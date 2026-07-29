BIC : Résultats du Premier Semestre 2026

Clichy, France – le 29 juillet 2026

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026

Bonne dynamique du chiffre d’affaires, amélioration de la marge d’exploitation ajustée et des flux nets de trésorerie disponible

Perspectives 2026 revues à la hausse

Croissance organique de +1,7 % au 1er semestre 2026 pour un chiffre d’affaires de 1 040 m€, avec une contribution positive de toutes les catégories et régions clés. Croissance organique de +1,8 % au 2e trimestre 2026, avec une performance solide dans les divisions Blade Excellence et Flame for Life.

Human Expression : croissance organique de +0,5 % au 1 er semestre, portée par une meilleure dynamique en Amérique du Nord et une amélioration au Moyen-Orient et en Afrique, partiellement compensée par une plus faible performance en Europe et en Amérique latine.

croissance organique de +0,5 % au 1 semestre, portée par une meilleure dynamique en Amérique du Nord et une amélioration au Moyen-Orient et en Afrique, partiellement compensée par une plus faible performance en Europe et en Amérique latine. Flame for Life : croissance organique de +1,7 % au 1 er semestre, avec une très bonne performance en Amérique latine et en Europe, et une stabilisation en Amérique du Nord.

croissance organique de +1,7 % au 1 semestre, avec une très bonne performance en Amérique latine et en Europe, et une stabilisation en Amérique du Nord. Blade Excellence : croissance organique de +2,9 % au 1 er semestre, tirée par une bonne dynamique en Europe et en Amérique latine, ainsi que par une légère croissance en Amérique du Nord. Accélération de la croissance organique de Tangle Teezer à +21 % au 2 e trimestre, +16 % sur le semestre, portée par une excellente performance en Europe et en Amérique du Nord.

croissance organique de +2,9 % au 1 semestre, tirée par une bonne dynamique en Europe et en Amérique latine, ainsi que par une légère croissance en Amérique du Nord.

Résultat d’exploitation ajusté à 166 m€ au 1er semestre 2026 (contre 147 m€ au S1 2025) et marge d’exploitation ajustée à 16,0 %, incluant une contribution positive de 1,5 point liée au remboursement de droits de douane aux États-Unis. En excluant cet impact, la marge d’exploitation ajustée s’est établie à 14,5 %, en hausse de 80 pb par rapport au S1 2025.

BPA ajusté à 2,81€ au 1er semestre 2026, en hausse de 20 % par rapport au S1 2025, dont une contribution positive de 0,30€ liée au remboursement des droits de douane aux États-Unis. En excluant cet impact, le BPA ajusté s’est établi à 2,51€, en hausse de +7 % par rapport au S1 2025.

Génération de flux nets de trésorerie disponible solide à 64 m€ (contre -14 m€ au S1 2025), positivement impactée par le remboursement des droits de douane aux États-Unis.

Perspectives 2026 revues à la hausse : BIC anticipe désormais une croissance organique modeste en 2026, une marge d’exploitation ajustée légèrement supérieure à 14,0%, ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

Rob Versloot, Directeur Général, a commenté :

« Notre performance du premier semestre reflète les premiers effets des actions que nous avons mises en œuvre, confirmant que nous sommes sur la bonne voie.

Bien que nous restions conscients que le second semestre s’annonce plus difficile, nous révisons nos perspectives annuelles à la hausse.

2026 est une année importante de transition pour le Groupe. Notre feuille de route est claire et nous amorçons son exécution avec rapidité et discipline, construisant les bases pour créer davantage de valeur, durablement.

Je vous donne rendez-vous pour partager plus de détails sur notre nouvelle stratégie le 8 septembre. »

Chiffres clés financiers du Groupe

en millions d’euros T2 2025 T2 2026 Variation S1 2025 S1 2026 Variation Chiffre d’affaires 598 586 (2,0) % 1 077 1 040 (3,5) % Croissance organique (2,7) % +1,8% (6,4) % +1,7% Impact de périmètre +4,1% (3,5) % +4,0% (2,8) % Impact de change (4,5) % (0,3) % (3,1) % (2,4) % Résultat d’exploitation ajusté - - - 147 166 +12,6% Marge d’exploitation ajustée - - - 13,7% 16,0% +2,3 pts BPA Groupe ajusté - - - 2,35€ 2,81€ +19,6% Flux nets de trésorerie disponible - - - (14) 64

Perspectives 2026 revues à la hausse

À la suite de la performance du 1er semestre, BIC anticipe désormais, dans les hypothèses actuelles, une croissance organique modeste en 2026, une marge d’exploitation ajustée légèrement supérieure à 14,0%, ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible stable par rapport à l’année dernière.

Éléments clés financiers

en millions d’euros S1 2025 S1 2026 Chiffre d’affaires 1 077 1 040 Marge brute 522 531 Taux de marge brute 48,5% 51,1% Résultat d’exploitation (EBIT) 122 158 Marge d’exploitation 11,3% 15,2% Éléments non récurrents4F1 25 8 Résultat d’exploitation ajusté 147 166 Marge d’exploitation ajustée 13,7% 16,0%

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 s’est établi à 1 040 millions d’euros, soit une croissance organique de +1,7 % soutenue par des régions clés comme l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe et le Moyen‑Orient et l’Afrique.

La marge brute au 1er semestre 2026 s’est établie à 51,1 %, en hausse de 260 pb par rapport au S1 2025, incluant les contributions positives du remboursement des droits de douane aux États-Unis, des activités discontinuées et de l’impact favorable du prix et du mix. Ceci a été partiellement compensé par l’impact défavorable de la fluctuation des devises.

La marge d’exploitation ajustée a atteint 16,0 % au 1er semestre 2026, incluant une contribution positive de 1,5 point liée au remboursement des droits de douane aux États-Unis. En excluant cet impact, la marge d’exploitation ajustée s’est établie à 14,5 % (contre 13,7 % à la même période l’an dernier), soutenue principalement par l’arrêt des activités sous performantes.

Les éléments non récurrents au 1er semestre 2026 se sont élevés à 8 millions d’euros, et comprenant principalement les coûts de restructuration et de transformation ainsi que les coûts liés à l’arrêt des activités sous performantes.

Résultat net et bénéfice par action (BPA)

en millions d’euros S1 2025 S1 2026 Résultat d’exploitation (EBIT) 122 158 Résultat financier (11) (1) Résultat avant impôts 111 157 Résultat net part du Groupe 76 108 Bénéfice par action Groupe 1,85 € 2,65 € Résultat net part du Groupe ajusté 97 114 Bénéfice par action Groupe ajusté 2,35 € 2,81 €

Le résultat financier au 1er semestre 2026 a été de 1 million d’euros. Le taux d’imposition effectif au 1er semestre 2026 est resté globalement stable à 31,3 %, contre 31,6 % au 1er semestre 2025.

Évolution de la position nette de trésorerie

en millions d’euros S1 2025 S1 2026 Position nette de trésorerie (début de période) 189 234 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation +20 +96 Dont marge brute d’autofinancement +199 +221 Dont variation du besoin en fonds de roulement (141) (107) Dont autres5F2 (38) (18) Investissements industriels (34) (31) Flux nets de trésorerie disponible (avant acquisitions et cessions) (14) 64 Paiement des dividendes (127) (98) Rachat d’actions (13) (18) Autres éléments (14) +6 Position nette de trésorerie (fin de période) 21 189

La génération de flux nets de trésorerie disponible au 1er semestre 2026 s’est élevée à 64 millions d’euros, grâce à l’augmentation de la marge brute d’autofinancement suite au remboursement des droits de douane aux États-Unis, de l’amélioration du besoin en fonds de roulement et d’un décalage favorable de paiement de taxes.

À fin juin 2026, la position nette de trésorerie était de 189 millions d’euros, une hausse de 168 millions d’euros par rapport à fin juin 2025.

Tendances opérationnelles par division

Division Human Expression

en millions d’euros T2 2025 T2 2026 Variation S1 2025 S1 2026 Variation Chiffre d’affaires 253 235 (6,9) % 406 377 (7,2) % Croissance organique (6,1) % (1,0) % (7,8) % +0,5% Impact de périmètre - (5,3) % - (5,6) % Impact de change (3,2) % (0,6) % (2,5) % (2,1) % Résultat d’exploitation ajusté - - - 45 52 +15,5% Marge d’exploitation ajustée - - - 11,0% 13,7% +2,7 pts

La croissance organique de l’activité Human Expression au 2e trimestre 2026 s’est établie à

-1,0 %, principalement en raison de faibles performances en Amérique latine et en Europe, en dépit d’une forte croissance en Amérique du Nord ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.

La croissance organique de l’activité Human Expression au 1er semestre 2026 a été de +0,5 %, portée par une bonne performance en Amérique du Nord et au Moyen-Orient et en Afrique, qui a plus que compensé la baisse du chiffre d’affaires en Europe et en Amérique latine.

En Europe , le chiffre d’affaires a diminué au 1 er semestre en raison d’un moins bon démarrage de rentrée scolaire, notamment en France et au Royaume-Uni dans les enseignes de grande distribution. Cela a été partiellement compensé par la performance solide dans d’autres pays, comme l’Espagne et la Pologne. Les produits BIC récemment lancés ont enregistré de bonnes performances, notamment les gammes de surligneurs pastel et minéral, ainsi que la nouvelle collection Vibbies soutenue par une campagne publicitaire réussie.





, le chiffre d’affaires a diminué au 1 semestre en raison d’un moins bon démarrage de rentrée scolaire, notamment en France et au Royaume-Uni dans les enseignes de grande distribution. Cela a été partiellement compensé par la performance solide dans d’autres pays, comme l’Espagne et la Pologne. Les produits BIC récemment lancés ont enregistré de bonnes performances, notamment les gammes de surligneurs pastel et minéral, ainsi que la nouvelle collection soutenue par une campagne publicitaire réussie. En Amérique du Nord , la croissance organique a été forte sur le semestre, portée par les gains de distribution dans les enseignes spécialisées et des performances toujours solides en e-commerce. Au 1 er semestre, le marché de la papeterie a enregistré une hausse de 2,1 % en valeur 3 , tandis que le segment des stylos à bille est resté sous pression. Parmi les produits clés contribuant à la croissance figurent notamment les produits de correction, les stylos à bille et les porte-mines.





, la croissance organique a été forte sur le semestre, portée par les gains de distribution dans les enseignes spécialisées et des performances toujours solides en e-commerce. Au 1 semestre, le marché de la papeterie a enregistré une hausse de 2,1 % en valeur , tandis que le segment des stylos à bille est resté sous pression. Parmi les produits clés contribuant à la croissance figurent notamment les produits de correction, les stylos à bille et les porte-mines. En Amérique latine, la croissance organique a enregistré une légère baisse au 1er semestre, impactée par le Mexique et le Brésil, deux pays où l’environnement concurrentiel est resté difficile, en particulier dans la grande distribution.





Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance solide avec une nette amélioration au 2e trimestre au Moyen-Orient après un 1er trimestre difficile. BIC a également enregistré une forte croissance en Afrique du Nord, grâce à une exécution commerciale solide en prévision de la rentrée scolaire.





La marge d’exploitation ajustée de l’activité Human Expression au 1er semestre 2026 s’est établie à 13,7 %, contre 11,0 % au S1 2025, soutenue par le remboursement des droits de douane aux États-Unis, ainsi que par l’arrêt des activités sous performantes. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par une absorption moins favorable des coûts fixes et par la fluctuation des devises.

Division Flame for Life

en millions d’euros T2 2025 T2 2026 Variation S1 2025 S1 2026 Variation Chiffre d’affaires 183 186 +1,7% 354 351 (1,0) % Croissance organique (0,9) % +1,7% (8,6) % +1,7% Impact de périmètre - - - - Impact de change (5,5) % +0,0% (3,3) % (2,7) % Résultat d’exploitation ajusté - - - 101 112 +10,4% Marge d’exploitation ajustée - - - 28,6% 31,9% +3,3 pts

La croissance organique de l’activité Flame for Life au 2e trimestre 2026 a atteint +1,7 %, un niveau stable par rapport au 1er trimestre, en raison principalement d’une performance solide en Amérique latine et en Europe.

La croissance organique de l’activité Flame for Life au 1er semestre 2026 s’est établie à +1,7 %, soutenue par l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique ainsi que l’Europe. La croissance organique s’est stabilisée en Amérique du Nord après une année difficile en 2025.

En Europe , la légère croissance organique a été portée par une bonne performance dans les réseaux traditionnels dans des pays comme l’Italie, la Belgique et la Grèce. Le briquet iconique BIC Maxi a été un contributeur clé à la croissance de la région au 1 er semestre. La performance a été partiellement compensée par des déclins dans d’autres pays, comme en France et en Allemagne.





, la légère croissance organique a été portée par une bonne performance dans les réseaux traditionnels dans des pays comme l’Italie, la Belgique et la Grèce. Le briquet iconique BIC Maxi a été un contributeur clé à la croissance de la région au 1 semestre. La performance a été partiellement compensée par des déclins dans d’autres pays, comme en France et en Allemagne. En Amérique du Nord , après une année difficile en 2025, la performance de BIC s’est nettement améliorée, avec une croissance organique stable au 1 er semestre, portée par la poursuite de la dynamique dans les magasins de proximité et dans l’e-commerce. Dans la grande distribution, la catégorie des briquets aux États-Unis a reculé de 1,4 % en valeur 4 au 2 e trimestre et BIC a maintenu sa part de marché.





, après une année difficile en 2025, la performance de BIC s’est nettement améliorée, avec une croissance organique stable au 1 semestre, portée par la poursuite de la dynamique dans les magasins de proximité et dans l’e-commerce. Dans la grande distribution, la catégorie des briquets aux États-Unis a reculé de 1,4 % en valeur au 2 trimestre et BIC a maintenu sa part de marché. En Amérique latine , la croissance organique a été forte, portée par la bonne performance au Mexique grâce à une exécution solide avec des distributeurs clés et une bonne dynamique dans les magasins de proximité. Au Brésil , la performance a été négativement impactée par un environnement concurrentiel et des tendances de consommation défavorables.





, la croissance organique a été forte, portée par la bonne performance au grâce à une exécution solide avec des distributeurs clés et une bonne dynamique dans les magasins de proximité. Au , la performance a été négativement impactée par un environnement concurrentiel et des tendances de consommation défavorables. Au Moyen-Orient et en Afrique, les ventes ont progressé, portées principalement par des gains de distribution en Afrique du Nord et par une forte performance au Moyen-Orient.





La marge d’exploitation ajustée de l’activité Flame for Life au 1er semestre 2026 s’est établie à 31,9 %, contre 28,6 % au 1er semestre 2025, grâce à la contribution positive du remboursement des droits de douane aux États-Unis, à l’impact favorable du prix et du mix et à la baisse des dépenses publicitaires.

Division Blade Excellence

en millions d’euros T2 2025 T2 2026 Variation S1 2025 S1 2026 Variation Chiffre d’affaires 157 158 +0,1% 302 296 (2,0) % Croissance organique +1,6% +5,1% (1,4) % +2,9% Impact de périmètre +18,3% (4,9) % +17,0% (2,5) % Impact de change (6,2) % (0,1) % (4,0) % (2,4) % Résultat d’exploitation ajusté - - - 45 45 +1,2% Marge d’exploitation ajustée - - - 14,7% 15,2% +0,5 pts

La croissance organique de l’activité Blade Excellence au 2e trimestre 2026 a atteint +5,1 %, avec une excellente performance de Tangle Teezer et une forte croissance de l’activité rasoirs en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

La croissance organique de l’activité Blade Excellence au 1er semestre 2026 s’est établie à +2,9 %, portée par Tangle Teezer et par l’activité rasoirs en Amérique latine et en Europe, malgré de moins bonnes performances dans les rasoirs en Amérique du Nord ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.

En Europe , le chiffre d’affaires a progressé d’environ 5 %, porté par une croissance significative de Tangle Teezer. Dans les rasoirs, la performance a été plus faible en Europe de l’Ouest, en particulier en France. À l’inverse, les produits à valeur ajoutée des gammes Flex et Soleil ont continué à enregistrer de bons résultats, soutenus par de nouveaux gains de distribution.





, le chiffre d’affaires a progressé d’environ 5 %, porté par une croissance significative de Tangle Teezer. Dans les rasoirs, la performance a été plus faible en Europe de l’Ouest, en particulier en France. À l’inverse, les produits à valeur ajoutée des gammes Flex et Soleil ont continué à enregistrer de bons résultats, soutenus par de nouveaux gains de distribution. En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires a légèrement progressé, la forte croissance de Tangle Teezer ayant été partiellement compensée par la contribution négative de l’activité rasoirs, en raison de pertes de distribution et d’un environnement concurrentiel, en particulier dans le segment féminin. Cependant, dans le segment masculin, la gamme Flex 5 rechargeable a continué sa bonne performance.





, le chiffre d’affaires a légèrement progressé, la forte croissance de Tangle Teezer ayant été partiellement compensée par la contribution négative de l’activité rasoirs, en raison de pertes de distribution et d’un environnement concurrentiel, en particulier dans le segment féminin. Cependant, dans le segment masculin, la gamme Flex 5 rechargeable a continué sa bonne performance. En Amérique latine, la croissance organique a été forte, portée principalement par une bonne performance au Mexique, avec des gains de distribution dans les réseaux traditionnels et le succès des rasoirs à trois lames, avec des produits tels que Comfort 3 et Flex 3. Au Brésil, la croissance a été soutenue par les gammes premium Soleil et Flex, grâce notamment à une nouvelle campagne publicitaire mettant en vedette l’ancien footballeur Ronaldinho.





Au Moyen-Orient et en Afrique , le chiffre d’affaires a enregistré une légère baisse sur le semestre. Suite à un recul marqué au 1 er trimestre en raison du conflit au Moyen-Orient, il a fortement rebondi au 2 e trimestre. BIC a réalisé une performance particulièrement solide en Afrique de l’Ouest et en Afrique du Nord.



La croissance organique de Tangle Teezer a atteint +16 % au 1 er semestre, avec une performance remarquable dans les marchés clés aux États-Unis et en Europe. Tangle Teezer a enregistré une bonne dynamique, avec des gains de distribution dans le commerce de détail et dans l’e-commerce. La gamme premium de brosses démêlantes a été un important moteur de croissance, renforcé par le succès de la nouvelle collection « Le Diable s’habille en Prada ».





, le chiffre d’affaires a enregistré une légère baisse sur le semestre. Suite à un recul marqué au 1 trimestre en raison du conflit au Moyen-Orient, il a fortement rebondi au 2 trimestre. BIC a réalisé une performance particulièrement solide en Afrique de l’Ouest et en Afrique du Nord.

La marge d’exploitation ajustée de l’activité Blade Excellence au 1er semestre 2026 s’est établie à 15,2 % contre 14,7% au S1 2025, grâce à la contribution positive du remboursement des droits de douane aux États-Unis, à l’impact favorable du prix et du mix et à l’optimisation des processus de production. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par l’impact défavorable de la fluctuation des devises et une hausse des dépenses publicitaires.

Annexes

Chiffre d’affaires par zone géographique (en millions d’euros)

2025 2026 %

organique Impact de périmètre % à taux de change constants Impact de change %

publiée T2 Groupe 598 586 +1,8% (3,5) % (1,7) % (0,3) % (2,0) % Europe 226 221 +0,0% (1,6) % (1,6) % (0,6) % (2,2) % Amérique du Nord 218 208 +2,9% (4,1) % (1,2) % (3.4) % (4,6) % Amérique latine 92 99 +1,1% - +1,1% +6,8% +7,9% Moyen-Orient et Afrique 42 46 +7,9% - +7,9% +0,5% +8,4% Asie et Océanie 20 12 (0,2) % (40,9) % (41,1) % +2,0% (39,1) % S1 Groupe 1 077 1 040 +1,7% (2,8) % (1,1) % (2,4) % (3,5) % Europe 394 389 +0,6% (0,9) % (0,3) % (0,9) % (1,2) % Amérique du Nord 385 359 +2,4% (2,8) % (0,4) % (6,2) % (6,6) % Amérique latine 180 188 +3,2% - +3,2% +1,7% +4,9% Moyen-Orient et Afrique 80 81 +1,8% - +1,8% (1,5) % +0,3% Asie et Océanie 38 22 (1,0) % (41,4) % (42,4) % +0,3% (42,1) %

Chiffre d’affaires par division (en millions d’euros)

2025 2026 %

organique Impact de périmètre % à taux de change constants Impact de change %

publiée T2 Groupe



598 586 +1,8% (3,5) % (1,7) % (0,3) % (2,0) % Human Expression 253 235 (1,0) % (5,3) % (6,3) % (0,6) % (6,9) % Flame for Life 183 186 +1,7% - +1,7% +0,0% +1,7% Blade Excellence 157 158 +5,1% (4,9) % +0,2% (0,1) % +0,1% Autres produits 5 8 +38,5% - +38,5% +0,4% +38,9% S1 Groupe



1 077 1 040 +1,7% (2,8) % (1,1) % (2,4) % (3,5) % Human Expression 406 377 +0,5% (5,6) % (5,1) % (2,1) % (7,2) % Flame for Life 354 351 +1,7% - +1,7% (2,7) % (1,0) % Blade Excellence 302 296 +2,9% (2,5) % +0,4% (2,4) % (2,0) % Autres produits 14 16 +11,8% - +11,8% +0,3% +12,1%

Impact des changements de périmètre et des fluctuations des devises sur le chiffre d’affaires (en %)

T2 2025 T2 2026 S1 2025 S1 2026 Périmètre +4,1 (3,5) +4,0 (2,8) Devises (4,5) (0,3) (3,1) (2,4) Dont USD (1,5) (1,2) (0,4) (2,3) Dont BRL (0,9) +0,7 (1,1) +0,4 Dont MXN (0,9) +0,4 (0,8) +0,3 Dont ARS (0,5) +0,0 (0,5) (0,3) Dont GBP +0,0 (0,1) +0,1 (0,2) Dont CAD (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) Dont TRY (0,2) (0,2) (0,2) (0,3) Dont RUB et UAH +0,1 +0,1 +0,0 +0,1

Résultat d’exploitation et résultat d’exploitation ajusté par division (en millions d’euros)

Résultat d’exploitation Résultat d’exploitation ajusté S1 2025 S1 2026 S1 2025 S1 2026 Groupe 122 158 147 166 Marge 11,3% 15,2% 13,7% 16,0% Human Expression 25 46 45 52 Marge 6,2% 12,1% 11,0% 13,7% Flame for Life 101 107 101 112 Marge 28,6% 30,5% 28,6% 31,9% Blade Excellence 39 54 45 45 Marge 12,8% 18,4% 14,7% 15,2% Autres produits (1) (2) (1) (2) Coûts non alloués (42) (47) (43) (41)

Compte de résultat condensé (en millions d’euros)

S1 2025 S1 2026 Chiffre d’affaires 1 077 1 040 Coût des ventes 555 509 Marge brute 522 531 Charges d’exploitation et autres charges 400 373 Résultat d’exploitation (EBIT) 122 158 Résultat financier (11) (1) Résultat avant impôts 111 157 Impôts (35) (49) Résultat net part du Groupe 76 108 Bénéfice par action Groupe (en euros) 1,85 2,65 Nombre moyen d’actions en circulation (net des actions propres) 41 198 105 40 648 852

Bilan (en millions d’euros)

30 juin 2025 31 déc. 2025 30 juin 2026 Actifs Immobilisations corporelles nettes 583 590 586 Immeubles de placement 1 0 0 Goodwill et immobilisations incorporelles nets 507 423 424 Autres actifs non courants 143 152 163 Actif non courant 1 234 1 165 1 173 Stock et en-cours 532 478 509 Clients et autres créances 584 422 595 Autres actifs courants 50 69 65 Autres actifs financiers courants et instruments dérivés 25 18 11 Trésorerie et équivalents de trésorerie 310 461 427 Actif courant 1 501 1 448 1 607 Total de l'Actif 2 735 2 613 2 780 Passifs et Capitaux Propres Capitaux propres 1 679 1 665 1 718 Emprunts et dettes financières non courants 174 154 157 Autres dettes non courantes 179 196 178 Passif non courant 353 350 335 Fournisseurs et comptes rattachés 183 153 187 Emprunts et dettes financières courants 190 164 176 Autres dettes courantes 330 281 364 Passif courant 703 598 727 Total du Passif et des Capitaux Propres 2 735 2 613 2 780

Besoin en fonds de roulement et tableau des flux de trésorerie

Besoin en fonds de roulement

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2026 Besoin en fonds de roulement13F 669 640 Dont stocks 532 509 Dont clients et autres créances 584 595 Dont fournisseurs et comptes rattachés (183) (187)





Tableau des flux de trésorerie

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2026 Résultat net part du Groupe 76 108 Amortissements et provisions 57 68 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 66 45 Flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 199 221 (Augmentation)/diminution du fonds de roulement net courant (141) (107) Autres (38) (18) Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (A) 20 96 Investissements industriels (34) (31) Autres 5 4 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (B) (29) (27) Dividendes payés (127) (98) Emprunts/(Remboursements)/(Prêts) 25 12 Programme de rachat d’actions (13) (18) Autres flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (11) (8) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (C) (126) (111) Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) (135) (43) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture, net des découverts bancaires 456 461 Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) (135) (43) Différence de change (11) 9 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture, net des découverts bancaires 310 427

Réconciliation avec les indicateurs alternatifs de performance

Réconciliation du résultat d’exploitation ajusté (en millions d’euros) S1 2025 S1 2026 Résultat d’exploitation (EBIT) 122 158 Ajustement de la juste valeur des inventaires de Tangle Teezer +6 - Contrat virtuel d’achat d’électricité (VPPA) en Grèce5 - (12) Coûts de restructuration - +10 Coûts de transformation - +6 Perte de valeur Rocketbook +19 - Coûts liés aux activités discontinuées - +4 Résultat d’exploitation ajusté 147 166





Réconciliation du BPA ajusté (en euros) S1 2025 S1 2026 BPA Groupe 1,85 2,65 Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine +0,03 - Ajustement de la juste valeur des inventaires de Tangle Teezer +0,11 - Contrat virtuel d’achat d’électricité (VPPA) en Grèce5 - (0,24) Coûts de restructuration - +0,19 Coûts de transformation - +0,11 Perte de valeur Rocketbook +0,36 - Coûts liés aux activités discontinuées - +0,09 BPA ajusté Groupe 2,35 2,81





Réconciliation de la position nette de trésorerie (en millions d’euros) 30 juin 2025 30 juin 2026 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1)18F6 +313 +436 Emprunts et dettes financières courants (2) (172) (157) Emprunts et dettes financières non courants (3) (120) (90) Position nette de trésorerie (1) - (2) – (3) 21 189

Programme de rachats d’actions





Nombre d’actions achetées



Prix moyen pondéré

(en euros)



Montant

(en millions d’euros)



Janvier 2026 - - - Février 2026 31 570 53,59 1,7 Mars 2026 167 036 53,03 8,9 Avril 2026 11 622 56,20 0,7 Mai 2026 - - - Juin 2026 113 405 56,77 6,4 Total 323 633 54,51 17,6

Capital et droits de vote

Au 30 juin 2026, le capital social de Société BIC est composé de 40 861 314 actions, représentant :

57 550 944 droits de vote,

57 240 097 droits de vote nets des actions privées de droits de vote.

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle à fin juin 2026 est de 310 847.

Glossaire

Ajusté : ajusté signifie hors éléments non récurrents.

ajusté signifie hors éléments non récurrents. À taux de change constants : les croissances à taux de change constants sont calculées en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente.

les croissances à taux de change constants sont calculées en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente. Croissance organique : croissance à taux de change et périmètre constants (anciennement variation à base comparable).

croissance à taux de change et périmètre constants (anciennement variation à base comparable). Résultat d’exploitation (EBIT) : résultat avant intérêts et impôts.

résultat avant intérêts et impôts. Marge d’exploitation ajustée : résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. Flux nets de trésorerie disponible ou Free Cash Flow : marge brute d’autofinancement moins la variation du besoin en fonds de roulement & autres moins les investissements industriels.

marge brute d’autofinancement moins la variation du besoin en fonds de roulement & autres moins les investissements industriels. Position nette de trésorerie : trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants – emprunts courants – emprunts non courants (excluant les passifs financiers selon la définition d’IFRS 16).





Les comptes consolidés de Société BIC au 30 juin 2026 ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 29 juillet 2026. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site internet de BIC (www.bic.com). Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des principaux risques susceptibles d’affecter BIC apparaît dans la rubrique « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de BIC déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars 2026.

Webcast et conférence téléphonique

Rob Versloot, Directeur Général, et Grégory Lambertie, Directeur Exécutif, Finance et Digital, présenteront les résultats du 1er semestre 2026 de BIC lors d’un webcast et d’une conférence téléphonique le 30 juillet 2026 à 08h30 CET :

Pour participer au webcast, utilisez le lien ci-dessous : https://edge.media-server.com/mmc/p/esnqvyju



Pour participer à la conférence téléphonique, composez un des numéros ci-dessous : Depuis la France : +33 1 70 91 87 04 Depuis le Royaume-Uni : +44 1 212 818 004 Depuis les États-Unis : +1 718 705 87 96 Code d’accès vocal : BIC







Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Apolline Celeyron

Directrice de la Communication Groupe

+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

BIC 2026 Strategic Update 8 septembre 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des brosses à cheveux. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l’engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d’autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement en faveur de la durabilité et de l’éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

1 Voir annexes pour le détail des éléments non récurrents

2 Autres : comprend principalement les impôts payés pour 14 millions d’euros

3 Données Circana à fin juin 2026

4 Source : données Circana en valeur, période d’avril à juin 2026. Estimation pour le marché mesuré total des briquets (couverture du marché estimée à environ 70 %)

5 BIC a signé un contrat virtuel d’achat d’électricité (VPPA) en novembre 2022 en Grèce dans le cadre de sa stratégie de développement durable

6 Dont autres actifs financiers courants (9 millions d’euros au S1 2026 et 3 millions d’euros au S1 2025)

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