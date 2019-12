Bestyrelsen for Tivoli A/S og administrerende direktør for Tivoli, Lars Liebst, har sammen besluttet at indlede et generationsskifte til posten som administrerende direktør.



Lars Liebst har været direktør for Tivoli A/S siden 1996. Han siger:

”Efter i snart 24 år at have stået i spidsen for en af Danmarks mest spændende og alsidige virksomheder, er bestyrelsen og jeg nu enige om, at tiden er rigtig til et generationsskifte. I min tid er Tivoli gået fra sæsonvirksomhed til helårsvirksomhed, og aldrig har mangfoldigheden i Haven været større. Bestyrelsen for Tivoli harnetop vedtaget en ny strategi, som jeg sammen med Tivolis bestyrelse, chefer og medarbejdere har arbejdet på i et år, og det er en god anledning til at give stafetten videre. Jeg har aftalt med bestyrelsen, at jeg fortsætter, indtil min afløser er på plads”.



Formand for bestyrelsen i Tivoli A/S, Tom Knutzen, siger:

”Lars Liebst afleverer en virksomhed i topform, som er på vej mod sit bedste resultat nogensinde. Tivoli er Danmarks største turistattraktion, og under hans ledelse har Haven udviklet sig til et internationalt anerkendt brand. Dermed er der skabt de bedste forudsætninger for, at hans afløser kan tage over og udvikle Haveni den retning, som bestyrelsen netop har lagt en ny strategi for. Tivoli har igennem de knap 24 år, hvor Lars Liebst har stået i spidsen for selskabet, til stadighed udviklet sig i takt med tiden og med respekt for historien. Det er resultatet af et helt særligt engagement og evne til at se fremad, som kendetegner Lars Liebst. Det er det fremsyn og øje for selskabets tarv, der i dag eromsat til en åben kommunikation og en proces, hvor vi kan gennemføre et generationsskifte uden at miste fokus på gæsteoplevelsen og Tivolis forsatte udvikling. Derfor er vi i bestyrelsen glade for,at Lars Liebst fortsætter, indtil en afløser er fundet.”



Arbejdet går nu i gang med at finde Lars Liebsts efterfølger til posten som Tivolis administrerende direktør.





Tom Knutzen Lars Liebst

