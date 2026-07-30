BIC: Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux en application du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF

Clichy, France – 30 juillet 2026 – Lors de sa réunion du 29 juillet 2026, tenue sous la présidence d'Édouard Bich, le Conseil d'Administration de Société BIC, sur recommandation du Comité des Rémunérations, a arrêté les décisions suivantes concernant la rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES SOUS CONDITIONS DE PERFORMANCE

Le Conseil d'Administration a décidé d'attribuer 29 072 actions gratuites sous conditions de performance à Rob Versloot, Directeur Général. Ces actions sont attribuées dans le cadre du Plan d'Intéressement à Long Terme 2026, avec une date d'attribution fixée au 29 juillet 2026. À titre exceptionnel, et uniquement pour le Plan d'Intéressement à Long Terme 2026, la période d'acquisition est de 32 mois, correspondant à une date d'acquisition définitive au 31 mars 2029, sous réserve du respect des critères de présence et de performance.

Le Conseil d’Administration a défini les critères de performance du Plan d’Intéressement à Long Terme pour 2026 comme suit :

Critères de performance Pondération Taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires organique sur 3 ans 30 % Taux de croissance annuel du BPA ajusté sur 3 ans 25 % Marge d’exploitation ajustée sur 3 ans 20 % Flux nets de trésorerie disponible total générés sur 3 ans 15 % RSE - Circularité (5%) et Diversité (5%) 10 %

Chaque critère sera évalué séparément par rapport à un objectif spécifique établi par le Conseil d'Administration.

Conformément aux dispositions des articles L.22-10-34 II et L.22-10-8 du Code de commerce, la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2026 (incluant le principe du Plan d'Intéressement à Long Terme 2026) a été approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2026.

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