,4 Charge d'impôt sur le résultat 62,8 63,1 Résultat financier net 73,9 64,9 Paiements en actions 11,6 13,3 Dotations nettes aux amortissements et provisions 517,2 501,7 Quote-part des subventions virée au compte de résultat (0,1) (0,5) Plus et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1,5 1,7 Ajustements de compléments de prix et autres éléments sans impact sur la trésorerie 0,3 0,3 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 830,8 796,9 Variation des stocks (18,8) (9,8) Variation des clients, autres débiteurs et actifs sur contrats (120,6) (95,5) Variation des autres actifs (5,4) (3,2) Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs (27,6) (50,5) Variation des passifs sur contrats et autres passifs 11,2 49,6 Variation des autres postes (1,7) (1,0) Avantages du personnel (1,1) (2,7) Impôts versés (74,8) (67,7) FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 591,9 616,1 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (14,8) (11,4) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles 0,0 0,0 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (474,2) (422,4) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 9,7 2,4 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (26,1) (58,2) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée (0,0) 0,0 Variation des prêts et avances consentis 0,4 0,4 Dividendes reçus 0,0 0,0 Subventions d'investissement 0,1 (0,4) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (504,9) (489,6) Augmentation de capital (0,0) 0,0 Actions propres (466,5) (83,9) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l'exercice (105,6) (105,1) Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 730,5 1 091,5 Remboursements d’emprunts (1 057,5) (1 252,9) Paiements de passifs locatifs (y compris intérêts sur passifs locatifs) (91,1) (87,3) Intérêts financiers nets versés (51,8) (66,0) Autres flux liés aux opérations de financement (1,7) (11,2) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (43,7) (514,9) VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE 43,4 (388,4) Trésorerie à l'ouverture 396,3 622,0 Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie 6,9 0,5 TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 446,5 234,1





1 Croissance organique du chiffre d’affaires : +3,8% en 2025

2 Pour plus d’informations relatives aux OCÉANEs 2029, se référer à la note 8.3 « Endettement Financier Brut/Marchés de capitaux/Obligations convertibles (OCÉANEs) » du chapitre 5 « États financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2025 » du Document d’Enregistrement Universel 2025.

3 L’objectif comprend les émissions liées à l'utilisation des terres et aux absorptions provenant des matières premières bioénergétiques. Les émissions du Scope 2 sont « market-based ».

Scope 1 (émissions directes) principalement associées aux consommations de gaz, carburant.

Scope 2 (émissions indirectes) associées aux consommations d’énergie électrique ou de vapeur.

4 Scope 3 (autres émissions indirectes) associées aux autres champs d’émissions : achats, transport amont, déplacement des salariés.

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