PARIS et STAMFORD, Connecticut, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Finacity Corporation (« Finacity »), qui fait partie de la famille d’entreprises Greensill, a annoncé aujourd’hui qu’elle a aidé à la création d'une infrastructure de financement de 15 millions d’EUR pour Wiko Mobile, un fabricant à croissance rapide de smartphones populaires en Europe. La nouvelle infrastructure fournit un financement supplémentaire pour le programme de repositionnement et de développement de la société en Europe.



Finacity a aidé à la création, l'analyse et l'organisation.

Le programme est financé par la plateforme Edebex, une alternative innovante au crédit financier et à l’affacturage traditionnel.

À propos de Wiko Mobile

Wiko, la marque mondiale de téléphonie mobile, a été fondée en 2011 à Marseille dans le sud de la France. Aujourd’hui, elle opère dans plus de 30 pays à travers le monde et se classe parmi les quatre premières marques de smartphones en Europe occidentale. Propulsée par son succès sur le marché européen, la société est forte d’une présence internationale croissante en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://fr.wikomobile.com .

À propos de Finacity

Finacity est spécialisée dans la structuration et la fourniture de programmes efficaces de financement des créances sur les marchés des capitaux, du service et de l’administration des obligations. Finacity facilite actuellement le financement et l’administration d’un volume annuel de créances d’environ 100 milliards de dollars américains. Avec des ressources aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, Finacity exerce ses activités dans le monde entier avec des débiteurs dans 175 pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.finacity.com .



Finacity fait partie de la famille d’entreprises Greensill.



À propos de Greensill

Greensill est l’un des principaux fournisseurs de fonds de roulement pour les entreprises du monde entier. Fondée en 2011, Greensill offre aux entreprises d’autres sources de financement, leur permettant d’offrir aux fournisseurs la possibilité de payer plus rapidement, tout en préservant leur propre capital. La société est basée à Londres et possède des bureaux à New York, Francfort, Chicago, Miami, Singapour, Sao Paulo, Mexico, Johannesburg, Sydney, Warrington et Bundaberg. Greensill fournit des facilités de financement du fonds de roulement à des clients en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. La société possède Greensill Bank, qui a été fondée à Brême, en Allemagne en 1927, possède une suite de fonds de financement de chaîne d’approvisionnement exclusifs gérés par des organisations mondiales de gestion de fonds, a acquis Finacity en juin 2019 et FreeUp en octobre 2019. Greensill travaille avec des dizaines d’investisseurs institutionnels qui fournissent ensemble un financement stable. Greensill fournira plus de 150 milliards de dollars de financement d’ici la fin de 2019 à plus de 8 millions de clients et fournisseurs dans plus de 165 pays. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site: greensill.com.



