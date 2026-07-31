EUROAPI_Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026

Communiqué de presse

Paris, le 31 juillet 2026

Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2026

EUROAPI a mis en ligne ce jour ses Etats Financiers semestriels consolidés condensés 2026 pour la période close le 30 juin 2026.

Ce document est accessible et téléchargeable depuis le site Internet d'EUROAPI : Résultats du 1er semestre 2026 | EUROAPI

Ce rapport financier semestriel inclut notamment le rapport de gestion sur le premier semestre 2026, les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2026 et le rapport des Commissaires sur l’information financière semestrielle.

A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes via notre activité de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Nos 3000 collaborateurs sont pleinement engagés pour façonner, ensemble, l’avenir de la santé publique en innovant et en garantissant un accès sûr et durable aux principes actifs essentiels qui constituent le cœur de la chaîne de valeur de la santé. EUROAPI est coté sur Euronext Paris : EAPI. Rendez-vous sur www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez-nous sur LinkedIn.

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