Share buyback programme – week 31

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date         3 August 2026

Share buyback programme week 31

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 216,200  1,577.85  341,132,231
27 July 2026 3,000 1,723.56 5,170,680
28 July 2026 3,200 1,722.33 5,511,456
29 July 2026 3,300 1,703.12 5,620,296
30 July 2026 3,500 1,712.34 5,993,190
31 July 2026 3,500 1,735.13 6,072,955
Total under the share buyback programme 232,700  1,587.88  369,500,808
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600  1,584.27  499,996,965
    
Total bought back548,3001,585.81869,497,773

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 548,300 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.26 % of the bank’s share capital.


In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
91721XCSE20260727 9:01:02.954000
91721XCSE20260727 9:01:02.954000
201717XCSE20260727 9:06:50.209000
201715XCSE20260727 9:08:37.499000
201712XCSE20260727 9:10:41.128000
191708XCSE20260727 9:10:41.269000
11706XCSE20260727 9:12:09.563000
151717XCSE20260727 9:16:48.650000
161717XCSE20260727 9:16:48.653000
191714XCSE20260727 9:17:57.540000
101714XCSE20260727 9:33:56.345000
101714XCSE20260727 9:33:56.347000
101716XCSE20260727 9:36:33.437000
91716XCSE20260727 9:36:33.441000
101716XCSE20260727 9:36:33.441000
81718XCSE20260727 9:41:46.791000
171718XCSE20260727 9:41:46.791000
191720XCSE20260727 9:45:05.880000
201722XCSE20260727 9:45:47.406000
111722XCSE20260727 9:45:47.406000
261722XCSE20260727 9:45:47.406000
191721XCSE20260727 9:45:59.768000
101720XCSE20260727 9:50:18.122000
101720XCSE20260727 9:50:18.122000
191719XCSE20260727 9:50:18.164000
191718XCSE20260727 9:50:18.185000
31722XCSE20260727 9:54:24.128000
101723XCSE20260727 9:54:53.947000
211723XCSE20260727 9:54:53.962000
101722XCSE20260727 9:56:24.535000
11721XCSE20260727 9:57:31.898000
91721XCSE20260727 9:57:31.898000
101720XCSE20260727 9:58:37.529000
101719XCSE20260727 10:01:22.653000
101717XCSE20260727 10:03:26.482000
41719XCSE20260727 10:06:42.396000
61719XCSE20260727 10:06:42.396000
191719XCSE20260727 10:08:02.139000
51718XCSE20260727 10:11:54.317000
141721XCSE20260727 10:15:55.355000
61721XCSE20260727 10:15:55.355000
101719XCSE20260727 10:17:06.829000
101719XCSE20260727 10:18:45.467000
101719XCSE20260727 10:20:49.861000
101717XCSE20260727 10:27:57.255000
191720XCSE20260727 10:34:53.689000
101724XCSE20260727 10:41:59.673000
41724XCSE20260727 10:41:59.673000
111725XCSE20260727 10:46:15.954000
51725XCSE20260727 10:46:15.954000
201724XCSE20260727 10:47:07.899000
191723XCSE20260727 10:47:12.952000
201723XCSE20260727 10:47:13.508000
121723XCSE20260727 10:47:50.445000
91723XCSE20260727 10:47:50.445000
101721XCSE20260727 10:48:55.724000
101722XCSE20260727 10:55:36.980000
31721XCSE20260727 11:04:17.840000
31721XCSE20260727 11:04:17.840000
21721XCSE20260727 11:04:17.860000
21721XCSE20260727 11:14:05.221000
61721XCSE20260727 11:14:05.221000
21721XCSE20260727 11:14:05.221000
201721XCSE20260727 11:14:15.964000
51721XCSE20260727 11:14:15.964000
101719XCSE20260727 11:21:56.204000
101721XCSE20260727 11:40:30.711000
81721XCSE20260727 11:40:30.721000
141721XCSE20260727 11:40:30.727000
51719XCSE20260727 11:44:30.175000
51719XCSE20260727 11:47:42.716000
51719XCSE20260727 11:47:42.716000
11722XCSE20260727 12:01:05.808000
181726XCSE20260727 12:16:31.528000
11726XCSE20260727 12:16:33.245000
181726XCSE20260727 12:16:33.245000
191725XCSE20260727 12:17:06.281000
71725XCSE20260727 12:17:06.313000
61725XCSE20260727 12:17:06.313000
61725XCSE20260727 12:17:06.333000
101724XCSE20260727 12:17:49.944000
101723XCSE20260727 12:17:50.627000
101722XCSE20260727 12:28:51.408000
101722XCSE20260727 12:28:51.408000
771720XCSE20260727 12:33:08.494294
291720XCSE20260727 12:33:08.750000
91720XCSE20260727 12:33:08.750000
91720XCSE20260727 12:33:08.750000
101720XCSE20260727 12:33:08.750000
91720XCSE20260727 12:33:08.750000
2231720XCSE20260727 12:33:08.750568
271721XCSE20260727 12:38:52.532000
271721XCSE20260727 12:38:52.563000
141721XCSE20260727 12:39:06.127000
171721XCSE20260727 12:39:31.136000
171721XCSE20260727 12:39:43.412000
161723XCSE20260727 12:41:38.968000
121723XCSE20260727 12:41:43.492000
101722XCSE20260727 12:46:19.845000
191726XCSE20260727 12:49:36.683000
101726XCSE20260727 12:49:36.683000
591726XCSE20260727 12:49:36.683000
121726XCSE20260727 12:49:36.684000
211726XCSE20260727 12:49:36.702000
101724XCSE20260727 12:54:57.761000
101724XCSE20260727 12:54:57.761000
201723XCSE20260727 13:03:02.886000
201723XCSE20260727 13:03:10.049000
11722XCSE20260727 13:22:08.415000
181723XCSE20260727 13:28:28.739000
11723XCSE20260727 13:28:28.739000
71723XCSE20260727 13:36:53.983000
101725XCSE20260727 13:39:00.023000
91725XCSE20260727 13:39:07.590000
101724XCSE20260727 13:43:08.326000
91724XCSE20260727 13:43:08.326000
91724XCSE20260727 13:43:08.326000
91724XCSE20260727 13:43:08.326000
281723XCSE20260727 13:49:42.280000
111723XCSE20260727 13:50:45.388000
101723XCSE20260727 13:50:45.388000
51723XCSE20260727 13:50:45.388000
151723XCSE20260727 13:51:11.907000
111723XCSE20260727 13:51:12.033000
111723XCSE20260727 13:51:17.860000
101723XCSE20260727 13:56:38.349000
101722XCSE20260727 14:11:11.879000
91722XCSE20260727 14:11:11.879000
11723XCSE20260727 14:11:32.771000
21723XCSE20260727 14:11:32.771000
71723XCSE20260727 14:11:39.356000
121723XCSE20260727 14:11:39.356000
191722XCSE20260727 14:13:12.990000
31722XCSE20260727 14:15:33.319000
11724XCSE20260727 14:15:41.427000
91724XCSE20260727 14:15:55.855000
281730XCSE20260727 14:22:21.931000
301730XCSE20260727 14:24:16.798000
101731XCSE20260727 14:29:24.909000
201730XCSE20260727 14:43:06.779000
101730XCSE20260727 14:43:06.779000
201730XCSE20260727 14:43:06.792000
131730XCSE20260727 14:43:06.792000
101730XCSE20260727 14:43:06.792000
111730XCSE20260727 14:47:48.716000
61730XCSE20260727 14:47:48.716000
111730XCSE20260727 14:48:15.174000
111730XCSE20260727 14:48:15.198000
111730XCSE20260727 14:49:28.764000
111730XCSE20260727 14:51:20.704000
121730XCSE20260727 14:52:28.675000
111730XCSE20260727 14:54:00.972000
111730XCSE20260727 14:54:02.561000
111730XCSE20260727 14:54:17.261000
111730XCSE20260727 14:54:17.261000
111730XCSE20260727 14:54:17.281000
111730XCSE20260727 14:54:31.546000
81730XCSE20260727 14:54:31.554000
51730XCSE20260727 14:56:05.415000
111730XCSE20260727 14:56:24.097000
21730XCSE20260727 14:57:10.123000
151730XCSE20260727 14:59:36.115000
101728XCSE20260727 14:59:36.139000
101728XCSE20260727 15:03:10.025000
91728XCSE20260727 15:03:10.025000
191727XCSE20260727 15:04:37.243000
191728XCSE20260727 15:22:35.908000
201727XCSE20260727 15:22:41.936000
191730XCSE20260727 15:32:03.915000
101730XCSE20260727 15:39:34.975000
101731XCSE20260727 15:41:43.186000
101731XCSE20260727 15:41:52.960000
111731XCSE20260727 15:43:24.873000
101731XCSE20260727 15:43:38.735000
101730XCSE20260727 15:43:38.760000
101730XCSE20260727 15:43:38.760000
411730XCSE20260727 15:43:38.767000
101729XCSE20260727 15:43:38.966000
281729XCSE20260727 15:50:35.924000
101728XCSE20260727 15:50:46.526000
81728XCSE20260727 15:50:46.526000
21728XCSE20260727 15:50:46.659000
101728XCSE20260727 15:50:46.659000
101728XCSE20260727 15:50:46.659000
81728XCSE20260727 15:50:46.659000
101728XCSE20260727 15:51:36.345000
101728XCSE20260727 15:51:53.972000
201726XCSE20260727 15:55:53.863000
201725XCSE20260727 15:56:43.929000
201724XCSE20260727 15:58:43.955000
201722XCSE20260727 15:58:46.480000
191722XCSE20260727 15:58:47.676000
101722XCSE20260727 15:58:48.831000
111726XCSE20260727 16:06:17.554000
111726XCSE20260727 16:06:17.560000
111726XCSE20260727 16:06:17.565000
111726XCSE20260727 16:06:17.577000
201726XCSE20260727 16:06:17.577000
111726XCSE20260727 16:06:17.582000
111726XCSE20260727 16:06:17.583000
101726XCSE20260727 16:06:19.642000
111726XCSE20260727 16:06:21.250000
101726XCSE20260727 16:06:34.427000
201727XCSE20260727 16:17:05.377000
91727XCSE20260727 16:17:05.383000
191727XCSE20260727 16:17:14.950000
201726XCSE20260727 16:27:01.517000
101726XCSE20260727 16:27:01.517000
191725XCSE20260727 16:28:01.545000
101725XCSE20260727 16:28:01.554000
101725XCSE20260727 16:28:01.556000
1501725XCSE20260727 16:32:12.715772
11727XCSE20260728 9:02:42.890000
91727XCSE20260728 9:02:42.890000
91727XCSE20260728 9:02:42.890000
201729XCSE20260728 9:09:25.671000
201727XCSE20260728 9:09:55.893000
271725XCSE20260728 9:13:05.756000
191725XCSE20260728 9:17:49.496000
61724XCSE20260728 9:18:05.691000
131724XCSE20260728 9:18:05.691000
201727XCSE20260728 9:21:53.971000
201727XCSE20260728 9:21:54.556000
101726XCSE20260728 9:23:19.548000
221726XCSE20260728 9:23:19.560000
101725XCSE20260728 9:23:27.413000
101725XCSE20260728 9:26:14.063000
101722XCSE20260728 9:26:14.123000
101722XCSE20260728 9:26:14.143000
101725XCSE20260728 9:29:01.455000
21724XCSE20260728 9:29:02.305000
101724XCSE20260728 9:33:32.756000
101724XCSE20260728 9:33:32.765000
91724XCSE20260728 9:33:32.765000
101722XCSE20260728 9:35:51.628000
101722XCSE20260728 9:35:51.628000
141724XCSE20260728 9:35:51.629000
21724XCSE20260728 9:35:51.629000
101721XCSE20260728 9:42:45.571000
101721XCSE20260728 9:43:05.592000
101718XCSE20260728 9:44:23.994000
101718XCSE20260728 9:51:21.165000
11720XCSE20260728 9:52:23.451000
101723XCSE20260728 9:52:53.617000
71723XCSE20260728 9:52:53.617000
191723XCSE20260728 9:52:53.617000
161723XCSE20260728 9:52:53.617000
101722XCSE20260728 9:53:33.409000
91722XCSE20260728 9:58:01.176000
91722XCSE20260728 9:58:01.238000
101720XCSE20260728 10:00:11.164000
91720XCSE20260728 10:00:11.164000
321723XCSE20260728 10:03:39.573000
191721XCSE20260728 10:08:00.124000
91721XCSE20260728 10:08:00.124000
281720XCSE20260728 10:08:03.599000
201718XCSE20260728 10:11:44.514000
101717XCSE20260728 10:12:53.982000
91717XCSE20260728 10:12:53.982000
101720XCSE20260728 10:19:55.081000
41720XCSE20260728 10:19:55.081000
101719XCSE20260728 10:20:18.041000
11718XCSE20260728 10:20:49.397000
91718XCSE20260728 10:20:49.397000
101720XCSE20260728 10:25:59.934000
101721XCSE20260728 10:30:13.299000
91721XCSE20260728 10:30:35.110000
101723XCSE20260728 10:36:41.066000
91723XCSE20260728 10:36:41.066000
101725XCSE20260728 10:43:43.462000
101724XCSE20260728 10:44:53.223000
21725XCSE20260728 10:44:53.224000
71725XCSE20260728 10:44:53.224000
211725XCSE20260728 10:44:53.224000
101724XCSE20260728 10:45:29.755000
101723XCSE20260728 10:54:40.989000
291723XCSE20260728 10:54:41.255000
191728XCSE20260728 10:56:29.222000
241728XCSE20260728 10:56:29.233000
101726XCSE20260728 10:56:46.040000
131727XCSE20260728 10:57:13.885000
101725XCSE20260728 10:57:33.343000
101725XCSE20260728 10:57:37.899000
101724XCSE20260728 11:01:03.247000
101723XCSE20260728 11:01:06.216000
101723XCSE20260728 11:02:21.157000
101723XCSE20260728 11:05:04.549000
101724XCSE20260728 11:11:56.899000
91724XCSE20260728 11:12:56.095000
101723XCSE20260728 11:13:48.444000
101722XCSE20260728 11:14:06.193000
101723XCSE20260728 11:19:40.898000
91723XCSE20260728 11:21:15.026000
101723XCSE20260728 11:22:18.509000
61723XCSE20260728 11:26:27.288000
131723XCSE20260728 11:28:02.080000
101722XCSE20260728 11:28:02.098000
101722XCSE20260728 11:31:44.040000
101724XCSE20260728 11:49:56.526000
191724XCSE20260728 11:55:35.003000
11724XCSE20260728 11:55:35.003000
71728XCSE20260728 12:04:09.830000
91728XCSE20260728 12:04:09.830000
181728XCSE20260728 12:04:09.843000
191728XCSE20260728 12:07:22.813000
81728XCSE20260728 12:07:22.813000
191726XCSE20260728 12:08:58.539000
191729XCSE20260728 12:22:41.384000
161729XCSE20260728 12:22:41.407000
91729XCSE20260728 12:22:41.407000
531729XCSE20260728 12:22:41.516000
201730XCSE20260728 12:28:36.694000
191728XCSE20260728 12:33:22.217000
191728XCSE20260728 12:40:14.366000
91728XCSE20260728 12:40:14.366000
281728XCSE20260728 12:43:05.988000
301728XCSE20260728 12:43:19.078000
181728XCSE20260728 12:48:11.347000
101728XCSE20260728 12:51:14.000000
281727XCSE20260728 12:52:13.302000
31727XCSE20260728 13:02:31.353000
191729XCSE20260728 13:04:25.175000
161727XCSE20260728 13:05:32.033000
31727XCSE20260728 13:05:32.033000
191726XCSE20260728 13:07:47.060000
191725XCSE20260728 13:15:26.597000
291726XCSE20260728 13:21:40.108000
191724XCSE20260728 13:25:06.359000
191723XCSE20260728 13:28:01.157000
21722XCSE20260728 13:31:23.293000
191723XCSE20260728 13:36:00.144000
21722XCSE20260728 13:49:12.381000
21722XCSE20260728 13:50:10.760000
21722XCSE20260728 13:53:03.243000
81724XCSE20260728 13:58:10.273000
41724XCSE20260728 13:58:10.273000
241724XCSE20260728 13:58:10.273000
191724XCSE20260728 13:59:36.671000
91724XCSE20260728 13:59:36.690000
361725XCSE20260728 14:04:41.509000
51726XCSE20260728 14:05:03.801000
11725XCSE20260728 14:05:46.587000
31725XCSE20260728 14:05:46.662000
11725XCSE20260728 14:06:48.875000
141725XCSE20260728 14:06:48.875000
41725XCSE20260728 14:06:48.875000
111726XCSE20260728 14:07:32.908000
201725XCSE20260728 14:10:23.916000
101725XCSE20260728 14:10:23.916000
101726XCSE20260728 14:11:25.542000
101726XCSE20260728 14:11:57.054000
101726XCSE20260728 14:12:40.284000
101726XCSE20260728 14:16:12.873000
201724XCSE20260728 14:17:55.350000
191723XCSE20260728 14:21:03.446000
21726XCSE20260728 14:30:18.059000
71726XCSE20260728 14:30:18.059000
61725XCSE20260728 14:31:28.337000
41725XCSE20260728 14:31:28.357000
61725XCSE20260728 14:31:28.357000
101724XCSE20260728 14:34:08.931000
101724XCSE20260728 14:36:16.578000
101724XCSE20260728 14:36:16.578000
201723XCSE20260728 14:43:58.005000
91723XCSE20260728 14:43:58.005000
191722XCSE20260728 14:44:02.067000
301723XCSE20260728 15:00:00.219000
281723XCSE20260728 15:00:37.451000
291722XCSE20260728 15:01:01.757000
201721XCSE20260728 15:04:22.117000
191720XCSE20260728 15:13:00.179000
91720XCSE20260728 15:13:00.179000
151720XCSE20260728 15:13:00.197000
131720XCSE20260728 15:13:00.197000
61720XCSE20260728 15:15:15.177000
71719XCSE20260728 15:21:30.033000
211719XCSE20260728 15:21:30.033000
281718XCSE20260728 15:24:44.956000
91718XCSE20260728 15:24:44.956000
121718XCSE20260728 15:28:00.110000
11718XCSE20260728 15:28:00.675000
131718XCSE20260728 15:28:04.092000
101718XCSE20260728 15:28:40.076000
101718XCSE20260728 15:29:41.650000
401716XCSE20260728 15:30:14.168000
371716XCSE20260728 15:31:59.221000
101717XCSE20260728 15:33:12.856000
101717XCSE20260728 15:34:02.384000
381717XCSE20260728 15:34:03.940000
301717XCSE20260728 15:36:41.204000
131717XCSE20260728 15:36:41.206000
281716XCSE20260728 15:41:04.823000
301715XCSE20260728 15:41:04.835000
151715XCSE20260728 15:42:49.221000
251716XCSE20260728 15:46:00.689000
21716XCSE20260728 15:46:25.571000
71716XCSE20260728 15:46:25.571000
11716XCSE20260728 15:46:25.571000
31715XCSE20260728 15:46:40.764000
171715XCSE20260728 15:46:46.113000
101715XCSE20260728 15:46:46.113000
281716XCSE20260728 15:48:07.303000
381717XCSE20260728 15:49:10.960000
21717XCSE20260728 15:49:10.960000
21717XCSE20260728 15:51:29.220000
1181719XCSE20260728 16:00:06.886000
201718XCSE20260728 16:02:02.392000
91718XCSE20260728 16:03:21.377000
101718XCSE20260728 16:03:21.377000
201718XCSE20260728 16:03:21.377000
381717XCSE20260728 16:03:21.386000
191722XCSE20260728 16:17:06.907000
141722XCSE20260728 16:17:06.907000
291721XCSE20260728 16:18:05.552000
291720XCSE20260728 16:19:49.997000
141721XCSE20260728 16:19:49.999000
221721XCSE20260728 16:19:49.999000
71721XCSE20260728 16:19:49.999000
381721XCSE20260728 16:19:50.004000
281720XCSE20260728 16:19:50.014000
281720XCSE20260728 16:19:58.792000
111723XCSE20260728 16:27:44.009000
111723XCSE20260728 16:27:44.009000
301722XCSE20260728 16:27:46.117000
191722XCSE20260728 16:28:13.712000
511720XCSE20260728 16:37:40.188038
431720XCSE20260728 16:37:40.188083
201720XCSE20260728 16:37:40.188109
101717XCSE20260729 9:02:22.130000
61720XCSE20260729 9:09:02.235000
41720XCSE20260729 9:09:02.235000
81720XCSE20260729 9:11:44.764000
81720XCSE20260729 9:11:44.764000
201717XCSE20260729 9:11:58.522000
101714XCSE20260729 9:14:43.631000
41714XCSE20260729 9:14:43.631000
81717XCSE20260729 9:17:49.441000
191716XCSE20260729 9:20:18.599000
3001715XCSE20260729 9:20:18.599643
201715XCSE20260729 9:20:18.619000
101714XCSE20260729 9:24:47.063000
101714XCSE20260729 9:26:25.589000
91714XCSE20260729 9:28:27.809000
11714XCSE20260729 9:28:27.809000
91714XCSE20260729 9:30:44.332000
11714XCSE20260729 9:30:44.332000
191714XCSE20260729 9:33:44.149000
101713XCSE20260729 9:35:50.816000
101713XCSE20260729 9:38:07.284000
91713XCSE20260729 9:47:48.272000
71713XCSE20260729 9:47:48.272000
101711XCSE20260729 9:50:14.802000
91711XCSE20260729 9:50:14.802000
81711XCSE20260729 9:50:15.879000
81711XCSE20260729 9:50:37.955000
91711XCSE20260729 9:50:37.955000
201710XCSE20260729 9:50:46.558000
201710XCSE20260729 9:57:32.182000
101709XCSE20260729 9:58:27.356000
101709XCSE20260729 9:58:27.356000
101708XCSE20260729 9:59:06.075000
171709XCSE20260729 10:09:18.653000
101709XCSE20260729 10:09:18.653000
101707XCSE20260729 10:11:11.404000
91707XCSE20260729 10:12:59.993000
101707XCSE20260729 10:12:59.993000
201706XCSE20260729 10:14:17.905000
91709XCSE20260729 10:19:37.025000
101710XCSE20260729 10:21:36.100000
101710XCSE20260729 10:23:54.044000
101708XCSE20260729 10:24:57.111000
101707XCSE20260729 10:26:30.254000
101706XCSE20260729 10:27:26.689000
181708XCSE20260729 10:34:06.410000
31708XCSE20260729 10:34:06.410000
11706XCSE20260729 10:34:26.022000
91706XCSE20260729 10:36:17.450000
11707XCSE20260729 10:43:30.065000
11707XCSE20260729 10:43:30.065000
51707XCSE20260729 10:43:30.065000
51707XCSE20260729 10:43:30.065000
21707XCSE20260729 10:43:30.065000
91707XCSE20260729 10:49:45.224000
71707XCSE20260729 10:49:45.224000
171707XCSE20260729 10:49:45.228000
71707XCSE20260729 10:49:45.228000
101705XCSE20260729 10:58:43.678000
91705XCSE20260729 10:58:43.678000
21704XCSE20260729 10:59:56.980000
101704XCSE20260729 11:02:02.712000
101705XCSE20260729 11:11:02.353000
61705XCSE20260729 11:16:42.230000
41705XCSE20260729 11:16:42.230000
191710XCSE20260729 11:34:14.815000
191710XCSE20260729 11:35:34.693000
191709XCSE20260729 11:38:25.479000
191708XCSE20260729 11:39:11.573000
101707XCSE20260729 11:48:43.187000
11708XCSE20260729 11:48:43.702000
101710XCSE20260729 11:55:27.886000
71710XCSE20260729 11:55:27.886000
101711XCSE20260729 12:06:49.471000
71711XCSE20260729 12:23:47.521000
31711XCSE20260729 12:23:47.521000
101710XCSE20260729 12:23:47.622000
91710XCSE20260729 12:23:47.622000
11711XCSE20260729 12:34:20.963000
21711XCSE20260729 12:34:20.963000
101710XCSE20260729 12:42:53.305000
101710XCSE20260729 12:46:15.882000
101709XCSE20260729 12:46:48.437000
101709XCSE20260729 12:46:48.437000
51708XCSE20260729 12:46:48.458000
81708XCSE20260729 12:46:48.458000
191706XCSE20260729 12:55:32.910000
101706XCSE20260729 12:55:32.910000
21705XCSE20260729 12:57:04.677000
181705XCSE20260729 12:59:33.347000
211705XCSE20260729 12:59:33.349000
61705XCSE20260729 12:59:33.349000
281705XCSE20260729 12:59:33.371000
101707XCSE20260729 12:59:39.542000
101707XCSE20260729 12:59:39.558000
101707XCSE20260729 12:59:39.562000
101707XCSE20260729 12:59:39.566000
101707XCSE20260729 12:59:39.578000
101707XCSE20260729 12:59:43.545000
221707XCSE20260729 12:59:52.362000
101707XCSE20260729 13:00:00.827000
101707XCSE20260729 13:00:09.369000
101707XCSE20260729 13:00:38.845000
31708XCSE20260729 13:00:56.251000
111708XCSE20260729 13:00:56.251000
21708XCSE20260729 13:00:56.251000
101707XCSE20260729 13:04:23.006000
101706XCSE20260729 13:14:44.674000
101707XCSE20260729 13:27:57.607000
11707XCSE20260729 13:28:58.205000
101707XCSE20260729 13:28:58.205000
101706XCSE20260729 13:28:58.219000
101705XCSE20260729 13:29:21.446000
191705XCSE20260729 13:29:21.466000
101706XCSE20260729 13:31:44.710000
101705XCSE20260729 13:32:18.341000
101704XCSE20260729 13:35:13.881000
91704XCSE20260729 13:35:13.881000
201704XCSE20260729 13:35:14.962000
31705XCSE20260729 13:40:21.946000
171705XCSE20260729 13:42:29.046000
31705XCSE20260729 13:43:11.880000
171705XCSE20260729 13:43:11.880000
201705XCSE20260729 13:43:11.904000
101704XCSE20260729 13:43:11.919000
101704XCSE20260729 13:43:11.921000
101704XCSE20260729 13:43:11.922000
101704XCSE20260729 13:43:11.927000
101704XCSE20260729 13:43:11.929000
101704XCSE20260729 13:43:11.929000
201703XCSE20260729 13:43:11.996000
201702XCSE20260729 13:43:12.096000
191702XCSE20260729 13:43:16.965000
201701XCSE20260729 13:43:25.406000
191701XCSE20260729 13:43:25.408000
191701XCSE20260729 13:43:25.473000
191701XCSE20260729 13:43:25.513000
101700XCSE20260729 13:43:45.923000
91700XCSE20260729 13:43:45.923000
101699XCSE20260729 13:44:48.120000
101699XCSE20260729 13:44:48.120000
191701XCSE20260729 13:46:04.982000
161701XCSE20260729 13:46:04.999000
41701XCSE20260729 13:46:04.999000
31701XCSE20260729 13:46:05.001000
171701XCSE20260729 13:46:05.001000
191701XCSE20260729 13:46:05.019000
191701XCSE20260729 13:46:05.021000
191701XCSE20260729 13:46:06.189000
101701XCSE20260729 13:47:34.945000
91701XCSE20260729 13:47:34.945000
201702XCSE20260729 13:51:15.848000
101702XCSE20260729 13:51:15.858000
101702XCSE20260729 13:51:15.863000
201703XCSE20260729 14:16:09.305000
91703XCSE20260729 14:16:21.025000
111703XCSE20260729 14:16:25.222000
191702XCSE20260729 14:16:31.683000
201701XCSE20260729 14:17:06.855000
51699XCSE20260729 14:18:40.739000
281701XCSE20260729 14:25:29.294000
101700XCSE20260729 14:29:58.837000
21701XCSE20260729 14:29:58.837000
101701XCSE20260729 14:29:58.837000
101700XCSE20260729 14:29:58.852000
101699XCSE20260729 14:30:09.037000
101697XCSE20260729 14:32:32.051000
101698XCSE20260729 14:41:03.813000
101697XCSE20260729 14:42:30.883000
101696XCSE20260729 14:42:30.903000
81696XCSE20260729 14:43:11.862000
101696XCSE20260729 14:43:27.503000
41694XCSE20260729 14:46:37.652000
61694XCSE20260729 14:46:37.652000
31696XCSE20260729 14:56:41.526000
11696XCSE20260729 14:56:41.526000
81696XCSE20260729 14:56:41.526000
91696XCSE20260729 14:56:41.526000
141696XCSE20260729 14:56:41.526000
101695XCSE20260729 15:05:49.481000
51694XCSE20260729 15:10:18.554000
101695XCSE20260729 15:11:47.787000
51694XCSE20260729 15:11:56.446000
51694XCSE20260729 15:11:56.446000
101693XCSE20260729 15:11:59.725000
111694XCSE20260729 15:13:00.231000
101692XCSE20260729 15:14:48.628000
101692XCSE20260729 15:14:48.628000
101692XCSE20260729 15:16:24.564000
61692XCSE20260729 15:16:24.564000
31692XCSE20260729 15:16:33.635562
91692XCSE20260729 15:16:33.635562
271692XCSE20260729 15:16:33.635562
51694XCSE20260729 15:20:27.111300
11694XCSE20260729 15:20:27.111300
91694XCSE20260729 15:20:27.111300
3461694XCSE20260729 15:20:27.111325
151694XCSE20260729 15:20:27.112000
21694XCSE20260729 15:20:27.112000
11694XCSE20260729 15:20:27.112000
501694XCSE20260729 15:20:27.112000
11696XCSE20260729 15:51:45.786000
191696XCSE20260729 15:56:55.880000
91696XCSE20260729 15:56:55.880000
201695XCSE20260729 16:05:11.226000
81696XCSE20260729 16:08:39.014000
71696XCSE20260729 16:08:39.014000
191695XCSE20260729 16:08:49.435000
191694XCSE20260729 16:10:04.572000
121694XCSE20260729 16:10:04.582000
11694XCSE20260729 16:16:16.440000
191695XCSE20260729 16:19:31.104000
11695XCSE20260729 16:19:31.104000
281697XCSE20260729 16:26:15.567000
291698XCSE20260729 16:28:15.762000
2501697XCSE20260729 16:30:19.875835
1041697XCSE20260729 16:30:19.875850
201695XCSE20260730 9:06:38.856000
251700XCSE20260730 9:12:46.955000
101699XCSE20260730 9:12:47.016000
101700XCSE20260730 9:15:12.684000
101697XCSE20260730 9:16:40.048000
101696XCSE20260730 9:16:40.065000
101694XCSE20260730 9:19:57.196000
71698XCSE20260730 9:24:29.861000
81698XCSE20260730 9:24:29.861000
61698XCSE20260730 9:24:29.861000
101697XCSE20260730 9:28:40.054000
101699XCSE20260730 9:32:10.346000
101702XCSE20260730 9:42:59.639000
101701XCSE20260730 9:43:10.404000
101706XCSE20260730 9:55:54.903000
141708XCSE20260730 9:58:47.722000
51708XCSE20260730 9:58:47.722000
61708XCSE20260730 9:58:47.722000
301708XCSE20260730 9:58:47.722000
91708XCSE20260730 9:58:47.722000
191708XCSE20260730 9:58:47.745000
201708XCSE20260730 9:58:47.745000
91706XCSE20260730 9:58:47.761000
111706XCSE20260730 9:58:47.761000
201705XCSE20260730 9:59:27.956000
101709XCSE20260730 10:03:30.710000
101708XCSE20260730 10:03:43.357000
101707XCSE20260730 10:05:10.051000
271707XCSE20260730 10:05:10.052000
101706XCSE20260730 10:11:22.228000
191706XCSE20260730 10:11:22.908000
21706XCSE20260730 10:11:22.908000
101706XCSE20260730 10:13:01.463000
91704XCSE20260730 10:14:34.818000
11704XCSE20260730 10:14:34.818000
91704XCSE20260730 10:14:34.818000
101703XCSE20260730 10:17:55.386000
71702XCSE20260730 10:18:33.501000
31702XCSE20260730 10:20:11.466000
71702XCSE20260730 10:20:11.466000
101705XCSE20260730 10:23:25.427000
101705XCSE20260730 10:23:25.601000
101705XCSE20260730 10:24:05.580000
11707XCSE20260730 10:25:19.955000
111707XCSE20260730 10:25:19.955000
61707XCSE20260730 10:25:19.955000
201705XCSE20260730 10:25:21.159000
191705XCSE20260730 10:25:21.164000
201705XCSE20260730 10:25:55.050000
191704XCSE20260730 10:26:13.632000
191705XCSE20260730 10:33:00.156000
191704XCSE20260730 10:33:00.256000
191703XCSE20260730 10:38:34.569000
91703XCSE20260730 10:38:34.569000
101707XCSE20260730 10:51:28.253000
71707XCSE20260730 10:51:28.253000
71707XCSE20260730 10:51:28.253000
61707XCSE20260730 10:51:28.253000
231707XCSE20260730 10:51:28.253000
101704XCSE20260730 10:53:38.414000
101707XCSE20260730 11:18:28.287000
101706XCSE20260730 11:20:49.811000
81704XCSE20260730 11:20:49.952000
101707XCSE20260730 11:39:01.902000
71707XCSE20260730 11:39:01.905000
71707XCSE20260730 11:39:01.905000
101706XCSE20260730 11:40:24.287000
101705XCSE20260730 11:41:58.061000
341705XCSE20260730 11:41:58.063000
51707XCSE20260730 11:45:53.962000
61707XCSE20260730 11:45:53.962000
71707XCSE20260730 11:45:53.962000
71707XCSE20260730 11:45:53.964000
71707XCSE20260730 11:45:53.982000
121707XCSE20260730 11:45:53.984000
121707XCSE20260730 11:45:53.991000
111707XCSE20260730 11:45:53.997000
111707XCSE20260730 11:45:54.064000
71707XCSE20260730 11:45:56.022000
71707XCSE20260730 11:45:56.589000
101707XCSE20260730 11:45:58.139000
71707XCSE20260730 11:47:49.242000
71707XCSE20260730 11:47:51.231000
101707XCSE20260730 11:48:20.996000
11706XCSE20260730 11:52:02.586000
21706XCSE20260730 11:52:14.333000
11706XCSE20260730 11:53:02.396000
91706XCSE20260730 11:53:02.396000
101704XCSE20260730 11:53:08.954000
101703XCSE20260730 11:58:44.896000
41703XCSE20260730 11:58:44.896000
61703XCSE20260730 11:59:15.577000
141703XCSE20260730 11:59:15.577000
101702XCSE20260730 12:04:41.665000
71706XCSE20260730 12:42:12.908000
71706XCSE20260730 12:42:12.908000
11709XCSE20260730 12:55:44.668000
41711XCSE20260730 12:56:17.584000
101709XCSE20260730 12:58:46.255000
101709XCSE20260730 12:58:46.262000
101711XCSE20260730 13:10:19.295000
101710XCSE20260730 13:10:22.769000
61710XCSE20260730 13:10:28.100000
101712XCSE20260730 13:22:30.403000
101711XCSE20260730 13:32:33.891000
11710XCSE20260730 13:47:53.233000
11710XCSE20260730 13:47:53.253000
81710XCSE20260730 13:47:53.253000
91712XCSE20260730 14:07:14.070000
21712XCSE20260730 14:07:14.070311
981712XCSE20260730 14:07:14.070335
101711XCSE20260730 14:07:19.312000
41710XCSE20260730 14:07:19.851000
191712XCSE20260730 14:11:29.547000
981712XCSE20260730 14:11:29.547712
761712XCSE20260730 14:12:05.358451
191712XCSE20260730 14:12:05.358470
41712XCSE20260730 14:12:50.015000
151712XCSE20260730 14:12:50.015000
1051712XCSE20260730 14:12:50.015701
191713XCSE20260730 14:31:38.728000
91713XCSE20260730 14:31:38.728000
91713XCSE20260730 14:31:38.728000
11713XCSE20260730 14:31:38.728641
871713XCSE20260730 14:31:38.728686
1121713XCSE20260730 14:31:38.728686
201713XCSE20260730 14:32:05.031000
981713XCSE20260730 14:32:46.569320
31713XCSE20260730 14:32:46.569325
291713XCSE20260730 14:32:46.570000
991713XCSE20260730 14:32:59.282589
291713XCSE20260730 14:32:59.283000
291713XCSE20260730 14:33:22.850000
871713XCSE20260730 14:33:22.850222
291713XCSE20260730 14:37:43.147000
971713XCSE20260730 14:37:43.147105
161713XCSE20260730 14:37:43.147125
281712XCSE20260730 14:39:10.959000
301711XCSE20260730 14:39:35.756000
51710XCSE20260730 14:41:31.156000
51716XCSE20260730 15:07:30.337000
101715XCSE20260730 15:12:06.382000
51715XCSE20260730 15:12:06.386000
71715XCSE20260730 15:12:06.410000
151715XCSE20260730 15:12:13.016000
51715XCSE20260730 15:12:13.115000
61715XCSE20260730 15:12:13.150000
131715XCSE20260730 15:12:13.183000
51715XCSE20260730 15:12:13.218000
101714XCSE20260730 15:12:13.252000
151715XCSE20260730 15:12:13.252000
71715XCSE20260730 15:12:13.252000
231715XCSE20260730 15:12:13.252000
101714XCSE20260730 15:12:13.270000
191715XCSE20260730 15:15:40.712000
11715XCSE20260730 15:15:40.846000
201715XCSE20260730 15:15:50.296000
41716XCSE20260730 15:17:23.351000
71717XCSE20260730 15:22:26.912000
91718XCSE20260730 15:26:17.387000
61718XCSE20260730 15:26:17.436000
131718XCSE20260730 15:26:17.474000
81718XCSE20260730 15:26:17.521000
151719XCSE20260730 15:28:48.146000
21719XCSE20260730 15:28:48.146000
151719XCSE20260730 15:28:48.147000
81719XCSE20260730 15:28:48.209000
191718XCSE20260730 15:28:48.227000
71721XCSE20260730 15:31:03.076000
501720XCSE20260730 15:31:23.493000
481720XCSE20260730 15:31:30.625000
481720XCSE20260730 15:31:36.657000
81719XCSE20260730 15:31:42.533000
121719XCSE20260730 15:31:42.533000
181719XCSE20260730 15:34:55.651000
111719XCSE20260730 15:34:55.652000
101718XCSE20260730 15:36:03.855000
191719XCSE20260730 15:47:00.972000
141720XCSE20260730 15:49:41.218000
51720XCSE20260730 15:49:41.218000
111720XCSE20260730 15:50:54.975000
131720XCSE20260730 15:58:31.937000
121720XCSE20260730 15:58:31.965000
131720XCSE20260730 15:58:31.974000
201719XCSE20260730 15:58:32.488000
101719XCSE20260730 15:58:32.488000
201720XCSE20260730 15:58:32.489000
91720XCSE20260730 15:59:38.924000
81720XCSE20260730 15:59:55.365000
61720XCSE20260730 16:00:19.372000
11720XCSE20260730 16:00:26.027000
51720XCSE20260730 16:00:43.368000
81720XCSE20260730 16:01:07.373000
101719XCSE20260730 16:01:32.724000
101718XCSE20260730 16:01:45.936000
101717XCSE20260730 16:04:05.812000
101717XCSE20260730 16:04:05.812000
51718XCSE20260730 16:05:47.504000
11719XCSE20260730 16:06:31.573000
101719XCSE20260730 16:10:05.822000
51720XCSE20260730 16:11:03.288000
131720XCSE20260730 16:11:03.384000
101720XCSE20260730 16:11:03.431000
151722XCSE20260730 16:13:07.229000
71722XCSE20260730 16:13:07.229000
11722XCSE20260730 16:13:07.229000
101722XCSE20260730 16:16:55.534000
101722XCSE20260730 16:17:15.612000
101722XCSE20260730 16:18:18.205000
61722XCSE20260730 16:18:18.205000
101722XCSE20260730 16:19:29.952000
101722XCSE20260730 16:20:31.217000
201722XCSE20260730 16:20:31.217000
101722XCSE20260730 16:20:31.236000
21722XCSE20260730 16:20:40.351000
101721XCSE20260730 16:21:06.081000
11722XCSE20260730 16:23:09.375000
141722XCSE20260730 16:23:09.436000
51722XCSE20260730 16:23:09.471000
111722XCSE20260730 16:23:09.504000
51722XCSE20260730 16:23:09.551000
51722XCSE20260730 16:23:19.601000
191721XCSE20260730 16:23:19.622000
151722XCSE20260730 16:23:55.304000
101722XCSE20260730 16:23:55.304000
81722XCSE20260730 16:23:55.304000
61722XCSE20260730 16:23:55.304000
51722XCSE20260730 16:23:55.304000
101722XCSE20260730 16:23:55.314000
61722XCSE20260730 16:23:55.314000
291721XCSE20260730 16:27:42.063000
71722XCSE20260730 16:28:44.691000
121722XCSE20260730 16:28:44.725000
91722XCSE20260730 16:28:44.802000
531721XCSE20260730 16:30:33.606772
181724XCSE20260731 9:02:50.029000
191721XCSE20260731 9:04:13.487000
191729XCSE20260731 9:06:02.080000
221735XCSE20260731 9:07:38.569000
101735XCSE20260731 9:07:38.829000
101731XCSE20260731 9:08:39.911000
11734XCSE20260731 9:10:18.736000
191734XCSE20260731 9:11:50.730000
101731XCSE20260731 9:11:50.832000
101732XCSE20260731 9:12:28.301000
81734XCSE20260731 9:15:38.423000
101731XCSE20260731 9:16:05.158000
101733XCSE20260731 9:20:35.581000
101735XCSE20260731 9:26:32.556000
101735XCSE20260731 9:26:32.579000
101735XCSE20260731 9:26:32.637000
101733XCSE20260731 9:28:48.666000
101732XCSE20260731 9:32:39.185000
101732XCSE20260731 9:32:39.185000
101733XCSE20260731 9:35:00.474000
71736XCSE20260731 9:42:33.639000
191737XCSE20260731 9:42:37.944000
101736XCSE20260731 9:47:14.767000
101735XCSE20260731 9:47:22.077000
61736XCSE20260731 9:47:22.078000
121736XCSE20260731 9:47:22.078000
151736XCSE20260731 9:47:22.083000
81736XCSE20260731 9:56:27.790000
81736XCSE20260731 9:56:27.795000
101735XCSE20260731 9:57:06.649000
91735XCSE20260731 9:57:06.666000
81735XCSE20260731 9:57:06.666000
161735XCSE20260731 9:57:06.671000
101734XCSE20260731 9:57:32.987000
201734XCSE20260731 10:01:00.214000
91734XCSE20260731 10:01:00.214000
61734XCSE20260731 10:01:18.121000
91734XCSE20260731 10:01:18.121000
61734XCSE20260731 10:01:18.121000
141734XCSE20260731 10:01:18.127000
61734XCSE20260731 10:01:18.127000
61734XCSE20260731 10:01:18.134000
61734XCSE20260731 10:01:18.134000
61732XCSE20260731 10:01:22.139000
101734XCSE20260731 10:08:12.515000
21734XCSE20260731 10:08:12.515000
11734XCSE20260731 10:08:12.515000
81734XCSE20260731 10:08:12.515000
51735XCSE20260731 10:11:57.283000
11735XCSE20260731 10:11:57.283000
21735XCSE20260731 10:11:57.283000
41735XCSE20260731 10:11:57.283000
81735XCSE20260731 10:11:57.548000
91735XCSE20260731 10:11:58.116000
101734XCSE20260731 10:14:41.720000
101733XCSE20260731 10:17:39.140000
51735XCSE20260731 10:21:41.714000
221735XCSE20260731 10:21:41.714000
11735XCSE20260731 10:21:41.714000
11735XCSE20260731 10:21:41.714000
41735XCSE20260731 10:21:41.714000
81735XCSE20260731 10:21:41.732000
91735XCSE20260731 10:21:41.732000
81735XCSE20260731 10:21:41.743000
71735XCSE20260731 10:21:41.747000
71735XCSE20260731 10:21:41.816000
71735XCSE20260731 10:21:42.249000
91735XCSE20260731 10:21:52.842000
61735XCSE20260731 10:21:52.862000
191735XCSE20260731 10:21:56.589000
101734XCSE20260731 10:28:02.147000
101733XCSE20260731 10:28:06.045000
21734XCSE20260731 10:28:06.046000
41734XCSE20260731 10:28:06.046000
181734XCSE20260731 10:28:06.054000
41734XCSE20260731 10:28:06.054000
31733XCSE20260731 10:32:14.196000
71733XCSE20260731 10:32:14.196000
71735XCSE20260731 10:36:08.602000
91735XCSE20260731 10:36:08.602000
101735XCSE20260731 10:36:08.602000
41735XCSE20260731 10:36:08.602000
11735XCSE20260731 10:36:08.602000
21735XCSE20260731 10:36:08.602000
31735XCSE20260731 10:36:08.603000
11734XCSE20260731 10:38:26.089000
81734XCSE20260731 10:38:26.089000
31736XCSE20260731 10:46:44.188000
21736XCSE20260731 10:46:44.188000
71736XCSE20260731 10:46:44.188000
201736XCSE20260731 10:46:44.190000
101735XCSE20260731 10:46:44.207000
101734XCSE20260731 10:46:44.308000
371734XCSE20260731 10:46:44.323000
471735XCSE20260731 10:52:04.982000
101735XCSE20260731 10:59:34.385000
1001734XCSE20260731 11:10:19.594552
61734XCSE20260731 11:10:19.595000
41734XCSE20260731 11:10:19.595000
101734XCSE20260731 11:10:19.617000
61734XCSE20260731 11:10:19.617000
101735XCSE20260731 11:11:02.171000
21735XCSE20260731 11:11:02.171000
91735XCSE20260731 11:11:02.173000
41735XCSE20260731 11:11:15.684000
101734XCSE20260731 11:23:22.092000
11734XCSE20260731 11:23:33.850000
11736XCSE20260731 11:34:57.302000
61736XCSE20260731 11:34:57.302000
101736XCSE20260731 11:34:57.302000
201736XCSE20260731 11:34:57.304000
101736XCSE20260731 11:34:57.459000
101735XCSE20260731 11:41:32.378000
101735XCSE20260731 12:05:37.123000
91735XCSE20260731 12:05:37.123000
1001735XCSE20260731 12:05:37.123202
101735XCSE20260731 12:05:37.141000
81735XCSE20260731 12:05:37.141000
291735XCSE20260731 12:05:37.144000
81735XCSE20260731 12:05:37.159000
101737XCSE20260731 12:06:46.766000
101737XCSE20260731 12:06:46.766000
121737XCSE20260731 12:06:46.767000
121737XCSE20260731 12:06:46.788000
121737XCSE20260731 12:06:47.354000
131737XCSE20260731 12:06:47.672000
91737XCSE20260731 12:07:07.958000
191736XCSE20260731 12:07:28.867000
1001736XCSE20260731 12:07:28.867041
191736XCSE20260731 12:07:42.335000
91736XCSE20260731 12:07:42.335000
101735XCSE20260731 12:12:25.843000
71734XCSE20260731 12:13:07.015000
101736XCSE20260731 12:24:21.057000
101736XCSE20260731 12:24:21.057000
91736XCSE20260731 12:24:21.075000
71736XCSE20260731 12:24:21.075000
191735XCSE20260731 12:24:21.081000
301736XCSE20260731 12:24:21.093000
191737XCSE20260731 12:27:31.060000
61737XCSE20260731 12:27:50.659000
71737XCSE20260731 12:31:01.551000
81737XCSE20260731 12:31:02.719000
41738XCSE20260731 12:32:26.059000
51738XCSE20260731 12:32:26.059000
151738XCSE20260731 12:32:26.059000
101738XCSE20260731 12:32:26.059000
101737XCSE20260731 12:33:11.197000
101736XCSE20260731 12:36:39.646000
101735XCSE20260731 12:43:51.699000
101734XCSE20260731 12:48:42.377000
21735XCSE20260731 12:49:07.787000
51735XCSE20260731 12:49:07.787000
201734XCSE20260731 12:53:50.615000
201734XCSE20260731 12:53:50.630000
121734XCSE20260731 13:00:50.663000
21734XCSE20260731 13:04:27.323000
181734XCSE20260731 13:16:07.193000
291734XCSE20260731 13:16:07.198000
201733XCSE20260731 13:16:07.224000
91733XCSE20260731 13:16:07.224000
191733XCSE20260731 13:21:03.355000
191733XCSE20260731 13:28:13.168000
191732XCSE20260731 13:30:48.530000
841732XCSE20260731 13:35:55.323645
301733XCSE20260731 13:37:25.653000
101733XCSE20260731 13:37:25.653000
31733XCSE20260731 13:37:25.653000
131733XCSE20260731 13:37:25.653000
121733XCSE20260731 13:37:25.653000
61733XCSE20260731 13:37:25.653000
171734XCSE20260731 13:53:06.060000
31734XCSE20260731 13:53:06.060000
41734XCSE20260731 13:53:06.060000
101733XCSE20260731 13:53:06.070000
241734XCSE20260731 14:09:38.114000
101734XCSE20260731 14:09:38.114000
101734XCSE20260731 14:09:38.121000
101734XCSE20260731 14:09:38.128000
151734XCSE20260731 14:09:38.132000
71734XCSE20260731 14:09:38.132000
191734XCSE20260731 14:09:38.134000
191733XCSE20260731 14:09:44.314000
81734XCSE20260731 14:09:50.633000
291734XCSE20260731 14:09:50.634000
211734XCSE20260731 14:10:13.583000
251734XCSE20260731 14:10:13.583000
81734XCSE20260731 14:10:13.583000
131734XCSE20260731 14:10:13.583000
81734XCSE20260731 14:10:13.600000
291734XCSE20260731 14:10:13.601000
291734XCSE20260731 14:10:13.604000
81734XCSE20260731 14:10:13.604000
321734XCSE20260731 14:10:13.605000
201733XCSE20260731 14:10:16.024000
191732XCSE20260731 14:10:47.155000
281731XCSE20260731 14:11:23.758159
71731XCSE20260731 14:15:50.520066
191731XCSE20260731 14:17:50.728000
91731XCSE20260731 14:17:50.728000
181731XCSE20260731 14:17:50.728000
91731XCSE20260731 14:17:50.728000
91731XCSE20260731 14:17:50.728000
101731XCSE20260731 14:17:50.728000
91731XCSE20260731 14:17:50.728000
181731XCSE20260731 14:17:50.728000
11731XCSE20260731 14:17:50.728170
801731XCSE20260731 14:17:50.728235
11731XCSE20260731 14:18:02.724000
141731XCSE20260731 14:18:02.872000
1071731XCSE20260731 14:18:55.381000
281730XCSE20260731 14:18:55.405000
171732XCSE20260731 14:19:54.177000
471732XCSE20260731 14:19:54.313000
101733XCSE20260731 14:20:09.188000
101734XCSE20260731 14:26:49.793000
101737XCSE20260731 14:33:00.710000
101736XCSE20260731 14:35:03.219000
101735XCSE20260731 14:38:42.014000
191737XCSE20260731 14:54:56.889000
101736XCSE20260731 14:57:57.036000
191743XCSE20260731 15:17:58.269000
101742XCSE20260731 15:18:02.380000
191742XCSE20260731 15:19:04.299000
191741XCSE20260731 15:22:39.943000
101741XCSE20260731 15:22:47.581000
201745XCSE20260731 15:28:41.132000
191747XCSE20260731 15:32:52.862000
101746XCSE20260731 15:33:52.144000
101746XCSE20260731 15:33:52.144000
101746XCSE20260731 15:33:52.148000
101745XCSE20260731 15:35:27.609000
91745XCSE20260731 15:35:27.609000
101743XCSE20260731 15:37:59.098000
21742XCSE20260731 15:38:22.091000
81742XCSE20260731 15:38:22.091000
101741XCSE20260731 15:49:41.436000
191738XCSE20260731 15:53:55.242000
101739XCSE20260731 16:01:57.828000
101738XCSE20260731 16:04:53.044000
101737XCSE20260731 16:05:08.893000
101737XCSE20260731 16:08:08.593000
101736XCSE20260731 16:08:50.350000
31741XCSE20260731 16:17:22.917000
111741XCSE20260731 16:17:22.917000
71741XCSE20260731 16:17:22.917000
101740XCSE20260731 16:17:23.043000
101740XCSE20260731 16:17:41.371000
61744XCSE20260731 16:22:20.410000
101744XCSE20260731 16:22:20.410000
191744XCSE20260731 16:22:20.410000
101743XCSE20260731 16:24:38.374000
191743XCSE20260731 16:25:07.936000
21744XCSE20260731 16:28:33.166767
1321744XCSE20260731 16:28:33.166897

Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 31
GlobeNewswire

Recommended Reading

 