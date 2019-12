Pressemeddelelse

NNIT og Apptio indgår partnerskab om løsninger til bedre investeringsplanlægning og smartere indkøb af cloud-ydelser

Besparelser er en vigtig driver for at gå i skyen. Nye værktøjer øger den finansielle gennemsigtighed for it-direktører.

København, 20. december 2019 – NNIT indgår partnerskab med det amerikanske selskab Apptio, Inc., en førende udbyder af værktøjer, som bruger machine learning til at skabe finansiel gennemsigtighed på it-omkostninger. Ved hjælp af den avancerede software kan it-beslutningstagere samle oplysninger om alt it-indkøb og forbrugsdata, så de får overblik over udgifterne.

Finansiel gennemsigtighed bliver vigtigere og vigtigere for virksomheder, der arbejder på deres digitale transformation og migrerer til skyen, forklarer Brian Troelsen, Business Development Director, NNIT:

”Mange organisationer motiveres af de potentielle besparelser forbundet med migrering til skyen. For rent faktisk at kunne realisere besparelserne har de dog brug for indsigt i virksomhedens aktuelle samt forventede fremtidige forbrug af it-ydelser såsom cloud. Derfor ønsker it-direktører gennemsigtighed tidligt i processen.”

NNIT ønsker med partnerskabet at imødekomme efterspørgslen fra kunder i alle segmenter fra dansk industri og offentlige organisationer til internationale life sciences-virksomheder.

Generelt forventes indkøb af finansielle ledelsesværktøjer til it-direktører at vokse med 19% over de næste fem år, spår analytikeren Robert Naegle fra konsulenthuset Gartner1.

”Det er ikke en selvfølge, at it-direktører opnår en besparelse ved at flytte systemer i skyen. Det kræver en datadrevet tilgang. Herudover er det vigtigt at bevare overblikket over udgifterne og forbruget, der i løbet af året gerne falder under it-direktørens radar,” forklarer Brian Troelsen.

Gennemsigtighed er nøglen til bedre investeringsplanlægning, og Apptio har derfor automatiseret hele processen med at opfange og prioritere investeringer, udarbejde planer for værditilførsel og optimere udviklingsressourcer.

Vi er glade for samarbejdet med NNIT, og vil sammen sikre at vore kunder får en klar indsigt og større ansvarlighed for deres cloud omkostninger. Med detaljeret indsigt i forbrug, omkostninger og optimeringspotentiale, kan IT ledere langt mere effektivt udnytte cloud i deres virksomheder, forklarer Simon Nielsen, Regional Sales Director i Apptio.

NNIT og Aptio samarbejder allerede om at hjælpe kunder med at træffe beslutninger om it-investeringer på et mere oplyst grundlag.

1Gartner “Market Guide for IT Financial Management Tools,” Robert Naegel, 17. Oktober 2018

