WENDEL : Résultats semestriels 2026

COMMUNIQUÉ – 30 JUILLET, 2026

Résultats semestriels 2026

Solides performances au 1er semestre

Impact relutif du rachat d’actions sur l’Actif Net Réévalué (ANR) du 1er semestre 2026

450 millions d’euros de retour aux actionnaires depuis le début de l’année

Wendel Investment Managers (la gestion pour compte de tiers représente désormais 37 % de l’Actif Brut Réévalué proforma hors trésorerie1) : poursuite de la dynamique des levées de fonds au 1er semestre 2026 avec 2,2 milliards d’euros levés et croissance à deux chiffres des Fee Paying AuM2 et des revenus par rapport à l’année dernière.

S1 2026 Croissance totale vs S12025 Croissance proforma3

vs S12025 Levées de fonds4 2,2 Mds€ Cessions et remboursements 3,1 Mds€ Nouveaux Fee Paying AuM + 4,2 Mds€ AuM5 48,7 Mds€ +25 % Fee Paying AuM 37,8 Mds€ +30 % +11 % Management fees et autres 226,2 M€



Proforma3: 239,3 M€ +56 % +12 % Fee Related Earnings (FRE) 87,1 M€



Proforma3: 95,0 M€ +46 % +11 %

WIM atteint 48,7 Mds€ d'actifs sous gestion en private equity, dette privée et secondaire à la suite de l’acquisition de Committed Advisors début avril 2026 ;

Croissance des encours gérés de +25 % sur 12 mois ;

2,2 Md€ d’equity levés au 1 er semestre 2026, dont 1,2 Md€ sur le secondaire et 1,2 Md$ en crédit privé. La décollecte nette (nouvelles souscriptions ajustées des demandes de rachats) sur le BDC 6 non coté (Monroe Capital Income Plus) a été limitée à 0,09 Md$ depuis le début de l’année ;

semestre 2026, dont 1,2 Md€ sur le secondaire et 1,2 Md$ en crédit privé. La décollecte nette (nouvelles souscriptions ajustées des demandes de rachats) sur le BDC non coté (Monroe Capital Income Plus) a été limitée à 0,09 Md$ depuis le début de l’année ; Les Fee Paying AuM totalisent 37,8 Mds€ 7 , en hausse de +30 % par rapport à l’année dernière ; Sur 12 mois, la croissance pro forma 8 des FPAUM s’est élevée à +11 % ;

, en hausse de +30 % par rapport à l’année dernière ; Sur 12 mois, la croissance pro forma des FPAUM s’est élevée à +11 % ; Les commissions de gestion et autres éléments publiés se sont élevés à 226,2 M€ 9 (Committed Advisors est consolidée depuis le 1 er avril 2026) sur le 1 er semestre, en croissance de +56 % par rapport à l'année dernière, résultant en grande partie de l’acquisition de Monroe Capital, et de Committed Advisors ;

(Committed Advisors est consolidée depuis le 1 avril 2026) sur le 1 semestre, en croissance de +56 % par rapport à l'année dernière, résultant en grande partie de l’acquisition de Monroe Capital, et de Committed Advisors ; FRE publiés de 87,1 M€, en hausse de +46 % par rapport à la même période en 2025 et de +11 % pro forma 3 ;

; Les FRE pro forma10 atteignent 95 M€, en ligne avec les attentes. L’objectif de plus de 200 M€ de FRE pro forma sur l’ensemble de l’année est confirmé.





Wendel Principal Investments (Gestion pour compte propre) : Croissance des EBITDA dans la majorité des sociétés non cotées du Groupe et rotation active du portefeuille.

L’actif net réévalué fully diluted11 au 30 juin 2026 est de 158,9 € par action, après paiement d’un dividende de 3,6 euros en mai.

Retraité du dividende de 3,6 euros, l’actif net réévalué fully diluted par action progresse de +2,6 % depuis fin mars 2026. Les rachats d’actions effectués au cours du 2 è me trimestre 2026 ont eu un impact positif de +2,8 € par action : Wendel Investment Managers a vu sa valorisation dans l’ANR progresser de +6,1 € par action par rapport à fin mars 2026 sous l’effet combiné d’une amélioration des multiples des comparables, de la génération de cash ainsi que de la réduction de certains éléments de passif au 2 ème trimestre 2026. Les activités de gestion pour compte de tiers, pro forma des cessions de Stahl et IHS, représenteront 37% de l’actif brut réévalué hors trésorerie 12 . Wendel Principal Investments : Très légère baisse de -1,0 € des actifs cotés dans l’ANR, en raison du léger recul du cours de Bureau Veritas au 2 ème trimestre ; La valorisation des actifs non cotés est en légère baisse de -2,8 € par action au deuxième trimestre 2026 malgré la bonne performance opérationnelle des sociétés (effet de légères baisses des multiples des comparables).





par action progresse de +2,6 % depuis fin mars 2026. Les rachats d’actions effectués au cours du 2 trimestre 2026 ont eu un impact positif de +2,8 € par action :

Déploiement dynamique de la feuille de route stratégique 2030

Finalisation de l’acquisition de Committed Advisors, un gérant spécialisé sur le marché secondaire : Wendel Investment Managers a renforcé sa position parmi les leaders européens des plateformes de gestion d’actifs privés dans le midmarket À la suite de l’acquisition de Committed Advisors, Wendel Investment Managers (WIM), la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, gère 48,7 milliards d’euros d’actifs et devrait dépasser 200 millions d’euros de FRE 13 en 2026 dans le private equity , la dette privée et les solutions de marchés privés ; Renforcement du partenariat avec la plateforme de GP Stakes de BNP Paribas Asset Management Alts : acquisition d’une participation dans Committed Advisors de 5,9 % du capital, acquise auprès de Wendel. Cet investissement reflète les convictions fortes de BNPP AM Alts sur les marchés secondaires, ainsi que la relation de confiance et de longue date entre les différentes parties.

un gérant spécialisé sur le marché secondaire : Wendel Investment Managers a renforcé sa position parmi les leaders européens des plateformes de gestion d’actifs privés dans le Forte rotation d’actifs au sein de WPI : c.1,65 milliard d’euros de produits de cession attendus des cessions de Stahl et IHS 14 annoncées en février 2026.

c.1,65 milliard d’euros de produits de cession attendus des cessions de Stahl et IHS annoncées en février 2026. Programme de rachat d’actions 2026 représentant 9 % du capital : Mise en œuvre rapide, avec

3,53 millions d'actions rachetées au prix moyen de 80,81 € par action, soit 8,24 % du capital déjà racheté au 30 juin 2026. Au cours du deuxième trimestre 2026 les rachats d’actions ont eu un impact positif de +2,8 € par action sur l’actif net réévalué fully diluted de Wendel. Ce programme a été totalement réalisé au 27 juillet 2026, pour un montant total de 310 millions d’euros.

: Mise en œuvre rapide, avec 3,53 millions d'actions rachetées au prix moyen de 80,81 € par action, soit 8,24 % du capital déjà racheté au 30 juin 2026. Au cours du deuxième trimestre 2026 les rachats d’actions ont eu un impact positif de +2,8 € par action sur l’actif net réévalué de Wendel. Ce programme a été totalement réalisé au 27 juillet 2026, pour un montant total de 310 millions d’euros. Solde du dividende 2025 de 3,6 euros payés en mai 2026 (140 M€), portant le dividende au titre de 2025 à 5,10 euros par action. Prochain dividende intérimaire payé en novembre 2026.

Structure financière solide

Remboursement en numéraire de l’obligation échangeable Bureau Veritas de 750 M€ arrivée à échéance en mars 2026 ;

Trésorerie disponible de 507M€ (avant la cession de Stahl et IHS), dette obligataire brute 1,4 Md€ et 875 M€ de crédit syndiqué (non tiré) ;

Maturité moyenne de la dette de 6,1 ans et coût moyen de 2,8 % ;

Ratio Loan To Value de 7,8 15 % au 30 juin 2026 ;

de 7,8 % au 30 juin 2026 ; Note de crédit BBB confirmée par S&P au cours du premier trimestre 2026.





Résultat net, part du groupe : 69,5 M€ contre 4,3 M€ au S1 2025

Chiffre d’affaires consolidé en hausse de +3,2 % à 3 835 M€ ;

Le résultat net des activités est en hausse à +28,9 % à 418 M€ contre 324 M€ au S1 2025 ;

Résultat net consolidé de 321 M€, en hausse de +19,7 % par rapport au S1 2025 ;

Résultat net consolidé part du Groupe de 69,5 M€ au premier semestre 2026, contre 4,3 M€ au S1 2025.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :



« Au premier semestre 2026, nous avons poursuivi la transformation de Wendel. En ligne avec les ambitions stratégiques annoncées en décembre dernier, nous poursuivons le développement de notre plateforme de gestion d’actifs, la rotation dans de bonnes conditions de notre portefeuille pour compte propre et l’accélération du retour aux actionnaires.



Wendel Investment Managers démontre toute sa capacité de création de valeur. La finalisation de l’acquisition de Committed Advisors début avril renforce et diversifie notre plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers, en intégrant l’expertise du secondaire, devenant ainsi une plateforme globale et diversifiée de près de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dans les actifs privés du midmarket. Ces développements s’accompagnent de la poursuite de la dynamique des levées de fonds et de la croissance des FRE, en ligne avec les ambitions que nous nous sommes fixées.



Nous mettons en œuvre notre stratégie d’allocation du capital annoncée en décembre dernier, notamment grâce aux cessions annoncées de Stahl et d’IHS, nous permettant ainsi de conserver une structure financière saine et solide et d’achever intégralement notre programme de rachat d’action de 9 % du capital pour l’année 2026. Ce rachat d’actions s’inscrit dans notre politique de retours aux actionnaires, qui se matérialise déjà ; en incluant le dividende payé au mois de mai, 450 millions d’euros de retour aux actionnaires ont été réalisés depuis le début de l’année.



WIM et WPI constituent deux moteurs de création de valeur solides et complémentaires qui nous permettent de générer d’ambitieux retours aux actionnaires. Notre transformation vers un modèle économique plus attractif, repose sur un bilan solide doté de capitaux permanents, des opportunités d’investissement attractives et une activité de gestion d’actifs de premier plan dédiée aux actifs privés, qui a désormais atteint une taille critique et qui bénéficie de solides perspectives de croissance pour les années à venir. »

Wendel Investment Managers (gestion pour compte de tiers)

37 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie16

Au cours du premier semestre 2026, la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel (IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors), focalisée sur les marché privés midmarket, a connu une activité particulièrement soutenue, avec un total de 226,2 M€ de commissions de gestion et autres éléments publiés (+56,0 % par rapport au 1er semestre 2025), grâce à une bonne croissance organique et des effets périmètre très significatifs : au premier semestre 2025, IK Partners était consolidée sur tout le semestre, et Monroe Capital depuis fin mars, à comparer au 1er semestre 2026, où IK Partners et Monroe Capital sont consolidées sur 6 mois, et Committed Advisors depuis avril 2026.

En conséquence, les Fee Related Earnings (FRE) publiés se sont élevés à 87,1 millions d'euros au 1er semestre 2026 (Committed Advisors n’ayant contribué que depuis le 1er avril 2026), soit une hausse de 46,4 % par rapport à l'année précédente, et le FRE part du groupe s’est élevé à 51,1 millions d’euros, en hausse de 49,5 % par rapport à l’année dernière. Le bénéfice avant impôts récurrent (FRE+PRE) s'est élevé à 90,7 millions d'euros, soit une hausse de +48,1 % par rapport à l'année précédente.

Avec Committed Advisors comptabilisées depuis le début du 1er semestre 2026, les FRE sur les six premiers mois de l’année se seraient élevés à 95 millions d’euros, en ligne avec l’objectif annoncé en décembre 2025 plus de 200 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2026.

Wendel Investment Managers a poursuivi sa forte dynamique en termes de levée de fonds, avec 2,2 Mds€ levés au cours du semestre dont 1,2 Md€ pour Committed Advisors et 1,2 Mds$ pour Monroe Capital. Pour Monroe Capital la décollecte nette (nouvelles souscriptions ajustées des demandes de rachats) sur le BDC non coté (Monroe Capital Income Plus) a été limitée à 0,09 Md$ depuis le début de l’année.

Au 30 juin 2026, la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers17 de Wendel représentait un total d'actifs sous gestion de 48,7 Mds€ (dont 12,1 Mds€ de Dry Powder18), et des FPAuM19 de 37,8 Mds€. Depuis le début de l’année, 4,2 Mds€ de nouveaux actifs sous gestion produisant des commissions ont été générés et environ 3,1 Mds€ de sorties et de remboursements ont été réalisés.

Principaux développements de l’activité WIM

IK Partners maintient en 2026 son rythme de distribution aux investisseurs, avec les cessions d’Innovad et de Sofia au premier semestre, ainsi que trois cessions annoncées en juillet : coin4 solutions, Forthglade et MDT Technologies. En matière de déploiement, IK Partners a annoncé depuis le début de l’année les acquisitions de Rhétorès, Selatek et Domek Group. IK Partners poursuit également son expansion géographique, avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Madrid, en Espagne, et la nomination de Gonzalo Fernandez-Albiñana en qualité de Partner, à compter du 1er septembre 2026.

Monroe Capital a levé 1,2 Mds$ de nouveaux capitaux et déployé 3,5 Mds$ au premier semestre. Monroe Capital Private Credit Fund V, d’un montant de 6,1 Mds$ et clôturé en décembre 2025, est désormais investi à hauteur de 80 %, et un nouveau millésime sera lancé avant la fin de l’année. Monroe poursuit sa stratégie de diversification dans le financement adossé à des actifs, avec le lancement d’un REIT et la clôture de son premier Asset-Backed Securities de financement aéronautique.

Committed Advisors a levé avec succès 1,2 Mds€ pour ses nouveaux fonds CA GPS II et CASF VI au premier semestre, lors du premier closing. Le pipeline commercial pour les prochains tours de levée de fonds est très positif.



Sponsor money investi par Wendel

Au 30 juin 2026, Wendel a engagé 776 M€ dans les fonds d’IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors incluant 273 M€ de sponsor money déployé et valorisé dans l’ANR.

Création de valeur et performance des sociétés du portefeuille de Wendel Principal Investments

Les données sont présentées post IFRS 16 sauf mention contraire

Rotation du portefeuille de Wendel Principal Investments

Début 2026, Wendel a annoncé les opérations suivantes :

Cession de Stahl : A la suite de la signature d’un accord en vue de céder sa participation dans Stahl (hors Muno), Wendel anticipe un produit net de cession d’environ 1,2 Md€ à la réalisation de la transaction, dont la finalisation est attendue au second semestre 2026.

A la suite de la signature d’un accord en vue de céder sa participation dans Stahl (hors Muno), Wendel anticipe un produit net de cession d’environ 1,2 Md€ à la réalisation de la transaction, dont la finalisation est attendue au second semestre 2026. Cession d’IHS : Wendel soutient l'offre d'acquisition d'IHS Towers par MTN, qui permettra de céder l'intégralité de sa participation de 19 %, représentant environ 535 millions de dollars de liquidités nettes. IHS a convoqué une assemblée générale le 4 août, la réalisation de l’opération étant attendue au cours du second semestre 2026.

Ensemble, ces deux transactions permettront de générer environ 1,65 Md€ et donnent à Wendel toutes les marges de manœuvres pour réaliser ses objectifs de création de valeur à long terme au travers d’investissements dans des actifs privés, du développement de Wendel Investment Managers (WIM), et d’un retour aux actionnaires plus élevé.

Actifs cotés : 30 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie20

Bureau Veritas: Engagements tenus avec une accélération séquentielle de la croissance organique au T2 et une amélioration continue des marges

(intégration globale)

Au premier semestre 2026, Bureau Veritas a enregistré un chiffre d'affaires total de 3 258,4 M€, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d'affaires a progressé de 5,0 % sur une base organique par rapport au premier semestre 2025, avec une hausse de 5,5 % au deuxième trimestre 2026. Cette croissance a été portée par des tendances sous-jacentes solides au sein des activités Bâtiment & Infrastructures, Marine & Offshore et Biens de consommation, ainsi que dans la plupart des zones géographiques.

Le résultat opérationnel semestriel ajusté a augmenté de 3,1 %, atteignant 506,5 M€. Cela représente une marge opérationnelle ajustée de 15,5 %, soit une hausse de 15 points de base par rapport au premier semestre 2025 et de 29 points de base à taux de change constant.

Le résultat net ajusté part s’est élevé à 303,8 M€ au premier semestre 2026, en progression de 3,9 % par rapport aux 292,4 M€ du premier semestre 2025. Le bénéfice ajusté par action est de 0,68€ au premier semestre 2026, soit une hausse de 4,8 % par rapport au premier semestre 2025 et de 9,8 % à taux de change constant.

Perspectives 2026 relevées après prise en compte des sorties d’activités engagées

Bureau Veritas poursuit activement la rotation de son portefeuille et l’exécution de sa stratégie LEAP | 28. Fort de la solidité de sa performance au premier semestre, d’un pipeline robuste et de la poursuite du recentrage de son portefeuille, incluant la sortie programmée des activités d’essais et d’inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon ainsi que des « Services aux Gouvernements », Bureau Veritas renforce son profil de croissance et relève ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2026 comme suit :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires (contre une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d’affaires précédemment),

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant (inchangé),

Des flux de trésorerie à un niveau élevé (inchangé).





Le Groupe est pleinement engagé à réaliser les ambitions financières de son plan LEAP | 28, bénéficiant de tendances de marché favorables sur certains segments et d’une dynamique soutenue d’exécution des programmes stratégiques de portefeuille et de performance.

Pour plus d’information : group.bureauveritas.com

Actifs non cotés : 33% de l’actif brut réévalué hors trésorerie21

(en millions) Chiffres d’affaires EBITDA Dette nette S1 2025 S1 2026 Δ S1 2025 incluant IFRS 16 S1 2026 incluant IFRS 16 Δ Au 30/06/2026 incluant IFRS 16 CPI (1) 69,2 $ 69,8 $ +0,8 % 30,4$ 31,3 $ +3,0 % 420 $ ACAMS 53,4 $ 53,9 $ +1,3 % 13,7$ 14,9 $ +8,8 % 164 $ Scalian 257,6 € 244,5 € -5,1 % 28,9€ 26,8 € -7,1 % 292 € Globeducate(2) 224,7 € 251,1 € +11,7 % n.a 90,5 € n.a 911 €

(1) Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de CPI France a été reclassée en « Résultat net des activités abandonnées et des actifs destinés à être cédés » en 2025. Le chiffre d’affaires comparable sur 6 mois 2025 s’élève à 69,2 M€, contre un chiffre d’affaires publié de 69,5 M€ au S1 2025. L’écart de 0,3 M€ correspond à CPI France, classée en actifs destinés à être cédés et en activités abandonnées conformément à IFRS 5.

(2) Mise en équivalence. Chiffre d’affaires sur six mois, du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026. Les activités indiennes n’étaient pas consolidées dans les comptes de Globeducate au S1 2025, mais sont intégrées dans les chiffres du S1 2026 (11,7 M€).

Crisis Prevention Institute – Croissance du chiffre d’affaires de +0,8 % par rapport au S1 2025 et croissance de l’EBITDA de +3,0 %

(intégration globale)

Crisis Prevention Institute a réalisé un chiffre d’affaires de 69,8 M$ au premier semestre 2026, en progression de +0,8 % par rapport au S1 2025. Cette évolution résulte d’un effet de change positif de +1,0 %, compensant une légère baisse de la croissance organique de -0,2 %.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires est stable sur un an, dans un environnement toujours marqué par une discipline accrue sur les budgets fédéraux et par les incertitudes concernant les financements sur les marchés finaux de CPI. Ceci a été partiellement compensé par l’engagement continu des clients et une forte activité de renouvellement des instructeurs certifiés (CI) existants. Les activités internationales de CPI ont enregistré une croissance de +9 %, portée par une bonne dynamique commerciale et une accélération de la demande, confirmant la pertinence au niveau mondial des services proposés par CPI.

L’EBITDA du S1 2026 s’élève à 31,3 M$, soit une marge de 44,8 %. Il progresse de +3,0 % par rapport au S1 2025. La marge est en légère amélioration grâce à une politique rigoureuse de maîtrise des coûts, malgré la montée en puissance des investissements de croissance. Des investissements supplémentaires sont prévus au deuxième semestre.

Au 30 juin 2026, la dette nette s’établissait à 419,7 M$, soit 5,4x l’EBITDA selon la définition retenue dans la documentation de crédit de CPI.

Andee Harris, nouvelle CEO de CPI depuis août 2025, conduit actuellement un plan visant à renforcer l’équipe de direction et l’organisation commerciale afin de mieux répondre aux opportunités de marché et de renouer avec une trajectoire de croissance plus soutenue. Ces initiatives comprennent notamment le renforcement des capacités de développement commercial, avec une approche plus ciblée de l’acquisition de nouveaux clients.

ACAMS – Croissance pro forma du chiffre d’affaires de +4,2 % au S1 2026 par rapport au S1 2025, portée par un fort rebond en Europe et la poursuite de la croissance dans les Amériques et au Moyen-Orient. La croissance du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une amélioration de 200 points de base de la marge d’EBITDA à 27,7 %.

(intégration globale)

ACAMS a généré un chiffre d’affaires de 53,9 M$, en hausse de +1,3 % par rapport au premier semestre, soit une progression de +4,2 % hors activité non stratégique Risk Assessment, qui ne sera plus incluse dans les présentations comptables à compter du troisième trimestre 2026.

La performance du premier semestre 2026 reflète la poursuite de la transformation commerciale de la société, notamment avec la nomination de nouvelles équipes dirigeantes et commerciales, le lancement récent d’une nouvelle plateforme technologique ainsi qu’une accélération de la demande dans les Amériques et la région EMEA. Cette dynamique a toutefois été partiellement freinée par le décalage de certains contrats dans la région APAC, dont la concrétisation est attendue au troisième trimestre 2026.

L’EBITDA du S1 2026 s’est élevé à 14,9 M$, en hausse de +8,8 % par rapport au S1 2025, représentant une marge de 27,7 %, en progression de 200 points de base sur un an. L’amélioration de la rentabilité au premier semestre reflète principalement la croissance du chiffre d’affaires ainsi qu’une gestion rigoureuse des coûts par le management.

Au 30 juin 2026, la dette nette s’établissait à 164,2 M$, soit 4,9x l’EBITDA selon la définition retenue dans la documentation de crédit d’ACAMS, offrant une marge de manœuvre significative par rapport au niveau de covenant de 9,5x.

Scalian – Dans un environnement de marché toujours difficile Scalian protège sa rentabilité avec une marge d’EBITDA de 11,0 % et renforce les bases d’un redressement progressif de son activité. Chiffre d’affaires en baisse de -5,1%.

(Intégration globale)

Scalian, un leader du conseil spécialisé dans l’ingénierie des systèmes, la performance opérationnelle et la transformation IA, a réalisé un chiffre d'affaires de 244,5 M€ au premier semestre 2026, en baisse de -5,1 % par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution reflète des conditions de marché toujours contraintes, en particulier en France, où les cycles de décision clients restent plus longs, partiellement compensées par une dynamique plus résiliente à l'international. La croissance organique s'est établie à -4,8 % sur la période.

Dans ce contexte, Scalian a généré un EBITDA de 26,8 M€ au premier semestre 2026. Le taux de marge EBITDA s'est établi à 11,0 %, en baisse limitée de 20 bps par rapport au premier semestre 2025, illustrant la capacité du Groupe à préserver sa performance opérationnelle malgré un niveau d'activité plus faible, grâce aux actions d’efficience mises en œuvre par le management et à une discipline renforcée sur les coûts.

Au 30 juin 2026, la dette nette s'élevait à 292,3 M€ (effet de levier de 6,49x22 EBITDA). Au cours du semestre, Wendel a converti son prêt d'actionnaire de 100 M€ accordé en 2025 en fonds propres, renforçant ainsi le bilan de Scalian et soutenant sa capacité à poursuivre sa trajectoire de développement dans ses domaines d’expertise clés.

Globeducate – Chiffre d’affaires en hausse de +11,7 % sur la période de 6 mois close le 31 mai 2026. Marge d’EBITDA annualisée d’environ 25 %, en ligne avec les attentes

(Mise en équivalence. Activité sur 6 mois du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026.)

Globeducate, l’un des principaux groupes mondiaux d’enseignement bilingue de la maternelle au lycée (K-12), a enregistré un chiffre d’affaires de 251,1 M€23 sur la période de six mois close le 31 mai 2026, en hausse de +11,7 % par rapport à l’année précédente. Cette progression résulte d’une croissance organique de +6,1 %, d’un effet périmètre de +6,5 % lié à des acquisitions relutives et des variations de périmètre, dont notamment la consolidation des activités en Inde, ainsi qu’un effet de change de -0,9 %. Les activités indiennes, non consolidées au premier semestre 2025, sont intégrées dans les chiffres du premier semestre 2026 et ont contribué à hauteur de 11,7 M€.

L’EBITDA sur la période s’est élevé à 90,5 M€. Comme chaque année, l’EBITDA est particulièrement élevé à cette période en raison de la saisonnalité de l’activité (les revenus étant reconnus sur l’année scolaire tandis que les coûts sont répartis sur l’ensemble de l’exercice fiscal) et devrait se normaliser au cours du prochain trimestre. L’EBITDA ressort en ligne avec les attentes et permet d’assurer une marge d’EBITDA annualisée d’environ 25 %. Cette solide performance financière a été soutenue par la combinaison de la croissance organique, de la croissance externe et d’une discipline stricte en matière de gestion des coûts.

Au cours des douze derniers mois, Globeducate a réalisé plusieurs acquisitions ayant contribué à l’effet périmètre sur le chiffre d’affaires : Clover (Canada), finalisée en septembre 2025 et intégrée au périmètre 2026. Par ailleurs, Globeducate a acquis Peleteiro (Espagne), en mai 2026, et a signé un accord en vue de l’acquisition de Queen Morta (Lituanie) à la mi-juin 2026 (finalisation de l’opération prévue d’ici à la fin de l’année) et a cédé en janvier 2026 Areteia, un établissement non stratégique en Espagne générant 1,1 M€ d’EBITDA.

Au 31 mai 2026, la dette nette s’établissait à 910,6 M€ et le ratio de levier ressortait à 6,7x selon la définition retenue dans la documentation de crédit .

Autres actifs non cotés

Tarkett est désormais un actif non coté et Muno est classé en actif destiné à être cédé (IFRS5). La valeur combinée de ces deux actifs dans l’ANR de Wendel au 30 juin 2026 est d’environ 250 millions d’euros.

Actif net réévalué de Wendel au 30 juin 2026 : 158,9 € par action fully diluted

Évolution de l’ANR par rapport au 31 mars 2026 :

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 30 juin 2026 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué fully diluted s’élève à 158,9 € par action au 30 juin 2026 (voir détails dans le tableau ci-dessous), progressant de +2,6 % depuis fin mars 2026, retraité du solde du dividende de 3,6 euros payé en mai. L’ANR publié au 31 mars 2026 était de 158,4 €, soit une hausse de 0,5€ par action depuis mars (+1,5 %) et de +4,1 € par action après réintégration du dividende payé en mai 2026.

La variation de création de valeur au deuxième trimestre se décompose comme suit :

Wendel Principal Investments a contribué négativement de -3,8 euros à la création de valeur au deuxième trimestre ; Les actifs cotés : la valeur totale est en légère baisse de -1,0 € par action, en raison de la légère baisse du cours en moyenne 20 jours de l’action Bureau Veritas au 2 ème trimestre. Les titres IHS, valorisés au prix de l’offre en cours et bénéficiant d’un effet dollar positif, ont un effet positif ; La valorisation des actifs non cotés est en légère baisse (-2,8 € par action) au deuxième trimestre 2026, malgré la bonne performance opérationnelle des sociétés (effet de légères baisses des multiples des comparables).

a contribué négativement de -3,8 euros à la création de valeur au deuxième trimestre ; Les activités de Wendel Investment Managers (gestion pour compte de tiers) ont contribué positivement à l’ANR, +6,1 € par action au deuxième trimestre 2026, sous l’effet combiné d’une amélioration des multiples des comparables, de la génération de cash ainsi que de la réduction de certains éléments de passif au 2 ème trimestre 2026. Au total 273 M€ de sponsor money sont inclus dans l’ANR à fin juin, correspondant à des investissements dans des fonds d’IK Partners, de Monroe Capital et de Committed Advisors.

(gestion pour compte de tiers) ont contribué positivement à l’ANR, +6,1 € par action au deuxième trimestre 2026, sous l’effet combiné d’une amélioration des multiples des comparables, de la génération de cash ainsi que de la réduction de certains éléments de passif au 2 trimestre 2026. Autres éléments constitutifs de l’actif net réévalué fully diluted Les charges opérationnelles , les produits financiers et autres d’éléments ont eu un impact de -1,0 € par action sur l’ANR au deuxième trimestre, Wendel ayant exercé un contrôle strict de ses coûts. Entre le 31 mars et le 30 juin 2026, Wendel a racheté 1,5 million de ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat d’actions. Ces rachats d’actions ont eu un impact positif de +2,8 € par action sur l’actif net réévalué fully diluted de Wendel sur le trimestre.











en millions d’euros) 30/06/2026 31/03/2026 31/12/2025 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 2 189 2 290 2 170 Bureau Veritas 66,6m/ 66,6m / 66,6m 25,8 € /27,4 € / 26,6 € 1 719 1 825 1 775 IHS 63,0 m / 63,0 m / 63,0m 8,5 $ / 8,5 $ / 7,4 $ $ 470 466 395 Participations non cotées (2) 3 069 3 186 3 297 Activités d’Asset Management (3) 2 153 1 545 1 944 Asset Managers (IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors pour le 30 juin 2026 uniquement) 1 881 1 326 1 727 Sponsor Money 273 220 217 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (4) 276 154 16 Trésorerie et placements financiers (5) 507 1 286 2 200 Actif Brut Réévalué 8 194 8 462 9 627 Dette obligataire Wendel et intérêts courus -1 419 - 1 638 - 2 397 Paiement différé d’IK Partners et earnouts de Monroe Capital et Committed Advisors -268 - 237 - 235 Actif Net Réévalué 6 507 6 586 6 995 Dont dette nette -329 - 590 - 432 Nombre de titres fully diluted 38 879 366 40 391 901 42 391 150 Actif Net Réévalué par action, fully diluted 158,9 € 158,4 € 164,2 €

ANR de 158,9 € fully diluted au 30 juin 2026

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 30 juin 2026, au 31 mars 2026, 31 décembre 2025.

(2) Participations non cotées (Tarkett, Stahl, Crisis Prevention Institute, ACAMS, Scalian, Globeducate, Muno, Wendel Growth). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réévalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. La valorisation de Globeducate est basée sur des multiples de transactions. La valorisation de Stahl est basée sur le prix de la transaction.

(3) Activité d’IK Partners (c.51 %), de Monroe Capital (c.72 %) et de Committed Advisors (c.64 % incl. vente à terme) depuis le 30 juin (hors cash à distribuer aux actionnaires). Valorisée en tant que plateforme sur la base des multiples de résultat net/ bénéfice distribuable.

(4) Dont 3 958 171 actions propres Wendel au 30 juin 2026, 2 431 636 actions propres Wendel au 31 mars 2026, 432 387 actions propres Wendel au 31 décembre 2025.

(5) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings





Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 286 du document de référence 2025.

États financiers consolidés

Le Conseil de surveillance s’est réuni le 29 juillet 2026 sous la présidence de Nicolas ver Hulst pour examiner les comptes consolidés de Wendel, tels qu’ils ont été approuvés par le Directoire le 23 juillet 2026.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Wendel s’élève à 3 835,2 M€, en hausse de + 3,2 % en données publiées et en croissance organique de + 4,0 %. La contribution du change a été de - 2,6 % tandis que les variations de périmètre ont représenté un effet de + 1,9 %.

La contribution de WIM au résultat net des activités progresse de 49,0 M€ au S1 2025 à 78,0 M€ au S1 2026 grâce à l’acquisition de Committed Advisors réalisée en avril 2026 et à la contribution de Monroe Capital sur 6 mois en 2026 (contre 3 mois en 2025). En part du Groupe, la contribution de WIM progresse de 29,3 M€ à 49,1 M€.

La contribution des fonds de sponsor money de la plateforme WIM et des investissements dans Wendel Growth a été reclassée en résultat des activités pour mieux refléter le déploiement de la stratégie du Groupe. Elle représente un gain de 10,8 M€ au 1er semestre 2026 contre une perte de 32,5 M€ au 1er semestre 2025 (cette dernière correspondait essentiellement à une dépréciation relative aux fonds de Wendel Growth cédés au 2nd semestre 2025).

Par ailleurs, la contribution totale des sociétés du portefeuille de WPI au résultat net des activités part du Groupe est de 102,9 M€, stable par rapport au S1 2025 (102,5 M€).

Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés au niveau de Wendel SE s’élève à 62,0 M€ (dont 12,0 M€ d’éléments non cash), en hausse de 35 % par rapport aux 45,9 M€ du S1 2025. En effet, cette hausse résulte principalement de la hausse des charges financières (-11,5 M€ au S1 2026 contre -1,0 M€ au S1 2025) du fait de la baisse des produits de trésorerie, reflétant l’impact combiné de la baisse des taux d’intérêt et d’un niveau de trésorerie plus faible. De plus, les frais généraux sont en hausse du fait de la structuration de la plateforme WIM.

Le résultat net des activités est ainsi en hausse de +28,9 % à 418,1 M€ contre 324,4 M€ au S1 2025 et le résultat net des activités part du groupe s’est élevé à 100,9 M€, en hausse de 88,5%.

Le résultat net consolidé du S1 2026 s’élève à +320,8 M€ (69,5 M€ en part du Groupe), en hausse de +19,7 % par rapport au S1 2025.

Retour aux actionnaires

Programme 2026 de rachat de 9 % du capital

Depuis le 27 février 2026, Wendel a racheté 3,53 millions d’actions pour un montant total de 285,3 millions d’euros, au 30 juin 2026. Cela représente déjà 8,24 % du capital racheté au prix moyen par action de 80,81 euros. Ce programme de rachat d’actions a été totalement réalisé au 27 juillet 2026, Wendel a ainsi racheté 3 835 000 actions, pour un montant total de 310 millions d’euros, depuis le 27 février 2026.

Agenda

Jeudi 22 octobre 2026

Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

Mercredi 02 décembre 2026

Investor Day 2026

Vendredi 26 février 2027

Résultats annuels 2026 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2026, et comptes annuels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 avril 2027

Communication financière au 31 mars 2027 (avant bourse)

Jeudi 27 mai 2027

Assemblée générale

Jeudi 29 juillet 2027

Résultats semestriels 2027 – Publication de l’ANR au 30 juin 2027 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 64 % (incluant la vente à terme) de Committed Advisors en avril 2026. Au 30 juin 2026, le Groupe gère 48,7 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 3,6 Mds d’euros (pro forma des cessions de Stahl et IHS) investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Annexe 1 : Chiffres d’affaires et résultats consolidés

Chiffre d’affaires consolidé

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2026 Δ Δ organique Bureau Veritas 3 192,5 3 258,4 + 2,1 % + 5,0 % Scalian 257,6 244,5 - 5,1 % - 4,8 % CPI (1) 63,7 59,8 - 6,1 % - 0,2 % ACAMS 48,8 46,2 - 5,3 % +0,7 % IK Partners(2) 91,2 101,8 +11,7 % +11,7 %. Monroe Capital(3) 60,8 118,0 n.a. n.a. Committed Advisors(4) n.a 15,6 n.a n.a Eliminations intragroupe(2) n.a -9,2 n.a n.a Chiffre d’affaires consolidé(5) 3 714,7 3 835,2 +3,2 % +4,0 %

(1) Conformément à IFRS 5, la contribution de CPI France a été reclassée en 2025 sur la ligne « Résultat net des activités abandonnées et des activités détenues en vue de la vente » depuis le T4 2025 pour un impact de 0,16 M€ au T2 2026 et 0,3 M€ au S1 2026.

(2) Au S1 2026, le chiffre d’affaires inclut les fees WPI Bridge, neutralisés dans le cadre des éliminations intragroupe.

(3) Acquisition de Monroe finalisée fin mars 2025. Contribution au chiffre d’affaires pour 3 mois en 2025 contre 6 mois en 2026.

(4) Contribution au chiffre d’affaires de 3 mois, du 1er avril 2026 au 30 juin 2026.

(5) Conformément à IFRS 5, la contribution de Stahl a été reclassée en « Résultat net des activités abandonnées et des activités détenues en vue d’être cédées »





Chiffre d’affaires consolidé S1 2026 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2026 Δ Δ organique Tarkett (6) 1 573,5 1 653,9 +5,1 % +7,0 % Globeducate (7) 224,7 251,1 +11,7 % +6,1 %

(6) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».

(7) Au S1 2025, les activités en Inde n’étaient pas consolidées dans les comptes de Globeducate. Au S1 2026, leur contribution s’est élevée à 11,7 M€.

Résultats consolidés S1 2026

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2026 Contribution de l’asset management (WIM) 49,0 78,0 Contribution du sponsor money & Wendel Growth -32,5 10,8 Contribution de WPI 353,8 391,3 Frais financiers, frais généraux et impôts -45,9 -62,0 Résultat net des activités (1) 324,4 418,1 Résultat net des activités, part du Groupe 53,5 100,9 Résultat non récurrent 48,2 -79,6 Effets liés aux écarts d’acquisition -65,1 -36,0 Impairment -39,4 18,3 Résultat net total (2) 268,0 320,8 Résultat net part, du Groupe 4,3 69,5

(1) Résultat net avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition et les éléments non récurrents.

(2) Variation de juste valeur de 55,6 M€ relative à IHS comptabilisée en autres éléments du résultat global (OCI)

Résultat net des activités S1 2026

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2026 Var. IK Partners 30,3 32,3 +6,5 % Monroe Capital 18,7 36,7 +96,3 % Committed Advisors n.a. 9,0 n.a Contribution totale de la gestion d’actifs: 49,0 78,0 +59,1 % dont part du Groupe (WIM) 29,3 49,1 +67,7 % Wendel Growth – juste valeur (fonds de fonds et investissements direct) -30,4 6,2 -120,5 % Sponsor money de WIM – juste valeur -2,1 4,6 -321,9 % Contribution totale de Sponsor Money WIM &



Wendel Growth -32,5 10,8 n.s. dont part du Groupe Sponsor Money WIM &

Wendel Growth -32,5 10,8 n.s. Bureau Veritas 307,9 318,3 +3,4 % Stahl 36,0 46,2 +28,3 % Muno - 3,4 n.a Scalian -6,5 -1,6 -74,9 % CPI 6,0 5,9 -0,8 % ACAMS -1,3 0,6 -143,5 % Tarkett (mise en équivalence) 3,7 7,6 +109,1 % Globeducate (mise en équivalence) 8,0 10,8 +35,0 % Contribution totale des sociétés WPI 353,8 391,3 +10,6 % dont part du Groupe 102,5 102,9 +0,4 % Frais généraux nets des managements fees -32,2 -36,3 +12,7 % Impôts -2,1 -2,2 +6,5 % Frais financiers -1,0 -11,5 n.s. Eléments sans incidences sur la trésorerie -10,5 -12,0 +13,9 % Résultat net des activités 324,4 418,1 +28,9 % dont part du Groupe 53,5 100,9 +88,5 %

Annexe 2 : Tableau de rapprochement du résultat économique et du résultat comptable

Voir tableau en note 5.1 des états financiers consolidés.

Annexe 3 : Ratio Loan-to-Value Ratio au 30 juin 2026

30 juin 2026 Total Actifs au 30 juin 2026 (A) 7 687 Total Trésorerie au 30/06/2026 507 Dettes obligataire Wendel et intérêts courus (1 419) Paiement différé d’IK Partners, earnouts de Monroe Capital et de Committed Advisors (268) Total dette au 30 juin 2026 (1 688) Dette Nette (B) (1 181) Spot LTV avant retraitements (B/A) 15,4% Option de vente (put) Monroe Capital (419) Option de vente (put) Committed Advisors (105) Engagements dans les fonds non appelés Monroe Capital (49) Engagements dans les fonds non appelés IK Partners (106) Engagements dans les fonds non appelés Committed Advisors (188) Engagements dans les fonds non appelés Iron Wave (50) Cessions et acquisitions post-clôture incluant le rachat d’actions 1 546 Total engagement futurs (C) 629 Total Dette Nette ajustée (B+C) (551) S&P LTV au 30 juin 2026 (B+C)/(A-C) 7,8%

Annexe 4 : IFRS 16 – Tableau de synthèse des principaux agrégats avant et après l’application d’IFRS 16

(en millions) Chiffres d’affaires EBITDA Dette nette Levier S1 2025 S1 2026 S1 2025 excluant IFRS 16 S1 2025 incluant IFRS 16 S1 2026 excluant IFRS 16 S1 2026 incluant IFRS 16 Au 30/06/2026 excluant IFRS 16 Au 30/06/2026 incluant IFRS 16 Au 30 juin 2026 CPI (1) $69.2 $69.8 $29.3 $30.4 $30.7 $31.3 $416.4 $419.7 5.4x ACAMS $53.4 $53.9 $13.1 $13.7 $14.3 $14.9 $162.9 $164.2 4.9x Scalian €257.6 €244.5 €24.2 €28.9 €22.1 €26.8 €254.3 €292.3 6.5x Globeducate €224.7 €251.1 n.a n.a €76.2 €90.5 €695.6 €910.6 6.7x

(1) Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de CPI France a été reclassée en « Résultat net des activités abandonnées et des actifs destinés à être cédés » en 2025. Le chiffre d’affaires comparable sur 6 mois 2025 s’élève à 69,2 M€, contre un chiffre d’affaires publié de 69,5 M€ au S1 2025. L’écart de 0,3 M€ correspond à CPI France, classée en actifs destinés à être cédés et en activités abandonnées conformément à IFRS 5.

Annexe 5 : Glossaire

AUM (Actifs sous gestion) : Les actifs sous gestion ( Assets under Management ou AuM ) correspondent à la valeur totale des actifs gérés par une société pour le compte de ses clients, incluant l’ensemble des portefeuilles et mandats, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, d’actifs immobiliers ou d’autres catégories d’actifs. Les AuM constituent un indicateur clé de la taille et de l’influence d’un gestionnaire d’actifs, en tenant compte des capitaux investis, engagés ou disponibles. Leur composition peut varier selon les méthodes de calcul retenues, mais ils demeurent une mesure de référence pour comparer les sociétés de gestion et suivre leur croissance.

: Les actifs sous gestion ( ou ) correspondent à la valeur totale des actifs gérés par une société pour le compte de ses clients, incluant l’ensemble des portefeuilles et mandats, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, d’actifs immobiliers ou d’autres catégories d’actifs. Les AuM constituent un indicateur clé de la taille et de l’influence d’un gestionnaire d’actifs, en tenant compte des capitaux investis, engagés ou disponibles. Leur composition peut varier selon les méthodes de calcul retenues, mais ils demeurent une mesure de référence pour comparer les sociétés de gestion et suivre leur croissance. BDC: Un Business Development Company (BDC) est une société d’investissement à capital fermé créée par le Congrès américain en 1980 afin d’aider les entreprises de taille intermédiaire ( middle market ) à répondre à leurs besoins de financement et à soutenir leur croissance. La plupart des BDC sont cotées en bourse, mais certaines prennent également la forme de véhicules privés. Les BDC permettent aux investisseurs de générer des revenus courants tout en accédant à des investissements institutionnels en dette.

Un (BDC) est une société d’investissement à capital fermé créée par le Congrès américain en 1980 afin d’aider les entreprises de taille intermédiaire ( ) à répondre à leurs besoins de financement et à soutenir leur croissance. La plupart des BDC sont cotées en bourse, mais certaines prennent également la forme de véhicules privés. Les BDC permettent aux investisseurs de générer des revenus courants tout en accédant à des investissements institutionnels en dette. Fee paying AUM: Les actifs sous gestion générateurs de commissions ( Fee-paying Assets under Management ) correspondent à la part des actifs sous gestion (AuM) qui génère des commissions de gestion.

Les actifs sous gestion générateurs de commissions ( ) correspondent à la part des actifs sous gestion (AuM) qui génère des commissions de gestion. Dry powder : Capital engagé non encore investi, restant disponible pour être déployé dans de futurs investissements par le gestionnaire du fonds.

Capital engagé non encore investi, restant disponible pour être déployé dans de futurs investissements par le gestionnaire du fonds. FRE ( Fee Related Earnings ) : Cet agrégat correspond au résultat opérationnel lié à l'activité de gestion pour compte de tiers, hors PRE (Performance Related Earnings voir ci-après). Le FRE inclut également le résultat net du Fond O de Monroe Capital. Il ne prend pas en compte les autres résultats financiers (à l’exception des produits financiers de l’activité d’investissement), les dépréciations d'actifs immobilisés, les produits ou charges non récurrents (notamment les charges de restructuration), les charges et produits sans rapport avec l’activité, les écritures liées aux opérations de fusion-acquisition (notamment les résultats de cession, les amortissements liés aux allocations de l’écart d’acquisition, les charges liées aux earn-out ou liées aux différés de paiement) et les impôts.

: Cet agrégat correspond au résultat opérationnel lié à l'activité de gestion pour compte de tiers, hors PRE (Performance Related Earnings voir ci-après). Le FRE inclut également le résultat net du Fond O de Monroe Capital. Il ne prend pas en compte les autres résultats financiers (à l’exception des produits financiers de l’activité d’investissement), les dépréciations d'actifs immobilisés, les produits ou charges non récurrents (notamment les charges de restructuration), les charges et produits sans rapport avec l’activité, les écritures liées aux opérations de fusion-acquisition (notamment les résultats de cession, les amortissements liés aux allocations de l’écart d’acquisition, les charges liées aux earn-out ou liées aux différés de paiement) et les impôts. PRE (Performance Related Earnings) : Cet agrégat est suivi par Wendel Investment Managers. Il constitue la part variable des commissions (carried-interest alloué au Groupe).

: Cet agrégat est suivi par Wendel Investment Managers. Il constitue la part variable des commissions (carried-interest alloué au Groupe). GP ( General Partner ) : Entité en charge de la gestion globale, de l'administration et de l'investissement des fonds. Le GP est rémunéré par des frais de gestion prélevés sur les actifs sous gestion (AuM).

: Entité en charge de la gestion globale, de l'administration et de l'investissement des fonds. Le GP est rémunéré par des frais de gestion prélevés sur les actifs sous gestion (AuM). Sponsor Money : Montant investi par Wendel, aux côtés d’investisseurs tiers, dans les fonds gérés par Wendel Investment Managers, traduisant l’alignement de ses intérêts avec ceux des souscripteurs de ces fonds.

1 Hors trésorerie et autres actifs, et pro forma des cessions de Stahl et IHS.

2 Assets Under Management (actifs sous gestion). Voir glossaire.

3 Pro forma de l’acquisition de Committed Advisors et à taux de change constant.

4 Equity pour la partie dette privée.

5 Les AuM et les FPAuM n’incluent pas les actifs WPI.

6 Business Development Company. Voir glossaire

7 Les AuM et les FPAuM n’incluent pas les actifs WPI. Voir glossaire.

8 Pro forma de l’acquisition de Committed Advisors et à taux de change constant.

9 Ce montant inclut les 9,2 M€ de commissions de gestion versées par Wendel à IK au titre du contrat de conseil concernant les actifs non cotés de WPI au S1 2026.

10 FRE proforma consolidés, incluant les intérêts minoritaires, sur une année pleine. EURUSD@1,17.

11 Entièrement dilué des rachats d'actions et des actions propres.

12 Actif Brut Réévaluée hors trésorerie et autres actifs.

13 FRE proforma consolidés, incluant les intérêts minoritaires, sur une année pleine. EURUSD@1,17.

14 La finalisation de ces transactions est prévue courant 2026, sous réserve des autorisations réglementaires pour les marchés concernés, les conditions de finalisation habituelles, et pour IHS, de l’approbation par ses actionnaires.

15 Calcul du LTV expliqué en Annexe 2

16 Hors trésorerie et pro forma des cessions de Stahl et IHS

17 IK Partners et Monroe Capital

18 Engagements non encore investis

19 Fee Paying AuM: Actif sous gestion générant des commissions

20 Hors trésorerie et pro forma des cessions de Stahl et IHS.

21 Hors trésorerie et pro forma des cessions de Stahl et IHS.

22 Levier d’après la documentation de crédit (avant IFRS 16)

23 Chiffre d’affaires sur six mois, du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026. Les activités indiennes n’étaient pas consolidées dans les comptes de Globeducate au S1 2025, mais sont intégrées dans les chiffres du S1 2026 (11,7 M€).

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade: + 33 6 14 04 03 87 Olivier Allot: +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch: +33 1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Primatice Olivier Labesse: +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt: +33 6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com





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