Technip Energies publie son rapport semestriel 2026

Technip Energies (PARIS : TE) (la « Société ») publie aujourd’hui son rapport semestriel 2026.
La Société a déposé son rapport semestriel 2026 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France.
Le rapport semestriel 2026 est disponible sur https://investors.technipenergies.com/fr/shareholder-information/reports-and-presentations.
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.
Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.
Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La Société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.
Pour plus d'informations : www.ten.com
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