VINCI : Rapport financier semestriel au 30 juin 2026

Nanterre, le 30 juillet 2026

Rapport financier semestriel au 30 juin 2026

VINCI annonce la publication aujourd’hui de son rapport financier semestriel 2026 et son dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce document est disponible en français et en anglais sur le site Internet de VINCI www.vinci.com dans la partie Investisseurs/Information financière /Rapports annuels et semestriels.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

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