OVH Groupe finalise l’acquisition de Gladia, expert de l’IA vocale

Roubaix, le 31 juillet 2026 – OVH Groupe (Euronext Paris : OVH), acteur souverain, mondial et leader européen du Cloud et de l’IA, annonce la finalisation de l’acquisition de Gladia, l’expert de l’IA speech-to-text (STT), annoncée le 11 juin 2026. L’opération a été réalisée par voie d’apport en nature de titres, rémunéré en actions OVH Groupe nouvellement émises (l’« Opération »).

Fondée en 2022 à Paris, Gladia est une startup française d’IA spécialisée dans la transcription et l’intelligence audio. Via une API unique, sa plateforme transcrit en temps réel et en mode batch les conversations dans plus de 100 langues, transformant les données audio en informations structurées et exploitables. Gladia accompagne aujourd’hui plus de 300 000 développeurs et 2 000 clients entreprises.

L’Opération renforce l’expertise d’OVH Groupe dans l’IA générative multimodale et agentique. Elle permet au Groupe d’étoffer ses équipes avec de nouveaux experts de l’IA vocale et, en internalisant les briques technologiques Speech-to-Text développées par Gladia, de proposer à ses clients de nouveaux services d’IA vocale au travers d’OVHcloud et d’OVHai. Fidèle à son ADN de maîtrise de l’ensemble de la stack technologique, OVH Groupe voit cette seconde acquisition renforcer son Lab AI, dont l’ambition est de développer les prochaines générations de technologies d’IA générative, agentique et multimodale souveraines.

En rémunération de l’apport en nature des titres, OVH Groupe a procédé à une augmentation de capital par l’émission de 1 807 186 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro chacune, au prix unitaire de 15,66 euros incluant une prime d’apport de 14,66 euros par action (correspondant au cours moyen pondéré par les volumes des vingt dernières séances de bourse de l’action OVH, arrêté au 10 juillet 2026).

Certaines des actions émises en rémunération des apports sont assorties de bons de souscription d’actions (les « BSA ») dont l’objet est notamment de refléter des mécanismes de rémunération à terme en fonction de l’atteinte d’objectifs de performance par Gladia au cours des exercices 2026 et 2027.

Les actions nouvelles représentent environ 1,18 % du capital social après réalisation de l’Opération. Un actionnaire détenant 1 % du capital d’OVH Groupe préalablement à l’émission voit sa participation ramenée à environ 0,988 %.

En cas d’exercice de l’intégralité des BSA et d’émission des 3 361 404 actions nouvelles susceptibles d’en résulter, le capital social serait porté à 156 820 126 euros et la participation de ce même actionnaire serait ramenée à environ 0,967 %, soit une dilution maximale théorique d’environ 3,3 %.

Les apporteurs ont également souscrit des engagements de cessions ordonnées et de conservation de leurs actions OVH Groupe.

Le cabinet Naolys Audit a été désigné en qualité de commissaire aux apports par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 5 juin 2026. Les actions d’OVH Groupe étant admises aux négociations sur un marché réglementé, sa mission a été élargie, conformément à la doctrine de l’Autorité des marchés financiers (AMF), à l’appréciation du caractère équitable de la rémunération de l’apport. Ses rapports, en date du 17 juillet 2026, ne comportent aucune réserve.

Le rapport sur la valeur des apports a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Lille-Métropole. Les deux rapports sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société, à l’adresse https://corporate.ovhcloud.com , rubrique relations investisseurs.

L’émission et l’admission aux négociations des actions nouvelles ne donnent pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d’un Cloud de confiance et pionnier d’un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d’une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l’industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.



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