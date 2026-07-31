Ipsos : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel

portant sur le semestre clos le 30 juin 2026

Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, nous vous indiquons que le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2026 est disponible sur le site de la Société (www.ipsos.com) dans la rubrique « Investors » - « Français » - « Rapports financiers et informations réglementées » - « 2026 » - « Rapport financier semestriel », et que ce rapport a été déposé auprès de l’AMF.

Fait à Paris,

Le 31 juillet 2026.

Pièce jointe