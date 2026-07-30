BIC: Publication et disponibilité du Rapport Financier Semestriel 2026

Publication et disponibilité du Rapport Financier Semestriel 2026
Clichy, France – le 30 juillet 2026
Le Rapport Financier Semestriel de 2026 de Société BIC (Paris : BB) a été publié et est maintenant disponible sur le site internet de BIC avec ce lien.
À propos de BIC
BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des brosses à cheveux. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.
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|BIC 2026 Strategic Update
|8 septembre 2026
|Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026
|28 octobre 2026
Pièce jointe