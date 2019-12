PARIS und STAMFORD, Connecticut, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Finacity Corporation („Finacity“), Teil der Greensill-Unternehmensgruppe, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Forderungsverkaufsprogramm in Höhe von 15 Millionen EUR für Wiko Mobile, einen schnell wachsenden Hersteller von beliebten Smartphones in Europa, unterstützt hat. Die neue Fazilität bietet zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für das Programm des Unternehmens zur Neupositionierung und Entwicklung in Europa.



Finacity bot Unterstützung bei der Erstellung, Analyse und Strukturierung der Fazilität.

Die Finanzierung des Programms erfolgt über die Plattform Edebex, eine innovative Alternative zu Finanzkrediten und traditionellem Factoring.

Über Wiko Mobile

Die globale Smartphone-Marke Wiko wurde 2011 in Marseille, Südfrankreich, gegründet. Heute ist das Unternehmen weltweit in 30 Ländern tätig und zählt zu den vier führenden Smartphone-Marken in Westeuropa. Angetrieben durch den Erfolg auf dem europäischen Markt verfügt das Unternehmen über eine wachsende internationale Präsenz in Asien, Afrika, dem Mittleren Osten und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter: https://fr.wikomobile.com

Über Finacity

Finacity ist spezialisiert auf die Strukturierung und Bereitstellung effizienter Kapitalmarkt-Forderungsfinanzierungsprogramme, Dienstleistungen und Anleiheverwaltung. Finacity unterstützt derzeit die Finanzierung und Verwaltung eines jährlichen Forderungsvolumens von rund 100 Milliarden US-Dollar. Mit Ressourcen in den USA, Europa und Lateinamerika tätigt Finacity Geschäfte in aller Welt mit Schuldnern in 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.finacity.com .



Finacity gehört zur Greensill-Unternehmensgruppe.



Über Greensill

Greensill ist ein führender Anbieter von Working-Capital-Finanzierungen für Unternehmen in aller Welt. Greensill wurde im Jahr 2011 gegründet und bietet Unternehmen alternative Finanzierungsquellen, die es ihnen ermöglichen, Lieferanten die Möglichkeit einer schnelleren Bezahlung zu bieten und gleichzeitig die eigene Kapitalposition zu erhalten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über Niederlassungen in New York, Frankfurt, Chicago, Miami, Singapur, São Paulo, Mexico City, Johannesburg, Sydney, Warrington und Bundaberg. Greensill bietet Working-Capital-Finanzierungsfazilitäten für Kunden in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, im Nahen Osten, in Afrika und Asien. Das Unternehmen ist Eigentümer der Greensill Bank, die 1927 in Bremen, Deutschland, gegründet wurde, verfügt über eine Reihe proprietärer Supply Chain Finance Funds, die von weltweit führenden Fondsmanagement-Organisationen betrieben werden, und hat im Juni 2019 Finacity und im Oktober 2019 FreeUp übernommen. Greensill arbeitet mit Dutzenden von institutionellen Investoren zusammen, die gemeinsam eine stabile Finanzierung bieten. Greensill wird bis Ende 2019 mehr als 150 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen für mehr als 8 Millionen Kunden und Lieferanten in mehr als 165 Ländern bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter greensill.com .

Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Transaktion wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Finacity